鑑賞期從哪天開始算？律師：不是所有商品都有七天鑑賞期！

鑑賞期是什麼？
在消費者保護法中，鑑賞期是一項重要的權益保障。它賦予消費者在特定交易類型下，在收到商品後的一段期間內，無條件解除契約並退回商品的權利。這項規定旨在保護消費者免於因衝動購物或不滿意商品而蒙受損失，同時也促使企業經營者提供更優質的商品和服務。
（一）鑑賞期的定義
（一）鑑賞期的定義
根據消保法第19條第1項的規定，鑑賞期是指在特種買賣（如通訊交易和訪問交易）的情況下，消費者自收受商品之日起算七日內，可以無須說明理由、不負擔任何費用或對價，將商品退回給企業經營者的期間。在這段期間內，消費者可以充分檢視和評估商品，確保其符合自身的需求和期望。
（二）鑑賞期的法律依據
（二）鑑賞期的法律依據
鑑賞期的法律依據源自於消費者保護法第19條第1項。該條文明確規定，消費者在收受商品後七日內，有權無條件解除契約，不需負擔任何費用或對價。這項規定適用�於通訊交易和訪問交易等特種買賣的情況，但也有合理的例外情事，如易於腐敗或保存期限較短的商品等，不適用七天鑑賞期的規定。
值得注意的是，鑑賞期的適用範圍僅限於特種買賣，如網路購物、電視購物、電話行銷、路邊訪問推銷等。對於在實體店面進行的交易，除非商品有瑕疵或可歸責於業者的問題，否則不適用七天鑑賞期的規定。
（三）鑑賞期的計算方式
（三）鑑賞期的計算方式
消費者在進行通訊交易或訪問交易時，享有七天的商品鑑賞期。這個七天鑑賞期的計算方式，是以消費者收到商品的隔天作為起算日，並包含例假日在內。也就是說，不論消費者是在平日或是假日收到商品，七天鑑賞期的計算都是從收到商品的次日開始算起。
舉例來說，如果消費者在星期一收到商品，那麼七天鑑賞期就是從星期二開始計算，直到下星期一結束。如果第七天恰巧是國定假日或是例假日，那麼七天鑑賞期的最後一天，就會順延到次一個工作日。
|收到商品日
|七天鑑賞期起算日
|七天鑑賞期結束日
|12月1日(星期一)
|12月2日(星期二)
|12月8日(星期一)
|12月5日(星期五)
|12月6日(星期六)
|12月12日(星期五)
|12月13日(星期六)
|12月14日(星期日)
|12月22日(星期一)
不過，若是商品在送達時需要安裝或是教學指導才能使用，那麼七天鑑賞期就會以安裝完成或教學指導完成的隔天作為起算日。因此，消費者在購買需要安裝或教學指導的商品時，七天鑑賞期的計算方式會與一般商品略有不同。
七天鑑賞期適用的交易類型
消費者保護法中規定了特定交易類型適用七天鑑賞期，讓消費者在購買商品或服務後有足夠的時間考慮是否要保留或退回。這些交易類型包括通訊交易和訪問交易，兩者在七日鑑賞期的適用有所不同。
以下將詳細介紹這兩種交易類型：
（一）通訊交易
（一）通訊交易
通訊交易是指企業經營者透過各種通訊媒介，如網路購物平台、電視購物頻道、型錄等，與消費者進行的交易。在這種交易中，消費者無法直接檢視實體商品，僅能透過圖片、影片或文字描述來了解商品資訊。因此，消保法賦予消費者七天鑑賞期的權利，讓消費者在收到商品後有機會實際檢視和評估，並決定是否要退回商品。
（二）訪問交易
（二）訪問交易
訪問交易是指企業經營者主動拜訪消費者的住所或其他場所，進行商品或服務的銷售。在此類交易中，消費者面對突如其來的推銷，可能會倉促做出購買決定。為保障消費者權益，訪問交易全面適用七日鑑賞期規定，不受商品或服務種類限制。
