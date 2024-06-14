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什麼是誹謗罪？

哪些話可能會觸犯誹謗罪？律師：所言為真可能不會成罪！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-06-14更新 2026-05-13
雷皓明律師
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喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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誹謗罪的定義跟構成要件是什麼？在公開場合被罵不雅言語，應該告誹謗還是毀謗？怎樣會變成加重誹謗罪？在匿名網站的發文也會觸犯誹謗罪嗎？誹謗罪要怎麼舉證跟提告？本文中律師將一步步引導您全面了解刑法誹謗罪！

什麼是誹謗罪？罵人髒話算誹謗嗎？

（一）誹謗罪是什麼意思？

根據刑法第310條

意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。 散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。 對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。

簡而言之，任何形式的刻意行為，若其目的是要損害他人的名譽，那麼這樣的行為可能就會構成誹謗罪。

這裡需要釐清一個法律名詞的正確使用：「毀謗」在民間經常被使用，與「誹謗」同義，兩詞都是指透過誇張或不當的言詞來批評或中傷他人。儘管大家在搜尋時，用「毀謗定義」或「毀謗意思」也能夠得到相關解釋，但如果是從事法律專業人士或在需要引用法條時，建議使用「誹謗」會更為恰當唷！

（二）妨害名譽就是誹謗罪嗎？兩者有何區別？

妨害名譽與誹謗罪是兩個不同的概念！

根據法律規範，妨害名譽與信用罪主要涵蓋了「公然侮辱罪」與「誹謗罪」兩大範疇。

  • 公然侮辱」指的是在公眾場合進行的抽象性辱罵。
  • 誹謗」則是對具體的人或事，有意進行歪曲、捏造或發表虛假陳述。

大家常將「公然侮辱」和「誹謗」混為一談，誤以為這是同一種罪行，其實這兩者在法律上有著明確的分別。接下來讓我們透過例子來探討它們之間的不同！

  • 案例一：公然侮辱罪
    阿君和小美本是密友，但某次因意見不合而發生激烈爭執。在一次爭吵中，阿君情緒失控，在街邊對小美怒斥「臭鮑魚！」這些字眼雖然抽象，卻明顯帶有侮辱性，足以認定阿君的行為構成了「公然侮辱罪」。

  • 案例二：誹謗罪
    另一方面，小美對被罵一事耿耿於懷，遂在網路社群上散播關於阿君一直在網路上約砲的謠言。由於這類言論在公開平台上發布，且與事實不符，對阿君的名譽造成了重大損害，公眾對她的觀感因而受影響，所以符合「誹謗罪」的構成要件。

（三）誹謗罪構成要件

依據刑法第310條，誹謗罪的構成要件包括三個主要部分，下面將用淺顯易懂的語言來解釋這些專業術語：

  1. 意圖散布於眾
    當某人以故意（明知道不應該這麼做，但還是選擇這麼做）把訊息傳播出去的心態，讓其他人知曉時，就構成了意圖散布於眾。

  2. 指謫或傳述
    「指謫」是指發現錯誤並進行指責；「傳述」則是指輾轉述說、將消息傳遞給其他人。

  3. 足以損害他人名譽之事
    無論是口頭上的言論、書面上的文字還是傳播的圖像，若這些內容能夠降低某人在社會中的聲譽，使公眾對其持有較低的評價和觀感，則此行為足以構成損害他人名譽。

（四）加重誹謗罪構成要件

普通誹謗罪與加重誹謗罪之間的區別相當明顯！前者主要是「口述」方式進行，而後者則通過「文字或圖片的方式散佈」。因此，法官在作出判斷時會重點考慮被告採取了哪種方式來傳述。

在新聞報導中，我們經常看到「網友在評論區對某藝人進行辱罵，導致藝人提起告訴」的案例；由於辱罵是透過網路以文字形式發布的，因此這種情況會被認定為「加重誹謗罪」。

（五）誹謗罪不成立的情況

在特定情境下，法律對於誹謗行為採取例外處理，不予處罰。這種做法的理由在於，誹謗案件不僅僅涉及對事實的陳述，而與單純的侮辱或者辱駡有著明顯的差異。

當處理言論自由與個人名譽之間的平衡時，立法者認為需要讓法官根據案件具體情況進行利益的權衡。因此，雖然保留了對誹謗的法律規範，但也設立了在某些情況下，即便所述事實可能對他人的名譽造成傷害，也不會被認定為誹謗罪，從而不受處罰的例外：

