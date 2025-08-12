喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
代理孕母

代理孕母合法嗎？能去國外做嗎？律師分析各國代孕現況！

民事案件雷皓明律師發佈 2025-08-12更新 2026-10-12
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

代理孕母爭議在台灣已超過30年，2025年衛福部啟動人工生殖法修法，雖然擬將單身者及同性伴侶納入適用範圍，但代理孕母條款因爭議過大而脫鉤處理。本文將深入分析世界各國代孕制度，並說明相關的法律風險和規定，提供您參考。

代理孕母是什麼？台灣代孕法規現況整理！

（一）什麼是代理孕母？

代理孕母技術涉及第三方女性協助懷孕，是輔助生殖的重要方式之一。簡單來說，代理孕母指透過第三方婦女的子宮懷孕生子，由該婦女孕育胎兒，生產後將嬰兒交給委託方。

這項技術為無法自然懷孕的夫妻提供了生育的可能性。無論是子宮切除、反覆流產，或是其他醫學因素導致的不孕問題，代理孕母都能成為重要的解決方案。

目前最常見的代孕方式包括「人工授精」和「試管嬰兒」兩種技術：

  • 人工授精方式：使用代理孕母的卵子與委託父親的精子結合
  • 試管嬰兒方式：體外受精後將胚胎植入代孕母體內
  • 借腹型代孕：精卵來源都來自委託人或捐贈者

現代代孕多採用「借腹型代孕」模式。在這種方式中，代理孕母只提供子宮環境，不使用自己的卵子。精子和卵子都來自委託夫妻或經過合法程序的捐贈者。

這種做法有效避免了血緣關係帶來的法律爭議。同時也讓委託父母能擁有與自己有生物學關聯的孩子。

完整的代孕流程包含幾個重要階段：

  1. 胚胎植入階段：將受精卵植入代理孕母子宮
  2. 懷孕監護期：定期產檢與健康追蹤
  3. 生產過程：專業醫療團隊協助分娩
  4. 法律程序：嬰兒出生後的親權轉移

值得注意的是，利他代孕與商業代孕在法律定義上有明顯差異。利他代孕通常指親友間的無償協助，而商業代孕則涉及金錢交易。

不同國家對於代孕的法律規範差異極大。有些國家完全禁止，有些則允許特定形式的利他代孕。因此，了解各國法規成為考慮代孕的重要前提。

（二）台灣代孕法規與人工生殖法限制

在台灣尋找合法代理孕母是不可能的，因為現行法律完全禁止代孕行為。自2007年《人工生殖法》正式施行以來，台灣對於各種代孕種類都採取嚴格的禁止立場。

這項法律的制定有其歷史背景。當時立法者認為人工生殖技術應該專注於「治療不孕」的醫療目的。他們擔心過度開放可能導致生殖技術被濫用，因此選擇保守的立法方向。

根據現行《人工生殖法》規定，只有符合特定條件的夫妻才能接受人工生殖服務。這些條件包括必須是異性戀已婚夫妻，且至少一方要有不孕症診斷或特殊醫療需求。

值得注意的是，法律實施19年來幾乎沒有重大修改。除了調整主管機關和罰則外，核心規範內容基本維持不變。這反映了台灣社會對於生殖技術應用仍持謹慎態度。

法規要求具體條件限制說明
夫妻身分合法異性戀夫妻單身或同性伴侶不符資格
醫療條件不孕症或特殊醫療需求需要專業醫師診斷證明
生理條件至少一方有健康精卵確保遺傳連結的基本要求
代孕服務完全禁止任何形式代孕都不被允許

2024年衛福部曾提出《人工生殖法》修正草案，試圖回應社會需求。然而，代理孕母相關條文因爭議過大而被暫時擱置。這顯示台灣社會對於開放代孕種類仍存在分歧意見。

對於急需代理孕母服務的台灣夫妻而言，目前只能考慮前往海外尋求協助。不過這也帶來許多法律風險和實務困難，需要謹慎評估。

商業代孕與利他代孕的差別

商業代孕與利他代孕在全球各國的法律地位截然不同，部分國家完全禁止代孕，而允許代孕的國家則多數只接受其中一種模式。

目前全球代孕政策呈現明顯的地域分化。英國、加拿大、丹麥、荷蘭、巴西、紐西蘭和澳洲等國家允許利他代孕，但嚴格禁止商業性代孕。相對地，烏克蘭、喬治亞、哥倫比亞、希臘、俄羅斯等國家則開放商業代孕市場。

