被限制住居代表什麼？有哪些要注意的？律師來解惑！

（一）限制住居的法律意義

（一）限制住居的法律意義

限制住居是法官為避免被告（或疑犯）逃逸，進而限制其行動自由的手段之一，此類手段主要分為四種，包括「羈押」、「具保」、「責付」以及「限制住居」。在這之中，羈押是民眾最為熟悉的，而具保、責付、限制住居則被視為羈押的替代方案，其中限制住居相對來說是最為輕微的措施。

在討論限制住居之前，我們先來了解一下什麼是羈押

羈押本身並非用來判斷有罪與否的依據，而是作為防止被告逃逸、對證人或證據產生不利影響，或是預防再次犯罪的保護措施。無論是檢察官還是法官，在進行偵查或審判階段都需要時間，而非立即得出判決。在此期間，為了避免被告進行任何可能影響調查或判決的行為，會限制其人身自由，將其拘留於看守所。

根據刑事訴訟法第101條，若被告經法官訊問後，認定存在重大犯罪嫌疑，且符合以下三種情況之一，則進行羈押以確保後續追訴或執行不受影響：

有充分事實認為被告有逃逸的高度可能性

有充分事實認為被告可能會湮滅、偽造、變造證據，或與共犯、證人勾結

被告所涉犯罪可能被判處死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑，且有合理理由相信其可能逃逸或干預證據、共犯或證人

從法條中可以得知，只有在涉及重罪時才會採用羈押。羈押作為一種強制處分，嚴重侵害了憲法所保障�的人身自由權，因此法官及檢察官在決定對被告進行羈押前，都會嚴格評估其「必要性」，僅在絕無其他替代方案，且迫不得已時方會採取。

根據刑事訴訟法第101-2條規定，若被告在法官訊問後雖然符合羈押的相關情形，但實際上並無羈押的必要，則法官可直接命令「具保」、「責付」或「限制住居」等措施。

這意味著具保、責付與限制住居作為羈押的替代方案，目的在於減少對人民權利的過度侵害。那麼，具保、責付、限制住居各自的含義與規定具體是什麼呢？

具保

通俗地說，就是「交保」。在法官或檢察官認定無需羈押的情況下，被告需繳納一定金額的保證金，以此作為不會潛逃（若逃逸或不出席庭審，則無法返還此款項）的擔保。

責付

意指將被告交由特定人士（如家屬、朋友或律師）看管，並確保被告在被傳喚時能夠及時出庭。

限制住居

則是要求被告留在其現居住地或指定的居所，透過定期向警方報到來進行監督，確保被告能夠收到傳票及裁判文書，此措施旨在追蹤被告而非限制其人身自由。

於2019年，立法院亦對刑事訴訟法中有關「防逃」的相關條文進行了修正，例如在刑事訴訟法第116-2條中新增了許多羈押的替代措施，如**電子監控腳鐐、交付護照**等，為法官與檢察官提供更多的選擇，以期減少對羈押的依賴。