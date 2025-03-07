喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
強制性交怎麼認定？

強制性交罪怎麼認定？律師：No means no！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-03-07更新 2026-04-09
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

根據刑法的規定，強制性交罪是指違反被害人意願，使用強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等手段，與被害人發生性交行為。資深刑事律師將在本文中說明法律中的強制性交有哪些構成要件、被害人有哪些求助管道、有哪些保障權益和強制性交常見的錯誤觀念與迷思。

強制性交罪的定義與要件

強制性交是指行為人違反被害人意願，利用強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等方式，與被害人發生性交的行為，這種犯罪行為嚴重侵害了被害人的身心健康和人身自主權。

（一）強制性交罪要件

根據中華民國刑法第221條第1項的規定，犯強制性交罪者，處三年以上十年以下有期徒刑。

其要件如下：

  • 行為人主觀上有性交的故意。
  • 客觀上對被害人實施強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等違反其意願的方法。
  • 因此與被害人發生性交行為。

且根據刑法第221條第2項，強制性交未遂也一樣觸犯

（二）強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等違反意願的方法

強制性交罪中所謂的強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等方法，是指行為人利用足以壓制被害人反抗能力或意志的手段，使其屈從於性交的要求。

常見的手法包括：

方法說明
強暴使用暴力或武力，如毆打、綑綁、勒脖等，使被害人難以反抗。
脅迫以言語或行動威脅被害人或其親友的生命、身體、自由、名譽等，迫使就範。
恐嚇告知被害人將遭受不利益或危害，引起心理恐懼，削弱其抵抗能力。
催眠術利用催眠的方式，干擾被害人的意識和判斷力，使其失去自主能力。

（三）加重強制性交罪

依據刑法第222條第1項，犯強制性交罪時有下列情形者，最低刑期直接從3年加重到7年以上：

  • 兩人以上一起犯強制性交
  • 被害人未滿14歲
  • 被害人有精神、身體障礙或其他心智缺陷
  • 對被害人下藥
  • 凌虐被害人
  • 利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之（如計程車、uber司機等）
  • 侵入建築物、船艦或隱匿其內犯之
  • 犯時攜帶兇器
  • 對被害人拍照、錄音、錄影或散布、播送其內容

1.加重強制性交罪判決

最高法院 112 年度台上字第 1981 號刑事判決

被告持刀至過去曾同居過的 A 女住處，在兩小時左右的時間內，強迫對方進行兩次性行為。法院認為，被告兩次犯行雖在同一地點發生，但其犯意及行為方式各有不同，時間上亦有差距，故以加重強制性交共2罪，各判處有期徒刑7年2月

乘機性交罪的定義與要件

常見的乘機性交情況如下：

情況說明
趁人熟睡被害人在熟睡中無法意識到性交行為的發生
趁人酒醉被害人因酒精影響判斷力，無法有效拒絕性交
利用身心障礙者被害人因身心障礙而無法表達拒絕或理解性交的意義

（一）利用被害人無法抗拒或不知抗拒的狀態

乘機性交是指利用他人無法抗拒或不知抗拒的狀態而與其發生性交行為。根據刑法第225條第1項的規定，行為人利用被害人精神障礙、身體障礙、心智缺陷等情形，導致被害人無法表達拒絕或不知如何拒絕，進而與其發生性交，即構成乘機性交罪。

乘機性交的要件包括：

  • 被害人處於無法抗拒或不知抗拒的狀態
  • 行為人利用被害人的狀態與其發生性交
  • 被害人的狀態可能是由於精神障礙、身體障礙、心智缺陷等因素造成

乘機性交的核心在於行為人 利用 被害人無法抗拒或不知抗拒的狀態。這種狀態通常是由於被害人的精神障礙、身體障礙、心智缺陷等因素導致的。行為人明知被害人處於這種弱勢狀態，卻仍然與其發生性交，即構成了乘機性交罪。

換言之，被害人本身的意願並非關鍵，關鍵在於行為人主觀上有無利用被害人狀態的故意。

（二）強制性交與乘機性交的區別

在刑法中，強制性交和乘機性交是兩種不同的犯罪行為，其區別在於行為人是否造成被害人無法抗拒的狀態。

強制性交是指行為人使用暴力、脅迫、恐嚇、催眠術等方法，使被害人陷入無法抗拒的狀態，並對其實施性交行為。在這種情況下，行為人造成無法抗拒狀態，並利用這一狀態對被害人實施性侵害

相比之下，乘機性交是指行為人利用被害人既有的無法抗拒或不知抗拒的狀態，對其實施性交行為。在這種情況下，被害人的無法抗拒狀態並非由行為人直接造成，而是行為人利用了被害人已經處於的脆弱狀態。