（一）商業代孕的運作模式與風險

商業代孕允許代理孕母收取超出基本醫療和生活費用的報酬，這種模式通常透過專業代孕機構運作，建立完整的商業合約關係。機構負責媒合委託夫妻與代理孕母，並提供法律、醫療和心理支援服務。

商業代孕的主要優勢包括：

  • 專業管理：機構提供全程服務管理
  • 法律保障：完整的合約條款保護各方權益
  • 醫療品質：嚴格的健康檢查和醫療監控
  • 成功率較高：專業篩選提升懷孕成功機率

然而，商業模式也存在潛在風險。費用通常較高，總體花費可能達到數百萬台幣。部分地區可能存在對代理孕母的剝削問題。法律糾紛的處理也較為複雜。

商業代孕

（二）利他代孕的法律定義與限制

利他代孕強調無償服務或僅補償基本費用，代理孕母通常是委託夫妻的親友，基於情感支持而非經濟考量提供協助。這種模式被視為更符合人道精神。

利他代孕的特色包括：

  • 費用較低：僅需負擔醫療和基本生活費用
  • 情感連結：基於親情或友情的信任關係
  • 法律風險較低：多數允許國家提供法律框架
  • 倫理爭議較少：避免商業化的道德質疑

不過，利他代孕也有其限制：合適的代理孕母人選較難尋找、缺乏專業機構管理可能增加醫療風險、親友關係可能因懷孕過程產生變化等。

世界各國代理孕母法律規定

（一）美國代孕制度：各州法規差異分析

美國各州對代孕的態度差異極大，部分州積極支持商業代孕，建立了完整的法律保護機制，另一些州則採取保守立場，僅允許利他型代孕。

1.代孕友善州別與法律框架

加州被公認為全球最友善的代孕州別之一，該州法律明確保護委託父母的權益，允許在孩子出生前就確立親權關係。

內華達州同樣也提供了完善的法律規範，簡化了代孕合約的執行程序。

紐約州則在2020年通過代孕合法化法案後，建立了嚴格的監管制度，確保所有參與方的權益得到保障。

這些友善州別的共同特色包括：

  • 出生前親權確立：法院可在孩子出生前就認定委託父母的法定地位
  • 完善的合約執行機制：州法律支持代孕合約的強制執行
  • 醫療決策權保護：委託父母在醫療過程中擁有決策參與權
  • 國際家庭友善政策：簡化外國委託父母的法律程序

相較之下，路易斯安那州、密西根州等地僅允許利他型代孕，禁止任何形式的商業代孕。

2.費用結構與申請流程

美國代孕的費用結構相當透明，但總額通常較英國代孕等其他國家選項為高，完整的代孕程序費用通常介於15萬至25萬美元之間。

費用項目預估金額（美元）說明
代理孕母補償費40,000～60,000依州別和經驗而定
醫療費用30,000～50,000包含產檢、生產等費用
法律服務費10,000～15,000合約擬定與法律程序
機構服務費20,000～30,000配對與協調服務

申請流程通常需要12至18個月完成，初期階段包括選擇州別、尋找合適的代理孕母機構，以及進行醫療評估。

配對階段則是委託父母與潛在的代理孕母進行深入溝通，確保雙方在價值觀和期望上達成共識，成功的配對決定了整個代孕過程的順利程度。

合約簽署後，醫療程序正式開始，包括胚胎移植、定期產檢，以及生產準備。整個過程中，法律顧問會協助處理各項文件，確保親權轉移順利完成。

美國代孕制度的優勢在於其成熟的法律環境和豐富的實務經驗。對於台灣家庭而言，選擇美國代孕需要充分了解各州差異，並做好長期的財務和時間規劃。

（二）英國代孕法律規定

英國建立了全國統一的代孕制度，以保護代理孕母自主權為核心，同時確保委託父母的合理需求得到滿足，保障各方權益。

英國的代孕法律建立在幾個重要原則之上，首先是禁止商業化營利，確保代孕過程不會淪為商業交易，其次是強調代理孕母的決定權，最後是以子女最佳利益為優先考量，所有程序都必須符合這個標準。

