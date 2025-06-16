指姦會觸犯強制性交嗎罪？律師教你刑法中的性交！

指姦是否構成性交？律師解釋法律對性交的定義！

在法律上，性交的定義涵蓋了多種性侵入行為，不僅限於傳統認知中的陰道性交。依據刑法第10條第5項，性交是指在非正當目的下，以性器進入他人的性器、肛門或口腔，或使之接合；或以性器以外的身體部位或器物進入他人的性器、肛門，或使之接合。

性交行為包括了以下幾種類型：

陰莖進入陰道的性侵入，即一般所說的陰道性交

陰莖進入肛門的性侵入，即肛交

陰莖進入口腔的性侵入，即口交

以手指或其他身體部位進入性器或肛門的性侵入，如指交

以器物進入性器或肛門的性侵入，即器交

這些性交定義突破了傳統男女性別的框架，性侵入行為也可能發生在男男或女女之間。無論是何種形式的性侵入，只要是在違反他人意願且無正當理由的情況下發生，都可能構成性侵害犯罪。

（一）指姦是否構成性交？

根據台灣刑法第10條第5項的規定，以手指進入他人性器或肛門的行為，屬於以性��器以外身體部位進入他人性器、肛門的性侵入行為，在法律上構成「性交」，俗稱「指交」或「手指性交」。這意味著，即使不使用性器官，僅以手指侵入他人的性器官或肛門，也已經觸犯了性交的法律定義。

下表列出了常見的性侵入行為，包括手指性交在內，均屬於性交的範疇：

性侵入行為 是否構成性交 陰莖進入陰道 是 陰莖進入肛門 是 陰莖進入口腔 是 手指進入陰道 是 手指進入肛門 是

需要特別注意的是，無論是出於何種目的，未經對方同意而進行指交的行為，都是對他人性自主權的侵犯。即便加害人辯稱僅是出於好奇或玩笑，只要違反了對方的意願，就已經構成了性侵害的犯罪行為。