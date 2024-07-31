博愛座爭議不斷！一定要讓座嗎？律師來說明！

（一）博愛座的定義與概念

（一）博愛座的定義與概念

博愛座又叫優先座，概念來自北歐的無障礙理念，原意是為老人、孩童、病患者和懷孕的女性等特別準備的。一般人坐上博愛座時，應該優先讓座，但應出自自願。

捷運和公車上有博愛座，是對社會弱勢群體的一種關懷。這些座位的存在使得搭乘交通工具變得更友善和平等。