1.法律特色與運作限制

利他代孕是英國唯一合法的代孕形式，這意味著代理孕母不能收取超過合理費用的報酬，只能獲得懷孕期間的必要支出補償，包括醫療費用、交通費用和合理的生活補助。

英國代孕制度最獨特的特色是代孕協議不具法律約束力，即使委託父母與代理孕母簽署了協議，法庭也不會強制執行，代理孕母在孩子出生後有權改變主意，選擇自己撫養孩子。

親權轉移程序也相當嚴格，孩子出生時，代理孕母自動成為法律上的母親，委託父母必須透過親權令（Parental Order）程序才能獲得合法親權，這個過程需要法庭審理，確保所有程序都符合法律要求。

2.申請資格與程序規範

英國對委託父母設定了嚴格的申請條件，首先必須證明醫療必要性，即委託母親因為醫療原因無法懷孕或懷孕會危及健康。這需要專業醫生提供詳細的醫療證明文件。

居住要求也是重要條件之一，委託父母或代理孕母其中一方必須在英國有合法居住權。此外，委託父母需要證明具備足夠的經濟能力，能夠承擔孩子的撫養責任。

申請程序包含多個階段的評估，社會工作者會進行家庭訪問，評估委託父母的適任性，法庭也會審查所有相關文件，確保符合人工生殖法的規定，整個程序通常需要6到12個月的時間完成。

值得注意的是，英國不允許透過廣告尋找代理孕母。委託父母通常需要透過非營利組織或醫療機構的協助，才能找到合適的利他代孕者。

（三）烏克蘭代孕：戰前與戰後影響

在2022年俄烏戰爭爆發前，烏克蘭憑藉寬鬆的法規環境和相對親民的價格，成為全球代孕產業的重要據點，許多來自歐美和亞洲的不孕夫妻選擇到烏克蘭尋求商業代孕服務，使得這個東歐國家獲得了「歐洲子宮」的稱號。

然而，烏俄戰爭的爆發徹底改變了這個產業的命運。無數正在進行代孕程序的家庭面臨前所未有的困境，而烏克蘭的代孕機構也被迫暫停或轉移業務。

1.法規框架與市場優勢

烏克蘭之所以能成為代孕產業的熱門選擇，主要歸功於該國法律明確允許外國夫妻進行各種代孕種類的治療，包括傳統代孕和妊娠代孕。

在法律保障方面，烏克蘭的代孕合約具有完整的法律效力，委託夫妻在孩子出生後可以直接獲得親權，無需經過複雜的收養程序，為客戶提供了重要的安全保障。

價格優勢也是烏克蘭代孕市場的一大特色，相較於美國動輒十萬美元以上的費用，烏克蘭的商業代孕服務價格通常在三到五萬美元之間，讓更多中產階級家庭能夠負擔得起代孕治療。

2.戰爭衝擊與產業轉移

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，當地的代孕產業遭受了毀滅性打擊，許多正在進行代孕程序的國際夫妻無法及時趕到烏克蘭接回新生兒，造成了人道主義危機。

戰爭期間，數百名代理孕母和新生兒被困在戰區，一些代孕機構被迫將孕婦轉移到鄰近的安全國家繼續妊娠，這些突發狀況不僅增加了醫療風險，也大幅提高了整體費用。

面對烏克蘭市場的不確定性，許多原本計畫到烏克蘭進行代孕的夫妻開始尋找替代方案，喬治亞因為相似的法律環境和地理位置，成為了許多人的新選擇。

（四）泰國代孕政策轉變與現行規定

泰國代孕政策經歷過重大轉變，在2015年之前，泰國一直是國際夫婦尋求代理孕母服務的熱門選擇，相對較低的醫療費用、優質的醫療水準，以及便利的地理位置，讓泰國成為亞洲代孕中心。

然而，2014年發生的一起爭議事件徹底改變了泰國的代孕政策：一對澳洲夫婦在泰國尋求代孕服務，代理孕母順利生下一對龍鳳胎，不幸的是，男嬰被診斷出患有唐氏症。這對澳洲夫婦做出了令人震驚的決定，他們只帶走了健康的女嬰，將患有唐氏症的男嬰留在當地，這個事件引起了國際社會的強烈關注和譴責。

泰國政府對此事件感到極度震驚，2015年起正式實施新的法律規定，禁止代孕服務提供給外國人，只有泰國籍夫婦才能在國內尋求代孕服務

（五）俄羅斯與喬治亞：新興代孕選擇

隨著烏克蘭戰爭的爆發，許多尋求代孕服務的家庭開始轉向俄羅斯與喬治亞，這兩個國家在短時間內成為國際代孕市場的重要選擇。

1.俄羅斯代孕法律環境

俄羅斯原本擁有相對開放且完善的代孕法律規定，該國長期允許商業代孕，並建立了明確的親權歸屬規定，代理孕母在生產後無需經過複雜的法律程序，委託父母即可直接獲得孩子的監護權。

