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安樂死

安樂死在台灣合法嗎？可以去哪個國家安樂死？有什麼條件？

民事案件雷皓明律師發佈 2025-06-05更新 2026-05-11
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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安樂死源自希臘文，意為「好的死亡」或「無痛苦的死亡」，是一種有意結束生命以減輕痛苦的措施。目前在台灣安樂死是違法行為，與許多亞洲國家的立場相似。本文中律師將分享安樂死相關法律知識以及世界各國的安樂死規定。

安樂死是什麼？在台灣合法嗎？

安樂死涉及生命倫理的複雜議題，其定義與分類是理解台灣現況的關鍵。在討論安樂死的合法化可能性前，我們需要先了解什麼是安樂死，以及台灣目前對此議題的法律立場。

（一）什麼是安樂死？主動與被動安樂死的區別

安樂死定義是指在特定情況下，幫助重病或痛苦不堪的病患有尊嚴地結束生命的行為。根據執行方式，安樂死可分為兩種主要類型：

類型定義執行方式爭議程度
主動安樂死醫療人員直接介入結束病人生命通常通過注射藥物等手段爭議較大
被動安樂死停止或不進行維持生命的治療撤除維生設備，讓病人自然死亡爭議相對較小
協助自殺提供致命藥物但由病人自行服用醫生提供藥物，病人自主決定時間介於兩者之間

（二）台灣目前對安樂死的法律立場與相關案例

在台灣，目前實行安樂死是違法行為。根據現行法律，若醫師依病患請託提供致命藥物或注射過量藥物，協助者將涉及刑法第275條「加工自殺罪」。

對無意識病患終止生命的行為更為嚴重，可能構成殺人罪。雖然台灣已實施《病人自主權利法》和《安寧緩和醫療條例》，允許符合條件的臨終病人拒絕維生醫療，但台灣安樂死法律與這些規定在本質上仍有明顯區別。

世界各國安樂死規定與實施現況

從歐洲到亞洲，各國對安樂死的法律規範呈現出明顯的地域性與文化性差異。全球已有多個國家和地區在嚴格的法律框架下允許不同形式的安樂死，包括主動安樂死、被動安樂死和協助自殺。這些差異反映了各國社會、文化和宗教背景對生命終結議題的不同理解與接受程度。

歐洲國家普遍較為開放，其中荷蘭、比利時、盧森堡和西班牙已合法化主動安樂死。北美洲的加拿大全國及美國部分州允許協助自殺。相比之下，亞洲地區對安樂死的態度則較為保守，僅少數國家允許被動安樂死。

哪裡可以安樂死？

（一）荷蘭與比利時：先驅者的經驗與法規

荷蘭安樂死法案於2002年通過，成為全球第一個將安樂死合法化的國家。荷蘭法規要求病患必須承受難以忍受的痛苦、自願提出要求，並經過至少一位以上醫生的評估。值得注意的是，荷蘭的安樂死服務包含在基本醫療保險中，對當地有健康保險的居民是免費的。

比利時安樂死法規緊隨荷蘭之後實施，其最大特點是沒有年齡限制。比利時是全球唯一允許任何年齡兒童選擇安樂死的國家，但必須經過父母同意，並確認兒童具有足夠的判斷能力。這項政策反映了比利時對個人自主權的高度尊重。

（二）瑞士與加拿大：不同模式的安樂死法規

瑞士安樂死模式與荷蘭和比利時有顯著不同。瑞士允許「協助自殺」而非主動安樂死，即提供致命藥物給患者自行服用結束生命。瑞士是目前唯一接受外國人前往進行安樂死的國家，這使其成為「安樂死旅遊」的目的地。前往瑞士進行安樂死的費用約在台幣28萬至42萬元之間。

加拿大則於2016年通過醫療協助死亡法案（MAID），允許符合條件的成年人獲得醫療協助結束生命。加拿大模式的特點是強調醫療專業判斷與患者自主權的平衡，並設有嚴格的審查程序確保制度不被濫用。

