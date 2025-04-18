哪些行為會違反銀行法？刑責重嗎？執業人員不可不慎！

（四）向親朋好友分享投資資訊是否違反銀行法？

（四）向親朋好友分享投資資訊是否違反銀行法？

在日常生活中，我們可能會與親朋好友分享投資資訊，但這樣的行為是否會觸犯銀行法呢？這取決於分享的對象和方式。

銀行法第29條之1規定，「向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金」的行為，可能構成違法。但司法實務��見解認為，若行為人僅向少數特定人，如親友或具信賴關係之人吸引投資，並無廣泛擴張對象成為不特定公眾之情，因對金融秩序影響有限，尚非本罪所欲處罰範圍。

「向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金」的解釋爭議

針對「多數人」和「不特定人」的定義，實務上存在不同見解。一般認為，「多數人」指的是超過10人以上，而「不特定人」則是指不特定的社會大眾。但具體個案中，仍須視行為人招攬對象的範圍和人數而定。

法院相關判決見解

最高法院判決指出，若行為人僅針對特定親友私下分享投資資訊，非屬公開招募，與立法禁止地下投資公司欲處罰之類型有別。高等法院也有類似見解，認為若僅向少數特定人吸收資金，尚不構成違反銀行法第29條之1的犯罪。

分享對象 人數 是否違反銀行法 特定親友 少數 一般不構成違法 不特定公眾 多數 可能違反銀行法

綜上所述，向親朋好友分享投資資訊，若僅限於少數特定人，通常不會違反銀行法。但若擴大對象至不特定多數人，則可能觸法。執業人員和民眾均應謹慎評估分享投資資訊的行為，以免誤觸法網。