公證有什麼效力？公證人費用怎麼算？一次搞懂公證人業務！

公證人是什麼？公證有什麼法律效力？哪些東西可以公證？
（一）什麼是公證人？法院公證人跟民間公證人有什麼不同？
（一）什麼是公證人？法院公證人跟民間公證人有什麼不同？
公證人，主要職責是在現場處理公證事務、製作公證書與認證書，以及處理各界針對公證事務的詢問與陳情。在台灣，公證法修正之前，所有公證業務皆由法院公證處的公證人負責，這種公證單軌制的設計在當時引起了不少爭議，主要是因為人員配置不夠靈活，加上政府預算限制，使得繁重的公證業務無法得到有效處理。
1.民間公證人跟法院公證人一樣嗎？
民國88年公證法修正後，將原有的公證單軌制改為公證雙軌制。現在的公證業務不僅可以在法院公證處進行，民間的公證人事務所也能執行公證業務。法律上，我們將這兩種公證人分為法院公證人與民間公證人。儘管如此，從實際操作上來看，兩者在公證業務的處理上並沒有太大差異。
來看看公證法的相關條文：
公證法第1條第1項：公證事務，由法院或民間之公證人辦理之。
公證法第24條第1項：民間之公證人為司法院依本法遴任，從事第2條所定公證事務之人員。
公證法第36條：民間之公證人依本法執行公證職務作成之文書，視為公文書。
根據上述條文，無論是民間公證人的職權範圍還是其製作的公證文書的法律效力，均與法院公證人相同。
法院公證人一般都會在各地方法院的公證處，有關各法院公證處的具體位置和辦公時間，可以通過各地方法院的官方網站查詢得知。至於�民間公證人的聯繫電話和地址等資訊，可以在民間公證人名冊系統中找到。
此外，民間公證人的事務所應當懸掛清楚標明事務所名稱的標誌，事務所名稱應該按照「OOOO地方法院所屬民間公證人XXX（聯合）事務所」（XXX表示公證人的姓名）的格式來命名，並配有識別性的圖樣。如果是合法的民間公證人，其資訊可以透過民間公證人名冊系統進行查詢確認。
（二）公證有什麼效力？
（二）公證有什麼效力？
公證是指公證人針對特定法律行為或私權事實，作成公證書，證明該行為的成立或事實的存在，且公證書對於涉及給付金錢或租期屆滿返還租賃物等事項，具有強制執行力。 常見可以有強制執行效力的情況有下列三種：
- 根據契約支付金錢
- 根據契約交付物品
- 根據契約租用並在規定時間返還不動產
如果最終對方未按約履行，例如未支付款項或未返還不動產，通常需要經過民事訴訟程序。若訴訟結束後對方仍拒不履行判決，則需進行強制執行。
然而，若事先將契約進行公證並註明「得逕受強制執行」，在對方不履約時，可以直接依據公證過的契約進行強制執行，節省了等待訴訟過程的時間和精力。
（三）公證人有哪些服務項目？公證跟認證有什麼不同？
（三）公證人有哪些服務項目？公證跟認證有什麼不同？
1.公證
公證主要是確認契約的存在，例如土地租賃契約、切結書或授權書的公證，證明契約的文字和內容是雙方同意的；或者應當事人要求，由公證人依法製作公證書，以證明侵權事實的存在，如網頁侵權的證據保全。舉例來說，如果契約經公證後明確記載應為A，日後若有一方主張契約內容應為B，法院會依據公證過的A內容作為判斷依據。因此，雖然公證會增加額外費用，但它能「保存證據」、「保障私權」及「避免爭議」。
常見的公證事項包括：
- 法律契約：如買賣、租賃、贈與合約以及遺囑、離婚協議書等。
- 事實體驗：如房屋漏水、侵權網頁內容、保險箱開箱等，將親眼所見事實狀況據實記錄於公證書中。
公證書的作用在於提供法律上的證明，確保所記載的行為或事實具有公信力，進一步保障當事人的合法權益。
2.認證
認證，是證明某些事實，如：
- 當事人親自在文書上簽名（目擊認證）
