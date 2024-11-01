鑑賞期從哪天開始算？律師：不是所有商品都有七天鑑賞期！

（二）鑑賞期的法律依據

（二）鑑賞期的法律依據

鑑賞期的法律依據源自於消費者保護法第19條第1項。該條文明確規定，消費者在收受商品後七日內，有權無條件解除契約，不需負擔任何費用或對價。這項規定適用�於通訊交易和訪問交易等特種買賣的情況，但也有合理的例外情事，如易於腐敗或保存期限較短的商品等，不適用七天鑑賞期的規定。

值得注意的是，鑑賞期的適用範圍僅限於特種買賣，如網路購物、電視購物、電話行銷、路邊訪問推銷等。對於在實體店面進行的交易，除非商品有瑕疵或可歸責於業者的問題，否則不適用七天鑑賞期的規定。