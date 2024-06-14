哪些話可能會觸犯誹謗罪？律師：所言為真可能不會成罪！

（一）誹謗罪是什麼意思？

（一）誹謗罪是什麼意思？

根據刑法第310條

簡而言之，任何形式的刻意行為，若其目的是要損害他人的名譽，那麼這樣的行為可能就會構成誹謗罪。

這裡需要釐清一個法律名詞的正確使用：「毀謗」在民間經常被使用，與「誹謗」同義，兩詞都是指透過誇張或不當的言詞來批評或中傷他人。儘管大家在搜尋時，用「毀謗定義」或「毀謗意思」也能夠得到相關解釋，但如果是從事法律專業人士或在需要引用法條時，建議使用「誹謗」會更為恰當唷！