- 當事人確認文書上的簽名確實為自己所簽（自認認證）
認證的功用是避免在對方將契約簽回來時，簽名的不是本人，可能導致契約無效並引發後續麻煩。
因此，一旦經過認證證明簽名者為本人，如後續出現任何法律爭議，法院會信賴這份經認證的契約，可以作為證據。
公證費多少錢？公證的流程是什麼？
（一）公證人費用怎麼算？
（一）公證人費用怎麼算？
法院公證費用與民間公證人的費用是相同的。
根據公證法第108條的規定，公證費用必須按照公證法的公證費用標準表收取，並且不得隨意增減。因此，無論是法院的公證費用或是民間公證人的費用，全國任何一個公證人都一樣，大部分的公證費用都會根據標的的金額大小而有所增減。
（二）公證的流程是什麼？
（二）公證的流程是什麼？
以法院的公證流程為例：
- 向法院的公證櫃台提交公證申請
- 將整理好的公證文件送交至公證處，由公證人進行審核
- 公證人進行公證
- 在公證櫃台領取繳費通知單，前往法院繳費處進行繳費
- 於公證處領取完成的公證書
其他常見公證相關疑問一次解答！
（一）經公證的文件真的百分百可靠嗎？
（一）經公證的文件真的百分百可靠嗎？
實際上，並不是所有公證過的文件都能保證萬無一失，因為可公證的事項繁多且規定複雜，這正是導致許多訴訟案件的原因，其中爭議往往集中在那些原本認為沒問題的公證文件上。
以遺囑的公�證效力為例，我們在新聞中經常看到富裕家庭的後代因爭奪遺產而爭執不休。除了遺產問題外，其實任何契約一旦雙方簽訂，就自然負有履行的義務。不論契約是否經過公證，都應當被執行，而不是說未經公證的契約就無效。
律師的角色就是幫助當事人確保契約不會侵害到自身權益，同時檢查契約內容，避免因違反公共秩序或善良風俗而被判定無效。儘管事後公證能提供一定程度的保障，但如果契約的條款本身設定不當，仍可能損害權益。因此，如果對契約內容有任何疑問，建議在簽訂前先諮詢律師，以確保自身權益不受侵害，也避免未來可能發生的糾紛。
（二）為什麼公證人不能跨區？公證人跟律師有什麼不同？
（二）為什麼公證人不能跨區？公證人跟律師有什麼不同？
1.公證人可以跨區嗎？
依據《公證法》第7條與第8條的規定，公證事務必須在法院公證處或民間公證人事務所內辦理，公證人不得隨意外出或跨越管轄區域進行公證，除非符合以下特定情形：
外出辦理公證 外出辦理公證主要適用於以下情形：
- 私權事實公證：需要實際體驗的情況，如公司股東會議公證、屋況事實公證、貨品現況公證等。
- 當事人身體狀況：立遺囑或立其他文書的請求人因體弱或殘疾，無法到場辦理公證。
- 其他必要情形：公證人認為在特定情況下，外出辦理公證為適當，並經具體個案中依職權判斷決定是否准許。
跨越管轄區域辦理公證 跨越管轄區域辦理公證，需滿足以下條件：
- 案情急迫：有特殊急迫情形，需要迅速進行公證，且在其他法院管轄區域內無可請求辦理的公證人。
- 地點所在問題：公證體驗的標的物一部分位於管轄區域外，非至管轄區域外無法完成全部公證程序。
2.公證人可以兼任律師嗎？
一般來說，即使民間公證人考取了律師資格，他們也不能以公證人的身份從事律師業務，只能以律師的身份執行相關業務（兩個身分不能混用）；反之，如果一名律師想要從事公證業務，他只能經法院許可從事認證業務，而不能辦理公證業務。
因此，通常在搜尋律師公證費用時是找不到相關資料的，因為公證業務是專屬公證人所能執行的，但最近出現了一個例外，因為台東公證人從缺，所以目前是由同時有考取公證人資格的律師兼任。
以上就是有關公證人的相關資訊，如果對於公證人問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！