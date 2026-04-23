喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
不讓救護車

不讓救護車有什麼法律責任？讓了吃罰單怎麼辦？律師來說明

刑事案件雷皓明律師發佈 2026-04-23
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

當你在路上開車時，突然聽到後方傳來急促的救護車鳴笛聲，你知道該如何正確應對嗎？如果為了禮讓救護車而做出變換車道、闖紅燈等動作，事後卻收到交通罰單，怎麼辦？本文將從專業律師角度，完整解析道路交通管理處罰條例中的相關法律規定、實際案例分析，以及正確的應對方式。

不讓救護車有什麼法律責任？相關法規完整解析

了解不讓救護車的法律責任，是每位駕駛人都應該具備的基本知識。台灣對於妨礙緊急救護車輛通行的行為，訂有相當嚴格的處罰規定。這些法規不僅是為了維護道路秩序，更是為了保障每一個需要緊急醫療救助者的生命安全。

接下來我們將詳細說明相關法律條文、罰則標準，以及可能面臨的各種法律責任。讓您清楚掌握不讓救護車可能帶來的嚴重後果。

（一）法律明文規定的避讓義務

道路交通管理處罰條例第45條是規範駕駛人禮讓緊急車輛的核心法源。這項法規明確要求所有汽車駕駛人，在聽聞特定緊急車輛的警號時，必須立即採取避讓措施。

該條例所指的緊急車輛包括五大類型。分別是消防車、救護車、警備車、工程救險車，以及毒性化學物質災害事故應變車。只要這些車輛發出警號並執行緊急任務，所有駕駛人都有立即避讓的法定義務。

值得注意的是，「聽聞警號」是啟動避讓義務的關鍵條件。這意味著當救護車鳴放警笛、開啟警示燈號時，駕駛人就應該採取行動。如果救護車並非執行緊急任務而未發出警號，則駕駛人不需要特別禮讓。

所謂「不立即避讓」的定義相當廣泛。包括未靠邊停車、未減速、持續佔用車道阻礙通行，或是其他任何妨礙緊急車輛快速通過的行為，都可能被認定為違反避讓義務。

（二）罰則金額與具體處罰

根據道路交通管理處罰條例的規定，不同的違規行為會面臨不同程度的處罰。以下整理出完整的罰則標準，讓您一目了然：

違規行為罰鍰金額附加處分法條依據
在緊急車輛後跟隨急駛新台幣600元至1,800元第45條第1項第11款
駛過消防水帶新台幣600元至1,800元第45條第1項第11款
聽聞警號不立即避讓新台幣6,000元以上至30,000元以下罰鍰吊銷駕駛執照、吊扣該汽車牌照六個月第45條第2項
上述行為致人死傷新台幣10,000元以上至100,000元以下罰鍰元吊銷駕駛執照、汽車牌照第45條相關規定

從上表可以看出，不讓救護車罰款的金額依據情節輕重有很大差異。最輕微的違規是在緊急車輛後方跟隨急駛，罰款600至1,800元。但如果是聽到警號卻不避讓，罰款最高立刻提高到30,000元，並且會被吊銷駕照。

特別嚴重的是，如果不避讓的行為導致人員死傷，罰款最高可達100,000元。同時仍會面臨吊銷駕照的處分。這項規定顯示出法律對於妨礙緊急救護的零容忍態度。

（三）行政罰之外的法律責任

除了上述的罰鍰與吊銷駕照等行政處罰外，不讓救護車的行為還可能觸犯刑事法律。甚至需要負擔民事賠償責任。這些附加的法律後果往往比行政罰更加嚴重。

刑事責任方面，如果駕駛人以強暴、脅迫方式阻擋救護車通行，可能構成刑法第304條的強制罪。處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。若是妨礙執行救護任務的公務員依法執行職務，則可能觸犯刑法第135條的妨害公務罪，處三年以下有期徒刑。

