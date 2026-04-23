不讓救護車有什麼法律責任？讓了吃罰單怎麼辦？律師來說明

如何禮讓救護車？怎樣會被當作不讓救護車？

（一）聽到救護車鳴笛時的應對步驟

正確的禮讓救護車方式不僅能避免法律責任，更能有效為傷患爭取寶貴的救援時間。本節將提供完整的操作指引，讓每位駕駛人都能在緊急時刻做出正確判斷。

當聽到救護車警笛聲響時，許多人的第一反應是慌張。然而，保持冷靜才是安全讓道的首要原則。以下是如何禮讓救護車的標準步驟：

保持冷靜，不要驚慌。突然的煞車或急轉方向盤可能造成追撞事故，反而阻礙救護��車通行。維持穩定的駕駛狀態是最重要的。 判斷救護車的位置與方向。透過後視鏡和車側鏡觀察救護車是在你的前方、後方，還是從對向車道駛來。正確判斷方向才能採取適當的避讓行動。 評估當下的路況與交通狀況。觀察周圍是否有足夠空間讓道，前方是否有其他車輛，以及路邊是否可以安全停靠。 採取適當的避讓措施。應該在原車速下慢慢向路邊靠攏，而非突然煞車。這樣能確保後方車輛有足夠反應時間。 確認安全後再恢復行駛。等待救護車完全通過後，確認後方沒有其他緊急車輛，再慢慢駛回原車道。切記不要跟在救護車後方行駛，這不僅違法，更可能妨礙救護工作。

（二）不同道路狀況下的禮讓技巧

救護車讓道方式會因道路類型而有所不同。掌握各種路況的應對技巧，能讓你在任何情況下都能做出正確反應。

1.一般道路禮讓方式

在一般平面道路上，禮讓救護車的基本原則是「各往兩旁靠」。如果你行駛在單線道上，應該立即靠右停車，讓出左側空間給救護車通行。

雙線道或多線道的情況則需要內外車道協調配合。內側車道的車輛應該往內側靠攏，外側車道的車輛往外側靠攏，在道路中間形成一條生命通道。

特別注意，要在原有車速下漸進式地靠邊，而不是突然減速或急轉方向盤。這樣的救護車讓道方式最能避免二次事故的發生。

2.交叉路口禮讓方式

交叉路口是最複雜的禮讓情境。如果你已經停在紅燈前，聽到後方有救護車駛來，應該在確保安全的前提下緩慢向右靠，讓出空間。

若正準備通過路口時聽到鳴笛聲，建議加速通過路口後再靠邊停車。絕對不要停在路口中間，這會造成更嚴重的交通阻塞。

如果現場有義交或警察指揮，應以現場指揮為準，這是最安全的做法。

3.高速公路禮讓方式

高速公路上如何禮讓救護車需要特別注意。由於車速較快，駕駛人需要更早做出反應。當聽到救護車鳴笛或看到閃燈時，應立即採取行動。

外側車道的車輛應往外側路肩靠攏，內側車道的車輛往內側靠攏，在中間車道形成暢通的生命通道。這是國際通用的高速公路讓道標準。

高速公路上的救護車通常車速很快，可能達到100公里以上。因此更需要提前注意並保持警覺，給自己和救護車都留下充足的反應時間。

（三）特殊狀況處理：這些情況該怎麼辦？

每位駕駛人都可能遇到無法按標準方式禮讓救護車的特殊情況，這時該怎麼做才對呢？道路上的實際狀況往往比教科書描述的更複雜。有時前方車輛塞住動彈不得，有時救護車從意想不到的方向出現，這些禮讓特殊情況都需要我們冷靜判斷、靈活應對。

本章節將針對幾種常見的特殊場景，提供實用的處理建議。這些情況不僅考驗駕駛技術，更考驗我們對法規的理解與臨場反應能力。了解這些特殊狀況的正確處理方式，能讓您在面對緊急情況時更有信心，也能避免因誤判而吃上罰單。

1.前方車輛塞住無法禮讓時

這是許多駕駛人最常遇到的困境之一。當您聽到救護車鳴笛聲時，心裡想著要趕快讓道，卻發現前方車輛排成長龍，根本無處可躲。這種情況下該怎麼辦呢？

首先要明白，法律要求的是「在能力範圍內」的避讓行為。如果您確實已經盡力靠邊，即使只能移動幾十公分，也算是符合法規要求。不要因為無法完全淨空車道就感到焦慮，法律並不會強人所難。

建議您在這種情況下採取以下措施：

盡可能向右或向左靠攏，哪怕只是稍微挪動�車身

保持車輛靜止不動，避免前後移動造成更多混亂

注意觀察救護車的行進路線，配合其他車輛協調讓出空間

如果真的完全動不了，保持冷靜等待，不要強行變換車道

如果因為這種客觀限制而收到罰單，您可以準備當時的行車記錄器畫面作為證據。申訴時說明當時的交通狀況，以及您已盡力配合的事實。根據實務經驗，這類申訴通常能獲得理解。

2.救護車從對向車道駛來

許多駕駛人對於對向救護車的處理方式感到困惑。到底對向來的救護車需不需要讓？這個問題的答案取決於道路的實際狀況。

如果是雙向車道且中間沒有實體分隔島，雙向車輛都需要讓道並緊靠右側。這是因為救護車在緊急情況下可能需要借用對向車道通行，以繞過前方障礙物。此時您應該將車輛暫時停至妥適地點，為救護車提供最大的通行空間。

但如果道路中間有實體分隔島或護欄，對向的救護車理論上無法穿越到您這側。這種情況下，您不需要特別避讓，維持正常行駛即可。不過仍要提高警覺，因為救護車在路口可能會轉向進入您的車道。

要特別注意的是，聲音的方向性有時會產生誤導。救護車的警笛聲可能因為建築物反射而讓您誤判方向。建議您不只用耳朵聽，更要用眼睛觀察四周，確認救護車的實際位置與行進方向。

3.多台救護車同時通過

在重大事故或災害現場附近，您可能會遇到連續多台救護車、消防車或警車經過的情況。這種場景需要更謹慎的應對方式。

最常見的錯誤是：第一輛緊急車輛通過後，駕駛人立即恢復行駛，結果與緊隨而來的第二輛緊急車輛發生衝突。建議您在第一輛緊急車輛通過後，不要馬上回到車道，應該再等待5到10秒，確認後方沒有其他緊急車��輛再行動。

有些情況下，多台救護車會採取編隊行駛的方式。這通常發生在重大事故或大量傷患需要運送時。編隊中的救護車可能間隔較短，如果您貿然插入車隊之間，可能會干擾救援效率，甚至造成危險。

處理這種情況的要訣是：

聽到第一輛緊急車輛時就做好禮讓準備

第一輛通過後保持避讓狀態，不要急著回到車道

持續觀察後方，確認沒有其他緊急車輛再恢復行駛

如果不確定，寧可多等幾秒鐘，安全第一

（四）哪些情況算是「不讓救護車」？

許多駕駛人可能會疑惑，到底什麼樣的情況才算是違反禮讓救護車的規定？雖然法律條文明確規範了駕駛人的義務，但在實際道路情況中，違規行為可能以各種形式出現。透過具體的不讓救護車案例，我們能更清楚地理解哪些行為會受到處罰。

以下將說明三種最常見的違規情況，幫助您在日常駕駛時避免觸法。

1.當救護車鳴笛時沒有即時反應

最常見的違規情況就是聽到救護車鳴笛聲後，駕駛人沒有在合理時間內採取避讓措施。有些駕駛人會繼續以原本的速度行駛，既不減速也不靠邊停車。

這裡所說的「即時」並非要求您瞬間反應。法律認定的合理時間通常是指聽到警笛後的幾秒鐘內，就應該開始採取避讓行動。

值得注意的是，「我沒聽到警笛」通常不能作為免罰的理由。因為駕駛人本來就有隨時注意路況的義務，包括留意周遭的聲音和緊急車輛。如果您開車時音響音量過大，或使用耳機聽音樂，導致無法聽到救護車警笛，仍然可能面臨處罰。

此外，看到救護車後才開始猶豫該如何反應，或是動作過於緩慢，也可能被認定為未即時禮讓。建議駕駛人平時就應該熟悉正確的禮讓步驟，才能在緊急時刻做出適當反應。

2.在狹窄道路或巷弄中阻礙通行

另一種常見的阻擋救護車情況，發生在狹窄的道路或巷弄中。

新北市樹林區就發生了一起典型的不讓救護車案例。當時一輛救護車載著被救護者要從小巷離開，有一輛計程車卻從對向駛進巷子。這個行為直接導致救護車受到阻擋，無法順利前行。

更嚴重的是，計程車司機被要求讓道後仍未積極配合。這種消極不作為的態度讓情況更加惡化，最終該司機遭重罰新台幣3,600元罰鍰，並被吊銷駕駛執照。

司機不服提起行政爭訟，但法院仍然維持原判。法院認為駕駛人不僅在第一時間未禮讓救護車，在被明確要求後仍不配合，這種態度顯示出對他人生命安全的漠視。

類似的情況還包括在救護車必經路線上違規停車、在狹窄路段並排停車導致救護車無法通過等。這些行為都可能構成阻擋救護車的違規情形。

3.惡意妨礙或利用救護車開道

最惡劣的違規行為包括故意阻擋救護車，或是想利用救護車來「借道」。有些駕駛人會故意在救護車前方慢行，阻礙其通行速度，甚至與救護車競速。

另一種常見的違規情況是跟隨救護車急駛。部分駕駛人看到救護車開道後，會緊跟在救護車後方快速通過路口或擁擠路段，想要「借用」救護車開出的通道。

這種跟隨救護車的行為不僅危險，也明確違法。根據道路交通管理處罰條例，這類行為會被處以新台幣600元至1800元的罰鍰。跟車過近還可能造成追撞風險，影響救護車的緊急救援任務。

有些駕駛人甚至會在救護車變換車道時，搶先佔據該車道，迫使救護車無法順利行駛。這些行為都顯示出駕駛人缺乏對生命的尊重，也嚴重違反交通法規。