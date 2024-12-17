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正當防衛

防衛過當的界線怎麼判斷？律師：注意正當防衛三要件！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-12-17更新 2026-08-19
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

在面對不法侵害時，我們可能會本能地採取防衛行為來保護自己或他人的權利。然而，並非所有的防衛行為都能被視為正當防衛而免除刑責。本文中資深刑事律師將說明正當防衛與防衛過當的區別、正當防衛的定義、三要件的內涵，以及如何避免防衛行為過當。

怎樣算防衛過當？先了解正當防衛的定義！

正當防衛是指在面臨現時不法侵害時，為了保護自己或他人的權利，所採取的必要防衛行為。當國家公權力無法及時介入保護民眾時，法律允許民眾在一定條件下進行自力救濟，以維護自身或他人的安全。

但正當防衛並非無限制的權利。若防衛行為超出必要範圍，或與侵害行為失衡，可能會被視為防衛過當，需要承擔相應的法律責任。

（一）正當防衛與防衛過當的法律依據

正當防衛與防衛過當的法律依據是刑法第23條。這條法律規定了在特定情況下，個人可以採取行動保護自己或他人的權利，而不會受到懲罰。然而，如果防衛行為超出必要範圍，就可能構成防衛過當，需要承擔相應的法律責任。

根據刑法第23條，對現在不法侵害而為防衛自己或他人權利的行為，可以阻卻違法，不予處罰。這意味著，如果一個人的行為符合正當防衛的要件，那麼即使造成了一定的損害，也不會被認定為犯罪。正當防衛可以有效地避免刑責，保護個人的合法權益。

但是，如果防衛行為過當，超出了必要的限度，就不能完全阻卻違法。防衛過當仍然具有違法性，但是根據具體情況，法律允許減免刑罰。這體現了法律對正當防衛的支持，同時也對過度防衛行為進行了一定的限制。

（二）正當防衛的三要件

要成立正當防衛，必須符合三項防衛要件。首先，要有現在不法侵害存在；其次，防衛行為是為了保護自己或他人的權利；最後，防衛手段要合乎必要性與相當性。這三個要件缺一不可，才能成立正當防衛。

1.現在不法侵害

所謂現在不法侵害，是指侵害行為已經開始或正在進行中，具有急迫性。如果侵害行為已經結束，就不符合現在不法侵害的要件。例如，小偷已經偷走財物並逃離現場，這時再對小偷使用防衛手段，就不算正當防衛。

2.防衛自己或他人權利

正當防衛的目的是為了保護自己或他人的合法權利，例如生命、身體、自由、財產等。如果防衛行為並非為了權利保護，而是出於報復或懲罰，就不符合正當防衛的要件。

3.防衛行為的必要性與相當性

防衛手段必須符合必要性，也就是能有效制止侵害，且對侵害人造成的傷害最小。

4.正當防衛說明影片

如何避免防衛過當？

防衛過當

當面臨危險情況時，我們往往會本能地想要保護自己或他人的安全。然而，在自我保護的過程中，也需要謹慎行事，避免防衛行為過當而觸法。以下是一些避免防衛過當的方法：

（一）避免正面衝突

遇到威脅時，首要目標應該是確保自身安全，儘可能避免與歹徒正面衝突。若情況允許，可以嘗試與對方保持距離，或尋找安全的地方躲避。通過冷靜應對，我們可以降低自己受傷或造成過度傷害的風險。

（二）即時報警處理

在危急時刻，即時通報警方是最明智的選擇。警察受過專業訓練，能夠更有效地處理危險情況。我們可以利用手機或附近的求助設施，儘快聯繫警方，尋求他們的協助。同時，也要注意保護現場證據，以便警方調查。

如果不得不採取防衛行為，也應注意避免過度傷害侵害者。防衛的目的是制止犯罪行為，而非報復或懲罰。使用適當的防衛手段，控制防衛力度，可以減少法律風險。

以下是一些避免過當防衛的建議：

防衛方式注意事項
徒手制服避免打擊要害部位，如頭部、頸部等
使用防身器材選擇合法的防身用品，如胡椒噴霧等
利用環境巧妙利用周圍物品，如投擲物品轉移注意力

防衛過當要賠錢嗎？

正當防衛行為若符合法律規定，通常不構成過失侵權行為，無須負擔民事賠償責任。然而，若防衛行為超出必要程度，造成加害人生命、身體或財產上的損害，仍有可能須依民法規定負擔損害賠償責任。

根據民法第195條，不法侵害他人之生命而致死者，被害人之父母、子女及配偶，得向加害人請求相當之精神慰撫金。此外，民法第184條也規定，因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任。

舉例來說，若防衛行為已達到制止加害人的目的，卻仍持續攻擊導致加害人死亡，即有可能構成防衛過當，須對被害人家屬負擔精神慰撫金及其他損害賠償責任。反之，若防衛行為合乎比例原則，未逾越必要程度，通常可阻卻民事侵權行為之成立。

防衛過當和正當防衛的判決

在日常生活中，我們可能會遇到歹徒的攻擊或侵害，此時該如何保護自己和他人的安全呢？讓我們來看看兩個實際案例，了解正當防衛的界線。

（一）遭醉漢纏上防衛過當判決

臺灣臺南地方法院112年度易字第1595號刑事判決

李男與女友於民國112年4月29日19時30分許，在臺南市東區遭飲酒後精神躁動之梁男無故糾纏。雙方發生口角後，梁男突以左手揮擊李男頸部位置，李男為排除現在不法侵害，徒手毆擊梁男腹部及左臉部共5拳，導致梁男仰倒地昏迷。

  • 法院認為：李男突遭梁男攻擊，為防護自己及女友安全而出手，主觀上係出於防衛身體權之意思，非純粹報復。惟梁男揮擊後，李男已抵住其左手，仍接連猛力出拳5拳，致梁男受有顱內出血等重傷害，其反擊手段已超越必要程度，構成防衛過當。判決李男犯傷害罪，處有期徒刑3個月。

（二）防衛手段具必要性之正當防衛判決

最高法院111年度台上字第2491號刑事判決

黃男與李男於民國105年7月30日晚間在釣具行前因口角互毆，李男離去後持具殺傷力之改造手槍返回，以手槍抵住黃男頭部。黃男趁機自酒桌下取出魚刀反擊，雙方扭打；被害人開槍射中黃男左手臂，黃男則持刀刺擊李男左腋、右胸、右上腹及右下腹共4刀。李男經送醫後，因創傷性休克及多重器官衰竭，於同年8月3日不治死亡。

法院判決：李男持手槍抵住黃男頭部，經黃男揮開後隨即開槍射中黃男左上臂，屬對黃男生命之現在不法侵害；李男擊發第1槍後，仍持續操作手槍（包括清除卡彈、拉動滑套），並未停止攻擊，甚至壓制黃男長達96至101秒。黃男持魚刀揮刺2刀後即停止刺擊，僅徒手與李男拉扯手槍；其防衛手段係在面對高度危險之槍擊侵害下所為，具有必要性及相當性，無防衛過當，判決黃男正當防衛無罪。

正當防衛是保障人民自我保護的合法權利，但也應該明確劃定正當防衛界限，避免濫用這項權利。面對不法侵害時，民眾應該冷靜判斷情勢的急迫性和危險性，權衡防衛手段是否符合必要性和相當性原則，儘量避免造成過當傷害。

每個人在行使正當防衛權時，都應該秉持理性與克制的態度，遵守比例原則，不過度使用暴力。

以上就是有關防衛過當的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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