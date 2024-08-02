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數罪併罰的定義

數罪併罰有計算公式嗎？為什麼有這個制度？律師來解釋！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-08-02更新 2025-04-11
雷皓明律師
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本文目錄

數罪併罰是一個刑法中的重要概念，這個制度在德國被稱為gesamtstrafe，它適用於一個人在判決確定前犯下多項罪行的情況。本文律師將深入解說數罪併罰的意思、由來以及跟犯罪競合的關係與計算方法。

數罪併罰是什麼意思？

（一）數罪併罰的定義

數罪併罰簡單來說，就是一個人犯了很多條罪，每一個罪會有一項刑罰，最後合併處罰。

數罪併罰由來可追溯到立法者希望在司法效率和刑罰公正性之間取得平衡。這個制度的設計目的是為了節省寶貴的司法資源，同時確保刑罰的公平性。數罪併罰意思是在處理多項犯罪時，法院可以有一定的裁量空間，避免過度嚴厲的刑罰。

這個制度允許法官在審理多項罪行時，不必對每一項罪行都單獨判刑並執行。相反，法官可以綜合考慮所有罪行，給出一個整體的刑期。這種做法不僅提高了司法效率，還能防止刑期過長，變相成為無期徒刑。

數罪併罰制度的另一個重要目的是維護社會正義。通過設定合理的刑期上限，立法者希望既能懲戒犯罪，又能給予罪犯改過自新的機會。這種平衡體現了刑法的人道主義精神，也反映了現代司法制度對於罪犯改造和社會復歸的重視。

（二）數罪併罰的法律依據

刑法中數罪併罰的規定是為了處理一個人犯下多項罪行的情況。這個制度的法律依據主要來自刑法第50條和第51條。這兩條法律條文詳細說明了如何進行數罪併罰計算，以及如何定數罪併罰定執行刑。

刑法第50條的規定

刑法第50條規定，在裁判確定前犯數罪的情況下，應該併合處罰。這意味著法院需要考慮所有的罪行，而不是只針對單一罪行進行判決。這樣的做法確保了司法的公平性，同時也避免了重複處罰的問題。

（三）數罪併罰有上限嗎？

刑法第51條則詳細規定了數罪併罰的具體執行方式。這包括如何定應執行刑，以及30年的上限規定。在進行數罪併罰計算時，法官需要考慮每個罪行的刑期，但最終的刑期不能超過所有刑期的總和。同時，為了避免過於嚴苛的判決，法律還規定了30年的上限。

數罪併罰與死刑

在討論數罪併罰計算時，我們不得不提及死刑這個特殊情況。當被告的罪行中包含死刑時，一罪一罰數罪併罰的規則有所不同。根據我國刑法規定，如果被告被判處死刑，其他刑罰將不再執行，但有三個例外：罰金、褫奪公權和沒收

這意味著，在死刑案件中，不會出現先服刑後執行死刑的情況。這種做法的原因在於死刑的不可逆性質。法律體系認為，一旦執行死刑，其他刑罰就失去了意義。

數罪併罰的由來：犯罪競合的概念與種類

犯罪競合是刑法中一個關鍵概念，源自德國的Lehre von den Konkurrenzen（競合論），這個概念涉及一個被告同時觸犯多個罪名的情況，在現代司法體系中扮演著重要角色，也是數罪併罰的基礎觀念。

（一）什麼是犯罪競合？

犯罪競合指的是一個人在同一時間或不同時間觸犯多個罪行。這種情況下，法院需要考慮如何公平判決，以達到懲戒和教育的目的。數罪併罰由來就是為了解決這種複雜的判決問題。

（二）想像競合：一行為觸犯多罪的情況

想像競合是指一個行為同時觸犯多個罪名。這種情況在現實生活中並不罕見，因此了解想像競合的由來和處理方式對於理解刑法非常重要。

想像競合的典型案例是一個人的單一行為同時侵犯了多個法益。例如，有人故意追撞他人車輛，這一行為不僅造成財產損失，還可能導致人身傷害。在這種情況下，行為人同時觸犯了毀損罪和傷害罪。 在數罪併罰想像競合的情況下，法院通常會採用從一重處斷的原則。這意味著法官會比較所有觸犯的罪名，然後以最重的罪名對被告進行量刑。這種做法既體現了罪刑相當的原則，也避免了過度懲罰。

想像競合特點實際應用
單一行為一個動作觸犯多個罪名
多個法益受侵害同時傷害身體、財產等不同法益
從一重處斷以最重罪名進行量刑

了解想像競合的概念對於正確理解和適用刑法至關重要。它不僅影響量刑結果，還反映了刑法對於單一行為多重後果的平衡處理方式。

（三）法條競合：保護相同法益的處理方式

法條競合是其中一種數罪併罰種類，指一個行為同時觸犯多條法律，但這些法條保護的法益相同。這種情況下，法官會選擇一個最適合的罪名來判刑。

法條競合的定義與應用

法條競合發生時，雖然行為人的一個行為可能同時觸犯多項法律規定，但實際上只會以一個罪名定罪。這是因為這些法條保護的法益相同，所以不需要重複處罰，法官會根據案情選擇最適合的法條來判刑，通常是選擇刑罰較重的法條。

法條競合的實際案例分析

以殺人案件為例，如果甲殺了乙，一定會傷害到乙的身體，所以這個行為會同時觸犯了傷害罪和殺人罪。在這種情況下，法官會選擇殺人罪來判刑，因為它的刑罰較重，能更全面地涵蓋行為人的犯罪行為。 法條競合的處理方式反映了刑法的基本原則：避免重複處罰，同時確保犯罪行為得到適當懲處。這種處理方式不僅保護了被告的權益，也確保了司法資源的有效利用。

（四）實質競合：數罪併罰的核心

實質競合是數罪併罰計算的核心概念。當被告同時犯下多項罪行時，法院會採用這種方式來處理。在這種情況下，每個罪行都會獨立判刑，然後再綜合考量，決定最終的執行刑期。

數罪併罰計算的過程如下：

  1. 法官對每項罪行分別量刑
  2. 考慮各項罪行的嚴重程度
  3. 根據法律規定，確定最終執行刑期

舉例來說，如果被告在搶超商時揍了店員，犯下搶劫和傷害兩項罪行，法院可能會這樣處理：

罪名個別刑期
搶劫罪3年
傷害罪1年6個月
最終執行刑期3年6個月

這種一罪一罰數罪併罰的方式，既能體現對每項犯罪的懲罰，又避免了刑期過長。它平衡了司法公正和刑罰人道化的需求，是現代刑法體系中不可或缺的重要制度。

數罪併罰的計算方法

數罪併罰的計算方法

（一）最長期以上，合併刑期以下原則

法院在計算數罪併罰時，會採用「最長期以上，合併刑期以下」的原則，這意味著法官會在以下範圍內決定最終刑期：

  • 下限：各項犯罪中最長的單一刑期
  • 上限：所有刑期的總和

（二）宣告刑與應執行刑的區別

在數罪併罰計算過程中，宣告刑和應執行刑是兩個關鍵概念。宣告刑指法院對每個單獨罪行的判決，而應執行刑則是最終合併後的實際執行刑期。這種區別在數罪併罰定執行刑時尤為重要。

舉例來說，假設一名被告因犯下多項罪行，分別被判處2年、5年和7年徒刑。法院在決定應執行刑時，會落在最重宣告刑（7年）和所有宣告刑的總和（14年）的範圍內。

罪行宣告刑可能的應執行刑範圍
罪行A2年

7年 - 14年
罪行B5年
罪行C7年

以上為關於數罪併罰和犯罪競合的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！

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