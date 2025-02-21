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什麼是實質影響力？

實質影響力的法律定義是什麼？範圍到哪？律師帶你解讀判決

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-02-21更新 2026-04-29
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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「實質影響力」是近年來法律界熱議的話題。那麼，實質影響力的法律定義到底是什麼呢？它的適用範圍又有多廣？本文將透過律師的專業解讀，深入剖析最高法院的相關判決，來釐清法律上政治人物的實質影響力真正涵義。

實質影響力是什麼意思？

實質影響力是指公務員在其職務範圍內，所為與職務具有密切關連性、受到職務影響力所及的行為。根據最高法院的司法見解，只要該行為與職務有所關連，且實質上為職務影響力所及，就可以認定為實質影響力的範疇。

在判斷是否構成實質影響力時，需要考慮以下幾個要點：

  • 行為是否與公務員的職務有密切關連
  • 行為是否受到公務員職權的影響
  • 行為是否實質上屬於職務影響力所及的範圍

簡單來說，實質影響力的定義是指公務員利用其職務上的影響力，去從事與職務有關連的行為。這個概念強調的是公務員行為的實質影響，而不僅僅是形式上的職權行使。

舉例來說，如果一個公務員利用其職務上的關係，去影響某個案件的處理結果，即使該行為可能不直接屬於其法定職權範圍，但因為與其職務有密切關連，且實質上受到其職務影響力所及，就可能構成實質影響力。

（一）實質影響力的法律定義

最高法院在判決中指出，根據貪污治罪條例，收受賄賂罪的成立並不以直接職務權限為必要條件。只要所收受的金錢或財物與職務具有相當的對價關係，即可構成該罪名。

法院在判斷是否存在對價關係時，會綜合考量以下客觀情形：

  • 職務行為的內容
  • 行賄與受賄雙方的關係
  • 賄賂的種類和價額
  • 賄賂的交付時間

（二）實質影響力與職務行為的關係

公務員的職務行為，涵蓋了依法令應為或得為的各項行為。只要該行為與其職務有所關連，並受到職務影響力所及，即可視為職務上的行為。換言之，即便不屬於公務員直接權限範圍內的事項，但若因其職務而能產生實質影響力，仍然構成職務行為。

下表呈現實質影響力與職務行為的關係：

職務行為類型是否屬於實質影響力範圍
直接職權範圍內的行為
與職務有關連且受影響力所及的行為
與職務完全無關的行為

透過最高法院判決的解釋，我們可以更清楚地理解實質影響力在法律定義上的內涵，以及其與職務行為的密切關係。

（三）實質影響力與法定職權說的區別

在法律實務上，對於公務員職務行為的認定，存在著法定職權說與實質影響力說兩種不同的觀點。

  • 法定職權說主張，公務員的職務行為必須符合法令規定的具體職權範圍，才能成立。
  • 實質影響力說則採取較為寬鬆的標準，認為公務員只要利用職務之便，所發揮的一切影響力，都可以視為職務行為，不限於法定權限。

下表簡要比較了法定職權說與實質影響力說的主要差異：

比較項目法定職權說實質影響力說
職務範圍限於法令規定的具體職權包括職務之便所能發揮的一切影響力
認定標準嚴格依照法令規範從寬認定，不限於法定權限
實務採用情形較少採用多數案例採用

在司法實務上，法院傾向於採用實質影響力說的觀點，認為公務員的職務行為不應侷限於法定職權範圍，而應從寬認定。這樣的見解有助於防止公務員利用職務之便謀取不正利益，更全面地規範公務員的行為。

實質影響力的適用範圍

實質影響力的適用對象非常廣泛，涵蓋了各類公務員，包括一般行政機關人員及民意代表。雖然各類公務員的職權有所不同，但只要利用其職務上的影響力，使承辦人員為或不為特定行為，就可能構成實質影響力。

實質影響力的適用範圍

（一）政府公務員的實質影響力

一般公務員，例如行政機關的承辦人員，若利用其職務上的影響力，影響其他公務員的決定或行為，就可能構成實質影響力。這種影響力可能來自於其職位的權威性、專業知識或人際關係等因素。

即使不直接下達命令或指示，只要實質上影響了其他公務員的職務行為，就可能構成。

（二）民意代表的實質影響力

民意代表雖然並非直接執行行政職權，但卻可以透過其職權影響立法及行政部門的運作。例如，民意代表可以在議會質詢或審查預算時，對行政部門施加壓力或影響。

此外，民意代表在議會外的關說或請託行為，若運用其職務上的影響力，使承辦人員為或不為特定行為，也具有公務性質，可能構成實質影響力。

實質影響力在司法實務中的影響

實質影響力說在司法實務中已逐漸受到重視，越來越多的判決援引此概念來認定公務員或民意代表的收賄行為。法院採用實質影響力說，不僅考量行為人的法定職權，更著重其實際影響力對於職務行為的影響程度。

（一）實質影響力說對判決結果的影響

採用實質影響力說，可能使得部分原本不構成犯罪的行為，因影響力被認定為犯罪。這無疑提高了公務員與民意代表的清廉標準，但也可能使其為民服務的空間受到限縮。尤其是零獻金立委，在競選期間不收受任何政治獻金，更易因日常往來而觸法。

（二）民意代表利益衝突迴避與實質影響力

民意代表在行使職權時，若因其關係人獲致利益而涉嫌圖利，可能會違反公職人員利益衝突迴避法。這部法律旨在規範公職人員避免利益衝突，維護公共利益。

根據最高法院的見解，違反公職人員利益衝突迴避法的行為，可能構成貪污治罪條例中的非主管監督圖利罪。這意味著，即使民意代表並非直接主管或監督特定事務，但若利用其影響力圖利關係人，仍可能觸法。

然而，民意代表作為民選代表，其角色與一般公務員有所不同。因此，是否應將一般公務員的利益迴避規範完全適用於民意代表，仍有討論空間。畢竟，民意代表需要權衡選民利益，並為其發聲。

在實務上，法院會綜合考量民意代表的行為是否構成圖利罪，以及其是否違反利益衝突迴避原則。

（三）未來實質影響力說的發展趨勢

近年來，實質影響力說在司法實務中獲得越來越多的支持，成為多數判決所採納的見解。儘管實質影響力說已經成為主流，但仍有部分學者提出折衷說，試圖在法定職權說與實質影響力說之間找到平衡點。這些不同觀點的交鋒，促使司法院大法官未來可能就相關議題作出解釋，為實質影響力的適用提供更明確的指引。

除了司法解釋外，立法院修法也是實質影響力發展的重要途徑。透過立法明確化實質影響力的定義與適用範圍，可以減少司法實務中的爭議，提高法律適用的一致性。

在實質影響力說的發展過程中，民意代表的角色界定一直是備受關注的問題。民代在履行問政職責時，難免會接觸到選民的請託，但如何區分正當的服務與不當的關說，仍有待社會形成共識。這需要民代、司法機關與公民社會的持續對話與溝通。

實質影響力判決分享

在深受矚目的陳水扁案中，實質影響力的概念成為審理過程中的關鍵爭議點。本案涉及時任總統陳水扁在第二次金改過程中的角色，其行為是否構成職務上行為，進而觸犯貪污治罪條例，引發各界熱烈討論。

（一）案件背景簡介

最高法院101年度台上字第6482號刑事判決

陳水扁案源於2006年的第二次金融改革。檢方指控陳水扁利用總統身分，透過關說和施壓，干預承辦公務員的決策，使其作出有利於特定廠商的行政行為。陳水扁辯護團則主張，金融合併決策權非總統職權範圍，不符合職務上行為的要件。

（二）法院採用實質影響力說的理由

法院在本案判決中，採納了實質影響力的概念。根據法院見解，雖然總統無直接的金融決策權，但陳水扁利用其身分地位對承辦人員施加影響，致使其作成特定行政行為，已實質影響該管公務員的判斷與決定。此舉符合實質影響力的標準，構成職務上行為。

法院認為，實質影響力的判斷應著眼於行為人是否實際影響公務員的決策過程，而非僅依據法定職權的形式劃分。此一見解突破了傳統的法定職權說，強調行為實質影響的重要性。陳水扁案的判決，對於實質影響力理論在司法實務中的運用具有指標意義。

實質影響力說為掃除公務員利用職權謀取私利提供了有力工具，有助維護政府清廉。透過這個法律概念，司法機關能夠適當認定公務員濫權的行為，防止權力被濫用。然而，實質影響力的適用仍需審慎，避免過度擴張而限縮了民意代表正當問政的空間。

以上是有關「實質影響力」的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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