被性侵害 / 遇到強制性交的狀況怎麼辦？

當遭遇性侵害時，切記不要獨自承擔，要勇於向外尋求協助。台灣有完善的性侵害報案機制與求助管道，能夠提供被害人即時的保護與支持。

被<a href="/post/sexual-offensess">性侵</a>怎麼辦？

您可以選擇直接向警察機關報案，撥打110報案專線，警察會立即展開調查與蒐證。此外，各縣市設有家庭暴力暨性侵害防治中心，由專業的社工人員提供全方位的協助：

  • 協助通報與報案
  • 陪同被害人驗傷與採證
  • 說明被害人的法律權益
  • 提供心理諮商與輔導服務
  • 協助申請保護令與安置服務

除了前往警察機關與社工單位，還有許多保護專線與諮詢專線，提供24小時不間斷的服務：

專線名稱電話號碼服務對象
113保護專線113所有被害人
外籍配偶保護諮詢專線0800-088-885外籍與中國配偶
衛福部安心專線0800-788-995全國民眾

（一）性侵害案件的處理流程

性侵害案件的處理流程涉及多個階段，包括醫院驗傷採證、警方調查詢問、被害人權益告知、加害人逮捕到案、檢察官複訊起訴以及法院審理判決等。為了保護被害人權益，避免造成二度傷害，警方與社政單位應緊密合作，整合資源，提供被害人必要的協助。

在偵查流程中，警方會陪同被害人接受偵訊，盡量減少重複陳述的次數，並且保護被害人的隱私。同時，社工人員也會介入，為被害人提供心理輔導與支持。整個過程中，被害人的身心健康與安全始終是最優先考量的。

接下來的司法程序包括：

  • 檢察官複訊，決定是否起訴
  • 法院審理，傳喚證人，進行交互詰問
  • 法官依據證據與法律，做出最終判決

在這個過程中，被害人可以委託律師協助，維護自身權益。法院也會採取必要措施，保護被害人的隱私，避免造成額外的傷害。

性侵害被害人的權益保障

性侵害案件中，保障被害人的權益至關重要。警方應提供一個安全、隱密的空間進行偵訊，讓被害人感到被尊重與保護。在偵訊過程中，被害人有權要求信賴的人陪同在場，以獲得情感上的支持。考慮到被害人的身心狀況，筆錄可以分次進行，避免二次傷害。

案件偵辦過程中，被害人的隱私保護是另一個重點。警方與相關單位應嚴格保密，不得對外披露被害人的身份資料，以免造成額外的傷害。

被害人有權獲得以下協助，幫助其身心復原：

  • 心理治療與輔導
  • 緊急醫療處置
  • 法律扶助與諮詢
  • 庇護安置服務

（一）警察偵訊過程中的權益

在警察偵訊過程中，被害人享有以下權益：

  • 要求在隱密、安全的空間進行偵訊
  • 要求信賴的人陪同在場，提供情感支持
  • 根據身心狀況，分次完成筆錄，避免二次傷害

（二）心理治療、輔導與安置協助

被害人可以尋求以下協助：

  • 接受專業心理師的諮商與治療
  • 參加自助團體，與其他倖存者分享經驗並相互支持
  • 獲得緊急醫療處置，處理身體傷害
  • 申請庇護安置，暫時遠離加害人，確保人身安全

（三）身份保密與個人資料保護

法院等相關單位會採取以下措施：

  • 不對外披露被害人的姓名、住址、聯絡方式等個人資料
  • 案件資料歸檔時，採用代號或化名，避免洩露身份
  • 庭審過程中，被害人有權要求不公開審理或隱去個人資料

性侵害的迷思與真相

在社會上，對於性侵害犯罪存在許多錯誤觀念與迷思，導致人們對這個議題缺乏正確認識。透過釐清這些性侵害迷思，我們才能更有效地預防及處理性侵害事件。

（一）性別、年齡與性侵害的關係

許多人認為只有年輕貌美的女性才會成為性侵害的被害人，但事實上，不分性別、年齡，任何人都有可能遭受性侵害。性侵害加害人的選擇目標，並非基於被害人的外表，而是基於權力與控制的慾望。

（二）加害人與被害人的關係

另一個常見的性侵害迷思是加害人多為陌生人，但根據統計，多數性侵害案件的加害人其實是被害人認識的人，如家人、朋友、同事、師長等。這顯示出在預防性侵害時，除了提防陌生人，也要注意身邊熟識的人。

（三）常見的錯誤觀念

社會上存在許多錯誤觀念，例如：

  • 「被害人沒有激烈抵抗就是自願的」
  • 「穿著暴露就是在引誘犯罪」
  • 「夫妻間違反意願的性行為不算性侵害」

這些錯誤觀念不僅加深了被害人的創傷，也幫助加害人逃避責任。

以上是關於強制性交罪的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook