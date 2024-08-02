數罪併罰有計算公式嗎？為什麼有這個制度？律師來解釋！

（一）數罪併罰的定義

（一）數罪併罰的定義

數罪併罰簡單來說，就是一個人犯了很多條罪，每一個罪會有一項刑罰，最後合併處罰。

數罪併罰由來可追溯到立法者希望在司法效率和刑罰公正性之間取得平衡。這個制度的設計目的是為了節省寶貴的司法資源，同時確保刑罰的公平性。數罪併罰意思是在處理多項犯罪時，法院可以有一定的裁量空間，避免過度嚴厲的刑罰。

這個制度允許法官在審理多項罪行時，不必對每一項罪行都單獨判刑並執行。相反，法官可以綜合考慮所有罪行，給出一個整體的刑期。這種做法不僅提高了司法效率，還能防止刑期過長，變相成為無期徒刑。

數罪併罰制度的另一個重要目的是維護社會正義。通過設定合理的刑期上限，立法者希望既能懲戒犯罪，又能給予罪犯改過自新的機會。這種平衡體現了刑法的人道主義精神，也反映了現代司法制度對於罪犯改造和社會復歸的重視。