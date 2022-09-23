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公然侮辱罪天天發生！在網路世界也會構成公然侮辱嗎？

公然侮辱罪要賠多少錢？提告勝率高嗎？律師說明法院見解

刑事案件雷皓明律師發佈 2022-09-23更新 2026-10-21
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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公然侮辱的定義是什麼？公然侮辱罪有什麼構成要件？跟誹謗有什麼不同？網路匿名發文會成立公然侮辱嗎？要怎麼找到對方？公然侮辱要賠多少錢？價目表有參考價值嗎？律師將在本文分享刑法公然侮辱罪提告流程，並告訴你正確的公然侮辱罪賠償金額計算方式！

公然侮辱罪是什麼？公然侮辱和誹謗差在哪？

「你怎麼可以罵我！小心我告你公然侮辱！」在日常生活爭吵或是電視劇中，公然侮辱罪是一個常聽到的法律專有名詞，但光說容易，你真的知道「公然侮辱罪」正確的定義嗎？和誹謗（不是毀謗唷）又有什麼差異呢？

（一）公然侮辱的定義是什麼？


根據刑法第309條：公然侮辱人者，處拘役或9,000以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金。

那將公然侮辱拆開，公然和侮辱分別是什麼意思呢？在法律實務上，是怎麼定義的？

公然：讓不特定的人或是多數人見聞。

  • 不特定人：隨時有人可以進出的空間，例如人來人往的街上、百貨公司等等。
  • 多數人：3個人以上即為多數人，例如3個人的私人聚會。

侮辱：不具評論性質且沒有根據具體事實的各種謾罵、嘲笑或舉動，其目的在讓對方感到心理層面的不適，包含言語、文字、圖像、攻擊行為等，不限於國罵三字經，只要是負面形容詞、譬喻或任何罵人的話都可能成立。

公然侮辱罪

（二）公然侮辱罪、妨害名譽和誹謗的差別是什麼？

首先必須了解，妨害名譽罪其實就包含了公然侮辱罪和誹謗罪，所以並沒有公然侮辱和妨害名譽一不一樣的說法，但它們的確是密不可分！

公然侮辱和誹謗的差異主要在於：是否具有評論性質的謾罵或侮辱而造成對方名譽損害。

  • 公然侮辱罪：主要以不具評論性質或沒有根據具體事實的謾罵或侮辱。

例如：國罵三字經、垃圾、爛人等。

  • 誹謗罪：具有評論性質的辱罵，和具體事實有相關，但不屬實、不真實。

例如：看到有年輕人坐在博愛座，便開始無止盡謾罵對方，說一些貶低年輕人等等的難聽話（例如：現在的年輕人毫無羞恥心，好手好腳硬要霸占博愛座），殊不知其實對方可能扭到腳，不方便久站。

公然侮辱罪有哪些構成要件？

在公然侮辱構成要件中，可以簡單分成2類，以一般公然侮辱罪來說：

  • 客觀公然侮辱要件：公然、侮辱、人、強暴（加重公然侮辱罪）
  • 主觀公然侮辱要件：故意

以下將根據「人、強暴、故意」3項進行詳細講解：


  1. 受害者必須是人，而人的定義包含活著的「自然人」和根據法規成立的「法人」，除此之外，必須盡量要可以知道受害人是誰，但不用到非要指名道姓不可，只要可以從言語、動作等知道被侮辱對象是誰即可；如果被侮辱者不在現場，也成立。

  2. 強暴
    強暴屬於「加重公然侮辱罪」，可能處1年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金，其定義為用動作、物理力量當成侮辱對方的方式，且沒有造成身體上的傷害，例如潑油漆、丟雞蛋等等。

  3. 故意
    意指明明知道，但仍想要侮辱對方，讓整件事件發生，明知故犯。

公然��侮辱罪構成要件

網路上匿名發文也會觸犯公然侮辱罪嗎？

現在比起在公眾場合發表言論，更多人喜歡在匿名的網路世界展現自我，然而也因此衍伸出很多網路上的犯罪行為和用語，包含網路霸凌等等，到底在網路世界真的可以暢所欲言、毫無顧忌嗎？

