哪些行為會違反銀行法？刑責重嗎？執業人員不可不慎！

違反銀行法的定義與構成要件
銀行法是規範銀行業務經營的重要法規，旨在維護金融秩序、保障存款人權益。違反銀行法的行為，不僅會受到主管機關的行政處分，情節嚴重者還可能須負刑事責任。以下就銀行法中幾個重要條文，說明違反銀行法的定義與構成要件。
（一）非銀行辦理銀行業務
（一）非銀行辦理銀行業務
根據銀行法第29條第1項規定，除法律另有規定外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。換言之，未經主管機關許可而從事上述業務，即屬違反銀行法。
（二）非銀行收受存款
（二）非銀行收受存款
銀行法第5條之1進一步定義「收受存款」的行為態樣，包括向不特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金之利息、紅利或其他報酬等。
常見的違法吸收資金手法如下：
- 發行高利息的債券或票據
- 假藉投資名義，向社會大眾募集資金
- 承諾固定報酬，吸引民眾將錢交付保管或運用
（三）約定或給付與本金顯不相當之報酬
（三）約定或給付與本金顯不相當之報酬
銀行法第29條之1則針對變相收受存款的行為加以規範。依該條規定，以借款、收受投資等名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，約定給付與本金顯不相當之利息、股息、紅利或其他報酬者，以收受存款論。
常見的借款、投資權利金等安排，若實質上具有吸收資金性質，即有可能觸法。
|條文
|違法行為態樣
|銀行法第29條第1項
|未經許可經營銀行業務
|銀行法第5條之1
|非法吸收資金
|銀行法第29條之1
|變相收受存款
常見違反銀行法的行為類型
在現今社會中，違反銀行法行為層出不窮，嚴重影響金融市場秩序與消費者權益。以下將介紹幾種常見的違法行為類型，提醒民眾提高警覺，避免誤觸法網。
（一）未經許可收受存款
（一）未經許可收受存款
未取得銀行執照的個人或企業，私自向不特定多數人收取資金，並承諾給付與本金顯不相當的利息，即屬未經許可收受存款的違法行為。此類行為不僅擾亂金融秩序，也可能衍生龐氏騙局等詐欺問題。
（二）非法經營匯兌業務
（二）非法經營匯兌業務
匯兌屬於銀行的專屬業務，非銀行不得經營。坊間常見地下通匯或換匯服務，宣稱可提供較銀行更優惠的匯率，吸引民眾從事跨境交易，卻有觸法的風險。民眾應審慎評估，透過合法銀行管道進行匯兌較為穩妥。
（三）違法吸收資金
（三）違法吸收資金
近年來，不肖業者偽裝成合法投資，推出高利回報的金融商品，誘使民眾投入資金。常見手法如假借開發建案、租售回或是虛擬貨幣等名義，變相向大眾吸金。
以下舉一案例說明：
|涉案公司
|違法行為
|犯罪手法
|甲公司
|違法吸收資金
|號稱開發露營渡假村，推出「露營車售後回租」投資專案，以3年期滿可高價賣回或續租為誘因，吸引投資人購車。
檢警查明甲公司利用多層次傳銷方式，對投資人虛偽承諾高額利潤，涉嫌違反銀行法規定。民眾投資理財應保持理性態度，避免貪圖高報酬而輕忽違法風險。
（四）向親朋好友分享投資資訊是否違反銀行法？
（四）向親朋好友分享投資資訊是否違反銀行法？
在日常生活中，我們可能會與親朋好友分享投資資訊，但這樣的行為是否會觸犯銀行法呢？這取決於分享的對象和方式。
銀行法第29條之1規定，「向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金」的行為，可能構成違法。但司法實務��見解認為，若行為人僅向少數特定人，如親友或具信賴關係之人吸引投資，並無廣泛擴張對象成為不特定公眾之情，因對金融秩序影響有限，尚非本罪所欲處罰範圍。
「向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金」的解釋爭議
針對「多數人」和「不特定人」的定義，實務上存在不同見解。一般認為，「多數人」指的是超過10人以上，而「不特定人」則是指不特定的社會大眾。但具體個案中，仍須視行為人招攬對象的範圍和人數而定。
法院相關判決見解
最高法院判決指出，若行為人僅針對特定親友私下分享投資資訊，非屬公開招募，與立法禁止地下投資公司欲處罰之類型有別。高等法院也有類似見解，認為若僅向少數特定人吸收資金，尚不構成違反銀行法第29條之1的犯罪。
|分享對象
|人數
|是否違反銀行法
|特定親友
|少數
|一般不構成違法
|不特定公眾
|多數
|可能違反銀行法
違反銀行法的法律責任
（一）違反銀行法的刑事責任
（一）違反銀行法的刑事責任
違反銀行法的�行為可能面臨嚴重的刑事責任。根據銀行法第125條的規定，違反者可能面臨數年有期徒刑，並處以高額罰金。以下將詳細說明相關法律規定及判斷標準：