  1. 若能證實該事實為真且與公共利益相關
    法律要求誹謗者必須證明其所述的內容為真實。然而，根據大法官第509號之解釋，即使誹謗者無法直接證明其言論的真實性，只要其基於合理的資訊或資料，並且沒有輕率地做出判斷，而是已經盡到了應盡的調查的責任，也應當免於被處罰。例如，在著名的「涂醒哲舔耳案」中，記者因此被判無罪。

  2. 不涉及私德但與公共利益相關的內容
    若誹謗內容對增進公共利益有所幫助，即使觸及到了個人的私生活，也可能不會構成誹謗罪。例如，政府高官的私生活若能顯示其是否適合持有公職，則這類情況可能被認為與公共利益相關，不會受到誹謗罪的處罰。

  3. 善意的言論發表

  • 為了自衛或保護合法利益而進行的澄清
  • 公務員因執行職務所需而作出的報告
  • 對於社會公眾議題進行的適當評論，需保證言論與事實相符，無誇張成分
  • 對於公開會議、法院或集會的記事，提供與事實相符的記述

法律透過這些規範來達成言論自由與個人名譽權保護之間的平衡點，以促進社會正義與和諧。

網路匿名發文也會觸犯誹謗罪嗎？網友們請自重！

網路誹謗罪

（一）隱身於匿名id背後真的安全無憂？律師揭秘網路誹謗罪！

隨著科技快速發展，網路的觸角已遍及世界每個角落，現代人手中的智慧型手機成為了快速獲取資訊的重要工具，帶來便捷的同時也伴隨著潛在的風險。一條訊息一旦被發布到社群平台或匿名網站，短短數秒內便可能被成百上千的人瀏覽。

1998年6月17日，台灣首宗的網路誹謗罪判決成立。這代表著在網路上的言論絕非不用負責，要更加謹慎發言。特別是在網路上做過什麼事情都有紀錄時——截圖與螢幕錄影功能日益普及，一旦有侮辱性或造謠、誹謗等攻擊性言論出現，一旦被提告，很可能構成誹謗罪。

與此同時，隨著各式媒體平台的興起，匿名網站也應運而生。這些網站允許用戶隱匿真實身份發表言論，但這不意味著可以無視法律，隨意對他人進行誹謗或攻擊。一旦涉及具體姓名或足以識別出個人身份的言論，一經報案，警方便可通過追蹤網路IP地址來追溯發言者的真實身份。因此，永遠不要誤以為網上匿名就能肆意妄為！

（二）分享誹謗罪判決！言論自由不是誹謗的庇護所

接續前文所述，發言需謹言慎行，避免因不當言論而違反誹謗罪的法律規定。以下是幾個實際的判例，供各位參考：

1.加重誹謗罪判決

台灣新竹地方法院112年度易字第176號刑事判決

被告在網上公開辱罵原告，稱對方為「破麻、半夜出門找男人、背著老公找男人」等非事實的言論。基於這些言論以「文字」形式在網路上散佈，法院因此認定該被告犯有公然侮辱罪（刑法第309條第1項）及加重誹謗罪（同法第310條第2項）。

2.誹謗罪判決

臺灣臺北地方法院111年度審簡字第2368號刑事簡易判決

在Dcard上，一位網友分享了自己的戀愛經歷，不料卻遭其他網友肉搜，揭露其過往的發文、IG及銀行賬戶等個人資訊。其中，有幾位網友分別以「車力巨人」來嘲諷其照片，並用「Pro（破）」來形容他。後經檢察官起訴，法官最終判定被告犯有文字散布誹謗罪，處以12,000元的罰金。

3.誹謗罪無罪判決

最高法院112年度台上字第2378號刑事判決

被告在LINE群組中傳送文字及網站截圖，影射 A 女被包養，造成 A 女名譽受損。

最高法院認為，對話內容無法確定被告所指述對象為何人，撤銷被告原判決中有罪的部分。

誹謗罪提告的舉證要點與流程

（一）蒐證

若他人在網路或口語中損害您的名譽，應立刻使用手機截圖、錄影或使用錄音筆等工具保留證據。同時，如果存在證人，也應該記錄下證人的證詞，以便未來在法庭上作為支持。


根據大法官釋字第509號的解釋，大法官指出，在訴訟過程中，不論是檢察官或是自訴人，都必須承擔證明被告故意侵害他人名譽的行為證據的責任。因此，一般而言，不管是起訴的檢察官還是主動提起訴訟自訴人，都應當負有舉證的責任。

