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智慧財產權

智慧財產權包含哪些範圍？要申請才有嗎？律師解釋智財概念

民事案件雷皓明律師發佈 2024-12-17更新 2026-09-14
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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智慧財產權種類繁多，包括了我們常聽到的著作權、專利權、商標權等，涵蓋文學、藝術、科技、工業等各個領域。瞭解不同種類的智財權特性和申請方式，有助於我們更好地保護自己的權益並避免侵犯他人智財權，本文中就讓資深律師介紹智慧財產權法律概念！

智慧財產權的法律規定

智慧財產權是一個涵蓋範圍廣泛的法律概念，用以保護人類智力勞動所創造的成果。它包括了著作權、專利權商標權等多個領域，每一種權利都有其特定的保護對象和要件。

智慧財產權的存在，鼓勵了創新和創造，促進了社會的進步。通過賦予創作者一定期限的專有權利，智慧財產權制度激勵人們投入心血，創造出更多有價值的智慧成果，並將其公諸於世。

（一）智慧財產權的法律概念和範圍

廣義的智慧財產權，是指人類運用智慧創造的成果所衍生的權利。這些成果可能是文學、藝術、科學或工業技術領域的創作，只要符合法律規定的要件，就可以受到相應的保護。

以下是幾種主要的智慧財產權：

  • 著作權：保護文學、科學、藝術等領域的原創性作品。
  • 專利權：保護新穎、進步且可產業利用的發明創造。
  • 商標權：保護用以識別商品或服務來源的標誌、符號。
  • 營業秘密：保護符合保密性、價值性和保密措施的商業資訊。

（二）公平交易法中有關智慧財產權的規範

公平交易法作為維護市場公平競爭的重要法規，其中也包含了對智慧財產權的相關規範。這些規定旨在保護權利人的合法權益，同時也為了避免不當的市場競爭行為，維護消費者權益。

在公平交易法智財規定中，有兩項重要的禁止事項，分別是禁止仿冒和禁止引人錯誤或混淆誤認行為。這些規範對於保護智慧財產權和維護市場秩序都有著關鍵的作用。

1.禁止仿冒

公平交易法明確禁止業者以偽造、仿冒他人商標、商號等方式，引起消費者混淆或誤認為他人商品的行為。這種仿冒行為不僅侵害了權利人的智慧財產權，也可能導致消費者權益受損。

針對仿冒行為，公平交易法規定主管機關得限期命違法者停止、改正，或採取必要的更正措施。這有助於及時制止侵權行為，保護合法權益。

2.禁止引人錯誤或使人混淆

除了仿冒外，公平交易法也禁止業者在商品或廣告上，對商品的品質、內容、製造方法、用途或數量等進行虛偽不實或引人錯誤的表示。這種混淆誤認行為同樣會對消費者和市場秩序造成負面影響。

業者應以真實、準確的方式介紹自己的商品或服務，避免誤導消費者。若有違反規定的情形，主管機關也有權要求業者停止、改正，以保護消費者權益。

總的來說，公平交易法中有關智慧財產權的規範，主要是透過禁止仿冒和混淆誤認行為，來維護權利人和消費者的合法權益。

（三）智慧財產權的保護期限

智慧財產權存續期間因權利種類而有所不同。

  • 著作權保護期限為著作人終身及其死亡後50年，但若著作權人為法人或不具名，則自公開發表日起算50年。
  • 專利權期限則自申請日起算，發明專利為20年，新型及設計專利為10年。商標權自核准註冊日起算10年，期滿得申請延展。
  • 至於營業秘密與著作人格權，則無特定存續期間，只要持續符合法定要件，即可持續受到保護。

以下表格整理各類智慧財產權的保護期限：

智慧財產權保護期限
著作權 - 一般著作人終身 + 死後50年
著作權 - 法人或不具名自公開發表日起50年
發明專利自申請日起20年
新型專利自申請日起10年
設計專利自申請日起10年
商標權自核准註冊日起10年，得延展
營業秘密持續符合要件即受保護，無存續期限
著作人格權持續符合要件即受保護，無存續期限

智慧財產權：著作權

著作權是智慧財產權的一個重要組成部分，但二者並不完全等同。著作權保護的是作者的原創性作品，自作品完成創作的那一刻起，權利就自動產生，無需履行登記等手續。而專利權、商標權等其他智慧財產權則通常需要向主管機關提出申請，經過實質審查後才能獲得授權。 著作權

（一）著作權法保護的要件

根據著作權法，一個作品要受到保護，必須符合特定的著作權保護標準。這些標準構成了著作權法創作要件，確保只有真正具有創造性和原創性的作品才能獲得法律保障。

著作權法規定，一個作品要受到保護，必須滿足以下四個條件：

  1. 作品必須是人類智力勞動的結果，而非單純的機械複製或自然產物。
  2. 作品必須以一定的外在形式表現出來，而非僅僅停留在思想或概念層面。
  3. 作品必須獨立完成，不能抄襲或剽竊他人，同時要具備最低限度的創作性。
  4. 作品應屬於文學、科學、藝術或其他學術領域，展現一定的美感或智慧價值。

