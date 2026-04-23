不讓救護車有什麼法律責任？讓了吃罰單怎麼辦？律師來說明

不讓救護車有什麼法律責任？相關法規完整解析
了解不讓救護車的法律責任，是每位駕駛人都應該具備的基本知識。台灣對於妨礙緊急救護車輛通行的行為，訂有相當嚴格的處罰規定。這些法規不僅是為了維護道路秩序，更是為了保障每一個需要緊急醫療救助者的生命安全。
接下來我們將詳細說明相關法律條文、罰則標準，以及可能面臨的各種法律責任。讓您清楚掌握不讓救護車可能帶來的嚴重後果。
（一）法律明文規定的避讓義務
道路交通管理處罰條例第45條是規範駕駛人禮讓緊急車輛的核心法源。這項法規明確要求所有汽車駕駛人，在聽聞特定緊急車輛的警號時，必須立即採取避讓措施。
該條例所指的緊急車輛包括五大類型。分別是消防車、救護車、警備車、工程救險車，以及毒性化學物質災害事故應變車。只要這些車輛發出警號並執行緊急任務，所有駕駛人都有立即避讓的法定義務。
值得注意的是，「聽聞警號」是啟動避讓義務的關鍵條件。這意味著當救護車鳴放警笛、開啟警示燈號時，駕駛人就應該採取行動。如果救護車並非執行緊急任務而未發出警號，則駕駛人不需要特別禮讓。
所謂「不立即避讓」的定義相當廣泛。包括未靠邊停車、未減速、持續佔用車道阻礙通行，或是其他任何妨礙緊急車輛快速通過的行為，都可能被認定為違反避讓義務。
（二）罰則金額與具體處罰
根據道路交通管理處罰條例的規定，不同的違規行為會面臨不同程度的處罰。以下整理出完整的罰則標準，讓您一目了然：
|違規行為
|罰鍰金額
|附加處分
|法條依據
|在緊急車輛後跟隨急駛
|新台幣600元至1,800元
|無
|第45條第1項第11款
|駛過消防水帶
|新台幣600元至1,800元
|無
|第45條第1項第11款
|聽聞警號不立即避讓
|新台幣6,000元以上至30,000元以下罰鍰
|吊銷駕駛執照、吊扣該汽車牌照六個月
|第45條第2項
|上述行為致人死傷
|新台幣10,000元以上至100,000元以下罰鍰元
|吊銷駕駛執照、汽車牌照
|第45條相關規定
從上表可以看出，不讓救護車罰款的金額依據情節輕重有很大差異。最輕微的違規是在緊急車輛後方跟隨急駛，罰款600至1,800元。但如果是聽到警號卻不避讓，罰款最高立刻提高到30,000元，並且會被吊銷駕照。
特別嚴重的是，如果不避讓的行為導致人員死傷，罰款最高可達100,000元。同時仍會面臨吊銷駕照的處分。這項規定顯示出法律對於妨礙緊急救護的零容忍態度。
（三）行政罰之外的法律責任
除了上述的罰鍰與吊銷駕照等行政處罰外，不讓救護車的行為還可能觸犯刑事法律。甚至需要負擔民事賠償責任。這些附加的法律後果往往比行政罰更加嚴重。
刑事責任方面，如果駕駛人以強暴、脅迫方式阻擋救護車通行，可能構成刑法第304條的強制罪。處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。若是妨礙執行救護任務的公務員依法執行職務，則可能觸犯刑法第135條的妨害公務罪，處三年以下有期徒刑。
更嚴重的情況是，如果不避讓的行為導致救護車上的病患延誤送醫而死亡或重傷，駕駛人可能面臨�過失致死罪（刑法第276條）或過失致重傷罪（刑法第284條）的刑事追訴。過失致死罪可處五年以下有期徒刑，過失致重傷罪則處三年以下有期徒刑。
在極端惡劣的情況下，如果駕駛人明知阻擋救護車可能導致病患死亡卻故意為之，甚至可能被認定為間接正犯，涉及殺人罪或重傷罪等重罪，面臨更嚴厲的刑事處罰。