1.銀行法第125條第1項規定
銀行法第125條第1項明確規定，違反第29條第1項者，將面臨以下刑責：
- 處3年以上10年以下有期徒刑
- 得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金
- 犯罪所得達1億元以上者，加重為7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金
由此可見，違反銀行法的刑事責任相當重大，可能面臨長達數年的有期徒刑，並須繳納高額罰金。
2.判斷是否構成犯罪的關鍵因素
在判斷是否構成違反銀行法的犯罪時，關鍵在於是否約定或給付「與投資本金顯不相當之報酬」。法院通常會以當時當地合法金融機構的存款利率作為判斷基準，比較約定或實際給付的報酬是否明顯超出此一水準。
|違反銀行法判斷標準
|說明
|約定或給付與投資本金顯不相當之報酬
|報酬遠高於當地合法金融機構存款利率
|犯罪所得金額
|達1億元以上者，刑責加重
（二）違反銀行法與詐欺罪的區別
（二）違反銀行法與詐欺罪的區別
在實務上，違反銀行法與詐欺罪經常被混淆，但兩者在構成要件上有所不同。違反銀行法的重點在於未經許可而從事銀行業務，如吸收大眾存款或經營匯兌業務等，影響金融秩序；而詐欺罪則著重在以詐術或其他方法欺騙他人，致使他人陷於錯誤並因而交付財物或為其他不利益之處分。
1.兩者構成要件之差異
下表整理違反銀行法與詐欺罪在構成要件上的主要差異：
|構成要件
|違反銀行法
|詐欺罪
|行為
|未經許可從事銀行業務
|以詐術或其他方法欺騙他人
|標的
|吸收資金是否實際運用於約定用途非重點
|多用虛構標的欺騙他人交付財物
|損害
|影響金融秩序
|致他人陷於錯誤並受有損害
簡而言之，違反銀行法重在未經許可從事銀行業務的行為本身，而詐欺罪則著重行為人主觀上的欺騙故意及客觀上對他人財產權益的侵害。
2.常見同時觸犯兩罪的情形
在實務上，違反銀行法與詐欺罪常見的同時觸犯情形如下：
- 以虛構投資標的為由，吸收民眾資金。
- 雖有投資標的，但規模遠不足以獲得所宣稱的利潤。
- 招攬資金後隨即挪為己用，根本未依約定進行投資。
在此類案件中，行為人除了觸犯銀行法的刑責外，也可能因欺騙投資人的行為，同時構成詐欺取財罪。
（三）違反銀行法的民事求償途徑
（三）違反銀行法的民事求償途徑
當遇到違反銀行法的情況時，受害者可以透過兩種途徑尋求損害賠償。首先，可以向管轄地檢署提出刑事告訴，待案件判決確定後的一年內，聲請發還被沒收追徵的吸金集團財產，以彌補自身的損失。
其次，受害者也可以選擇直接提起民事訴訟求償。根據法律規定，在知悉有損害及賠償義務人時起的兩年內，可以向管轄法院提起民事侵權行�為損害賠償訴訟。
不過，不論選擇哪種違反銀行法求償的方式，受害者都需要提供充分的證據，證明自己確實因為違法行為而蒙受損失。此外，也要注意相關的法定時效，以免錯失求償的機會。
- 向管轄地檢署提出刑事告訴
- 案件判決確定後1年內聲請發還被沒收追徵的吸金集團財產
- 知悉有損害及賠償義務人時起2年內，向管轄法院提起民事侵權行為損害賠償訴訟
執業人員應注意事項
金融從業人員在提供服務時，必須時刻謹記銀行法的相關規範，以免因不慎而誤觸法網。以下幾點是執業人員應特別注意的事項：
（一）瞭解銀行法規範內容
（一）瞭解銀行法規範內容
金融從業人員應主動學習並掌握銀行法的各項規定，包括禁止未經許可收受存款、經營匯兌業務以及吸收資金等行為。
（二）審慎評估客戶投資行為的合法性
（二）審慎評估客戶投資行為的合法性
面對客戶的投資需求時，金融從業人員應謹慎評估其投資行為是否符合銀行法規範。若發現客戶借款或投資疑似違法吸金，應立即向客戶說明法律風險，並勸阻其停止相關行為，必要時還須向主管機關通報。
（三）提供客戶正確法律資訊
（三）提供客�戶正確法律資訊
金融從業人員有責任向客戶告知違反銀行法可能面臨的法律風險，包括刑事責任與民事求償等。藉由提供正確的法律資訊，可提升客戶的法治觀念，減少其誤觸法網的機會。
違反銀行法結論
銀行法的規範目的在於維護金融秩序，保障存款大眾權益。民眾在進行投資時，應謹慎選擇合法投資管道，提高風險意識，切勿被高獲利的誘惑蒙蔽了理性判斷，而誤觸法網。透過瞭解銀行法的規定內容，可以避免因不慎而觸法。
金融從業人員身負維護市場秩序的重任，必須嚴格遵守法令規範，審慎評估客戶的投資行為。一旦發現疑似非法吸金的情事，應立即向主管機關通報，以防範問題擴大。唯有從業人員堅持守法經營，才能確保金融體系的穩健運作。
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