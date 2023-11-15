哪些行為會觸犯妨害性自主罪？律師教你如何保護自己！

（一）妨害性自主罪的定義與構成要件

（一）妨害性自主罪的定義與構成要件

妨害性自主罪在刑法中的構成要件為使用各種違反他人意願的方式進行性交或猥褻行為。這些方式包括強暴、脅迫、恐嚇、使用催眠術或藥物控制等。

此外，對於無抗拒能力或不知抗拒的人，以及利用特定權勢關係或詐術進行的性行為，亦屬此罪。