民事賠償責任方面，如果因為不避讓而導致救護車上的病患延誤治療時機，造成病情惡化、殘疾或死亡，駕駛人需要負擔民事損害賠償責任。賠償項目可能包括醫療費用、看護費用、工作損失、精神慰撫金等。
若病患因延誤送醫而死亡，家屬還可請求喪葬費用及扶養費用的賠償。這些民事賠償金額往往高達數百萬元，對一般家庭來說是沉重的經濟負擔。
綜合以上說明，不讓救護車的法律責任涵蓋行政、刑事與民事三個層面。從不讓救護車罰款3，600元並吊銷駕照的行政處罰，到可能面臨的刑事追訴與高額民事賠償，這些嚴厲的法律後果都在提醒我們：禮讓救護車不僅是道德義務，更是不容忽視的法律責任。
如何禮讓救護車？怎樣會被當作不讓救護車？
（一）聽到救護車鳴笛時的應對步驟
正確的禮讓救護車方式不僅能避免法律責任，更能有效為傷患爭取寶貴的救援時間。本節將提供完整的操作指引，讓每位駕駛人都能在緊急時刻做出正確判斷。
當聽到救護車警笛聲響時，許多人的第一反應是慌張。然而，保持冷靜才是安全讓道的首要原則。以下是如何禮讓救護車的標準步驟：
- 保持冷靜，不要驚慌。突然的煞車或急轉方向盤可能造成追撞事故，反而阻礙救護��車通行。維持穩定的駕駛狀態是最重要的。
- 判斷救護車的位置與方向。透過後視鏡和車側鏡觀察救護車是在你的前方、後方，還是從對向車道駛來。正確判斷方向才能採取適當的避讓行動。
- 評估當下的路況與交通狀況。觀察周圍是否有足夠空間讓道，前方是否有其他車輛，以及路邊是否可以安全停靠。
- 採取適當的避讓措施。應該在原車速下慢慢向路邊靠攏，而非突然煞車。這樣能確保後方車輛有足夠反應時間。
- 確認安全後再恢復行駛。等待救護車完全通過後，確認後方沒有其他緊急車輛，再慢慢駛回原車道。切記不要跟在救護車後方行駛，這不僅違法，更可能妨礙救護工作。
（二）不同道路狀況下的禮讓技巧
救護車讓道方式會因道路類型而有所不同。掌握各種路況的應對技巧，能讓你在任何情況下都能做出正確反應。
1.一般道路禮讓方式
在一般平面道路上，禮讓救護車的基本原則是「各往兩旁靠」。如果你行駛在單線道上，應該立即靠右停車，讓出左側空間給救護車通行。
雙線道或多線道的情況則需要內外車道協調配合。內側車道的車輛應該往內側靠攏，外側車道的車輛往外側靠攏，在道路中間形成一條生命通道。
特別注意，要在原有車速下漸進式地靠邊，而不是突然減速或急轉方向盤。這樣的救護車讓道方式最能避免二次事故的發生。
2.交叉路口禮讓方式
交叉路口是最複雜的禮讓情境。如果你已經停在紅燈前，聽到後方有救護車駛來，應該在確保安全的前提下緩慢向右靠，讓出空間。
若正準備通過路口時聽到鳴笛聲，建議加速通過路口後再靠邊停車。絕對不要停在路口中間，這會造成更嚴重的交通阻塞。
如果現場有義交或警察指揮，應以現場指揮為準，這是最安全的做法。
3.高速公路禮讓方式
高速公路上如何禮讓救護車需要特別注意。由於車速較快，駕駛人需要更早做出反應。當聽到救護車鳴笛或看到閃燈時，應立即採取行動。
外側車道的車輛應往外側路肩靠攏，內側車道的車輛往內側靠攏，在中間車道形成暢通的生命通道。這是國際通用的高速公路讓道標準。
高速公路上的救護車通常車速很快，可能達到100公里以上。因此更需要提前注意並保持警覺，給自己和救護車都留下充足的反應時間。
（三）特殊狀況處理：這些情況該怎麼辦？
每位駕駛人都可能遇到無法按標準方式禮讓救護車的特殊情況，這時該怎麼做才對呢？道路上的實際狀況往往比教科書描述的更複雜。有時前方車輛塞住動彈不得，有時救護車從意想不到的方向出現，這些禮讓特殊情況都需要我們冷靜判斷、靈活應對。
本章節將針對幾種常見的特殊場景，提供實用的處理建議。這些情況不僅考驗駕駛技術，更考驗我們對法規的理解與臨場反應能力。了解這些特殊狀況的正確處理方式，能讓您在面對緊急情況時更有信心，也能避免因誤判而吃上罰單。
