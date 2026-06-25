拿回扣違法嗎？有什麼法律責任？回扣跟佣金有什麼不同？

什麼是回扣？定義、常見形式與合法性判斷標準

要理解回扣是否違法，首先必須釐清它的核心概念。在日常商業活動中，回扣常常被混淆，甚至與佣金、折扣等合法報酬混為一談。

（一）回扣和佣金有什麼不同？如何區分合法與違法

回扣是指賣主在取得貨款後，將其中一部分回贈給中間經手人或關係人的金錢，並非所有回扣都是違法的，判斷關鍵有兩個：

這筆款項是否公開透明？交易各方（包括雇主）是否都知情並同意？

這筆款項是否如實入帳？是否記載於公司的合法帳冊？

兩個答案都是「是」→ 通常屬於合法的商業佣金。任何一個答案是「否」→ 可能構成非法回扣，觸犯刑責。

可以把它想成：同樣是「給對方一筆錢」，公開的叫做「佣金」，秘密的叫做「賄賂」。

區分標準 合法佣金／折扣 非法回扣／賄賂 知情程度 交易各方均知情並同意 檯面下秘密進行，雇主不知情 入帳方式 明確記載於合約、發票與帳冊（帳內） 未登錄帳冊，私下收受（帳外） 收款對象 支付給公司或經授權的正式管道 直接支付給經手人個人帳戶 法律性質 合法商業報酬，受法律保護 構成商業賄賂，可能觸犯刑責

1.合法佣金的四大核心特徵

佣金是商業交易中完全合法的報酬形式，必須同時具備：

公開透明：所有相關當事人（含雇主）都清楚知道佣金的存在與金額。

合約明確記載：佣金條件載明於正式合約或協議書中。

財務如實入帳：以發票形式進行，正式登錄於公司財務帳冊。

依法申報稅務：佣金收入需申報並繳納所得稅。

（二）實務上常見的五種非法回扣型態

在台灣的商業環境中，非法回扣常以以下形式出現：

工程採購底價洩漏：承包商私下給付採購人員好處費，換取底價資訊或評選優勢。

供應商定期現金回饋：供應商每季提供採購人員現金紅包，且未向公司報告。

業務銷售私下獎金：廠商私下支付額外獎金給業務人員，公司完全不知情。

醫療器材採購回扣：醫材商提供採購人員或醫師回扣，影響採購決策，損害醫院與病患利益。

房地產仲介暗盤佣金：建商私下給付額外佣金給房仲，未反映在正式合約中。

（三）非法回扣與商業賄賂的本質連結

非法回扣本質上就是一種商業賄賂行為，從法律角度看，商業賄賂的構成要件包括三項：給付不正當利益、影響職務行為、損害本人利益。非法回扣完全符合這三項特徵。