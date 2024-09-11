喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
什麼是利益衝突？

利益衝突是什麼？哪些行業會有利益衝突問題？律師來解釋！

民事案件雷皓明律師發佈 2024-09-11更新 2026-01-21
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

利益衝突（conflict of interest）是指個人或組織在履行職責時，因存在多重利益而影響其判斷或行動的情況，本文就讓律師來介紹利益衝突的定義、有哪些行業容易遇到利益衝突、公務員利益衝突迴避法的重點和律師產業的利益衝突規範！

利益衝突是什麼？哪些行業會遇到利益衝突？

（一）利益衝突的定義和類型

1.利益衝突定義

利益衝突（conflict of interest）是指一個人在履行職務或決策時，面臨多重利益之間的矛盾，這些利益可能來自於個人的私利、家庭利益、與他人的關係或外部的壓力，進而影響其公正、客觀和誠信的判斷和行為。

2.利益衝突的類型

  • 直接利益衝突：當事人有可能因某個決策或行動直接受益或受損，這種情況下其決策可能受到個人利益的影響。
  • 間接利益衝突：雖然當事人本身不直接受益，但與當事人有關的人（如家人、朋友）可能受益或受損。
  • 潛在利益衝突：即便在當前情況下沒有發生利益衝突，但未來某些情況的變化可能導致利益衝突。

（二）哪些行業會遇到利益衝突的狀況？有哪些態樣？

利益衝突可能發生在各種行業和職業中，以下是一些常見會遇到利益衝突的行業及相關例子：

  1. 法律行業
  • 律師：同時代表兩個在同一案件中立場對立的客戶，可能導致無法公正地為雙方提供法律建議。
  • 法官：審理涉及自己親友的案件，可能影響判決的客觀性。
  1. 醫療保健行業
  • 醫生：接受某製藥公司的資助或禮物，可能傾向於處方該公司的藥物，而非基於病人最佳利益選擇最適合的治療方案。
  • 醫院管理者：與醫療設備供應商有個人投資關係，可能影響醫院採購決策的公平性。
  1. 金融行業
  • 投資顧問：推薦自己持有股份的公司給客戶，可能為了個人利益而非客戶最佳利益。
  • 銀行職員：在審批貸款時，給與自己有私人關係的人提供特殊待遇。
  1. 政府與公共服務
  • 公務員：利用職權為自己或家人謀取私利，如在採購過程中偏袒與自己有關聯的供應商。
  • 立法者：參與制定有利於自己私人企業的法律或政策。
  1. 新聞媒體
  • 記者：報導涉及自己投資或與自己有密切關係的企業的新聞，可能影響報導的中立性和真實性。
  • 編輯：接受廣告商的利益，改變或抑制對該廣告商不利的報導內容。
  1. 教育與學術界
  • 教授：在評估學生或同事的工作時，基於個人關係而非學術成就作出判斷。
  • 研究人員：接受某企業的資助，可能影響研究結果的客觀性，特別是當研究結果可能影響該企業利益時。
  1. 企業管理
  • 高級管理人員：在選擇供應商或合作夥伴時，選擇與自己有私人關係的公司，可能損害公司整體利益。
  • 董事會成員：同時在競爭對手的公司擔任職務，可能洩露機密資訊或做出不利於本公司利益的決策。
  1. 非營利組織
  • 慈善機構管理者：將捐款用於與自己有關聯的項目，而非按照捐助者的意願或組織的使命使用。
  • 董事會成員：利用組織的資源為自己或親友謀取私利。
  1. 建築與房地產
  • 建築師：推薦與自己有利益關係的承包商給客戶，可能影響項目的公平競爭和品質。
  • 房地產經紀人：同時代表買方和賣方，可能無法公正地為雙方爭取最佳利益。
  1. 科技行業
  • 軟體開發人員：在為公司開發產品的同時，私下開發類似的競爭產品，可能造成利益衝突和知識產權問題。
  • 產品經理：在評估第三方供應商時，偏袒與自己有私人關係的公司。

接下來，律師再為大家深入介紹一下最常見的公務人員和律師利益衝突。

公職人員利益衝突迴避法的重點

公職人員利益衝突迴避法是為了確保公職人員執行職務時的公正性，避免因個人利益而影響公務決策。本法對公職人員及其關係人的利益衝突情況做出明確規範，以維護政府廉潔並提升民眾對政府的信任。

（一）立法目的

制定公職人員利益衝突迴避法的主要目的如下：

  • 促進廉能政治，建立公務人員廉潔操守的規範
  • 端正政治風氣，避免權力被濫用於私人利益
  • 有效遏阻貪污腐化，防止不當利益輸送
  • 確保公職人員執行職務時的公正性與中立性

（二）適用對象

公職人員利益衝突迴避法的適用對象並非涵蓋所有公職人員，而是依據公職人員財產申報法第二條第一項規定，限定特定人員適用，包括：

  • 總統、副總統
  • 行政、立法、司法、考試、監察各級政府機關首長、副首長、幕僚長、副幕僚長
  • 政務人員
  • 公營事業總、分支機構之首長、副首長
  • 各級公立學校校長、副校長
  • 縣（市）級以上政府所屬機關（構）首長、副首長

（三）關係人的定義

為了完備公職人員利益衝突迴避的規範，公職人員利益衝突迴避法對公職人員的關係人也有明確定義，關係人包含：

關係人類別範圍
配偶或共同生活之家屬與公職人員共同生活，且財產與生計互相依賴之人
二親等以內親屬公職人員之父母、祖父母、子女、兄弟姊妹、孫子女
公職人員或其配偶信託財產之受託人公職人員或其配偶擔任委託人之信託財產受託人
營利事業之負責人、董事、監察人或經理人由公職人員、配偶或二親等以內親屬擔任之營利事業關係人