1.前方車輛塞住無法禮讓時
這是許多駕駛人最常遇到的困境之一。當您聽到救護車鳴笛聲時，心裡想著要趕快讓道，卻發現前方車輛排成長龍，根本無處可躲。這種情況下該怎麼辦呢？
首先要明白，法律要求的是「在能力範圍內」的避讓行為。如果您確實已經盡力靠邊，即使只能移動幾十公分，也算是符合法規要求。不要因為無法完全淨空車道就感到焦慮，法律並不會強人所難。
建議您在這種情況下採取以下措施：
- 盡可能向右或向左靠攏，哪怕只是稍微挪動�車身
- 保持車輛靜止不動，避免前後移動造成更多混亂
- 注意觀察救護車的行進路線，配合其他車輛協調讓出空間
- 如果真的完全動不了，保持冷靜等待，不要強行變換車道
如果因為這種客觀限制而收到罰單，您可以準備當時的行車記錄器畫面作為證據。申訴時說明當時的交通狀況，以及您已盡力配合的事實。根據實務經驗，這類申訴通常能獲得理解。
2.救護車從對向車道駛來
許多駕駛人對於對向救護車的處理方式感到困惑。到底對向來的救護車需不需要讓？這個問題的答案取決於道路的實際狀況。
如果是雙向車道且中間沒有實體分隔島，雙向車輛都需要讓道並緊靠右側。這是因為救護車在緊急情況下可能需要借用對向車道通行，以繞過前方障礙物。此時您應該將車輛暫時停至妥適地點，為救護車提供最大的通行空間。
但如果道路中間有實體分隔島或護欄，對向的救護車理論上無法穿越到您這側。這種情況下，您不需要特別避讓，維持正常行駛即可。不過仍要提高警覺，因為救護車在路口可能會轉向進入您的車道。
要特別注意的是，聲音的方向性有時會產生誤導。救護車的警笛聲可能因為建築物反射而讓您誤判方向。建議您不只用耳朵聽，更要用眼睛觀察四周，確認救護車的實際位置與行進方向。
3.多台救護車同時通過
在重大事故或災害現場附近，您可能會遇到連續多台救護車、消防車或警車經過的情況。這種場景需要更謹慎的應對方式。
最常見的錯誤是：第一輛緊急車輛通過後，駕駛人立即恢復行駛，結果與緊隨而來的第二輛緊急車輛發生衝突。建議您在第一輛緊急車輛通過後，不要馬上回到車道，應該再等待5到10秒，確認後方沒有其他緊急車��輛再行動。
有些情況下，多台救護車會採取編隊行駛的方式。這通常發生在重大事故或大量傷患需要運送時。編隊中的救護車可能間隔較短，如果您貿然插入車隊之間，可能會干擾救援效率，甚至造成危險。
處理這種情況的要訣是：
- 聽到第一輛緊急車輛時就做好禮讓準備
- 第一輛通過後保持避讓狀態，不要急著回到車道
- 持續觀察後方，確認沒有其他緊急車輛再恢復行駛
- 如果不確定，寧可多等幾秒鐘，安全第一
（四）哪些情況算是「不讓救護車」？
許多駕駛人可能會疑惑，到底什麼樣的情況才算是違反禮讓救護車的規定？雖然法律條文明確規範了駕駛人的義務，但在實際道路情況中，違規行為可能以各種形式出現。透過具體的不讓救護車案例，我們能更清楚地理解哪些行為會受到處罰。
以下將說明三種最常見的違規情況，幫助您在日常駕駛時避免觸法。
1.當救護車鳴笛時沒有即時反應
最常見的違規情況就是聽到救護車鳴笛聲後，駕駛人沒有在合理時間內採取避讓措施。有些駕駛人會繼續以原本的速度行駛，既不減速也不靠邊停車。
這裡所說的「即時」並非要求您瞬間反應。法律認定的合理時間通常是指聽到警笛後的幾秒鐘內，就應該開始採取避讓行動。
值得注意的是，「我沒聽到警笛」通常不能作為免罰的理由。因為駕駛人本來就有隨時注意路況的義務，包括留意周遭的聲音和緊急車輛。如果您開車時音響音量過大，或使用耳機聽音樂，導致無法聽到救護車警笛，仍然可能面臨處罰。
此外，看到救護車後才開始猶豫該如何反應，或是動作過於緩慢，也可能被認定為未即時禮讓。建議駕駛人平時就應該熟悉正確的禮讓步驟，才能在緊急時刻做出適當反應。
