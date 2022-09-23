公然侮辱罪要賠多少錢？提告勝率高嗎？律師說明法院見解

公然侮辱罪要賠多少錢？公然侮辱價目表正確嗎？

1.公然侮辱罪要賠多少錢？

公然侮辱罪屬於刑法，如果公然侮辱罪成立，法院是會判罰被告須繳公然侮辱罰金或拘役。

另外，憲法法庭在2024年4月26日公布了113年憲判字第3號判決，判決理由第64段提到：「系爭規定所定之拘役刑，宜限於侵害名譽權情節嚴重之公然侮辱行為，例如表意人透過網路發表或以電子通訊方式散佈公然侮辱言論，從而有造成持續性、累積性或擴散性嚴重損害之可能者，始得於個案衡酌後處以拘役刑。」

也就是說大法官認為如果個案情節不是那麼嚴重，那基本上只能處罰金，也就是最高被罰9000元罰金；而如果個案較嚴重可以判罰拘役，因為拘役的上限是60天，而拘役通常是可以易科罰金（「易」是指替代，也就是說用罰金代替拘役），易科罰金通常是用1000元折算1天，所以有可能最終是被告繳交6萬元以下的罰金代替拘役而不用入監。

覺得6萬太少了嗎？其實除了刑事外，還可以請求公然侮辱民事賠償，記得向法院提交刑事附帶民事起訴狀，由法官來決定損害賠償的金額。

2.公然侮辱罪判決

➀公然侮辱罪有罪判決

最高法院114年度台上字第2748號刑事判決

法院認為被告至 A 男住處前以「幹你娘」等粗俗語言辱罵，確有嘲諷、輕蔑、鄙視、輕視、使人難堪之意思，依社會通念及一般人之認知，為足以貶抑他人人格、名譽之語詞，足以令人感到難堪、不快，並產生有屈辱之反應，更使聽聞前述言詞之不特定人，對 A 男之名譽、人格產生負面評價，處罰金新臺幣5,000元。

➁公然侮辱罪無罪判決

罵人「三小（啥潲）」，早期就有二審法院認為只是一種粗俗不雅的說法，應無辱罵他人之意（臺灣高等法院104年度上易字第1240號刑事判決），近期也有一審採取相同看法（臺灣士林地方法院113年度易字第733號刑事判決）。

在前述憲法法庭判決後，甚至有一、二審法院都一致認為無罪的情形：行車糾紛當下被喇叭聲嚇到脫口而出「叭三小」、「幹你娘」（臺灣高等法院113年度上易字第1468號刑事判決），因糾紛罵人「亂洨ㄝ，亂洨查嬤」，只是以粗鄙之用語意指亂來、胡鬧之意（臺灣高等法院高雄分院113年度上易字第109號刑事判決），行車糾紛罵人「你靠北啥、靠北三小」（臺灣臺南地方法院113年度易字第1732號刑事判決），均無罪。

2026年初，甚至有一審法院認為被告罵「三小」、「靠北三小」、「幹」、「幹你娘」、「機掰」等字詞，是因為被告當下是在衝突過程中，宣洩內在不滿之偶發情緒性發言，案發地點在廠區卸貨區，其他人雖可以經過，但當時剛好沒有人在，持續性、累積性及擴散性有限，冒犯及影響程度尚屬輕微（臺灣橋頭地方法院114年度審易字第1083號刑事判決），也無罪。

3.「公然侮辱價目表」裡的金額準嗎？

在網路上常看到整理好普遍公然侮辱字眼的價目表，究竟準不準確呢？

公然侮辱罪賠償金額的多寡，和精神��賠償是一樣的概念，僅供參考，法官還是會依據事件的原委、侵害程度和雙方的社經地位、收入、年齡等，進行衡量，因此在公然侮辱賠償中，並沒有明確的標準或公然侮辱價目表可以依據。

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