實質影響力的法律定義是什麼？範圍到哪？律師帶你解讀判決

實質影響力是什麼意思？
實質影響力是指公務員在其職務範圍內，所為與職務具有密切關連性、受到職務影響力所及的行為。根據最高法院的司法見解，只要該行為與職務有所關連，且實質上為職務影響力所及，就可以認定為實質影響力的範疇。
在判斷是否構成實質影響力時，需要考慮以下幾個要點：
- 行為是否與公務員的職務有密切關連
- 行為是否受到公務員職權的影響
- 行為是否實質上屬於職務影響力所及的範圍
簡單來說，實質影響力的定義是指公務員利用其職務上的影響力，去從事與職務有關連的行為。這個概念強調的是公務員行為的實質影響，而不僅僅是形式上的職權行使。
舉例來說，如果一個公務員利用其職務上的關係，去影響某個案件的處理結果，即使該行為可能不直接屬於其法定職權範圍，但因為與其職務有密切關連，且實質上受到其職務影響力所及，就可能構成實質影響力。
（一）實質影響力的法律定義
（一）實質影響力的法律定義
最高法院在判決中指出，根據貪污治罪條例，收受賄賂罪的成立並不以直接職務權限為必要條件。只要所收受的金錢或財物與職務具有相當的對價關係，即可構成該罪名。
法院在判斷是否存在對價關係時，會綜合考量以下客觀情形：
- 職務行為的內容
- 行賄與受賄雙方的關係
- 賄賂的種類和價額
- 賄賂的交付時間
（二）實質影響力與職務行為的關係
（二）實質影響力與職務行為的關係
公務員的職務行為，涵蓋了依法令應為或得為的各項行為。只要該行為與其職務有所關連，並受到職務影響力所及，即可視為職務上的行為。換言之，即便不屬於公務員直接權限範圍內的事項，但若因其職務而能產生實質影響力，仍然構成職務行為。
下表呈現實質影響力與職務行為的關係：
|職務行為類型
|是否屬於實質影響力範圍
|直接職權範圍內的行為
|是
|與職務有關連且受影響力所及的行為
|是
|與職務完全無關的行為
|否
透過最高法院判決的解釋，我們可以更清楚地理解實質影響力在法律定義上的內涵，以及其與職務行為的密切關係。
（三）實質影響力與法定職權說的區別
（三）實質影響力與法定職權說的區別
在法律實務上，對於公務員職務行為的認定，存在著法定職權說與實質影響力說兩種不同的觀點。
- 法定職權說主張，公務員的職務行為必須符合法令規定的具體職權範圍，才能成立。
- 實質影響力說則採取較為寬鬆的標準，認為公務員只要利用職務之��便，所發揮的一切影響力，都可以視為職務行為，不限於法定權限。
下表簡要比較了法定職權說與實質影響力說的主要差異：
|比較項目
|法定職權說
|實質影響力說
|職務範圍
|限於法令規定的具體職權
|包括職務之便所能發揮的一切影響力
|認定標準
|嚴格依照法令規範
|從寬認定，不限於法定權限
|實務採用情形
|較少採用
|多數案例採用
在司法實務上，法院傾向於採用實質影響力說的觀點，認為公務員的職務行為不應侷限於法定職權範圍，而應從寬認定。這樣的見解有助於防止公務員利用職務之便謀取不正利益，更全面地規範公務員的行為。
實質影響力的適用範圍
實質影響力的適用對象非常廣泛，涵蓋了各類公務員，包括一般行政機關人員及民意代表。雖然各類公務員的職權有所不同，但只要利用其職務上的影響力，使承辦人員為或不為特定行為，就可能構成實質影響力。
（一）政府公務員的實質影響力
（一）政府公務員的實質影響力
一般公務員，例如行政機關的承辦人員，若利用其職務上的影響力，影響其他公務員的決定或行為，就可能構成實質影響力。這種影響力可能來自於其職位的權威性、專業知識或人際關係等因素。
即使不直接下達命令或指示�，只要實質上影響了其他公務員的職務行為，就可能構成。
（二）民意代表的實質影響力
（二）民意代表的實質影響力
民意代表雖然並非直接執行行政職權，但卻可以透過其職權影響立法及行政部門的運作。例如，民意代表可以在議會質詢或審查預算時，對行政部門施加壓力或影響。
此外，民意代表在議會外的關說或請託行為，若運用其職務上的影響力，使承辦人員為或不為特定行為，也具有公務性質，可能構成實質影響力。
實質影響力在司法實務中的影響
實質影響力說在司法實務中已逐漸受到重視，越來越多的判決援引此概念來認定公務員或民意代表的收賄行為。法院採用實質影響力說，不僅考量行為人的法定職權，更著重其實際影響力對於職務行為的影響程度。
（一）實質影響力說對判決結果的影響
（一）實質影響力說對判決結果的影響
採用實質影響力說，可能使得部分原本不構成犯罪的行為，因影響力被認定為犯罪。這無疑提高了公務員與民意代表的清廉標準，但也可能使其為民服務的空間受到限縮。尤其是零獻金立委，在競選期間不收受任何政治獻金，更易因日常往來而觸法。
（二）民意代表利益衝突迴避與實質影響力
（二）民意代表利益衝突迴避與實質影響力
民意代表在行使職權時，若因其關係人獲致利益而涉嫌圖利，可能會違反公職人員利益衝突迴避法。這部法律旨在規範公職人員避免利益衝突，維護公共利益。
根據最高法院的見解，違反公職人員利益衝突迴避法的行為，可能構成貪污治罪條例中的非主管監督圖利罪。這意味著，即使民意代表並非直接主管或監督特定事務，但若利用其影響力圖利關係人，仍可能觸法。
然而，民意代表作為民選代表，其角色與一般公務員有所不同。因此，是否應將一般公務員的利益迴避規範完全適用於民意代表，仍有討論空間。畢竟，民意代表需要權衡選民利益，並為其發聲。
在實務上，法院會綜合考量民意代表的行為是否構成圖利罪，以及其是否違反利益衝突迴避原則。
（三）未來實質影響力說的發展趨勢
（三）未來實質影響力說的發展趨勢
近年來，實質影響力說在司法實務中獲得越來越多的支持，成為多數判決所採納的見解。儘管實質影響力說已經成為主流，但仍有部分學者提出折衷說，試圖在法定職權說與實質影響力說之間找到平衡點。這些不同觀點的交鋒，促使司法院大法官未來可能就相關議題作出解釋，為實質影響力的適用提供更明確的指引。
除了司法解釋外，立法院修法也是實質影響力發展的重要途徑。透過立法明確化實質影響力的定義與適用範圍，可以減少司法實務中的爭議，提高法律適用的一致性。
在實質影響力說的發展過程中，民意代表的角色界定一直是備受關注的問題。民代在履行問政職責時，難免會接觸到選民的請託，但如何區分正當的服務與不當的關說，仍有待社會形成共識。這需要民代、司法機關與公民社會的持續對話與溝通。
實質影響力判決分享
在深受矚目的陳水扁案中，實質影響力的概念成為審理過程中的關鍵爭議點。本案涉及時任總統陳水扁在第二次金改過程中的角色，其行為是否構成職務上行為，進而觸犯貪污治罪條例，引發各界熱烈討論。
（一）案件背景簡介
（一）案件背景簡介
最高法院101年度台上字第6482號刑事判決
陳水扁案源於2006年的第二次金融改革。檢方指控陳水扁利用總統身分，透過關說和施壓，干預承辦公務員的決策，使其作出有利於特定廠商的行政行為。陳水扁辯護團則主張，金融合併決策權非總統職權範圍，不符合職務上行為的要件。
（二）法院採用實質影響力說的理由
（二）法院採用實質影響力說的理由
法院在本案判決中，採納了實質影響力的概念。根據法院見解，雖然總統無直接的金融決策權，但陳水扁利用其身分地位對承辦人員施加影響，致使其作成特定行政行為，已實質影響該管公務員的判斷與決定。此舉符合實質影響力的標準，構成職務上行為。
法院認為，實質影響力的判斷應著眼於行為人是否實際影響公務員的決策過程，而非僅依據法定職權的形式劃分。此一見解突破了傳統的法定職權說，強調行為實質影響的重要性。陳水扁案的判決，對於實質影響力理論在司法實務中的運用具有指標意義。
實質影響力結語
實質影響力說為掃除公務員利用職權謀取私利提供了有力工具，有助維護政府清廉。透過這個法律概念，司法機關能夠適當認定公務員濫權的行為，防止權力被濫用。然而，實質影響力的適用仍需審慎，避免過度擴張而限縮了民意代表正當問政的空間。
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