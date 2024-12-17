地下匯兌是怎麼運作的？有違法嗎？律師：小心後果嚴重！

地下匯兌的定義與運作方式

地下匯兌是指未經政府許可，在國內外從事匯兌業務的行為。這些業者通常為客戶辦理異地間的款項收付，以清理客戶與第三人間的債權債務，或完成資金轉移。地下匯兌不經由現金輸送，而是透過行為人在他地的分支機構或特定人進行資金清算。

無論是否賺取匯差，在國內外從事寄款、領款的行為，都屬於銀行法規定的"國內外匯兌"。這些行為必須由合法的金融機構進行，並受到嚴格監管。而地下匯兌業者則未取得相關許可，其運作模式可能涉及違法行為。

地下匯兌的運作方式可以概括如下：

客戶將款項交給地下匯兌業者，並指定收款人和金額。

地下匯兌業者透過其在異地的分支機構或合作夥伴，將等值款項交付給指定收款人。

雙方進行債權債務的清算，完成資金轉移。

下表比較了地下匯兌與合法匯兌管道的主要區別：