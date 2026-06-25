拿回扣違法嗎？有什麼法律責任？回扣跟佣金有什麼不同？

什麼是回扣？定義、常見形式與合法性判斷標準
要理解回扣是否違法，首先必須釐清它的核心概念。在日常商業活動中，回扣常常被混淆，甚至與佣金、折扣等合法報酬混為一談。
（一）回扣和佣金有什麼不同？如何區分合法與違法
回扣是指賣主在取得貨款後，將其中一部分回贈給中間經手人或關係人的金錢，並非所有回扣都是違法的，判斷關鍵有兩個：
- 這筆款項是否公開透明？交易各方（包括雇主）是否都知情並同意？
- 這筆款項是否如實入帳？是否記載於公司的合法帳冊？
兩個答案都是「是」→ 通常屬於合法的商業佣金。任何一個答案是「否」→ 可能構成非法回扣，觸犯刑責。
可以把它想成：同樣是「給對方一筆錢」，公開的叫做「佣金」，秘密的叫做「賄賂」。
|區分標準
|合法佣金／折扣
|非法回扣／賄賂
|知情程度
|交易各方均知情並同意
|檯面下秘密進行，雇主不知情
|入帳方式
|明確記載於合約、發票與帳冊（帳內）
|未登錄帳冊，私下收受（帳外）
|收款對象
|支付給公司或經授權的正式管道
|直接支付給經手人個人帳戶
|法律性質
|合法商業報酬，受法律保護
|構成商業賄賂，可能觸犯刑責
1.合法佣金的四大核心特徵
佣金是商業交易中完全合法的報酬形式，必須同時具備：
- 公開透明：所有相關當事人（含雇主）都清楚知道佣金的存在與金額。
- 合約明確記載：佣金條件載明於正式合約或協議書中。
- 財務如實入帳：以發票形式進行，正式登錄於公司財務帳冊。
- 依法申報稅務：佣金收入需申報並繳納所得稅。
（二）實務上常見的五種非法回扣型態
在台灣的商業環境中，非法回扣常以以下形式出現：
- 工程採購底價洩漏：承包商私下給付採購人員好處費，換取底價資訊或評選優勢。
- 供應商定期現金回饋：供應商每季提供採購人員現金紅包，且未向公司報告。
- 業務銷售私下獎金：廠商私下支付額外獎金給業務人員，公司完全不知情。
- 醫療器材採購回扣：醫材商提供採購人員或醫師回扣，影響採購決策，損害醫院與病患利益。
- 房地產仲介暗盤佣金：建商私下給付額外佣金給房仲，未反映在正式合約中。
（三）非法回扣與商業賄賂的本質連結
非法回扣本質上就是一種商業賄賂行為，從法律角度看，商業賄賂的構成要件包括三項：給付不正當利益、影響職務行為、損害本人利益。非法回扣完全符合這三項特徵。
特別提醒：即使採購的東西品質良好、價格合理，只要收受回扣的過程是秘密進行且未經雇主同意，仍然構成違法。「我只是拿了一點好處，又沒有損害公司利益」的說法，在法律上站不住腳。
拿回扣違法嗎？有什麼刑責？
台灣採取「二元處理模式」，依照行為人是否具有公務員身分，設有截然不同的處罰規定。同樣是收受回扣，公務員可能面臨無期徒刑，私人企業員工則主要受背信罪規範，刑責相差懸殊。
（一）公職人員：貪污治罪條例的嚴格規範
公務員收賄在台灣受到最嚴格的法律規範。根據《貪污治罪條例》第4條第1項第3款規定，公職人員或國營事業員工若利用職務之便，在經辦公用工程或採購案件中收取回扣，刑責相當重。
貪污治罪條例第4條第1項第3款（節錄）
「建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、數量、收取回扣或有其他舞弊情事者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。」
特別注意：公務員收受回扣不論金額大小，只要符合構成要件就構成犯罪，小額回扣一樣會面臨刑事追訴！
（二）民間企業員工：背信罪與其他刑責
私人企業員工收受回扣，主要構成《刑法》第342條的背信罪（即「辜負委託人信任」）。當員工在為公司處理事務時，私下向廠商收取回扣，損害公司財產權益，就符合背信罪的構成要件。刑責為最高五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
若涉及上市、上櫃公司的董事或經理人，還可能觸犯《證券交易法》第171條相關規定，刑責更重。
（三）公私部門刑責比較
|比較項目
|公務員／國營事業員工
|私人企業員工
|適用法規
|貪污治罪條例第4條、第5條
|刑法第342條背信罪、證券交易法第171條
|刑期範圍
|無期徒刑或10年以上（第4條）；7年以上（第5條）
|5年以下有期徒刑或拘役；三年以上十年以下有期徒刑，
|罰金上限
|得併科一億元以下（第4條）；得併科六千萬元以下（第5條）
|併科50萬元（背信罪）；得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下
|立法目的
|維護公務廉潔與公共利益
|保護企業財產權益與商業誠信
（四）共犯結構：給回扣的廠商也有法律責任
回扣案件很少只涉及單一行為人，通常形成複雜的共犯結構：給付回扣的廠商可能被認定為共同正犯，承擔與主犯相同的刑責；居中介紹的中間人可能構成幫助犯（刑責通常為主犯的一半）或教唆犯（與正犯同罰）。
收受回扣還要承擔民事賠償？刑事之外的財產責任
刑事判決結束後，當事人還可能面臨雇主提起的民事訴訟。民事賠償金額往往遠超過刑事罰金，對財產造成長期且深遠的影響。
（一）員工對公司的損害賠償義務
當員工收受回扣導致公司受損時，公司可依民法第184條（侵權行為責任）、第544條（委任關係責任），以及勞動契約中的忠誠義務，向員工請求損害賠償。
|損害類型
|具體內容
|計算方式
|直接經濟損失
|採購價格超出市場行情的差額（廠商把回扣加進報價）
|實際支付金額減去合理市價
|品質損失
|劣質產品導致的瑕疵修復成本、工程延誤費用
|重新採購或修復的實際支出
|商譽損害
|客戶��流失、信譽受損的影響
|營業額減少或專業評估
|衍生損失
|工程延誤罰款、違約金等
|實際支付的罰款或違約金
（二）不當得利的返還義務與時效
除了賠償公司損失，員工還必須返還所收取的全部回扣金額。依據民法第179條規定，不當得利（指「沒有合法理由而取得的利益」）必須返還給受損害的一方。
雙重追討不互相抵銷：即使刑事判決已經沒收犯罪所得，民事上仍然可以請求返還不當得利。刑事沒收是國家對犯罪行為的制裁，民事返還是恢復被害人的財產狀態，兩者法律目的不同，不會互相抵銷。
|請求權類型
|時效期間
|起算時點
|侵權行為損害賠償（短期）
|2年
|知悉損害及賠償義務人時
|侵權行為損害賠償（長期）
|10年
|侵權行為發生時
|不當得利返還
|15年
|不當得利發生時
資深刑事律師帶你看回扣判決！
1.台大燈具採購職員收賄
台灣大學前總務處職員，在辦理全校節能燈具汰換採購案時，利用職務之便向業者要求回扣。他採取「先施工後發包、小修繕綁大更新案」等方式，向業者索取的回扣比例從10%一路喊漲至30%，4年間共收取回扣約新台幣178萬元。
- 高等法院認定該職員利用職務便利向業者索賄，行為明確且金額龐大，難以主張為正當商業往來，判有期徒刑6年6月、褫奪公權4年，未扣案犯罪所得新台幣173萬餘元應予追徵沒收。
2.陸軍士官長水電修繕索取回扣
陸軍第三支援指揮部基隆彈藥分庫士官長，在擔任營區水電修繕及工程案承辦人的13年間，與4名廠商謀議以採購金額約一成作為回扣。利用小額採購制度逕洽特定廠商，30項工程中，回扣金額少則135元，多則2萬元，合計收受23萬1,503元。
- 基隆地院認定本案雖金額相對較低，但仍符合貪污治罪條例的構成要件，不能以金額較小為由免責。該名士官長在偵查與審理期間均坦承犯行，且自動繳回犯罪所得，態度良好。法院依貪污治罪條例判處有期徒刑2年，緩刑4年。
3.台中前和平區區長前瞻計畫工程收賄案
台中市前和平區長為支應選舉費用並償還私人債務，委由清潔隊員充當「白手套」，利用前瞻基礎建設計畫補助自來水改善工程，向6家得標廠商收取回扣：設計監造廠商收15%、工程施作廠商收10%，合計不法所得高達新台幣589萬元。
白手套甚至告知廠商「承攬和平區的標案都要拿一成，這是和平區的傳統」。
- 法院認定區長以公職身分，透過白手套向廠商系統性索賄，嚴重違背公務廉潔義務；不法所得龐大，罪行明確，無從減輕，判處有期徒刑6年6月，，不法所得另予沒收追徵。