無論是在家中接受訪問銷售，或是在街頭遇到推銷攤位，消費者都可以在七天內無條件解約，退回商品並取回全額退款。這項��規定給予消費者更多的保障，避免因一時衝動或不當的銷售手法而做出不利的消費決定。
不適用七天鑑賞期的商品或服務
儘管許多透過通訊或訪問買賣的商品享有七天鑑賞期退貨的權利，但仍有部分商品或服務不在此列。根據行政院消費者保護會制定的「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」第2條，以下七種情形不適用七日鑑賞期：
（一）易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期的商品
（一）易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期的商品
像是生鮮食品、鮮花等易腐壞或保存期限較短的商品，如果在鑑賞期內退貨，可能已經變質或失去原有的品質，因此不適用七天鑑賞期退貨的規定。
（二）依消費者要求所為之客製化給付
（二）依消費者要求所為之客製化給付
若是消費者指定規格、樣式所訂製的商品，例如客製化的家具、服飾等，因為是專門為特定消費者打造，無法再販售給其他人，故不適用七天鑑賞期。
（三）報紙、期刊或雜誌
（三）報紙、期刊或雜誌
報紙、雜誌等出版品有時效性，過了發行日期即失去大部分價值，若在鑑賞期退貨，業者的損失較大，因此排除七天鑑賞期的適用。
（四）經消費者拆封之影音商品或電腦軟體
（四）經消費者拆封之影音商品或電腦軟體
如果消費者已經拆封影音光碟、遊戲軟體等商品，即代表可能已經檢視、使用過內容物，基於智慧財產權的考量，一旦拆封即不得退貨。所以鑑賞期拆封的影音或軟體類商品，不能主張七天鑑賞期退貨。
（五）非以有形媒介提供之數位內容或提供即為完成之線上服務
（五）非以有形媒介提供之數位內容或提供即為完成之線上服務
購買電子書等數位內容，或是線上課程、隨選影片等網路服務，一旦開始提供或使用，即視為交易完成，不適用鑑賞期退貨。但必須在消費者事先同意的情況下才能提供。
（六）已拆封之個人衛生用品
（六）已拆封之個人衛生用品
為了顧及個人衛生，貼身衣物、內衣褲、化妝品等個人用品，一經拆封使用，基於健康考量即不得退換。因此已拆封的個人衛生用品不能主張七天鑑賞期。
（七）國際航空客運服務
（七）國際航空客運服務
購買國際航空機票後，如果需要在七天內退票，多數航空公司會酌收退票手續費，而非全額退費。畢竟航班機位有限，旅客臨��時退票會造成航空公司的損失，所以國際航空客運服務也不適用七天鑑賞期的規範。
由此可見，七天鑑賞期退貨的權利雖然保障了消費者，但基於公平合理的考量，某些商品或服務仍不在鑑賞期的範圍內。消費者在網購時，不妨先瞭解清楚哪些東西可以退、哪些不行，以免事後發生爭議。
其他鑑賞期常見疑問律師一次解答！
（一）試用期跟鑑賞期一樣嗎？
（一）試用期跟鑑賞期一樣嗎？
許多消費者在網購商品時，會認為7天鑑賞期等同於試用期，可以在這段期間內盡情使用商品，最後再決定是否要退貨。然而，這是一個常見的誤解。
鑑賞期的目的是讓消費者有機會檢查商品是否與所訂購的內容相符，而非提供試用的機會。
在鑑賞期內，消費者應該小心謹慎地檢查商品，確認其品質、規格和功能是否與描述一致。如果發現任何問題或瑕疵，可以選擇退貨。但是，如果消費者在檢查過程中造成商品的磨損、損壞或價值減損，賣家有權拒絕退貨或要求消費者支付相應的費用。
