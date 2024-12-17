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地下匯兌

地下匯兌是怎麼運作的？有違法嗎？律師：小心後果嚴重！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-12-17更新 2026-10-29
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

地下匯兌是一種未經主管機關許可，擅自辦理國內外匯兌業務的行為。它通常透過第三方支付平台或虛擬貨幣進行交易，以規避銀行的實質審核。地下匯兌有違反銀行法與洗錢防制法的可能，將面臨嚴重的刑事責任。讓我們一起了解地下匯兌的運作方式，以及可能面臨的法律風險。

地下匯兌的定義與運作方式

地下匯兌是指未經政府許可，在國內外從事匯兌業務的行為。這些業者通常為客戶辦理異地間的款項收付，以清理客戶與第三人間的債權債務，或完成資金轉移。地下匯兌不經由現金輸送，而是透過行為人在他地的分支機構或特定人進行資金清算。

無論是否賺取匯差，在國內外從事寄款、領款的行為，都屬於銀行法規定的"國內外匯兌"。這些行為必須由合法的金融機構進行，並受到嚴格監管。而地下匯兌業者則未取得相關許可，其運作模式可能涉及違法行為。

地下匯兌的運作方式可以概括如下：

  • 客戶將款項交給地下匯兌業者，並指定收款人和金額。
  • 地下匯兌業者透過其在異地的分支機構或合作夥伴，將等值款項交付給指定收款人。
  • 雙方進行債權債務的清算，完成資金轉移。

下表比較了地下匯兌與合法匯兌管道的主要區別：

地下匯兌合法匯兌管道
合法性未經許可，可能涉及違法行為合法，受政府監管
風險高，缺乏法律保障低，有完善的風險控制措施
匯率常暗中包入利潤，或加計隱形匯差與手續費成本穩定，符合官方匯率

（一）地下匯兌常見的交易方式

地下匯兌業者通常採用多種交易方式，以規避監管機構的查緝。這些方式包括利用第三方支付平台進行換匯，以及透過虛擬貨幣進行跨境匯款。

1.透過第三方支付平台換匯

地下匯兌業者常利用第三方支付平台，如支付寶或微信支付，進行換匯交易。客戶只需在平台上輸入欲兌換的金額，系統就會自動計算匯率並生成一個專屬的支付代碼。客戶可以透過超商或銀行ATM繳費，將款項匯入指定帳戶。這種方式快速、便捷，但也存在一定的風險。

2.利用虛擬貨幣進行匯兌

近年來，虛擬貨幣如比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等，也成為地下匯兌業者的新寵。他們利用虛擬貨幣的匿名性和去中心化特點，進行跨境匯款，規避外匯管制。

交易流程通常如下：

  1. 客戶將當地貨幣兌換成虛擬貨幣，並轉入業者提供的錢包地址。
  2. 業者將虛擬貨幣兌換成目標國家的法定貨幣，並匯入客戶指定的帳戶。
  3. 客戶收到匯款後，業者從中賺取匯差作為利潤。

儘管利用虛擬貨幣進行換匯有其優勢，但仍存在匯率波動大、監管風險高等問題。

地下匯兌的法律風險

地下匯兌活動存在諸多法律風險，參與者可能面臨嚴厲的刑事責任和巨額罰金。警方近年來加大打擊力度，民眾應提高警惕，避免觸犯法律。

（一）違反銀行法的刑事責任

從事地下匯兌業務，可能構成違反銀行法第29條第1項的非法經營罪，處罰非常嚴厲：

  • 最高可處10年有期徒刑
  • 併科新台幣2億元以下罰金
  • 犯罪所得逾1億元者，最重可判7年以上有期徒刑

法院在裁量刑期時，會綜合考慮犯罪情節、不法所得數額等因素，從重或從輕量刑。

對於違反銀行法從事地下匯兌的行為，主管機關有權會同警察機關進行取締，必要時還可以拆除其設施或採取其他處置措施。如果是以公司、行號等法人組織型態經營地下匯兌，其負責人對相關債務應負連帶清償責任，後果相當嚴重。

銀行法的這些規定旨在保護大眾的金錢與財產安全，避免地下匯兌造成的金融風險。民眾應該透過合法銀行管道進行存款、匯兌等金融交易，切勿因貪圖方便或利益而涉入地下匯兌，以免觸法受罰，甚至連帶影響個人信用。

  • 非銀行機構經營收受存款、信託資金、公眾財產、國內外匯兌業務皆屬違法
  • 主管機關可取締非法經營者，必要時得拆除設施或為其他處置
  • 法人組織負責人對相關債務應負連帶清償責任

地下匯兌的法律風險

（二）洗錢防制法的相關規定

若地下匯兌涉及洗錢行為，還會觸犯洗錢防制法，刑責更重：

洗錢罪行為刑責沒收規定
特定犯罪所得7年以下有期徒刑
併科新台幣500萬元以下罰金		犯罪所得及其孳息均沒收之
重大犯罪所得1年以上7年以下有期徒刑
併科新台幣1，000萬元以下罰金