（一）網路上發文、留言也會觸犯公然侮辱嗎？

是的，在網路上的言論一樣會成立公然侮辱罪

複習一下前面提到的公然侮辱罪構成要件，只要符合公然、侮辱、人和故意的要件，那麼公然侮辱也是存在在網路世界的。例如：在某個多人的聊天群組裡，謾罵某人，且群組裡有3人以上（包含3人），只要對方蒐集證據且有意提告，即有可能成立網路公然侮辱。

（二）網路公然侮辱怎麼舉證？不知道對方是誰怎麼告？

不管是社群媒體還是線上遊戲，在網路上公然侮辱層出不窮，更重要的是要怎麼保護自己的權益，如果真的遇到了，該如何舉證？

1.蒐集和整理證據

將對話或是網頁畫面進行截圖整理，包含你和被告的帳號ID、案發時間和地點等等，越詳盡越好，可以方便檢警偵辦，最後存進隨身碟中，建議列印共3份，一份報案用、一份自己留存、一份開庭用。

2.警察會幫我查IP嗎？

可以，在成功報案後，根據法務部2014年10月17日法檢字第10300162120號書函，法務部認為如果是網路平台提供者或應用服務提供者等，例如PTT、Dcard等等，不是電信事業，則可向這些網路平台調取IP和會員資料，不須遵守通訊保障及監察法的規定；需注意的是，即使警察可以幫忙向網路平台詢問相關資料，平台業者仍然是有權利拒絕提供的。

然而，並非只要有了IP就能告贏，它只能讓你知道此帳戶在哪個位置、哪個時間連線等等，並不是直接性證據，證明就是被告公然侮辱你了，原告還是必須證明對方是本人親自做了侮辱這件事。

公然侮辱提告流程是什麼？該怎麼做？

在知道公然侮辱罪提告流程之前，我們必須先了解，在法律的世界裡，這項罪名的定位是什麼？有提告的期限嗎？

（一）提告公然侮辱罪注意事項

1.公然侮辱罪是告訴乃論嗎？

在刑法中，公然侮辱罪屬於告訴乃論。

什麼是告訴乃論？


需要被害人自行提出告訴，檢方才會開始進行調查和偵辦，且可撤告，例如：普通傷害罪、公然侮辱罪等。

2.公然侮辱罪追訴期多久？提告期限要注意！

其實公然侮辱罪並沒有追訴期！只要屬於告訴乃論都沒有追訴期，那麼何謂追訴期呢？

犯罪後，經過一定的時間沒有被起訴，則不再追究，且追訴期一般都由檢察機關發起，並非受害者。

因此對於公然侮辱罪的受害者來說，沒有所謂「公然侮辱罪追訴期」，因為告訴乃論必須由受害者提告，檢察機關才會介入，換句話說，如果受害者不報案，則侮辱者則沒事，追根究底，我們要探討的應該是告訴乃論的「告訴權」：


公然侮辱罪的告訴權：受害者須於事發後6個月內提出告訴，否則過期不受理。

（二）公然侮辱如何提告？律師告訴你3種法律途徑！

如果真的不幸發生疑似公然侮辱時，第一步是先蒐證，不管是截圖、錄音、證人等等都可以，證據盡可能詳盡地提供給警檢；第二步則是要求對方下架或是道歉；如果對方真的不知悔改，則會走到最後一步，直接提告。

1.警局報案

到警局報案是最普遍常見的方式，也是對於民眾來說最簡單方便的，完成報案後，就進入調查階段，如果調查過程順利，或是你的案件屬於網路公然侮辱提告流程，警方成功找到在網路上匿名的被告，就會寄發通知單，請被告到警局做筆錄，後續就是等著開庭、協商了，需注意，也有可能因證據不足而不起訴。

