強制性交罪怎麼認定？律師：No means no！

（一）強制性交罪要件
（一）強制性交罪要件
根據中華民國刑法第221條第1項的規定，犯強制性交罪者，處三年以上十年以下有期徒刑。
其要件如下：
- 行為人主觀上有性交的故意。
- 客觀上對被害人實施強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等違反其意願的方法。
- 因此與被害人發生性交行為。
且根據刑法第221條第2項，強制性交未遂也一樣觸犯！
��（二）強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等違反意願的方法
（二）強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等違反意願的方法
強制性交罪中所謂的強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等方法，是指行為人利用足以壓制被害人反抗能力或意志的手段，使其屈從於性交的要求。
常見的手法包括：
|方法
|說明
|強暴
|使用暴力或武力，如毆打、綑綁、勒脖等，使被害人難以反抗。
|脅迫
|以言語或行動威脅被害人或其親友的生命、身體、自由、名譽等，迫使就範。
|恐嚇
|告知被害人將遭受不利益或危害，引起心理恐懼，削弱其抵抗能力。
|催眠術
|利用催眠的方式，干擾被害人的意識和判斷力，使其失去自主能力。
（三）加重強制性交罪
（三）加重強制性交罪
依據刑法第222條第1項，犯強制性交罪時有下列情形者，最低刑期直接從3年加重到7年以上：
- 兩人以上一起犯強制性交
- 被害人未滿14歲
- 被害人有精神、身體障礙或其他心智缺陷
- 對被害人下藥
- 凌虐被害人
- 利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之（如計程車、uber司機等）
- 侵入建築物、船艦或隱匿其內犯之
- 犯時攜帶兇器
- 對被害人拍照、錄音、錄影或散布、播送其內容
1.加重強制性交罪判決
最高法院 112 年度台上字第 1981 號刑事判決
被告持刀至過去曾同居過的 A 女住處��，在兩小時左右的時間內，強迫對方進行兩次性行為。法院認為，被告兩次犯行雖在同一地點發生，但其犯意及行為方式各有不同，時間上亦有差距，故以加重強制性交共2罪，各判處有期徒刑7年2月。
乘機性交罪的定義與要件
常見的乘機性交情況如下：
|情況
|說明
|趁人熟睡
|被害人在熟睡中無法意識到性交行為的發生
|趁人酒醉
|被害人因酒精影響判斷力，無法有效拒絕性交
|利用身心障礙者
|被害人因身心障礙而無法表達拒絕或理解性交的意義
（一）利用被害人無法抗拒或不知抗拒的狀態
（一）利用被害人無法抗拒或不知抗拒的狀態
乘機性交是指利用他人無法抗拒或不知抗拒的狀態而與其發生性交行為。根據刑法第225條第1項的規定，行為人利用被害人精神障礙、身體障礙、心智缺陷等情形，導致被害人無法表達拒絕或不知如何拒絕，進而與其發生性交，即構成乘機性交罪。
乘機性交的要件包括：
- 被害人處於無法抗拒或不知抗拒的狀態
- 行為人利用被害人的狀態與其發生性交
- 被害人的狀態可能是由於精神障礙、身體障礙、心智缺陷等因素造成
乘機性交的核心在於行為人 利用 被害人無法抗拒或不知抗拒的狀態。這種狀態通常是由於被害人的精神障礙、身體障礙、心智缺陷等因素導致的。行為人明知被害人處於這種弱勢狀態，卻仍然與其發生性交，即構�成了乘機性交罪。
換言之，被害人本身的意願並非關鍵，關鍵在於行為人主觀上有無利用被害人狀態的故意。
（二）強制性交與乘機性交的區別
（二）強制性交與乘機性交的區別
在刑法中，強制性交和乘機性交是兩種不同的犯罪行為，其區別在於行為人是否造成被害人無法抗拒的狀態。
強制性交是指行為人使用暴力、脅迫、恐嚇、催眠術等方法，使被害人陷入無法抗拒的狀態，並對其實施性交行為。在這種情況下，行為人造成無法抗拒狀態，並利用這一狀態對被害人實施性侵害。
相比之下，乘機性交是指行為人利用被害人既有的無法抗拒或不知抗拒的狀態，對其實施性交行為。在這種情況下，被害人的無法抗拒狀態並非由行為人直接造成，而是行為人利用了被害人已經處於的脆弱狀態。
被性侵害 / 遇到強制性交的狀況怎麼辦？