（二）向警局報案

蒐集完證據之後，應該前往附近的警察局進行報案並記錄筆錄。報案完成後，您會收到一份報案三聯單。此後，警方會把案件交給檢察官進行進一步的調查。在這一階段，建議聘請律師幫助撰寫刑事訴訟狀。

值得注意的是，申告應該在被告居住地的地檢署，即使選擇就近報案，法庭審理或偵訊也可能在被告所在地進行。

（三）檢察官調查與等待傳票

一旦提告，案件會進入不公開的調查階段。在這個時候，您需要耐心等待傳票的寄送。如果檢察官認為被告存在犯罪嫌疑，將會提起公訴並將案件交由法院審理。

（四）開庭

在法庭上，您需要陳述所有相關事實，法官會根據犯罪的嚴重程度作出判決。在告訴乃論的訴訟過程中，告訴人擁有撤回告訴的權利。通常在達成和解或法院調解協議後，原告可能會選擇撤回告訴。

誹謗罪要多久內提告？賠償金額會很高嗎？常見問答彙整！

（一）誹謗罪提告期限有多長？

首先要知道，誹謗罪屬於告訴乃論。這意味著只有當被害人提出告訴後，檢察官才會對加害人提起公訴，進而由法院進行審判。若沒有告訴，法律是不會主動介入審理的。

這裡有個細節需要提醒讀者：許多人搜尋「毀謗罪追訴期」或「誹謗罪追訴期」作為關鍵詞，但這實際上是一種誤解。所謂的「追訴期」是指對於非告訴乃論罪行，法律賦予檢察官在犯罪發生後一定期限內提起公訴的時間。超過這段期限，則不再對犯罪者提起訴訟。而「告訴期」則特指對於告訴乃論犯罪，當事人在知悉罪行後必須在一定時間內進行告訴的時間限制。下面通過例子來說明這兩者的不同：

  • 追訴期
    假設小明與阿麗是一對情侶，某日兩人爭吵後，小明在憤怒中不慎殺害了阿麗。由於殺人屬於非告訴乃論，即使沒有人提出告訴，檢察官也能對小明進行起訴，並由法院審理。這個檢察官能夠起訴的時間範圍稱為追訴期。

  • 告訴期
    在一場爭執中，阿麗憤怒地罵小明是「垃圾」、「人渣」。這種行為屬於告訴乃論的公然侮辱罪，需要小明自己提出告訴，檢察官才會進行調查並將案件提交法院審理。所謂的告訴期，就是當事人擁有提告的時間範圍。

對於誹謗罪，其提告的告訴期限是6個月，從當事人得知被誹謗的那一刻起計算。如果超過這6個月的期限還未提告，法院將不予受理。因此若決定要對誹謗行為提出告訴，務必迅速蒐集證據並報案，以避免錯過告訴期。

（二）誹謗罪賠償金額有多少？加重誹謗罪賠償金額會更高嗎？

「究竟誹謗罪的賠償金額會有多少呢？若是加重誹謗罪，其賠償金額會不會更高？」

由於誹謗罪屬於刑法中的告訴乃論，因此法官主要是判處「有期徒刑」或是「易科罰金」。因此，想要透過起訴獲得賠償，必須提出刑事附帶民事訴訟。至於賠償的金額，大家可以經由上網搜尋相關的新聞案例來了解，法官在裁判時會根據被告的具體情節、社會對受害人的評價等因素，作出最合適的判決。

例如，如果受害人是著名藝人，由於誹謗遭到公眾抵制、失去工作機會，法院可能會判決較高的賠償金。因此，賠償金額並無固定數額，從幾千到幾萬，乃至數十萬或數百萬都有可能。當然，我們無法預知一句輕率的話會對他人造成怎樣的傷害，因此再次提醒大家要小心言行，避免因被告而耗時耗財，得不償失。

以上就是關於誹謗罪的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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