1.洗錢防制法修正對地下匯兌的影響

近年來，政府為了打擊洗錢犯罪，對洗錢防制法進行了大幅修正。

修正後的洗錢防制法大幅提高了洗錢罪的刑度。一般洗錢罪的刑期從6個月以上提高到了5年以下的有期徒刑，犯罪所得如果超過1億元，最高可判處7年有期徒刑，並可併科2500萬元以下罰金。顯示出政府對洗錢犯罪採取從嚴懲處的立場。

2.擴大洗錢犯罪的適用範圍

除了提高刑度，修正後的洗錢防制法還擴大了洗錢犯罪的適用範圍。新法增訂了移民走私等新型態的洗錢犯罪，對於涉嫌洗錢的人也要求必須對財產來源做出真實說明，違者同樣會加重處罰。

根據修正後的洗錢防制法，下列行為都可能構成洗錢犯罪：

  • 利用地下匯兌掩飾或隱匿不法所得的來源
  • 將不法所得轉換為其他財產
  • 協助他人逃避刑事追訴
  • 參與移民走私等犯罪活動

一旦觸犯洗錢防制法，不僅要面臨有期徒刑和高額罰金，犯罪所得也會被沒收。對於習慣通過地下管道匯兌的人來說，風險變得更加巨大。

因此，在新的洗錢防制法下，從事地下匯兌變得更加危險。不僅刑責加重，觸法範圍也變得更廣。為了避免觸犯法律，最好還是透過合法管道進行外匯交易。

如何合法進行外匯交易

面對地下匯兌的風險，民眾應該選擇合法且安全的方式進行外匯兌換。透過指定銀行或其他經許可的管道換匯，不僅能確保交易的合法性，也能保障自身的權益。

（一）透過銀行或合法管道換匯

根據管理外匯條例的規定，指定銀行可以合法地辦理外匯收支或交易業務，一般民眾可以在一定限額內自由買賣外匯。

這些合法管道提供安全、便捷的兌換服務，讓民眾能夠放心地進行外匯交易。

（二）依法申報外匯交易

在進行外匯交易時，民眾應該據實申報交易的相關資訊。當交易金額超過規定的限額時，必須向銀行如實申報並填寫交易內容。切記不要試圖規避申報或超額結匯，這可能會觸犯法律，面臨嚴厲的處罰。

以下是個人進行外匯交易時應遵循的步驟：

步驟說明
1. 選擇合法管道透過指定銀行或經許可的外匯交易平台進行兌換
2. 提供必要資訊向銀行提供個人資料及交易目的等相關資訊
3. 據實申報如實申報外匯交易金額，切勿刻意規避或提供虛假資訊
4. 完成交易在完成必要的手續及申報後，銀行將協助完成外匯兌換

透過正規合法的外匯交易管道，並誠實申報交易內容，可以安心地進行外匯結匯，避免觸法的風險。

地下匯兌的案例分析

近年來，地下匯兌案件層出不窮，不僅涉及違反銀行法等金融法規，更可能觸犯洗錢等刑事責任。以下透過兩個實際案例，深入剖析地下匯兌的風險與後果。

（一）台商在中國大陸進行地下匯兌的案例

某台商在中國經商多年，為了規避外匯管制，長期透過地下管道匯款回台。然而，此舉不僅違反台灣的銀行法規定，同時也可能觸犯中國刑法。根據中國刑法，非法經營外匯交易、洗錢等行為，可處5年以上10年以下有期徒刑，並處違法所得1倍以上5倍以下罰金。該台商最終遭中國公安機關逮捕，面臨嚴厲的刑事制裁。

（二）"閃電結匯"App違法經營地下匯兌的案例

臺灣新北地方法院109年度金訴字第265號刑事判決

"閃電結匯"是一款提供移工匯兌服務的手機應用程式，其母公司被控在3年內非法承作高達146億元的外匯交易。檢調發現，該公司並未取得合法的銀行業務經營許可，卻向移工收取高額手續費，涉嫌違反銀行法。全案由檢察官依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌起訴公司負責人。

  • 法院判決：被告犯銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務罪，處有期徒刑1年7個月；扣案之犯罪所得新臺幣217萬餘元沒收。

地下匯兌因規避法律監管而存在諸多風險，其中觸犯銀行法和洗錢防制法的刑責最為嚴重。民眾切勿輕易相信不法分子的誘惑，應時刻保持警惕，透過合法金融機構進行外匯交易，確保資金安全。

倘若不慎捲入地下匯兌案件，律師建議應盡速尋求法律諮詢，以了解自身權益，並採取適當的應對措施。透過專業律師的協助，可以評估案情，擬定有效的法律策略，以降低可能面臨的刑事責任。

以上是有關地下匯兌的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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