值得注意的是，著作權法對作品的保護與其品質或藝術價值無關。無論是大師級的畫作，還是普通人的塗鴉，只要符合上述四項要件，都可以平等的受到法律保障。

（二）著作權法不保護的內容

儘管著作權法提供了廣泛的保護範圍，但仍有一些特定的著作權法排除保護標的。這些不受著作權保護的作品通常基於公共利益考量或不符合著作要件而被排除在外。

讓我們來看看哪些內容不在著作權法的保護範圍內：

1.憲法、法律、命令或公文

由於憲法、法律、命令和公文屬於公共領域，因此不受著作權法保護。這些文件旨在讓公眾自由使用和傳播，以確保政府資訊的透明度和可及性。

2.中央或地方機關所作成憲法、法律、命令或公文的翻譯物或編輯物

同樣地，政府機關對這些公共文件所作的翻譯或編輯也不受著作權保護。這項規定進一步確保了公眾可以自由地獲取和利用這些重要的法律文件。

3.標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆

一些常見的標語、符號、名詞、公式等也不在著作權法保護之列。這些元素通常被視為通用或慣用的表達方式，不具有足夠的原創性或創造性，例如：

  • 通用符號：©、®、™
  • 通用名詞：書、筆、紙
  • 通用公式：E=mc²、x²+y²=z²

4.單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作

純粹傳達事實的新聞報導不受著作權法保護。這項規定旨在保障新聞自由和資訊傳播，確保公眾能夠及時獲取重要的新聞事件。然而，若報導中包含評論或獨特的表達方式，則可能受到部分保護。

5.依法令舉行之各類考試試題及其備用試題

為了維護考試的公平性和公正性，各類考試的試題和備用試題也被排除在著作權保護之外。這使得考試機構能夠自由地編制和使用試題，而不必擔心侵權問題。

智慧財產權：專利權

專利權是一種智慧財產權，保護具有產業利用性的發明創作。若要獲得專利權的保護，必須向專利主管機關提出專利權申請，經審查符合要件後才能取得專利權。

專利權的保護客體可分為三種類型：發明專利、新型專利和設計專利，每一種類型都有其特定的申請要件。

（一）發明專利

發明專利保護利用自然法則之技術思想的創作。

申請發明專利須符合下列要件：

  • 新穎性：申請前未曾公開或公然使用
  • 進步性：與先前技術相比有顯著性差異
  • 產業利用性：可應用於產業

（二）新型專利

新型專利保護物品形狀、構造或組合的創作。

申請新型專利的要件包括：

  • 新穎性：申請前未曾公開或公然使用
  • 創作性：與先前技術相比有進步
  • 產業利用性：可應用於產業

（三）設計專利

設計專利保護物品外觀的創作，例如形狀、花紋、色彩等。

申請設計專利須具備以下要件：

  • 新穎性：申請前未曾公開或公然使用
  • 創作性：與先前設計相比有顯著性差異
  • 產業利用性：可應用於產業

（四）專利權保護期限

專利權的保護期限通常為自申請日起算，發明專利為20年、新型專利為10年、設計專利為12年。

期限屆滿後，專利權保護的創作內容即進入公共領域，任何人皆可自由使用。

智慧財產權：商標權的保護範圍與申請要件

商標權是一種重要的智慧財產權，旨在保護用以識別商品或服務來源的標識。要取得商標權的保護，必須向主管機關提出商標權註冊申請。商標可以由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、聲音等多種要素組成，但不能是純粹描述性的、通用的標章，或者有使公眾產生誤認誤信之虞的標識。

一旦商標經過審查並成功註冊，商標權人就對該註冊商標享有專用權，可以排除他人在同一種或類似的商品或服務上使用相同或近似的標識。這種排他性的權利，是商標權保護範圍的核心內容。透過商標權的保護，權利人能夠防止他人搭便車、仿冒，維護自身商標的識別性與美譽。

商標權的保護除了有利於權利人之外，也有助於保護消費者利益。當消費者看到某個熟悉的商標時，他們通常會對該商標所代表的品質、信譽有一定的預期。商標權確保了商標與其背後的商品服務之間的穩定聯繫，減少了消費者的搜尋成本和被欺騙的風險。

智慧財產權：營業秘密的保護要件

營業秘密是企業競爭力的重要基石，透過法律賦予保護，鼓勵企業持續創新。要成為受法律保護的營業秘密，必須具備三項構成要件：

  1. 非一般涉及該類資訊之人所知
  2. 具有經濟價值
  3. 所有人已採取合理保密措施

舉例來說，一家餐廳的獨家醬料配方，如果僅少數員工知悉、對提升餐廳營收有實質助益，且業者有要求員工簽署保密協議等措施，即符合營業秘密的保護要件。

值得注意的是，營業秘密保護無需事先申請，只要符合法定要件，即可受到營業秘密法的保障。這與專利權等需要審查登記的智慧財產權不同。然而，實務上企業如何落實保密措施，是能否主張營業秘密保護的關鍵。

以下列舉幾種常見的作法：

保密措施具體作法
員工保密合約要求員工簽署保密條款，明定不得洩漏特定資訊
資訊存取控管設定資料庫權限，限制接觸秘密的人員範圍
硬體設備管理禁止私自攜出儲存資料的設備，並定期盤點

智慧財產權是現代社會不可或缺的無形資產，涵蓋了著作權、專利權、商標權等多個領域。這些權利的目的在於鼓勵創新，促進文化發展。透過給予創作人一段時間的專有權保護，來換取其智慧成果的公開，讓更多人能在此基礎上有所突破與創新。

然而，智慧財產權的保護與公眾利益之間仍需取得平衡。因此法律也設有一些例外規定，例如排除保護事項、強制授權以及合理使用等。如何在促進創新與知識流通之間取得恰當的權衡，是智慧財產權法制持續探討的重要課題。

以上就是智慧財產權的相關法律概念說明，如果有其他疑問，歡迎加入我們的官方LINE帳號發問唷

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