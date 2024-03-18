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限制住居是什麼意思？

被限制住居代表什麼？有哪些要注意的？律師來解惑！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-03-18更新 2025-02-26
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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限制住居代表什麼？羈押、具保與責付又是什麼？被限制住居還可以外出嗎？限制住居有哪些注意事項？限制住居與限制出境、限制出海有什麼不同？透過本文，讓專業律師為您詳細解釋限制住居與限制出境等相關法規，以及如何解除限制住居！

什麼情況下會被限制住居？有哪些注意事項？

（一）限制住居的法律意義

限制住居是法官為避免被告（或疑犯）逃逸，進而限制其行動自由的手段之一，此類手段主要分為四種，包括「羈押」、「具保」、「責付」以及「限制住居」。在這之中，羈押是民眾最為熟悉的，而具保、責付、限制住居則被視為羈押的替代方案，其中限制住居相對來說是最為輕微的措施。

在討論限制住居之前，我們先來了解一下什麼是羈押

羈押本身並非用來判斷有罪與否的依據，而是作為防止被告逃逸、對證人或證據產生不利影響，或是預防再次犯罪的保護措施。無論是檢察官還是法官，在進行偵查或審判階段都需要時間，而非立即得出判決。在此期間，為了避免被告進行任何可能影響調查或判決的行為，會限制其人身自由，將其拘留於看守所。

根據刑事訴訟法第101條，若被告經法官訊問後，認定存在重大犯罪嫌疑，且符合以下三種情況之一，則進行羈押以確保後續追訴或執行不受影響：

  • 有充分事實認為被告有逃逸的高度可能性
  • 有充分事實認為被告可能會湮滅、偽造、變造證據，或與共犯、證人勾結
  • 被告所涉犯罪可能被判處死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑，且有合理理由相信其可能逃逸或干預證據、共犯或證人

從法條中可以得知，只有在涉及重罪時才會採用羈押。羈押作為一種強制處分，嚴重侵害了憲法所保障的人身自由權，因此法官及檢察官在決定對被告進行羈押前，都會嚴格評估其「必要性」，僅在絕無其他替代方案，且迫不得已時方會採取。

根據刑事訴訟法第101-2條規定，若被告在法官訊問後雖然符合羈押的相關情形，但實際上並無羈押的必要，則法官可直接命令「具保」、「責付」或「限制住居」等措施。

這意味著具保、責付與限制住居作為羈押的替代方案，目的在於減少對人民權利的過度侵害。那麼，具保、責付、限制住居各自的含義與規定具體是什麼呢？

具保

通俗地說，就是「交保」。在法官或檢察官認定無需羈押的情況下，被告需繳納一定金額的保證金，以此作為不會潛逃（若逃逸或不出席庭審，則無法返還此款項）的擔保。

責付

意指將被告交由特定人士（如家屬、朋友或律師）看管，並確保被告在被傳喚時能夠及時出庭。

限制住居

則是要求被告留在其現居住地或指定的居所，透過定期向警方報到來進行監督，確保被告能夠收到傳票及裁判文書，此措施旨在追蹤被告而非限制其人身自由。

於2019年，立法院亦對刑事訴訟法中有關「防逃」的相關條文進行了修正，例如在刑事訴訟法第116-2條中新增了許多羈押的替代措施，如**電子監控腳鐐、交付護照**等，為法官與檢察官提供更多的選擇，以期減少對羈押的依賴。

（二）限制住居有哪些規定？

限制住居時，檢察官或法官有可能要求被告或犯罪嫌疑人遵守下列事項：

  • 在每天或每週的固定時間向法院、檢察署、警局或派出所報到。
  • 在固定時間（夜間）於限制住居地就寢，不得無故外出。
  • 提供24小時不關機之手機號碼，且須隨時接聽來自法院、檢察署或警察查詢型遭之來電。
  • 陳報平時使用的車牌號碼。
  • 如果要至外縣市需事先陳報法院或檢察署准許。

（三）限制住居有期限嗎？

根據現行法律，限制住居並未設定具體的期限，也無法查詢限制住居的具體期限。一般而言，只有在檢察官完成偵查工作、法官作出判決後，限制住居才會被解除。

（四）限制住居可以搬家嗎？

由於地檢署、法院對於被告（犯罪嫌疑人）之限制住居、出境處分，其目的在確保被告按時接受審判及執行，並防止被告逃亡，而非限制被告居住自由。

所以如果因工作、學業、經濟或其他因素，而有變更限制住居處所之需要時，可以備齊相關資料，如房東不續租的證據、新住處的房屋租賃合約書等，向地檢陳報或向法院聲請。

限制住居可以出國嗎？限制出境才不行！

限制出境

（一）限制出境和限制出海的規定

在先前的討論中提到限制出境及限制出海，過去這些措施往往被視作限制住居的一部分，法律上未有明確規範。然而，限制出境與出海直接限制了人民的行動自由，這比起僅限制住居的自由來得更為嚴格。為了補足這一不足，刑事訴訟法於2019年進行修正，增設了限制出境的具體條件與規定。

根據刑事訴訟法第93-2條，若被告涉嫌重大犯罪，且存在以下3種情況之一時，檢察官或法官在必要情況下可以直接實施限制出境或出海。此規定不適用於被告所涉犯罪的最重刑罰為拘役或專科罰金的情形：

  1. 無一定之住、居所者。
  2. 有相當理由足認有逃亡之虞者。
  3. 有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。

這些新增的限制出境原因與條件是獨立的強制處分，例如因欠稅而被限制出境。此外，限制出境在某些情況下也作為羈押的一種替代方案，與限制住居具有相似的功能。

若想查詢是否被限制出境，可以透過移民署的官方網站進行線上查詢，或是直接前往各地的移民署服務站辦理。線上申請需配合讀卡機使用，並安裝相對應的驅動程式；至於現場申請，則需要填妥「居住臺灣地區設有戶籍國民查詢有無經禁止出國申請書」，並提供身份證等相關證明文件。

（二）限制出境、出海的時限有多長？

制出境及出海的時長，根據刑事訴訟法第93條第3款第1項至第4項的規定：

  • 偵查階段
    檢察官對被告的出境及出海限制，不得超過8個月。若需延長限制，必須在期限屆滿前20日提出書面申請，並說明延長的具體理由，向法院請求裁定。延長期限最多2次，首次延長不得超過4個月，第二次延長不得超過2個月

  • 審判階段
    法院對被告的出境及出海限制每次不得超過8個月。雖然對延長次數沒有具體限制，但累計時限有明確規定：若被告涉犯的罪名最重本刑為有期徒刑10年以下，累計限制時限不得超過5年；對於其他罪名，累計上限不得超過10年。值得注意的是，被告在逃期間，不計入累計時限。此外，法律還規定在每次延長限制前，法院應給予被告及其辯護人提出意見的機會。

如何解除限制住居、限制出境？

被告在遭受限制住居、限制出境、出海，可以尋求的法律救濟途徑：

  • 偵查階段
    針對檢察官的處分，被告可根據刑事訴訟法第416條第1項第1款的規定，向法院聲請撤銷。

  • 審判階段
    若是對法院關於限制或延長限制期限的裁定不服，被告、被告的法定代理人、原審代理人都可以提起抗告。

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