2.在狹窄道路或巷弄中阻礙通行
另一種常見的阻擋救護車情況，發生在狹窄的道路或巷弄中。
新北市樹林區就發生了一起典型的不讓救護車案例。當時一輛救護車載著被救護者要從小巷離開，有一輛計程車卻從對向駛進巷子。這個行為直接導致救護車受到阻擋，無法順利前行。
更嚴重的是，計程車司機被要求讓道後仍未積極配合。這種消極不作為的態度讓情況更加惡化，最終該司機遭重罰新台幣3,600元罰鍰，並被吊銷駕駛執照。
司機不服提起行政爭訟，但法院仍然維持原判。法院認為駕駛人不僅在第一時間未禮讓救護車，在被明確要求後仍不配合，這種態度顯示出對他人生命安全的漠視。
類似的情況還包括在救護車必經路線上違規停車、在狹窄路段並排停車導致救護車無法通過等。這些行為都可能構成阻擋救護車的違規情形。
3.惡意妨礙或利用救護車開道
最惡劣的違規行為包括故意阻擋救護車，或是想利用救護車來「借道」。有些駕駛人會故意在救護車前方慢行，阻礙其通行速度，甚至與救護車競速。
另一種常見的違規情況是跟隨救護車急駛。部分駕駛人看到救護車開道後，會緊跟在救護車後方快速通過路口或擁擠路段，想要「借用」救護車開出的通道。
這種跟隨救護車的行為不僅危險，也明確違法。根據道路交通管理處罰條例，這類行為會被處以新台幣600元至1800元的罰鍰。跟車過近還可能造成追撞風險，影響救護車的緊急救援任務。
有些駕駛人甚至會在救護車變換車道時，搶先佔據該車道，迫使救護車無法順利行駛。這些行為都顯示出駕駛人缺乏對生命的尊重，也嚴重違反交通法規。
因為禮讓救護車被開罰單怎麼辦？
（一）禮讓過程中可能產生的違規行為
禮讓救護車違規的情況有很多種。最常見的包括闖紅燈、違規轉彎、跨越實線、壓越禁止變換車道線，以及臨時停車等。每一種情況都可能觸發科技執法系統。
以下是幾種最容易產生救護車罰單的行為：
- 闖紅燈前進：為了讓出空間而在紅燈時向前移動
- 違規轉彎：在禁止轉彎處轉彎以避讓救護車
- 跨越分隔島：為了讓路而駛上安全島或分隔島
- 壓越雙白線：在高速公路上變換車道讓出內側車道
- 違規停車：緊急停靠在禁止停車區域
這些行為在一般情況下確實違反交通規則。但當目的是為了禮讓救護車時，法律上可能構成「緊急避難」，可以透過申訴程序來釐清責任。
這些行為能否成功申訴，取決於幾個關鍵因素：
- 當下的交通狀況是否確實無其他選擇
- 是否有明確的救護車鳴笛證據
- 行為是否造成其他用路人的危險
- 是否有行車記錄器或其他證據支持
一般來說，若能證明當時情況緊急且別無選擇，申訴成功的機會較高。但若有其他更安全的禮讓方式而你選擇了危險的做法，申訴可能較困難。
記住，法律保護的是合理且必要的緊急避難行為。如果你的禮讓方式造成更大的危險，即使出於好意，仍可能需要承擔法律責任。
（二）罰單申訴完整流程
面對因禮讓救護車而產生的交通違規罰單，了解完整的申訴流程能幫助你有效維護自身權益。許多駕駛人收到罰單後會感到不知所措，其實只要把握正確的時機和��方法，罰單申訴並不困難。
根據台南案例報導，民眾若因避讓救護車發生事故或遭舉發違規，可以依據《道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條第一項第十五款規定提出申訴。該法條明確指出：「因客觀事實（閃避救護車），致違反本條例規定係出於不得已之行為」，依法可免罰。
為避免民眾以此為由鑽漏洞，大多需要民眾自行負擔舉證責任。這就是為什麼準備完整的證據資料非常重要。
1.申訴的黃金時間與管道
時效是交通違規申訴成功的第一個關鍵。收到罰單通知後，你有30天的申訴期限，務必把握這個黃金時間。