（三）亞洲國家對安樂死的態度與政策

亞洲安樂死政策整體較為保守，大多數國家仍將安樂死視為違法行為。南韓和印度是少數允許被動安樂死的亞洲國家，但主動安樂死在亞洲幾乎全面禁止。日本雖有關於安樂死的司法判例，但尚未立法明確規範。

中國、新加坡和台灣等亞洲國家則普遍將安樂死視為非法。這種保守態度與亞洲傳統文化中對生命的尊重、家庭價值觀以及宗教信仰有密切關聯。然而，隨著人口老化和醫療技術進步，亞洲社會對安樂死的討論也日益增加。

安樂死在台灣的爭議與討論

台灣對於安樂死的爭議已成為一個多層面的社會議題，涉及倫理、法律與人權等複雜考量。近年來，隨著醫療技術的進步和生命權意識的提升，安樂死的討論逐漸從醫療圈擴展至整個社會。這場辯論不僅關乎個人生命自主權，也牽涉到醫療資源分配、家庭負擔，以及宗教與文化傳統等多重面向。

在台灣，安樂死爭議的核心在於如何平衡生命尊嚴與生命神聖性之間的關係。支持者與反對者各自基於不同的價值觀和考量，提出了各自的論點和關切。這些討論反映了台灣社會對生死議題的深刻思考，也展現了公民社會對重大倫理問題的參與度。

（一）支持安樂死合法化的論點與倡議

安樂死合法化論點主要圍繞著尊嚴死亡、減輕痛苦和生命自主權等理念。支持者認為，每個人都應有權決定如何結束自己的生命，特別是當面臨無法忍受的痛苦時。許多安樂死倡議者強調「你可以不選擇，但不能剝奪他人選擇的權利」這一核心理念。

支持者進一步指出，安樂死可以讓病患保留最後的尊嚴，避免長期痛苦的折磨。同時，它也能減輕家庭的經濟和心理負擔，避免醫療資源的過度消耗。在台灣，已有多個民間團體開始推動相關立法討論，希望能為末期病患提供更多選擇。

（二）反對安樂死合法化的考量與擔憂

安樂死反對意見主要來自法律、倫理和宗教等層面。反對者擔心若法律不夠完善，安樂死可能被濫用，甚至成為不肖子孫或有心人士謀取利益的工具。這種擔憂在台灣社會尤為明顯，因為家庭關係緊密，財產繼承問題可能引發複雜糾紛。

從醫學角度來看，反對者指出現階段無法治癒的疾病，未來可能會有新的治療方法。他們認為應該保持希望而非選擇放棄生命。此外，宗教團體也從生命神聖不可侵犯的角度提出質疑，認為人不應干預自然的生死過程。

考量面向支持安樂死論點反對安樂死論點
個人權利尊重生命自主權，保障選擇權可能被濫用，侵害生命權
醫療倫理減輕無法治癒病患的痛苦違背醫療救人原則
社會影響減輕家庭與社會醫療負擔可能導致對弱勢群體的歧視
法律考量建立明確規範，防止灰色地帶難以制定完善法規，防止濫用
宗教觀點尊重個人信仰選擇生命神聖不可侵犯

（三）安樂死在台灣合法化的可能性與未來展望

隨著台灣進入超高齡社會，根據內政部統計，國人平均壽命已達80.77歲，台灣安樂死合法化的討論可能會更加熱烈。

目前台灣已實施《病人自主權利法》和《安寧緩和醫療條例》，這些法規允許符合條件的臨終病人拒絕維生醫療，某種程度上體現了對生命自主權的尊重。

從現有法規到安樂死法制化，台灣社會仍面臨多重挑戰。首先需要建立嚴謹的法律框架，防止濫用；其次是提升大眾對生死議題的認識；第三是完善醫療體系配套措施。參考荷蘭等國經驗，安樂死合法化需要長期社會對話和法律調整。

未來，人口老化和慢性疾病增加可能促使台灣社會更開放地討論安樂死未來展望。無論最終結果如何，關鍵在於在尊重生命價值的前提下，平衡倫理道德與個人自主權，讓每個人都能有尊嚴地走完人生旅程。台灣安樂死合法化的路雖然漫長，但對生命品質和自主選擇權的思考已經開始。

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