然而，2022年俄羅斯政府頒布新法規，禁止外國人在當地尋求代孕服務，新法規的實施背景與國際制裁有關，俄羅斯政府希望將代孕資源優先提供給本國公民。

2.喬治亞代孕制度優勢

喬治亞在俄羅斯政策轉變後迅速崛起，當地代孕產業迅速增長，吸引了大量國際客戶。

喬治亞代孕制度的主要優勢包括：明確的法律框架、相對較低的費用。該國允許商業代孕，並對委託父母的權益提供充分保障，代理孕母的權利也受到適當保護，避免出現剝削情況。

地理位置也是喬治亞的重要優勢。作為歐亞交界的國家，喬治亞交通便利，方便來自不同地區的委託父母，當地醫療水準逐步提升，能夠提供專業的生殖醫療服務。

選擇喬治亞代孕時，建議委託父母仔細評估當地醫療機構的資質和經驗，雖然費用相對較低，但服務品質和法律保障同樣重要。

（六）加拿大與墨西哥代孕法規比較

北美洲的代孕市場中，加拿大的利他代孕制度與墨西哥的商業化模式形成鮮明對比。

加拿大採用嚴格的利他代孕制度，完全禁止商業化代孕行為，代理孕母只能接受合理的醫療費用補償，不得收取任何形式的報酬。

然而，加拿大的代孕合約存在爭議性條款，契約過程中代孕者的人身自由受到限制，無法完全掌控自己的醫療決策，合約通常規定代理孕母必須遵循特定的生活方式，包括飲食、運動和醫療檢查安排。

保險責任分配是加拿大代孕的另一個重要議題，美國加拿大契約預設代理孕母自備保險，這意味著委託夫妻可能需要承擔額外的保險費用，或確保代理孕母擁有充足的醫療保障。

相較之下，墨西哥的部分州允許商業代孕，費用結構相對透明，墨西哥的地理位置對北美地區的委託家庭來說十分便利，醫療水準也逐漸提升。

比較項目加拿大墨西哥
代孕類型僅允許利他代孕部分州允許商業代孕
費用水準僅補償醫療費用相對較低的商業費用
法律保障完善但嚴格各州規定不一
申請難度程序複雜嚴格相對簡化

無論選擇哪個國家，充分的法律諮詢和風險評估都是必要的，委託家庭應該深入了解當地法規，確保自身權益得到適當保護。

台灣民眾找海外代孕的法律風險評估

在台灣禁止代孕的現況下，國人赴海外尋求代孕服務時，不僅要承擔高昂費用，更需要深入了解潛在的跨國法律風險。

（一）代孕合約效力與執行問題

海外簽署的代孕合約在台灣面臨執行困難的根本問題，台灣法院普遍認為代孕合約違反公序良俗，即使在海外合法簽署，回台後也可能被視為無效。

跨國合約執行的複雜性主要體現在以下方面：

  • 台灣法律不承認商業代孕合約的法律效力
  • 合約糾紛時難以透過台灣法院尋求救濟
  • 違約責任追究面臨跨國司法管轄權問題
  • 合約條款可能與台灣法律原則衝突

