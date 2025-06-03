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觀護人

觀護人是什麼？未成年跟成年觀護人有什麼不同？

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-06-03
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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根據保安處分執行法的規定，法務部可在地方法院檢察處設置專業人員，負責執行保護管束業務。這些專業人員主要協助受保護管束人重新適應社會生活，並防止他們再次犯罪。值得注意的是，處理未成年案件時，這類角色在少年法庭被稱為「保護官」，而非一般所稱的觀護人。雖然名稱不同，但兩者都致力於協助案主重建正常生活。未成年與成年保護管束工作有何差異？為什麼我們需要這樣的制度？這些專業人員如何幫助犯罪者重返社會？接下來，我們將深入探討這些問題，讓您更全面了解台灣的觀護制度。

觀護人的定義與角色

觀護人的角色融合了監督、輔導與協助三大功能，是刑後處遇系統的核心專業人員。作為台灣司法體系中的重要一環，觀護人不僅執行法院或檢察署的裁定，更肩負著協助受保護管束人重返社會的使命。

觀護人主要負責執行保護管束業務，透過定期約談、家庭訪視及就業輔導等方式，協助受保護管束人解決生活困境。他們既是執法者，也是輔導者，在嚴格執行法律規定的同時，也提供必要的心理支持與社會資源。

在台灣，觀護人設置於各地方法院檢察署，依照不同的服務對象分為成年觀護人與少年觀護人，分別處理成年人與未成年人的保護管束事務。

（一）觀護人在司法體系中的定位

在整個司法體系中，觀護人扮演著連接法院判決與社會復歸的橋樑角色。他們直接受檢察官指揮，是刑後處遇的第一線工作者。觀護人的工作開始於法院判決確定後，目標是確保受保護管束人在社區中接受監督的同時，能夠逐步適應正常生活。 觀護人的專業定位具有雙重性質：

  • 執行者：確保受保護管束人遵守法院規定的事項，如定期報到、不得出入特定場所等
  • 輔導者：協助受保護管束人解決生活、就業、教育等問題，提供心理支持

這種雙重角色使觀護人成為司法矯正體系中獨特的存在，他們既代表國家執行法律，又以專業助人者的身分協助犯罪者重返社會。

（二）觀護人的法律依據

觀護人的設置與職權主要依據保安處分執行法。根據該法第六十四條第二項規定，法務部得於地方法院檢察處置觀護人，專司由檢察官指揮執行之保護管束。

觀護人的具體職務範圍包括：

  • 受保護管束人報到後，立即向檢察官報告
  • 指定受保護管束人遵守的事項
  • 對不遵守規定者進行告誡或報請檢察官處理
  • 必要時限制受保護管束人的自由

此外，少年事件處理法也為少年觀護人提供了法律依據，使其在處理未成年案件時有明確的法律授權。這些法律規範確保觀護人能夠有效執行職務，同時保障受保護管束人的合法權益。

（三）未成年與成年觀護人的主要差異

未成年與成年觀護工作的差異不僅體現在法律依據上，更反映了社會對不同年齡層犯罪者的不同期待。

法律依據與適用對象的差異

未成年觀護人主要依據「少年事件處理法」執行職務，其工作對象為12歲以上未滿18歲的少年。這項法律特別強調「以教育代替處罰」的理念，目的在於協助少年回歸正常生活軌道。

相對地，成年觀護人則主要依據「保安處分執行法」及「刑法」等規範，適用於18歲以上的成年人。成年觀護制度更著重於監督管理與再犯預防，法律規定也較為嚴格。

這種法律依據的未成年成年比較反映了司法制度對不同年齡群體的差異化處遇：對未成年人強調教育、輔導與保護，對成年人則更注重監督、管理與社會安全。

工作方法與重點的不同

在觀護工作方法上，未成年觀護人更著重於發展性輔導。他們通常採用個別會談、團體輔導、家庭訪視等方式，協助少年建立正確的價值觀和生活技能。教育輔導占據了未成年觀護工作的核心位置。

成年觀護人則更側重於監督管理和社會復歸。他們的工作方法包括定期報到、尿液檢驗、就業輔導等，目標是協助成年個案重新融入社會並預防再犯。

此外，未成年觀護更注重心理評估與發展潛能開發，而成年觀護則更關注風險評估與社會功能恢復。這些工作重點的差異直接影響了觀護人的日常工作內容。

資源運用與網絡合作的差異

在資源連結方面，未成年觀護人主要與學校、家庭和青少年服務機構合作。他們經常運用教育資源、休閒活動和技能培訓等方式，協助少年重建正向的生活環境。

成年觀護人則多與就業服務中心、戒癮機構和社區組織合作。他們更注重協助個案解決就業、住宿和社會適應等實際問題，建立穩定的生活基礎。

網絡合作的對象和方式也有明顯差異。未成年觀護更依賴教育體系和家庭支持，而成年觀護則更需要社區資源和就業網絡的配合。

比較項目未成年觀護成年觀護主要差異影響
法律依據少年事件處理法保安處分執行法、刑法處遇理念與方向不同
適用對象12-18歲少年18歲以上成年人發展階段與需求差異
工作重點教育輔導、品格培養監督管理、社會復歸介入策略與目標不同
資源連結學校、家庭、青少年機構就業中心、戒癮機構、社區組織支持網絡與合作模式差異

