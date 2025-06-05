安樂死在台灣合法嗎？可以去哪個國家安樂死？有什麼條件？

世界各國安樂死規定與實施現況

從歐洲到亞洲，各國對安樂死的法律規範呈現出明顯的地域性與文化性差異。全球已有多個國家和地區在嚴格的法律框架下允許不同形式的安樂死，包括主動安樂死、被動安樂死和協助自殺。這些差異反映了各國社會、文化和宗教背景對生命終結議題的不同理解與接受程度。

歐洲國�家普遍較為開放，其中荷蘭、比利時、盧森堡和西班牙已合法化主動安樂死。北美洲的加拿大全國及美國部分州允許協助自殺。相比之下，亞洲地區對安樂死的態度則較為保守，僅少數國家允許被動安樂死。

（一）荷蘭與比利時：先驅者的經驗與法規

荷蘭安樂死法案於2002年通過，成為全球第一個將安樂死合法化的國家。荷蘭法規要求病患必須承受難以忍受的痛苦、自願提出要求，並經過至少一位以上醫生的評估。值得注意的是，荷蘭的安樂死服務包含在基本醫療保險中，對當地有健康保險的居民是免費的。

比利時安樂死法規緊隨荷蘭之後實施，其最大特點是沒有年齡限制。比利時是全球唯一允許任何年齡兒童選擇安樂死的國家，但必須經過父母同意，並確認兒童具有足夠的判斷能力。這項政策反映了比利時對個人自主權的高度尊重。

（二）瑞士與加拿大：不同模式的安樂死法規

瑞士安樂死模式與荷蘭和比利時有顯著不同。瑞士允許「協助自殺」而非主動安樂死，即提供致命藥物給患者自行服用結束生命。瑞士是目前唯一接受外國人前往進行安樂死的國家，這使其成為「安樂死旅遊」的目的地。前往瑞士進行安樂死的費用約在台幣28萬至42萬元之間。

加拿大則於2016年通過醫療協助死亡法案（MAID），允許符合條件的成年人獲得醫療協助結束生命。加拿大模式的特點是強調醫療專業判斷與患者自主權的平衡，並設有嚴格的審查程序確保制度不被濫用。

（三）亞洲國家對安樂死的態度與政策

亞洲安樂死政策整體較為保守，大多數國家仍將安樂死視為違法行為。南韓和印度是少數允許被動安�樂死的亞洲國家，但主動安樂死在亞洲幾乎全面禁止。日本雖有關於安樂死的司法判例，但尚未立法明確規範。

中國、新加坡和台灣等亞洲國家則普遍將安樂死視為非法。這種保守態度與亞洲傳統文化中對生命的尊重、家庭價值觀以及宗教信仰有密切關聯。然而，隨著人口老化和醫療技術進步，亞洲社會對安樂死的討論也日益增加。