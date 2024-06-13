商標註冊有什麼流程？商標侵權要賠多少錢？律師來解答！

什麼是商��標註冊？
什麼是商標註冊？為何需要註冊商標？商標註冊的重要性又是如何？這些問題可能是許多人在準備申請商標註冊前心中的疑惑。今天，我們將為您一一解答這些疑問，並帶您深入了解申請商標註冊前的注意事項，幫助您更清楚地理解商標註冊的意義與價值。
（一）什麼是商標？
（一）什麼是商標？
根據商標法第18條，商標是用於識別商品或服務來源的任何標識，這些標識可以是文字、圖形、記號，甚至包括顏色、立體形狀、動態、全像圖和聲音等，或是由2種以上的元素聯合式所組成。商標的主要功能在於協助消費者識別不同品牌的商品或服務，並將其與其他品牌區隔開來。
商標可以有多種型態，以下是從智慧財產局商標主題網中重點整理的主要商標型態說明：
-
文字商標
泛指可辨識的各種語言、文字及字母，包括有意義、無意義的文字或詞彙等。
-
圖形商標
泛指由點、線、面集合成的圖樣。例如：人物、動物、植物、器物、自然景觀或幾何圖形等。此外，圖形可以是彩色或墨色，也可以是平面或立體影像所呈現的平面圖形。
-
記號商標
泛指一切標記或象徵的符號，例如：十、一、×、÷、%、音樂符號、數字或特殊符號等所構成。
-
顏色商標
指由單一顏色或二種以上的顏色組合標識，是以單純的顏色或顏色組合作為識別，而不含特定形狀的圖形外觀。
-
立體商標
泛指具有長、寬、高三度空間的立體形狀，可能的態樣包括商品本身之形狀、商品包裝容器之形狀、立體形狀標識、服務�場所之裝潢設計等。
-
動態商標
泛指連續變化的動態影像，而且該動態影像本身已具備指示商品或服務來源的功能。
-
全像圖商標
又稱作雷射圖或全息圖（Hologram），是指以全像圖作為標識的情形，而且該全像圖本身已具備指示商品或服務來源的功能。全像圖商標常用於紙鈔、信用卡或其他具價值產品的安全防偽，也可能被利用於商品包裝或裝飾。
-
聲音商標
單純以聲音本身作為標識的情形，是以聽覺作為區別商品或服務來源的方法。聲音商標可以是音樂性質的商標，例如一段樂曲或一段歌曲，也可能是非音樂性質的聲音，例如人聲所為的口白或獅子的吼叫聲，而該聲音本身已具備指示商品或服務來源的功能。
-
聯合式商標
是指以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等之各種組合而成的標識。例如：「文字」可以與「圖形」或「記號」組合成聯合式平面商標，也可以與「聲音」相結合而以動態變化過程作為聯合式商標。
（二）為何應該要註冊商標？
（二）為何應該要註冊商標？
申請商標註冊的首要目的是獲得法律上的保護。這讓商標所有者能擁有對其商標的專有權利，保護自己辛苦創建的商標不被他人侵犯或用於牟利。此外，註冊商標還有助於在市場中識別和區分品牌，增強消費者對品牌的信任和識別，防止他人使用相同或類似的商標，避免對消費者造成混淆或誤導。
以下是註冊商標的幾個重要價值與好處：
- 擁有法律認可的專屬權利：確保商標所有者對其標誌具有完��全的控制權。
- 防止仿冒、抄襲和盜竊：保護商標不受不法侵犯，維持市場公平競爭。
- 降低消費者混淆和誤導的風險：清楚地標示商品或服務來源，幫助消費者做出正確選擇。
- 建立品牌獨特形象與企業精神：通過獨特的商標展現品牌特色，塑造企業形象。
- 保護並維護品牌價值與商譽：商標是品牌的重要資產，對提升商譽有重要影響。
- 提升品牌信任度和識別度：註冊商標增強消費者對品牌的信任，促進品牌忠誠度。
- 具有財產價值：商標本身可作為資產進行出售、轉讓或租賃，從而創造經濟效益。
綜上所述，註冊商標不僅是保護創意和智慧成果的法律工具，同時也是提升市場競爭力和建立品牌形象的關鍵策略。
（三）註冊商標法律效力
（三）註冊商標法律效力
1.商標有效期限
商標的專有使用期限為10年，若時間到了仍然想繼續使用該商標，可以申請延展，每次延展期限也是10年。依照商標法第63條規定，若商標在3年內未被實際使用，商標專責機關將會廢止其註冊。在接到廢止通知後，商標權人有機會提出答辯，但若無法證實商標「有使用」，註冊還是會被廢止，且該商標在接下來的3年內無法再次註冊。
2.商標的法律效力
在少數採用「使用主義」的地區，如美國，商標即便未註冊，只要證明有使用或銷售記錄，就可以基於「侵權」提起訴訟。然而，大多數地區都是採取「註冊主義」，例如在台灣，想要獲得商標保護，必須先行註冊，且商標的保護僅限於台灣地區內。
3.商標使用的規範
商標在��使用時，其顏色不能隨意變更，必須按照申請時的樣式進行使用，不得只使用商標的一部分。這意味著商標的使用應與申請時保持一致，以確保商標的識別性不受影響。
