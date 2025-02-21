實質影響力的法律定義是什麼？範圍到哪？律師帶你解讀判決

實質影響力是什麼意思？

實質影響力是指公務員在其職務範圍內，所為與職務具有密切關連性、受到職務影響力所及的行為。根據最高法院的司法見解，只要該行為與職務有所關連，且實質上為職務影響力所及，就可以認定為實質影響力的範疇。

在判斷是否構成實質影響力時，需要考慮以下幾個要點：

行為是否與公務員的職務有密切關連

行為是否受到公務員職權的影響

行為是否實質上屬於職務影響力所及的範圍

簡單來說，實質影響力的定義是指公務員利用其職務上的影響力，去從事與職務有關連的行為。這個概念強調的是公務員行為的實質影響，而不僅僅是形式上的職權行使。

舉例來說，如果一個公務員利用其職務上的關係，去影響某個案件的處理結果，即使該行為可能不直接屬於其法定職權範圍，但因為與其職務有密切關連，且實質上受到其職務影響力所及，就可能構成實質影響力。