觀護人的主要職責與工作內容

觀護人的主要職責與工作內容涵蓋了司法監督、個案輔導及社會資源連結三大領域。根據保安處分執行法的規定，觀護人不僅需要監督受保護管束人遵守法律規定，還需提供適當的輔導與協助，幫助他們重新融入社會。觀護人的工作既具有法律強制性，又帶有社會工作的關懷特質，是司法體系中不可或缺的專業角色。

（一）監督與輔導功能

觀護人的監督輔導功能是其核心職責之一。當受保護管束人報到後，觀護人必須立即向檢察官報告，並依法指定受保護管束人需遵守的事項。這些事項通常包括：

  • 定期向觀護人報到
  • 不得擅自變更住所或離開指定區域
  • 遵守宵禁或其他行為限制
  • 參與特定的輔導或治療計畫

當受保護管束人不遵守規定時，觀護人可予以告誡，或向指揮執行的檢察官報告，必要時甚至可限制其自由。觀護人也需按月將受保護管束人的執行情形向檢察官報告，若發現受保護管束人有違規行為，則必須立即列舉事實報告。

除了監督外，觀護人還提供心理輔導、法律諮詢等服務，幫助受保護管束人面對生活、工作中的困難，並協助他們建立正確的價值觀和行為模式。這種監督與輔導相結合的方式，既確保法律的執行，又能幫助受保護管束人改善行為，降低再犯風險。

（二）調查與評估工作

觀護人的調查與評估工作是確保司法決策準確性的重要環節。觀護人需要：

  • 進行案前調查，評估犯罪者的背景、犯罪原因及再犯風險
  • 撰寫調查報告，提供法官量刑或決定處遇方式的參考
  • 定期評估受保護管束人的改善情況

在調查過程中，觀護人會透過面談、家庭訪視、與相關人員聯繫等方式，全面了解個案情況。這些調查不僅關注犯罪事實，還包括個案的家庭環境、教育背景、工作狀況、人際關係等多方面因素，以便制定最適合的輔導計畫。

（三）社區資源連結與運用

社區資源的連結與運用是觀護人工作的重要一環。觀護人需要整合各種社會資源，為受保護管束人提供全方位的協助，包括：

  • 就業輔導與職業訓練資源
  • 心理諮商與治療服務
  • 教育與技能培訓機會
  • 社會福利與經濟援助

觀護人通常會與社區中的各類機構建立合作關係，如就業服務中心、社會福利機構、醫療機構、教育單位等。透過這些社區資源網絡，觀護人能為受保護管束人提供更全面的支持系統，幫助他們解決生活中的實際困難。

此外，觀護人也會鼓勵受保護管束人參與社區服務，一方面可以培養其責任感和社會意識，另一方面也能促進社區對他們的接納，減少標籤效應，為其重返社會創造更有利的環境。

未成年觀護人的特色與工作重點

未成年觀護人，在少年法庭中被稱為保護官，其工作本質與成年觀護制度有著根本性的差異。這些差異主要源於社會對青少年的特殊保護意識，以及對未成年人身心發展特性的尊重。未成年觀護工作強調「教育重於懲罰」的核心理念，目標是協助誤入歧途的青少年重返正軌，而非單純的監督與管制。

（一）少年事件處理法下的觀護制度

台灣的未成年觀護制度主要依據少年事件處理法運作，該法為少年司法程序提供了完整的法律框架。這部法律特別強調「保護少年健全之自我成長，調整其成長環境，並矯治其性格」的宗旨，反映了對未成年人的特殊保護理念。

在少年事件處理法的架構下，觀護人擁有比成年觀護更多元的處遇選擇：

  • 轉向處遇：將少年從正式司法程序轉向至社區服務或教育計劃
  • 保護處分：包括訓誡、保護管束、安置輔導等多種形式
  • 親職教育：針對少年家長的教育指導

這種制度設計賦予了少年觀護人更大的彈性，能夠根據個案的特殊情況，選擇最適合的介入方式。相較於成年觀護制度，少年觀護更注重個別化處遇，並且優先考慮教育和輔導的可能性。 未成年觀護人

（二）未成年觀護的教育與輔導重點

未成年觀護工作的核心在於教育輔導，而非單純的監督與控制。觀護人需要針對少年的特殊需求，設計個別化的輔導計劃，協助他們建立正確的價值觀和生活技能。

少年觀護的教育輔導工作主要包括以下幾個面向：

  • 心理輔導：協助少年處理情緒問題，建立健康的自我認同
  • 生活教育：培養良好的生活習慣和自我管理能力
  • 法治教育：增進法律知識，培養守法意識
  • 學業輔導：協助少年重返學校或參與替代教育