（四）註冊商標類別應先註冊Logo還是品牌？
（四）註冊商標類別應先註冊Logo還是品牌？
在進行商標註冊類別的查詢過程中，常見的一個問題是應該先申請註冊Logo還是品牌名稱。簡單來說，Logo指的是識別用的「圖形」，而品牌則特指「文字」即品牌名稱。
通常在註冊商標時，不管是文字還是圖形，都需要進行申請註冊，而且建議首先註冊的應是「文字」。這是因為如果您僅註冊Logo的圖形，別人仍然可能使用相同的品牌名稱但不同的Logo來進行註冊，這樣您的品牌文字就會受到損害。
因此，合理的做法是先確保您的品牌名稱獲得保護，然後再申請Logo的註冊。這樣做可以更全面地保護您的品牌身份，避免未來可能出現的法律爭議。
（五）跨國商標註冊要怎麼做？
（五）跨國商標註冊要怎麼做？
通常企業會先在台灣地區申請商標，但如果未來計劃將商品或服務推廣至海外市場，那麼同時在所有可能執行業務國家進行商標申請將是明智之舉。
全球各國對於商標註冊的法律規範存在差異，其中少數國家採用「使用主義」，如美國。 在這些國家，即便商標未經註冊，只要能證明商標已在當地使用或銷售，便可在他人仿冒或侵權時，憑藉充分證據進行法律訴訟��。
而「屬地主義」則是包括台灣等，大多數國家的選擇，只有經過正式註冊的商標才能獲得法律保護。
鑑於絕大多數國家採用屬地主義，因此在申請商標時應詳細考慮在哪些國家註冊會更有利。此外，語言因素也需注意；例如在中國申請商標時，可能需要將商標名稱轉換為簡體中文。這樣的策略將有助於保護品牌在全球範圍內的法律權益，並有利於國際市場的拓展計畫。
商標註冊流程及注意事項
（一）註冊前先查詢商標
（一）註冊前先查詢商標
在提交商標註冊申請之前，進行商標類別的檢索是極其關鍵的步驟。如果在同一類別的商品或服務中，已經存在其他申請人提出的相同或相似商標，而且可能導致消費者混淆，則申請可能會因此被審查單位駁回。
為了明確劃分申請商標所指的商品或服務類別，我國採納了尼斯協定規定的商品與服務國際分類。這個分類將可能被指定用於商標註冊的商品與服務，分配到具體的類別中。
具體來說，分類系統包含 34 個商品類別和 11 個服務類別，以下舉例幾項常見商品與服務類別：
- 1～34 類屬於商品類別（例如：藥品、食品、家具、紡織衣物、電腦周邊用裝置及軟體等）
- 35～45 類屬於服務類別（例如：廣告、代理進出口、企業經營管理、批發零售、建築、醫療、教育、旅遊、通訊及法律等）
若您需要進一步瞭解有關商品與服務分類的詳細資訊，可以參考智財局商標主題網。在該網站上，可以查閱商品及服務分類暨相互檢索參考資料商品及服務分類暨相互檢索參考資料。此外，利用智慧財產局提供的商標檢索系統，您還可以進行商品及服務名稱分類查詢，這將大大幫助申請人確定其商標的正確類別，以確保申請過程的順利進行。
（二）註冊商標流程
（二）註冊商標流程
以下律師為您提供一個清晰的商標註冊步驟指南，引導您逐步完成商標申請的整個過程：
步驟 1：填寫商標註冊申請表
完成商標查詢後，您可以填寫商標申請表，該表格需要包含商標圖樣、商標名稱以及所屬商標類別等資訊。
步驟 2：準備商標申請文件
這包括商標申請表、附表（包含商標圖樣）、申請人的身分證明文件及其他必要的證明文件。
步驟 3：申請商標
將所有準備好的文件提交給智慧財產局，您可以選擇透過電子方式或以紙本形式送達。
步驟 4：等待審核
提交申請後，智慧財產局將對您的商標進行審核，這一過程大約需要8個月的時間。
步驟 5：審核結果
智慧財產局會根據商標法和相關審核標準來決定是否批准您的商標申請。
步驟 6：商標註冊完成並公告
一旦您的商標獲得批准並繳納了註冊費用，智慧財產局將會發布註冊公告。自公告之日起，您將擁有為期10年的商標權。之後，您將收到官方的商標註冊��證，即代表您的商標註冊正式完成。
若時間到了仍然想繼續使用該商標，可以申請延展，每次延展期限也是10年。
（三）商標註冊費用
（三）商標註冊費用
商標註冊涉及的規費主要包含「商標申請費」和「商標註冊費」兩項，兩者的收費標準不同。在提交申請時，首先需支付商標申請費；一旦獲得核准通知，則需再繳納商標註冊費。具體費用如下所示：
- 商標申請費：對於單一類別的申請，費用為新台幣 3,000 元，需於申請時繳納。
- 商標註冊費：對於單一類別的申請，費用為新台幣 2,500 元，僅在申請成功後繳納。
費用中特別提及「單一類別」，意味著如果註冊的商標類別及商品數量越多，則相應的註冊商標總費用也會增加。這部分的費用可透過以下試算公式計算：
（商標申請費 + 商標註冊費）× 商標類別數量＋（同類商品額外數量費）＝商標註冊費用
對於「同類商品數量」的額外費用，依據不同類別中的商品細項可能會有不同的加收規定，具體規則如下：