（二）親權認定與國籍取得困難

台灣採用「分娩者恆母」的法律原則，代理孕母被視為法律上的母親，這項原則導致委託父母無法直接取得子女的親權，必須透過收養程序確立法律關係。

親權認定的主要困難包括：

  • 代理孕母在法律上被視為生母
  • 委託父親需透過認領程序確立父子關係
  • 委託母親必須辦理收養手續
  • 收養程序可能耗時數月至一年

國籍取得方面，代孕子女的身分認定更加複雜，由於台灣不承認代孕合約，子女的國籍取得需要經過嚴格審查程序。

委託夫妻需要準備完整的證明文件，包括DNA親子鑑定報告、海外出生證明、代孕合約等，且這些文件必須經過繁複的認證程序，才能在台灣具有法律效力。

（三）回台手續與文件認證

代孕子女回台的手續程序相當繁複，需要完成多項文件認證工作，這個過程往往是委託夫妻面臨的最大挑戰之一。

必要的回台手續包括：

  • 出生證明的領事認證或海牙認證
  • 代孕合約的公證與認證
  • DNA親子鑑定報告認證
  • 醫療機構證明文件
  • 委託夫妻的身分證明文件

出生證明認證是最關鍵的，委託夫妻需要先在當地辦理出生證明，然後透過台灣駐外館處進行領事認證，部分國家採用海牙認證制度，程序相對簡化。

護照申請階段，由於親權關係尚未確立，可能不好申請，建議事前與駐外館處聯繫，了解具體申請要求和所需文件。

入境台灣時，海關可能要求提供額外證明文件，建議攜帶完整的文件副本，包括代孕合約、醫療記錄、親子鑑定報告等，以備查驗。

整個回台程序可能耗時數週至數月，委託夫妻應預留充足時間處理相關手續，同時尋求專業法律協助，以確保文件認證程序的正確性。

文件類型認證方式處理時間注意事項
出生證明領事認證/海牙認證1-2週需載明委託父母資訊
代孕合約公證+領事認證2-3週合約條款需符合當地法律
DNA報告實驗室認證+領事認證1-2週需由認可實驗室出具
醫療證明醫療機構認證1週包含分娩過程記錄

以上是有關代理孕母的法律知識，如果對於代孕問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

民事案件2026-10-30

調解筆錄效力等於法院確定判決！律師：調解過程不可不慎！

閱讀全文
民事案件2026-10-30

行動電源爆炸可以跟誰求償？法院怎麼判？律師來說明！

閱讀全文
民事案件2026-10-30

奧客有什麼法律責任？可以提告嗎？律師教你如何自保！

閱讀全文
民事案件2026-10-29

郵務送達通知書是什麼？不理會怎樣？律師：建議不要！

閱讀全文
民事案件2026-10-29

好撒馬利亞人是什麼意思？台灣有撒馬利亞人法嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

民事案件2026-10-30

調解筆錄效力等於法院確定判決！律師：調解過程不可不慎！

遇到法律糾紛，許多人會選擇透過法院調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。一旦雙方同意調解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容，這份調解筆錄的效力等同於法院的確定判決。本文中律師將詳細說明調解筆錄的法律知識。

閱讀全文
民事案件2026-10-30

行動電源爆炸可以跟誰求償？法院怎麼判？律師來說明！

行動電源爆炸事件時有所聞，不僅造成財產損失，更引發人身安全的疑慮。究竟是什麼原因導致行動電源爆炸？消費者又該如何選購安全的產品？如果不幸遇到行動電源爆炸意外，可以向廠商或賣家求償嗎？本文中律師將為大家解答這些問題，並用判決教你維護自身權益。

閱讀全文
民事案件2026-10-30

奧客有什麼法律責任？可以提告嗎？律師教你如何自保！

服務業經常會遇到形形色色的客人，有時不免碰到令人頭疼的奧客。面對奧客無理取鬧的行為，店家往往感到非常無奈，到底該如何正確應對奧客的不當行為，避免自身權益受損呢？讓律師從法律角度出發，分析奧客的相關法律責任，提供店家實用的因應之道。

閱讀全文
民事案件2026-10-29

郵務送達通知書是什麼？不理會怎樣？律師：建議不要！

郵務送達通知書是法院或政府機關寄送重要文件的憑證，具有法律效力。根據民事訴訟法規定，即使沒有親自收到文件，寄存送達仍會在一定期限後生效。忽視這張通知可能導致錯過重要時效期限，甚至面臨不利的法律後果。接下來，我們將詳細解析郵務送達通知書的相關規定，幫助你了解如何正確處理這種重要通知。記住，當你看到紅色的送達通知書時，最好立即採取行動！

閱讀全文
民事案件2026-10-29

好撒馬利亞人是什麼意思？台灣有撒馬利亞人法嗎？

「好撒馬利亞人」是一個撒馬利亞人慷慨相助陌生人的故事，這個概念影響了現代社會的法律和道德標準，許多國家都制定了「好撒馬利亞人法」，鼓勵公民在緊急情況下伸出援手。那麼，台灣是否有類似的法律呢？接下來，我們將一起了解好撒馬利亞人的意義，探索其在現代社會中的應用，並探討台灣相關法律的規定。

閱讀全文
民事案件2026-10-28

食品安全衛生管理法有規範哪些範圍？違反了會怎樣？

食品安全衛生管理法的規範範圍非常廣泛，包括食品添加物的使用、食品器具及包裝材質的衛生標準，以及食品業者的責任和義務等，都在法律規範內。主管機關也有權進行稽查和檢驗，以確保業者確實遵守相關規定。

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook