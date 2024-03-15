少年保護管束會留下前科嗎？不去會怎樣？刑事律師來說明！

（一）保護管束是什麼？

（一）保護管束是什麼？

我們常在新聞看到如「酒後女子深夜在街頭大聲痛哭並鬧事，被警方帶回進行保護管束」或「男子在派出所外隨地小便且拒絕保護管束，結果��竟咬傷警察」等報導，這些都是對保護管束概念的誤用。

實際上，保護管束是台灣用於矯正犯罪者行為的一種法律措施。根據台灣的刑法，對待犯罪者有兩種主要方法：刑罰和保安處分。不同於刑罰旨在懲罰犯罪者，保安處分旨在透過教育或矯正來預防犯罪者再犯，而「保護管束」正是其中一項措施。

保護管束根據對象的年齡不同，分為成人及少年（12至18歲）兩種。成人的保護管束主要針對假釋或緩刑期間的成人，依據保安處分執行法進行監督管理；少年保護管束則根據少年事件處理法，由少年保護官進行輔導與教育。

需要指出的是，在中華民國刑法中，保護管束屬於保安處分章節的一部分，而在少年事件處理法中則放在保護處分。這兩者在名稱和意義上有所不同，主要因為少年相較於成人在某些方面需要更多的保護和關注，因此讀者在使用時需要注意區分。

本文將主要介紹少年的保護管束措施。