- 第 1-34 類：在同一類別中最多可以選擇 20 種商品，超過部分每增加一種商品將加收新台幣 200 元。
- 第 35 類中的 3519 群組：該群組最多可以選擇 5 件商品，超過部分每增加一件商品將加收新台幣 500 元。
- 第 35-45 類（不含 3519）：在這些類別中選擇商品數量不受限制。
如果商標註冊申請順利通過，則只需一次性繳納相關費用。然而，如果申請過程中遇到困難，建議尋求專業的商標代理人協助，包括答辯和訴願。
（四）註冊商標可以延展多久？費用要多少？
（四）註冊商標可以延展多久？費用要多少？
如前文所述，商標權的有效期限為10年，意味著商標從註冊日起受到10年的保護。為了確保商標繼續受保護，持有人須在商標權到期前的6個月內支付「商標延展費用」，從而將保護期延長10年。值得注意的是，商標的延展次數並無上限。
如果持有人未能在規定期限內申請延展，仍有機會在商標權期滿後的六個月內提出延展申請，但這種情況下所需支付的費用將是正常延展費用的兩倍。以下是具體的商標延展費用明細：
- 在商標權期間屆滿「前6個月」內提出延展申請，所需費用為新台幣 4,000 元。
- 在商標權期間屆滿「後6個月」內提出延展申請，所需費用為新台幣 8,000 元。
商標權的管理是一個持續的過程，要求持有人積極管理其商標的有效期及續期申請，以確保商標的持續保護和有效運用。
怎樣會被認定是商標侵權？
（一）商標侵權的定義
（一）商標侵權的定義
依據商標法第68條及第70條的規定，商標侵權可分為直接與間接2種形式，無論是非故意或是蓄意，只要涉及使用他人商標導致「害他人商標因此信譽受損」的行為，都將面臨因「商標法侵權」而受到的相應處罰。
若有符合下列行為且未獲得商標權人授權，則將被��認定為侵犯商標權：
- 在明知為知名商標的情況下，故意使用相同或相似商標，造成原知名商標的識別性和信譽受損。
- 在明知為知名商標的情況下，使用該商標的中文名稱作為自身企業的商標，導致消費者混淆，進而影響原品牌的識別性和信譽。
- 出於營銷目的，使用或註冊與「相同或類似商品」相同或相似的商標，且明知此舉侵害商標權，繼續銷售相關商品與服務，引發消費者混淆。
例如，有人貪圖利用知名炸雞「胖老爹」的知名度，採用相似的名稱「胖老爺」作為商標來銷售「低價」產品，使消費者誤認是「胖老爹」，甚至可能對原品牌的評價及價值造成質疑。
（二）商標侵權怎麼處理？有什麼法律責任？
（二）商標侵權怎麼處理？有什麼法律責任？
1.商標侵權的民事賠償
依據商標法第69條的規定，當商標權遭受侵害時，商標權人有權要求侵害者停止使用並銷毀相關的商標和商品。此外，若存在「侵害」的疑慮，商標權人亦可要求除去，以預防被侵權。
在損害賠償方面，根據商標法第71條規定，商標權人有4種賠償選項可供選擇：
- 因侵權所遭受的損失
- 侵權者因侵權行為所產生的利益
- 依照「查獲侵害商標權的商品『零售單價』的1,500倍以下的金額」
- 假設商標權人合法授權他人使用商標所能獲得的收益。
賠償金額將根據具體情況進行調整，但以「查獲侵害商標權的商品『零售單價』的1,500倍以下的金額」作為賠償計算基礎較為常見。
2.商標侵權的刑事責任
依據商標法第95條的規定，對於商標侵權行為，可處以3年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下的罰金。這顯示了法律對商標權保護的嚴肅態度，旨在嚇阻不法侵權行為。
（三）被提告商標侵權怎麼辦？
（三）被提告商標侵權怎麼辦？
當面對他人主張您侵害了其商標權的情況時，可以檢視自己是否處於以下幾種情況之中。如果是，則可以主張自己實際上並未侵犯他人的商標權：
- 合理使用：符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱、或其他商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用。
- 功能性使用：為發揮商品或服務功能所必須。
- 善意先使用：在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。
- 權利耗盡：附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。
如果不符合以上任何一條，則應立即停止生產和銷售侵權商品，切勿抱有僥倖心理。
1.如果無意中侵害他人商標權怎麼辦？
假如您不小心侵犯了他人的商標權，應立刻停止使用涉嫌侵權的商標，以避免進一步的侵權行為。同時，主動與商標權人溝通，表達歉意並確認您已經停用其商標。
如果對方堅持追究侵權責任，建議您及時尋求專業律師的幫助，以準備好相關的證據文件協助解決問題。