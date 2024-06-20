公證有什麼效力？公證人費用怎麼算？一次搞懂公證人業務！

（一）什麼是公證人？法院公證人跟民間公證人有什麼不同？

（一）什麼是公證人？法院公證人跟民間公證人有什麼不同？

公證人，主要職責是在現場處理公證事務、製作公證書與認證書，以及處理各界針對公證事務的詢問與陳情。在台灣，公證法修正之前，所有公證業務皆由法院公證處的公證人負責，這種公證單軌制的設計在當時引起了不少爭議，主要是因為人員配置不夠靈活，加上政府預算限制，使得繁重的公證業務無法得到有效處理。

1.民間公證人跟法院公證人一樣嗎？

民國88年公證法修正後，將原有的公證單軌制改為公證雙軌制。現在的公證業務不僅可以在法院公證處進行，民間的公證人事務所也能執行公證業務。法律上，我們將這兩種公證人分為法院公證人與民間公證人。儘管如此，從實際操作上來看，兩者在公證業務的處理上並沒有太大差異。

來看看公證法的相關條文：

公證法第1條第1項：公證事務，由法院或民間之公證人辦理之。

公證法第24條第1項：民間之公證人為司法院依本法遴任，從事第2條所定公證事務之人員。

公證法第36條：民間之公證人依本法執行公證職務作成之文書，視為公文書。

根據上述條文，無論是民間公證人的職權範圍還是其製作的公證文書的法律效力，均與法院公證人相同。

法院公證人一般都會在各地方法院的公證處，有關各法院公證處的具體位置和辦公時間，可以通過各地方法院的官方網站查詢得知。至於�民間公證人的聯繫電話和地址等資訊，可以在民間公證人名冊系統中找到。

此外，民間公證人的事務所應當懸掛清楚標明事務所名稱的標誌，事務所名稱應該按照「OOOO地方法院所屬民間公證人XXX（聯合）事務所」（XXX表示公證人的姓名）的格式來命名，並配有識別性的圖樣。如果是合法的民間公證人，其資訊可以透過民間公證人名冊系統進行查詢確認。