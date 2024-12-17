防衛過當的界線怎麼判斷？律師：注意正當防衛三要件！

（一）正當防衛與防衛過當的法律依據

（一）正當防衛與防衛過當的法律依據

正當防衛與防衛過當的法律依據是刑法第23條。這條法律規定了在特定情況下，個人可以採取行動保護自己或他人的權利，而不會受到懲罰。然而，如果防衛行為超出必要範圍，就可能構成防衛過當，需要承擔相應的法律責任。

根據刑法第23條，對現在不法侵害而為防衛自己或他人權利的行為，可以阻卻違法，不予處罰。這意味著，如果一個人的行為符合正當防衛的要件，那麼即使造成了一定的損害，也不會被認定為犯罪。正當防衛可以有效地避免刑責，保護個人的合法權益。

但是，如果防衛行為過當，超出了必要的限度，就不能完全阻卻違法。防衛過當仍然具有違法性，但是根據具體情況，法律允許減免刑罰。這體現了法律對正當防衛的支持，同時也對過度防衛行為進行了一定的限制。