觀護人在輔導過程中，需要特別關注少年的心理發展特性，採用適合青少年的溝通方式和輔導技巧。相較於成年觀護，未成年觀護更強調建立信任關係，以及運用正向鼓勵的方式引導行為改變。

（三）家庭與學校合作機制

未成年觀護工作的一大特色是強調多系統合作，特別是與家庭和學校的密切配合。觀護人需要積極連結家庭和學校資源，建立三方協作機制，共同支持少年的成長。

在實務工作中，觀護人會定期與家長和學校老師進行溝通，了解少年在不同環境中的表現，並協調一致的教育方針。同時，觀護人也會提供家長親職教育，增強家庭功能，為少年創造更健康的成長環境。這種全方位的合作模式，是未成年觀護工作獨特且重要的一環。

成年觀護人的特色與工作重點

台灣的成年觀護制度有其獨特的法律依據與工作重點，旨在降低再犯率並促進社會安全。成年觀護人面對的是已經成年的犯罪者，其工作性質結合了監督管理與輔導協助兩大面向。相較於未成年觀護，成年觀護更著重於協助犯罪者重新融入社會，同時確保社會大眾的安全。

成年觀護人的工作對象主要包括假釋出獄者、緩刑犯以及受保護管束處分的人。他們必須定期與這些對象會面，了解其生活、工作情況，並提供必要的協助與監督。這種雙重角色使成年觀護工作既具挑戰性又極為重要。

（一）成年觀護的法律依據

成年觀護人的工作主要依據「保安處分執行法」和其他相關法律，如「性侵害犯罪防治法」、「毒品危害防制條例」等。這些法律明確規定了成年觀護人的職權和責任，為其工作提供了法律基礎。

值得注意的是，2005年2月5日新修訂的《性侵害犯罪防治法》第20條賦予觀護人更多權力。觀護人可以視情況對接受保護管束之性罪犯進行密集約談、訪視、採驗尿液、限制住居，甚至報請檢察官許可施以宵禁及實施測謊。這些評估報告可直接影響檢察官是否撤銷假釋的決定，使觀護人成為監控高風險犯罪者的關鍵角色。

（二）就業輔導與社會復歸

成年觀護工作的核心目標之一是協助犯罪者成功重返社會。就業是社會復歸的重要一環，因此成年觀護人會積極協助受保護管束人尋找適合的工作機會。這包括評估其技能、興趣和能力，提供職業訓練資訊，以及連結就業資源。

觀護人也會與各地就業服務中心、職訓機構和願意僱用更生人的企業建立合作關係，為受保護管束人創造就業機會。此外，觀護人還會提供心理支持，幫助他們克服重返社會的各種障礙，包括社會歧視、家庭關係修復等問題。

成功的社會復歸不僅需要就業，還需要建立健康的人際關係和生活方式。觀護人會協助受保護管束人重建社會支持網絡，學習解決問題的技巧，以及培養正向的生活態度。

（三）再犯預防策略

再犯預防是成年觀護工作的另一個重要目標。觀護人會根據犯罪者的風險評估結果，制定個別化的監督和輔導計畫。對於高風險犯罪者，觀護人會採取更頻繁的會面和更嚴格的監督措施。

有效的再犯預防策略包括認知行為治療、藥物濫用治療、憤怒管理課程等。觀護人會根據受保護管束人的需求，轉介他們參加適當的治療或課程。同時，觀護人也會密切關注受保護管束人的行為變化，及時發現問題並進行干預。

成年觀護工作面向主要內容實施方式預期成效
法律監督執行保護管束、定期約談面談、家訪、電話聯繫確保遵守法律規定，降低再犯風險
就業輔導職業評估、就業媒合轉介就業服務、職訓課程提高就業率，增強經濟獨立能力
心理輔導情緒管理、人際關係重建個別諮商、團體輔導改善心理健康，增強社會適應力
社會資源連結福利申請、醫療協助轉介社福機構、醫療單位解決基本生活需求，建立支持網絡

觀護制度作為現代司法體系中的重要一環，對社會安全與和諧發展提供了顯著貢獻。透過專業觀護人的監督與輔導，有效降低了受保護管束人的再犯率，為社會大眾創造更安全的生活環境。

在社會復歸方面，觀護制度幫助曾經犯錯的人重新融入社會，修復破裂的人際關係，進而促進社會和諧。相較於傳統的監禁處遇，觀護制度的成本更低，大幅節約了司法資源，同時提供更人性化的矯正方式。

現實中，觀護工作面臨不少挑戰。大眾對受保護管束人往往存在排斥與疑慮，特別是對性侵等特定犯罪類型。觀護人需在嚴格監控與協助更生之間取得平衡，這是觀護制度持續面對的難題。

展望未來，觀護制度將朝向數位化、專業化發展。運用科技輔助監督工作，強化觀護人專業培訓，以及建立更完善的社區支持網絡，都是觀護制度的發展方向。

隨著社會對修復式正義理念的重視，觀護制度在犯罪預防與社會安全中的角色將更加重要。透過不斷創新與調整，觀護制度將持續為台灣社會的安定與進步貢獻力量。

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