超過期限後申訴會變得更加複雜，甚至可能失去申訴的機會。因此建議收到罰單後立即檢視違規內容，確認是否因禮讓救護車所致。
目前台灣的罰單申訴管道主要有三種選擇：
- 向開單單位提出申訴：通常是各地交通警察大隊或公路警察局，這是最直接的申訴管道，適合證據明確的案件
- 向地方交通事件裁決中心申訴：各縣市都設有裁決中心，專門處理交通違規案件，具有獨立審查權限
- 向監理站（所）申訴：監理機關也接受申訴案件，特別適合涉及駕照記點的違規
這三種管道各有特點，你可以依據自身情況選擇。目前大部分管道都提供線上申訴服務，也可以選擇臨櫃辦理。
線上申訴方便快速，但臨櫃辦理可以當面說明情況，各有優勢。建議先透過線上系統了解申訴所需文件，再決定採用哪種方式。
2.需要準備的證據資料
成功申訴的關鍵在於完整的證據資料。由於舉證責任在駕駛人身上，你需要準備足以證明當時確實在禮讓救護車的相關證據。
除了提供事發地點、時間及避讓之救護車車牌外，以下三類證據將��大幅提升你的申訴流程成功率。
行車記錄器影像的重要性
行車記錄器是最有力的證據，能清楚記錄當時的完整狀況。理想的行車記錄器影像應包含以下內容：
- 完整的時間戳記，證明違規發生的精確時刻
- 清楚顯示救護車的鳴笛聲和閃燈畫面
- 你採取避讓動作的完整過程
- 周遭路況和其他車輛的反應
影像畫質要清晰，能辨識救護車的外觀特徵。如果記錄器有聲音功能，救護車的鳴笛聲更是關鍵證據。
建議將影片剪輯成重點片段，但保留前後30秒的完整脈絡。這樣既能讓承辦人員快速理解狀況，又不會因檔案過大而傳輸困難。
現場照片與時間記錄
如果沒有行車記錄器，現場照片與詳細記錄就成為重要替代證據。事發當下或事後應盡可能拍攝以下內容：
- 道路狀況全景，包括車道配置和交通標誌
- 你的車輛位置與周遭環境
- 相關的交通標線和號誌
- 任何能證明當時情況的細節
同時要詳細記錄精確的時間、地點，以及救護車的車號(如果有看到)。這些資訊可以協助相關單位查證救護車執勤記錄。
許多消防局都有派遣記錄系統，可以查詢特定時段特定路段是否有救護車出勤。你的詳細記錄將有助於比對這些官方資料。
證人證詞與其他佐證
如果當時有其他人在場，證人證詞能為你的說法增加可信度。最理想的證人是同車乘客，因為他們的證詞最直接。
其他在場的駕駛人或路人也可以作證。可以請他們提供書面證明，說明當時確實看到救護車通過，以及你的避讓行為。
此外，你還可以向消防局申請救護車執勤記錄。這份官方文件能證明該時段該路段確實有救護車執行任務，是非常有力的佐證資料。
3.申訴書撰寫要點與注意事項
一份完善的交通違規申訴書能讓承辦人員快速理解你的狀況，提高申訴成功率。撰寫時請掌握以下要點：
- 清楚陳述事實經過：用簡潔的文字說明事發時間、地點、當時路況，以及你如何察覺救護車並採取避讓動作
- 說明禮讓的必要性：強調當時情境的緊急性，解釋為何必須採取該違規行為來讓行救護車
- 引用相關法條：明確提及《道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條第一項第十五款的緊急避難條款
- 列舉所有證據：詳細說明你附上哪些證據資料，方便承辦人員查閱
- 保持誠懇態度：語氣要誠懇但堅定，避免情緒化或指責性的字眼
申訴書的結構要條理清晰，建議分段書寫。第一段說明申訴事由，第二段詳述事發經過，第三段提出法律依據，最後一段表達申訴請求。
記得在文末附上你的聯絡方式，以便承辦人員需要補充資料時能快速聯繫你。如果可以，請保留申訴文件的副本，作為後續追蹤的依據。
整個申訴流程可能需要數週時間，請保持耐心。如果初次申訴未獲受理，還可以提起訴願或行政訴訟，但建議在第一次申訴時就準備充分，提高一次成功的機會。