哪些行為會觸犯妨害性自主罪？律師教你如何保護自己！

妨害性自主構成要件、定義和分類
在台灣的刑法中明確將相關罪行劃分在「妨害性自主罪」章節中，因此「妨害性自主」這個才是正式的法律用語，而「妨礙性自主」則多用於日常口語表達，不具法律上的意義。
（一）妨害性自主罪的定義與構成要件
（一）妨害性自主罪的定義與構成要件
妨害性自主罪在刑法中的構成要件為使用各種違反他人意願的方式進行性交或猥褻行為。這些方式包括強暴、脅迫、恐嚇、使用催眠術或藥物控制等。
此外，對於無抗拒能力或不知抗拒的人，以及利用特定權勢關係或詐術進行的性行為，亦屬此罪。
（二）妨害性自主中的強制性交罪和其他性交罪，性交未遂也成罪！
（二）妨害性自主中的強制性交罪和其他性交罪，性交未遂也成罪！
妨害性自主罪主要可以分為性交與猥褻，差別在於任意一方之性器是否接合（包含口交、指交、肛交），首先說明性交罪的部分：
1.強制性交 - 刑法第221條
- 對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。
2.權勢性交- 刑法第228條
- 對於因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務或其他相類關係受自己監督、扶助、照護之人，利用權勢或機會為性交者，處六月以上五年以下有期徒刑。
3.乘機性交- 刑法第225條
- 對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。
- 比較為人所知的為李宗瑞案。
4.詐術性交- 刑法第229條
- 以詐術使男女誤信為自己配偶，而聽從其為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。
- 比較為人所知的為林姓大學生在交友軟體以「林語婕」為名，偽裝成女性和其他男性約砲，但實際上是趁機對這些男性肛交之語婕案。
5.準強制性交- 刑法第227條
- 對於未滿十四歲之男女為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。
- 對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者，處七年以下有期徒刑。
最重要的是：以上妨害性自主的性交未遂犯也一樣會受罰！
（三）妨害性自主中的強制猥褻罪和其他猥褻罪
（三）妨害性自主中的強制猥褻罪和其他猥褻罪
�猥褻的定義：
「客觀足以引起他人性慾，主觀滿足自己性慾，而侵害他人性自主決定權之行為。」
所以猥褻行為並不僅限於強吻、強制擁抱對方，也包括撫摸、性器摩蹭、隔衣自慰或使用情趣用品等，可以通過視覺或體感達到滿足性慾目的之行為。
而跟性交一樣，猥褻也根據不同違犯對方意願的型式分為：
1.強制猥褻- 刑法第224條
- 以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。
2.權勢猥褻- 刑法第228條第2項
- 對於因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務或其他相類關係受自己監督、扶助、照護之人，利用權勢或機會為猥褻之行為者，處三年以下有期徒刑。
3.乘機猥褻- 刑法第225條第2項
- 對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。
4.準強制猥褻- 刑法第227條第2、第4項
- 對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。
- 對於14歲以上未滿16歲之男女為猥褻之行為者，處三年以下有期徒刑。
妨害性自主罪是告訴乃論還是非告訴乃論？追訴期有多長？
（一）大部分妨害性自主罪都是非告訴乃論！
（二）什麼情況下妨害性自主是告訴乃論？
（二）什麼情況下妨害性自主是告訴乃論？
妨害性自主罪中存在少數特定情況，會被歸類為「告訴乃論」。在這些情形下，只有當有人正式向檢警機關提告時，相關機關才會啟動偵辦程序。若無人提告，即使檢警機關知悉相關事實，也不會主動進行調查。此外，告訴人（被害人）在第一審辯論終結前有權撤回其告訴。
