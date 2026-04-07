專利侵權怎麼認定？求償金額怎麼算？資深律師詳細說明！

專利侵權基本概念與法律定義

專利侵權究竟是什麼？這是許多企業主和創新者經常提出的問題。簡單來說，當有人未經專利權人的許可，擅自使用、製造或販賣受專利保護的技術或產品時，就可能構成侵權行為。

在台灣的法律體系中，專利侵權涉及複雜的權利界定與責任認定。理解這些基本概念，是保護自身權益或避免誤觸法律紅線的第一步。

接下來我們將從專利權的本質出發，逐步說明侵權成立的要件與類型，讓您對專利侵權有完整而清晰的認識。

（一）專利權的保護範圍與種類

根據台灣專利法的規定，目前我國保護三種類型的專利，分別是發明專利、新型專利與設計專利。每種專利都有其特定的保護對象與期限。

發明專利保護具有技術性的創新方法或產品，保護期限為20年。新型專利則針對物品形狀、構造或組合的改良，保護期限為10年。 設計專利保護的是物品的外觀設計，包括形狀、花紋、色彩等視覺特徵，保護期限同樣為15年。

專利權最核心的特性就是「排他性」，也就是我們常說的排他權。這種權利讓專利權人可以阻止他人未經授權而實施其專利技術。

值得特別注意的是，排他權並不等於實施權。專利法賦予專利權人的是排除他人的權利，而非保證自己一定能實施該專利的權利。

舉例來說，假設您擁有一項改良型手機充電技術的專利，但這項技術可能涉及他人既有的基礎專利。在這種情況下，您雖然可以阻止他人使用您的改良技術，但您自己實施時仍需取得基礎專利權人的授權。

這就像您擁有一把可以鎖住特定區域的鑰匙，但要進入該區域，可能還需要通過其他人控制的大門。排他權讓您能控制誰可以進入您的專屬領域，卻不保證您能自由使用所有相關技術。

（二）構成專利侵權的基本要素

要構成專利侵權，必須同時滿足幾個關鍵要素。首先，必須存在一個有效的專利權，這是最基本的前提條件。

所謂有效專利，是指該專利已經取得專利權，且處於保護期限內，同時未被撤銷或舉發成功。如果專利已過期或被宣告無效，就不存在侵權問題。

第二個要素是實際的侵權行為發生。根據專利法規定，侵權行為包括未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品。

這裡列出具體的侵權行為態樣：

製造行為：生產與專利技術相同或近似的產品

販賣行為：銷售侵權產品給消費者或其他商業客戶

為販賣之要約：展示、廣告或提供侵權產品的銷售意願

使用行為：將專利方法或產品用於商業或個人目的

進口行為：從國外引進侵權產品到台灣境內

第三個要素是未經授權。如果被指控的行為人已經取得專利權人的明示或默示同意，或屬於法定的合理使用範圍，就不構成侵權。

此外，被控侵權的產品或方法必須落入專利權的保護範圍內。這需要透過專利範圍的比對與解釋來判斷，是專利侵權案件中最技術性也最關鍵的環節。

最後，雖然台灣專利法採取無過失責任原則，但在求償損害賠償時，仍需考量侵權人是否具有故意或過失，這會影響賠償金額的計算與懲罰性賠償的適用。

（三）直接侵權與間接侵權的區別

在專利侵權的概念中，國際上通常區分為直接侵權與間接侵權兩大類型。直接侵權是指侵權人親自實施了前述的製造、販賣、使用或進口等行為。

例如，某廠商未經授權就製造與您的專利產品相同的商品並販售，這就是典型的直接侵權行為。侵權人直接完成了所有侵害專利權的行為要件。

間接侵權則是指雖然沒有直接實施專利，但提供關鍵零組件、教唆或幫助他人侵權的行為。在許�多國家的專利法中，都有明確的間接侵權或輔助侵權規定。

然而，台灣目前的法律制度有其特殊性。我國專利法並未明文規定間接侵權或輔助侵權的概念，這是與許多先進國家不同之處。

在台灣的實務運作中，如果專利權人想要追究間接侵權人的責任，必須仰賴民法上「共同侵權」的制度。根據民法第185條規定，數人共同不法侵害他人權利者，應負連帶賠償責任。

以下表格說明直接侵權與間接侵權在台灣的法律處理方式：

侵權類型 行為特徵 法律依據 舉證難度 直接侵權 親自實施製造、販賣、使用或進口專利物品 專利法明確規定 相對較低 間接侵權 提供關鍵零組件、教唆或幫助他人侵權 須透過民法共同侵權主張 相對較高 共同侵權 多人共同參與侵權行為或意思聯絡 民法第185條規定 需證明共同關係

實務上，專利權人若要主張間接侵權人的責任，需要證明該間接侵權人與直接侵權人之間存在共同侵權的關係。這可能包括證明雙方有意思聯絡、行為分擔或客觀上共同導致侵權結果。

舉例來說，如果某零組件供應商明知其產品專門用於侵權產品的製造，且無其他合法用途，而仍持續供貨給製造商，就可能被認定為共同侵權人。

這種法律架構雖然提供了追究間接侵權的途徑，但相較於明文規定間接侵權的國家，專利權人在舉證上需要投入更多心力，訴訟成本也相對較高。