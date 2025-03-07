強制性交罪怎麼認定？律師：No means no！

（一）利用被害人無法抗拒或不知抗拒的狀態

（一）利用被害人無法抗拒或不知抗拒的狀態

乘機性交是指利用他人無法抗拒或不知抗拒的狀態而與其發生性交行為。根據刑法第225條第1項的規定，行為人利用被害人精神障礙、身體障礙、心智缺陷等情形，導致被害人無法表達拒絕或不知如何拒絕，進而與其發生性交，即構成乘機性交罪。

乘機性交的要件包括：

被害人處於無法抗拒或不知抗拒的狀態

行為人利用被害人的狀態與其發生性交

被害人的狀態可能是由於精神障礙、身體障礙、心智缺陷等因素造成

乘機性交的核心在於行為人 利用 被害人無法抗拒或不知抗拒的狀態。這種狀態通常是由於被害人的精神障礙、身體障礙、心智缺陷等因素導致的。行為人明知被害人處於這種弱勢狀態，卻仍然與其發生性交，即構�成了乘機性交罪。

換言之，被害人本身的意願並非關鍵，關鍵在於行為人主觀上有無利用被害人狀態的故意。