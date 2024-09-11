利益衝突是什麼？哪些行業會有利益衝突問題？律師來解釋！

（三）關係人的定義

（三）關係人的定義

為了完備公職人員利益衝突迴避的規範，公職人員利益衝突迴避法對公職人員的關係人也有明確定義，關係人包含：

關係人類別 範圍 配偶或共同生活之家屬 與公職人員共同生活，且財產與生計互相依賴之人 二親等以內親屬 公職人員之父母、祖父母、子女、兄弟姊妹、孫子女 公職人員或其配偶信託財產之受託人 公職人員或其配偶擔任委託人之信託財產受託人 營利事業之負責人、董事、監察人或經理人 由公職人員、配偶或二親等以內親屬擔任之營利事業關係人

透過對公職人員關係人的界定，可以更全面地防範可能產生的利益衝突情形。