透過對公職人員關係人的界定，可以更全面地防範可能產生的利益衝突情形。

（四）公務員利益衝突迴避法的「利益」定義

依據公職人員利益衝突迴避法第4條，利益可以分為兩種：財產上利益和非財產上利益。

1.財產上利益

財產上利益包含：

  • 動產
  • 不動產
  • 現金、外幣、存款、有價證券
  • 債權或其他財產上權利
  • 其他具有經濟價值或可以金錢交易取得之利益

2.非財產上利益

有利公務員或其關係人在各級政府相關組織（含公營事業、政府出資或捐助組織等）中之任用、聘用、升遷、調動，考績等類似之人事措施。

律師產業常見的利益衝突情境和規範

律師利益衝突

律師在執業過程中，可能面臨各種利益衝突的情況。這些情境若未妥善處理，不僅可能影響當事人的權益，也可能使律師陷入違反專業倫理的風險，以下是幾種常見的律師利益衝突情境：

（一）律師同時代理多方當事人

在某些案件中，律師可能同時受到多方當事人的委任。例如，在刑事案件中，律師可能同時代理數名共同被告。然而，若這些被告的利益產生衝突，如其中一人決定認罪並指證其他被告，律師就可能面臨利益衝突的問題。

在此情況下，律師應當評估是否能夠公平對待每一位當事人，並在必要時取消委任。

（二）公司法律顧問與董事間的利益衝突

律師擔任公司法律顧問時，可能會面臨與董事利益衝突的情況。例如，在董事改選後，律師可能被要求代表遭解任的董事進行訴訟。這種情況下，律師需要審慎評估自己是否能夠同時維護公司和個別董事的利益，避免利益衝突影響其專業判斷。

（三）律師涉及客戶個人財產資訊的利益衝突

律師在代理客戶的過程中，可能會接觸到客戶的個人財產資訊。若律師後續受託處理涉及該客戶財產利益的案件，就可能產生利益衝突。

舉例而言，律師受公司委任後得知負責人的財產狀況，後來該負責人與配偶離婚，配偶委託同一律師事務所的律師處理離婚訴訟，涉及夫妻財產分配問題。在此情形下，律師應當審慎評估是否可能利用先前獲得的資訊，影響其在後續案件中的判斷，並採取適當措施防範利益衝突。

（四）利益衝突與律師倫理規範

律師在執業過程中難免會遇到利益衝突的情況，如何妥善處理這些衝突，是律師職業倫理的重要課題。律師利益衝突的問題，不僅關乎當事人的權益，也涉及律師執業的公信力。因此，律師必須嚴格遵守相關的倫理規範，以避免利益衝突對案件產生負面影響。

我國律師倫理規範第30條規定，律師在告知受影響的委任人與前委任人，並取得其書面同意後，才能繼續受任。這項規定類似於美國的「知情同意」機制，旨在確保當事人充分了解利益衝突的情況，並自主決定是否同意律師繼續代理案件。

以上就是「利益衝突」的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

民事案件2026-10-30

調解筆錄效力等於法院確定判決！律師：調解過程不可不慎！

閱讀全文
民事案件2026-10-30

行動電源爆炸可以跟誰求償？法院怎麼判？律師來說明！

閱讀全文
民事案件2026-10-30

奧客有什麼法律責任？可以提告嗎？律師教你如何自保！

閱讀全文
民事案件2026-10-29

郵務送達通知書是什麼？不理會怎樣？律師：建議不要！

閱讀全文
民事案件2026-10-29

好撒馬利亞人是什麼意思？台灣有撒馬利亞人法嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

民事案件2026-10-30

調解筆錄效力等於法院確定判決！律師：調解過程不可不慎！

遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。

閱讀全文
民事案件2026-10-30

行動電源爆炸可以跟誰求償？法院怎麼判？律師來說明！

行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。

閱讀全文
民事案件2026-10-30

奧客有什麼法律責任？可以提告嗎？律師教你如何自保！

服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。

閱讀全文
民事案件2026-10-29

郵務送達通知書是什麼？不理會怎樣？律師：建議不要！

郵務送達通知書是法院或政府機關寄送重要文件的憑證，具有法律效力。根據民事訴訟法規定，即使沒有親自收到文件，寄存送達仍會在一定期限後生效。忽視這張通知可能導致錯過重要時效期限，甚至面臨不利的法律後果。接下來，我們將詳細解析郵務送達通知書的相關規定，幫助你了解如何正確處理這種重要通知。記住，當你看到紅色的送達通知書時，最好立即採取行動！

閱讀全文
民事案件2026-10-29

好撒馬利亞人是什麼意思？台灣有撒馬利亞人法嗎？

「好撒馬利亞人」是一個撒馬利亞人慷慨相助陌生人的故事，這個概念影響了現代社會的法律和道德標準，許多國家都制定了「好撒馬利亞人法」，鼓勵公民在緊急情況下伸出援手。那麼，台灣是否有類似的法律呢？接下來，我們將一起了解好撒馬利亞人的意義，探索其在現代社會中的應用，並探討台灣相關法律的規定。

閱讀全文
民事案件2026-10-28

食品安全衛生管理法有規範哪些範圍？違反了會怎樣？

食品安全衛生管理法的規範範圍非常廣泛，包括食品添加物的使用、食品器具及包裝材質的衛生標準，以及食品業者的責任和義務等，都在法律規範內。主管機關也有權進行稽查和檢驗，以確保業者確實遵守相關規定。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook