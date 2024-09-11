利益衝突是什麼？哪些行業會有利益衝突問題？律師來解釋！

利益衝突是什麼？哪些行業會遇到利益衝突？
（一）利益衝突的定義和類型
（一）利益衝突的定義和類型
1.利益衝突定義
利益衝突（conflict of interest）是指一個人在履行職務或決策時，面臨多重利益之間的矛盾，這些利益可能來自於個人的私利、家庭利益、與他人的關係或外部的壓力，進而影響其公正、客觀和誠信的判斷和行為。
2.利益衝突的類型
- 直接利益衝突：當事人有可能因某個決策或行動直接受益或受損，這種情況下其決策可能受到個人利益的影響。
- 間接利益衝突：雖然當事人本身不直接受益，但與當事人有關的人（如家人、朋友）可能受益或受損。
- 潛在利益衝突：即便在當前情況下沒有發生利益衝突，但未來某些情況的變化可能導致利益衝突。
（二）哪些行業會遇到利益衝突的狀況？有哪些態樣？
（二）哪些行業會遇到利益衝突的狀況？有哪些態樣？
利益衝突可能發生在各種行業和職業中，以下是一些常見會遇到利益衝突的行業及相關例子：
- 法律行業
- 律師：同時代表兩個在同一案件中立場對立的客戶，可能導致無法公正地為雙方提供法律建議。
- 法官：審理涉及自己親友的案件，可能�影響判決的客觀性。
- 醫療保健行業
- 醫生：接受某製藥公司的資助或禮物，可能傾向於處方該公司的藥物，而非基於病人最佳利益選擇最適合的治療方案。
- 醫院管理者：與醫療設備供應商有個人投資關係，可能影響醫院採購決策的公平性。
- 金融行業
- 投資顧問：推薦自己持有股份的公司給客戶，可能為了個人利益而非客戶最佳利益。
- 銀行職員：在審批貸款時，給與自己有私人關係的人提供特殊待遇。
- 政府與公共服務
- 公務員：利用職權為自己或家人謀取私利，如在採購過程中偏袒與自己有關聯的供應商。
- 立法者：參與制定有利於自己私人企業的法律或政策。
- 新聞媒體
- 記者：報導涉及自己投資或與自己有密切關係的企業的新聞，可能影響報導的中立性和真實性。
- 編輯：接受廣告商的利益，改變或抑制對該廣告商不利的報導內容。
- 教育與學術界
- 教授：在評估學生或同事的工作時，基於個人關係而非學術成就作出判斷。
- 研究人員：接受某企業的資助，可能影響研究結果的客觀性，特別是當研究結果可能影響該企業利益時。
- 企業管理
- 高級管理人員：在選擇供應商或合作夥伴時，選擇與自己有私人關係的公司，可能損害公司整體利益。
- 董事會成員：同時在競爭對手的公司擔任職務，可能洩露機密資訊或做出不利於本公司利益的決策。
- ��非營利組織
- 慈善機構管理者：將捐款用於與自己有關聯的項目，而非按照捐助者的意願或組織的使命使用。
- 董事會成員：利用組織的資源為自己或親友謀取私利。
- 建築與房地產
- 建築師：推薦與自己有利益關係的承包商給客戶，可能影響項目的公平競爭和品質。
- 房地產經紀人：同時代表買方和賣方，可能無法公正地為雙方爭取最佳利益。
- 科技行業
- 軟體開發人員：在為公司開發產品的同時，私下開發類似的競爭產品，可能造成利益衝突和知識產權問題。
- 產品經理：在評估第三方供應商時，偏袒與自己有私人關係的公司。
接下來，律師再為大家深入介紹一下最常見的公務人員和律師利益衝突。
公職人員利益衝突迴避法的重點
公職人員利益衝突迴避法是為了確保公職人員執行職務時的公正性，避免因個人利益而影響公務決策。本法對公職人員及其關係人的利益衝突情況做出明確規範，以維護政府廉潔並提升民眾對政府的信任。
（一）立法目的
（一）立法目的
制定公職人員利益衝突迴避法的主要目的如下：
- 促進廉能政治，建立公務人員廉潔操守的規範
- 端正政治風氣，避免權力被濫用於私人利益
- 有效遏阻貪污腐化，防止不當利益輸送