  • 準備資料：身分證、印章、手上的證據。
  • 報案成功：必須拿到三聯單，如果沒有，記得主動向警察索取。

2.地檢署按鈴申告

如果你不知道該怎麼處理，或是不會寫書狀的民眾，可以拿著手上的證據直接到地檢署按鈴申告，檢察官就會和書記官一起幫你做筆錄，去完成提告。

3.地檢署提交告訴狀

如果有事先委託律師協助，已經寫好刑事告訴狀，並準備好證據等等，也可以直接到地檢署自行提交。

後續等待開庭通知即可，如果不確定該怎麼做，像是不知道公然侮辱罪賠償該請求的多少，都可以諮詢專業的律師建議，以保障自己的權益噢！

公然侮辱罪要賠多少錢？公然侮辱價目表正確嗎？

1.公然侮辱罪要賠多少錢？

公然侮辱罪屬於刑法，如果公然侮辱罪成立，法院是會判罰被告須繳公然侮辱罰金或拘役。

另外，憲法法庭在2024年4月26日公布了113年憲判字第3號判決，判決理由第64段提到：「系爭規定所定之拘役刑，宜限於侵害名譽權情節嚴重之公然侮辱行為，例如表意人透過網路發表或以電子通訊方式散佈公然侮辱言論，從而有造成持續性、累積性或擴散性嚴重損害之可能者，始得於個案衡酌後處以拘役刑。」

也就是說大法官認為如果個案情節不是那麼嚴重，那基本上只能處罰金，也就是最高被罰9000元罰金；而如果個案較嚴重可以判罰拘役，因為拘役的上限是60天，而拘役通常是可以易科罰金（「易」是指替代，也就是說用罰金代替拘役），易科罰金通常是用1000元折算1天，所以有可能最終是被告繳交6萬元以下的罰金代替拘役而不用入監。

覺得6萬太少了嗎？其實除了刑事外，還可以請求公然侮辱民事賠償，記得向法院提交刑事附帶民事起訴狀，由法官來決定損害賠償的金額。

2.公然侮辱罪判決

➀公然侮辱罪有罪判決
  • 最高法院114年度台上字第2748號刑事判決

法院認為被告至 A 男住處前以「幹你娘」等粗俗語言辱罵，確有嘲諷、輕蔑、鄙視、輕視、使人難堪之意思，依社會通念及一般人之認知，為足以貶抑他人人格、名譽之語詞，足以令人感到難堪、不快，並產生有屈辱之反應，更使聽聞前述言詞之不特定人，對　A 男之名譽、人格產生負面評價，處罰金新臺幣5,000元。

➁公然侮辱罪無罪判決

罵人「三小（啥潲）」，早期就有二審法院認為只是一種粗俗不雅的說法，應無辱罵他人之意（臺灣高等法院104年度上易字第1240號刑事判決），近期也有一審採取相同看法（臺灣士林地方法院113年度易字第733號刑事判決）。

在前述憲法法庭判決後，甚至有一、二審法院都一致認為無罪的情形：行車糾紛當下被喇叭聲嚇到脫口而出「叭三小」、「幹你娘」（臺灣高等法院113年度上易字第1468號刑事判決），因糾紛罵人「亂洨ㄝ，亂洨查嬤」，只是以粗鄙之用語意指亂來、胡鬧之意（臺灣高等法院高雄分院113年度上易字第109號刑事判決），行車糾紛罵人「你靠北啥、靠北三小」（臺灣臺南地方法院113年度易字第1732號刑事判決），均無罪。

2026年初，甚至有一審法院認為被告罵「三小」、「靠北三小」、「幹」、「幹你娘」、「機掰」等字詞，是因為被告當下是在衝突過程中，宣洩內在不滿之偶發情緒性發言，案發地點在廠區卸貨區，其他人雖可以經過，但當時剛好沒有人在，持續性、累積性及擴散性有限，冒犯及影響程度尚屬輕微（臺灣橋頭地方法院114年度審易字第1083號刑事判決），也無罪。

3.「公然侮辱價目表」裡的金額準嗎？

在網路上常看到整理好普遍公然侮辱字眼的價目表，究竟準不準確呢？

公然侮辱罪賠償金額的多寡，和精神賠償是一樣的概念，僅供參考，法官還是會依據事件的原委、侵害程度和雙方的社經地位、收入、年齡等，進行衡量，因此在公然侮辱賠償中，並沒有明確的標準或公然侮辱價目表可以依據。

以上是有關刑法公然侮辱罪的法律知識，如有任何法律相關的問題，都可以向喆律法律事務所免費諮詢，歡迎點擊下方的免費法律諮詢！讓喆律協助保障您的權利

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