智慧財產權包含哪些範圍？要申請才有嗎？律師解釋智財概念

（二）公平交易法中有關智慧財產權的規範

（二）公平交易法中有關智慧財產權的規範

公平交易法作為維護市場公平競爭的重要法規，其中也包含了對智慧財產權的相關規範。這些規定旨在保護權利人的合法權益，同時也為了避免不當的市場競爭行為，維護消費者權益。

在公平交易法智財規定中，有兩項重要的禁止事項，分別是禁止仿冒和禁止引人錯誤或混淆誤認行為。這些規範對於保護智慧財產權和維護市場秩序都有著關鍵的作用。

1.禁止仿冒

公平交易法明確禁止業者以偽造、仿冒他人商標、商號等方式，引起消費者混淆或誤認為他人商品的行為。這種仿冒行為不僅侵害了權利人的智慧財產權，也可能導致消費者權益受損。

針對仿冒行為，公平交易法規定主管機關得限期命違法者停止、改正，或採取必要的更正措施。這有助於及時制止侵權行為，保護合法權益。

2.禁止引人錯誤或使人混淆

除了仿冒外，公平交易法也禁止業者在商品或廣告上，對商品的品質、內容、製造方法、用途或數量等進行虛偽不實或引人錯誤的表示。這種混淆誤認行為同樣會對消費者和市場秩序造成負面影響。

業者應以真實、準確的方式介紹自己的商品或服務，避免誤�導消費者。若有違反規定的情形，主管機關也有權要求業者停止、改正，以保護消費者權益。

總的來說，公平交易法中有關智慧財產權的規範，主要是透過禁止仿冒和混淆誤認行為，來維護權利人和消費者的合法權益。