- 確保公職人員執行職務時的公正性與中立性
（二）適用對象
（二）適用對象
公職人員利益衝突迴避法的適用對象並非涵蓋所有公職人員，而是依據公職人員財產申報法第二條第一項規定，限定特定人員適用，包括：
- 總統、副總統
- 行政、立法、司法、考試、監察各級政府機關首長、副首長、幕僚長、副幕僚長
- 政務人員
- 公營事業總、分支機構之首長、副首長
- 各級公立學校校長、副校長
- 縣（市）級以上政府所屬機關（構）首長、副首長
（三）關係人的定義
（三）關係人的定義
為了完備公職人員利益衝突迴避的規範，公職人員利益衝突迴避法對公職人員的關係人也有明確定義，關係人包含：
|關係人類別
|範圍
|配偶或共同生活之家屬
|與公職人員共同生活，且財產與生計互相依賴之人
|二親等以內親屬
|公職人員之父母、祖父母、子女、兄弟姊妹、孫子女
|公職人員或其配偶信託財產之受託人
|公職人員或其配偶擔任委託人之信託財產受託人
|營利事業之負責人、董事、監察人或經理人
|由公職人員、配偶或二親等以內親屬擔任之營利事業關係人
透過對公職人員關係人的界定，可以更全面地防範可能產生的利益衝突情形。
（四）公務員利益衝突迴��避法的「利益」定義
（四）公務員利益衝突迴避法的「利益」定義
依據公職人員利益衝突迴避法第4條，利益可以分為兩種：財產上利益和非財產上利益。
1.財產上利益
財產上利益包含：
- 動產
- 不動產
- 現金、外幣、存款、有價證券
- 債權或其他財產上權利
- 其他具有經濟價值或可以金錢交易取得之利益
2.非財產上利益
有利公務員或其關係人在各級政府相關組織（含公營事業、政府出資或捐助組織等）中之任用、聘用、升遷、調動，考績等類似之人事措施。
律師產業常見的利益衝突情境和規範
律師在執業過程中，可能面臨各種利益衝突的情況。這些情境若未妥善處理，不僅可能影響當事人的權益，也可能使律師陷入違反專業倫理的風險，以下是幾種常見的律師利益衝突情境：
（一）律師同時代理多方當事人
（一）律師同時代理多方當事人
在某些案件中，律師可能同時受到多方當事人的委任。例如，在刑事案件中，律師可能同時代理數名共同被告。然而，若這些被告的利益產生衝突，如其中一人決定認罪並指證其他被告，律師就可能面臨利益衝突的問題。
在此情況下，律師應當評估是否能夠公平對待每一位當事人，並在必要時取消委任。
（二）公司法律顧問與董事間的利益衝突
（二）公司法律顧問與董事間的利益衝突
律師擔任公司法律顧問時，可能會面臨與董事利益衝突的情況。例如，在董事改選後，律師可能被要求代表遭解任的董事進行訴訟。這種情況下，律師需要審慎評估自己是否能夠同時維護公司和個別董事的利益，避免利益衝突影響其專業判斷。
（三）律師涉及客戶個人財產資訊的利益衝突
（三）律師涉及客戶個人財產資訊的利益衝突
律師在代理客戶的過程中，可能會接觸到客戶的個人財產資訊。若律師後續受託處理涉及該客戶財產利益的案件，就可能產生利益衝突。
舉例而言，律師受公司委任後得知負責人的財產狀況，後來該負責人與配偶離婚，配偶委託同一律師事務所的律師處理離婚訴訟，涉及夫妻財產分配問題。在此情形下，律師應當審慎評估是否可能利用先前獲得的資訊，影響其在後續案件中的判斷，並採取適當措施防範利益衝突。
（四）利益衝突與律師倫理規範
（四）利益衝突與律師倫理規範
律師在執業過程中難免會遇到利益衝突的情況，如何妥善處理這些衝突，是律師職業倫理的重要課題。律師利益衝突的問題，不僅關乎當事人的權益，也涉及律師執業的公信力。因此，律師必須嚴格遵守相關的倫理規範，以避免利益衝突對案件產生負面影響。
我國律師倫理規範第30條規定，律師在告知受影響的委任人與前委任人，並取得其書面同意後，才能繼續受任。這項規定類似於美國的「知情同意」機制，旨在確保當事人充分了解利益衝突的情況，並自主決定是否同意律師繼續代理案件。
以上就是「利益衝突」的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！