當遭遇性侵害時，切記不要獨自承擔，要勇於向外尋求協助。台灣有完善的性侵害報案機制與求助管道，能夠提供被害人即時的保護與支持。
您可以選擇直接向警察機關報案，撥打110報案專線，警察會立即展開調查與蒐證。此外，各縣市設有家庭暴力暨性侵害防治中心，由專業的社工人員提供全方位的協助：
- 協助通報與報案
- 陪同被害人驗傷與採證
- 說明被害��人的法律權益
- 提供心理諮商與輔導服務
- 協助申請保護令與安置服務
除了前往警察機關與社工單位，還有許多保護專線與諮詢專線，提供24小時不間斷的服務：
|專線名稱
|電話號碼
|服務對象
|113保護專線
|113
|所有被害人
|外籍配偶保護諮詢專線
|0800-088-885
|外籍與中國配偶
|衛福部安心專線
|0800-788-995
|全國民眾
（一）性侵害案件的處理流程
（一）性侵害案件的處理流程
性侵害案件的處理流程涉及多個階段，包括醫院驗傷採證、警方調查詢問、被害人權益告知、加害人逮捕到案、檢察官複訊起訴以及法院審理判決等。為了保護被害人權益，避免造成二度傷害，警方與社政單位應緊密合作，整合資源，提供被害人必要的協助。
在偵查流程中，警方會陪同被害人接受偵訊，盡量減少重複陳述的次數，並且保護被害人的隱私。同時，社工人員也會介入，為被害人提供心理輔導與支持。整個過程中，被害人的身心健康與安全始終是最優先考量的。
接下來的司法程序包括：
- 檢察官複訊，決定是否起訴
- 法院審理，傳喚證人，進行交互詰問
- 法官依據證據與法律，做出最終判決
在這個過程中，被害人可以委託律師協助，維護自身權益。法院也會採取必要措施，保護被害人的隱私，避免造成額外的傷害。
性侵害被害人的權益保障
性侵害案件中，保障被害人的權益至關重要。警方應提供一個安全、隱密的空間進行偵訊，讓被害人感到被尊重與保護。在偵訊過程中，被害人有權要求信賴的人陪同在場，以獲得情感上的支持。考慮到被害人的身心狀況，筆錄可以分次進行，避免二次傷害。
案件偵辦過程中，被害人的隱私保護是另一個重點。警方與相關單位應嚴格保密，不得對外披露被害人的身份資料，以免造成額外的傷害。
被害人有權獲得以下協助，幫助其身心復原：
- 心理治療與輔導
- 緊急醫療處置
- 法律扶助與諮詢
- 庇護安置服務
（一）警察偵訊過程中的權益
（一）警察偵訊過程中的權益
在警察偵訊過程中，被害人享有以下權益：
- 要求在隱密、安全的空間進行偵訊
- 要求信賴的人陪同在場，提供情感支持
- 根據身心狀況，分次完成筆錄，避免二次傷害
（二）心理治療、輔導與安置協助
（二）心理治療、輔導與安置協助
被害人可以尋求以下協助：
- 接受專業心理師的諮商與治療
- 參加自助團體，與其他倖存者分享經驗並相互支持
- 獲得緊急醫療處置，處理身體傷害
- 申請庇護安置，暫時遠離加害人，確保人身安全
（三）身份保密與個人資料保護
（三）身份保密與個人資料保護
法院等相關單位會採取以下措施：
- 不對外披露被害人的姓名、住址、聯絡方式等個人資料
- 案件資料歸檔時，採用代號或化名，避免洩露身份
- 庭審過程中，被害人有權要求不公開審理或隱去個人資料
性侵害的迷思與真相
在社會上，對於性侵害犯罪存在許多錯誤觀念與迷思，導致人們對這個議題缺乏正確認識。透過釐清這些性侵害迷思，我們才能更有效地預防及處理性侵害事件。
（一）性別、年齡與性侵害的關係
（一）性別、年齡與性侵害的關係
許多人認為只有年輕貌美的女性才會成為性侵害的被害人，但事實上，不分性別、年齡，任何人都有可能遭受性侵害。性侵害加害人的選擇目標，並非基於被害人的外表，而是基於權力與控制的慾望。
（二）加害人與被害人的關係
（二）加害人與被害人的關係
另一個常見的性侵害迷思是加害人多為陌生人，但根據統計，多數性侵害案件的加害人其實是被害人認識的人，如家人、朋友、同事、師長等。這顯示出在預防性侵害時，除了提防陌生人，也要注意身邊熟識的人。
（三）常見的錯誤觀念
（三）常見的錯誤觀念
社會上存在許多錯誤觀念，例如：
- 「被害人沒有激烈抵抗就是自願的」
- 「穿著暴露就是在引誘犯罪」
- 「夫妻間違反意願的性行為不算性侵害」
這些錯誤觀念不僅加深了被害人的創傷，也幫助加害人逃避責任。
強制性交結語
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