依刑法第229-1條規定，妨害性自主罪中的告訴乃論特例包括：
- 當配偶犯下刑法第221條（強制性交罪）或第224條（強制猥褻罪）之罪行
- 未滿18歲之人對未滿16歲的對象犯下刑法第227條（準強制性交猥褻罪）之罪
只有這兩種狀況適用告訴乃論。
（三）妨害性自主罪的追訴期
（三）妨害性自主罪的追訴期
《刑法》第80條規範了不同刑事罪行的追訴時效，即檢察官必須在特定時間內提起公訴的期限。這些時效從犯罪成立之日起算，但若犯罪行為持續進行，則從行為終止之日起算。
刑事追訴時效的四個主要分類
- 犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪：追訴時效為三十年。若犯罪導致死亡，則不受此限制。
- 犯最重本刑為三年以上十年未滿有期徒刑之罪：追訴時效為二十年。
- 犯最重本刑為一年以上三年未滿有期徒刑之罪：追訴時效為十年。
- 犯最重本刑為一年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪：追訴時效為五年。
因此性侵害案件中的追訴時效，強制猥褻罪的最重本刑為五年，故其追訴時效為20年；強制性交罪的最重本刑為十年，因此其追訴時效為30年！
妨害性自主起訴率高嗎？跟對方和解有沒有幫助？
（一）妨害性自主起訴率高嗎？
（一）妨害性自主起訴率高嗎？
在台灣法律體系中，妨害性自主案件中檢察官決定是否提起公訴取決於幾個關鍵要素：
- 證據的充分性：檢察官會考量所有證據是否足以支持犯罪事實，以及這些證據對案件的哪一方更有利。
- 被害人與加害人的後續互動：分析和確認事件發生後被害人是否持續與加害人保持聯繫。
- 和解的情況：探討雙方是否達成和解以及和解的具體原因。
- 雙方在開庭時的陳述：評估雙方在庭上的陳述情況。
為增加不起訴的可能性，建議將上述�要素準備得盡可能完善，以在偵查階段爭取不起訴處分。 如果被告在偵查階段未能有效地為自己辯護，或是在檢察官的詢問中出現不利於被告的情況，那麼起訴的機率自然會較高。
因此如果你是清白的，在妨害性自主案件的偵查階段，強烈建議要先諮詢刑事案件專業律師。律師的專業建議和策略指導將有助於提高爭取不起訴的機會。
（二）妨害性自主和解可以爭取到緩刑嗎？和解金要多少？
（二）妨害性自主和解可以爭取到緩刑嗎？和解金要多少？
1.妨害性自主罪和解有幫助嗎？
在台灣，大多數妨害性自主罪屬於「非告訴乃論」類型的犯罪。這意味著，即使雙方達成和解，告訴人也無法撤回告訴來中止刑事訴訟程序。因此，和解本身並不會直接影響刑事訴訟的進行。
2.爭取緩刑的條件
若希望在妨害性自主案件中爭取緩刑，必須滿足以下條件：
- 法院判決的刑期需在兩年以下。
- 被告無犯罪前科；或者即便有前科，也必須是已經執行完畢且在過去五年內無再故意犯罪的記錄。
3.和解就算認罪嗎？
值得注意的是，實務上有時會將和解行為視為承認犯行。因此，如果被告並未實際進行強迫性行為或猥褻行為，則不應輕易進行和解，特別是在和解金額通常較高的情況下。在考慮和解作為訴訟策略的一部分之前，應詳細討論並與專業律師共同決定。
4.妨害性自主和解金要多少？
被告妨害性自主的和解金沒有一定標準，端視對方覺得多少金額合理，不過以過去案例來看，和解金�額所費不貲，至少都是十幾萬元至數百萬元！
被仙人跳、對方提告妨害性自主我該怎麼辦？
1.應當採取的措施
- 委任專業律師
為了有效地進行辯護，聘請具有相關經驗的律師是關鍵。律師可以提供專業的法律建議和策略，幫助您在法庭上更好地為自己辯護。
- 保留完整的對話紀錄
這些紀錄可能成為關鍵證據，證明雙方的互動性質和相關事實。
- 調閱相關監視器錄影
如果可能，獲取您和對方曾一同出現的地點附近的監視錄像，這可能有助於確定事實發生的情況。
2.應避免的行為
- 刪除對話紀錄
刪除對話可能被視為企圖隱藏或篡改證據，這不但無助於案件，反而可能對您不利。
- 未經慎重考慮就和解
在案件的所有事實明確之前，隨意和解有可能會被視為坦承犯行，和解應在與律師充分討論後才決定，尤其是在涉及高額和解金的情況下。
以上就是關於妨害性自主罪的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！