因此，消費者在行使7天鑑賞期權益時，應該注意以下幾點：
- 僅在必要的範圍內檢查商品，避免過度使用。
- 保持商品的完整性，包括包裝、配件和說明書等。
- 如果需要退貨，應在鑑賞期內儘快提出，並妥善包裝商品。
（二）退貨時的注意事項
（二）退貨時的注意事項
在7天鑑賞期退貨的情況下，消費者需要注意退回商品的狀態。商品鑑賞期並非試用期，因此退貨時必須確保商品保持完整且可還原到原來的狀態。
以下是退貨時商品狀態的相關要求：
1.商品須保持完整
退回的商品應與收到時的狀態一致，包括商品本身、附件、贈品、包裝等。若商品缺少任何部分，可能會影響退貨的進行。因此，消費者在鑑賞期內檢查商品時，應小心謹慎，避免造成商品損壞或遺失部件。
2.商品須能還原到原狀態
除了保持完整性外，退回的商品也應能夠還原到原來的狀態。這意味著商品不應有明顯的使用痕跡、損壞或汙損。若商品狀態與收到時有顯著差異，賣家可能會拒絕退貨，或要求消費者支付額外的整新費用。
在某些情況下，賣家與買家可以就商品整新費用進行協商。若退回商品需要清潔、維修或重新包裝，賣家可能會酌收必要的費用，以將商品恢復到可再次販售的狀態。
（三）退貨需要自己負擔運費嗎？
（三）退貨需要自己負擔運費嗎？
根據消費者保護法第19條第1項的特種買賣規定，包括通訊交易與訪問交易，消費者享有7天鑑賞期的權益。在收到商品的七天內，消費者有權無條件退貨，不需要負擔任何費用或對價。
（四）商家可以在買賣合約中表示沒有鑑賞期嗎？
（四）商家可以在買賣合約中表示沒有鑑賞期嗎？
消保法第10條之1明確規定�，企業經營者對消費者或第三人所生之損害賠償責任，不得預先約定限制或免除。這意味著，即使在契約中有相關約定，企業經營者仍應對其過失所造成的損害負起賠償責任。
此規定旨在維護消費者權益，避免企業經營者利用優勢地位，強加不公平的契約條款。因此，企業經營者在鑑賞期內，不得以任何方式預先約定限制或免除其應負的責任。
（五）除了鑑賞期外的其他消費者保護規定
（五）除了鑑賞期外的其他消費者保護規定
除了七天鑑賞期外，消費者在購買商品或服務時，還有其他相關的保護規定，包含合約審閱期和瑕疵擔保責任。
1.合約審閱期
在簽訂正式契約之前，消費者有權利事先檢視業者提供的合約內容。這個階段稱為合約審閱期，目的是讓消費者能夠仔細閱讀合約條款，評估其適切性和公平性。如果發現有不合理或不公平的條款，消費者可以要求業者修改。若業者拒絕修改，消費者有權拒絕簽訂合約，以保護自己的權益不受損害。
合約審閱期的存在，體現了消費者保護法的精神，強調資訊透明和交易公平。消費者在審閱合約時，不僅要關注價格和品質，更要留意合約中的權利義務約定，避免日後產生糾紛或爭議。業者也應該以誠信的態度，提供清楚、易懂的合約內容，並尊重消費者的修改要求。
2.瑕疵擔保責任
另一個重要的消費者保護規定是瑕疵擔保責任。根據民法第354條至第365條，業者對於所販售的商品或服務，負有瑕疵擔保責任。這意味著，即使商品已經過了保固期，若出現品質瑕疵問題，消費者仍然可以�要求業者負起責任，提供維修、換貨或退款等解決方案。
瑕疵擔保責任的存在，鼓勵業者提供高品質的商品和服務，並重視售後服務品質。消費者在遇到商品瑕疵問題時，應該勇於主張自己的權利，積極與業者溝通，尋求合理的解決方式，維護自身的合法權益。
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