更嚴重的情況是，如果不避讓的行為導致救護車上的病患延誤送醫而死亡或重傷，駕駛人可能面臨過失致死罪（刑法第276條）或過失致重傷罪（刑法第284條）的刑事追訴。過失致死罪可處五年以下有期徒刑，過失致重傷罪則處三年以下有期徒刑。

在極端惡劣的情況下，如果駕駛人明知阻擋救護車可能導致病患死亡卻故意為之，甚至可能被認定為間接正犯，涉及殺人罪或重傷罪等重罪，面臨更嚴厲的刑事處罰。

民事賠償責任方面，如果因為不避讓而導致救護車上的病患延誤治療時機，造成病情惡化、殘疾或死亡，駕駛人需要負擔民事損害賠償責任。賠償項目可能包括醫療費用、看護費用、工作損失、精神慰撫金等。

若病患因延誤送醫而死亡，家屬還可請求喪葬費用及扶養費用的賠償。這些民事賠償金額往往高達數百萬元，對一般家庭來說是沉重的經濟負擔。

綜合以上說明，不讓救護車的法律責任涵蓋行政、刑事與民事三個層面。從不讓救護車罰款3，600元並吊銷駕照的行政處罰，到可能面臨的刑事追訴與高額民事賠償，這些嚴厲的法律後果都在提醒我們：禮讓救護車不僅是道德義務，更是不容忽視的法律責任。

如何禮讓救護車？怎樣會被當作不讓救護車？

（一）聽到救護車鳴笛時的應對步驟

正確的禮讓救護車方式不僅能避免法律責任，更能有效為傷患爭取寶貴的救援時間。本節將提供完整的操作指引，讓每位駕駛人都能在緊急時刻做出正確判斷。

當聽到救護車警笛聲響時，許多人的第一反應是慌張。然而，保持冷靜才是安全讓道的首要原則。以下是如何禮讓救護車的標準步驟：

  1. 保持冷靜，不要驚慌。突然的煞車或急轉方向盤可能造成追撞事故，反而阻礙救護車通行。維持穩定的駕駛狀態是最重要的。
  2. 判斷救護車的位置與方向。透過後視鏡和車側鏡觀察救護車是在你的前方、後方，還是從對向車道駛來。正確判斷方向才能採取適當的避讓行動。
  3. 評估當下的路況與交通狀況。觀察周圍是否有足夠空間讓道，前方是否有其他車輛，以及路邊是否可以安全停靠。
  4. 採取適當的避讓措施。應該在原車速下慢慢向路邊靠攏，而非突然煞車。這樣能確保後方車輛有足夠反應時間。
  5. 確認安全後再恢復行駛。等待救護車完全通過後，確認後方沒有其他緊急車輛，再慢慢駛回原車道。切記不要跟在救護車後方行駛，這不僅違法，更可能妨礙救護工作。

（二）不同道路狀況下的禮讓技巧

救護車讓道方式會因道路類型而有所不同。掌握各種路況的應對技巧，能讓你在任何情況下都能做出正確反應。

1.一般道路禮讓方式

在一般平面道路上，禮讓救護車的基本原則是「各往兩旁靠」。如果你行駛在單線道上，應該立即靠右停車，讓出左側空間給救護車通行。

雙線道或多線道的情況則需要內外車道協調配合。內側車道的車輛應該往內側靠攏，外側車道的車輛往外側靠攏，在道路中間形成一條生命通道。

特別注意，要在原有車速下漸進式地靠邊，而不是突然減速或急轉方向盤。這樣的救護車讓道方式最能避免二次事故的發生。

2.交叉路口禮讓方式

交叉路口是最複雜的禮讓情境。如果你已經停在紅燈前，聽到後方有救護車駛來，應該在確保安全的前提下緩慢向右靠，讓出空間。

若正準備通過路口時聽到鳴笛聲，建議加速通過路口後再靠邊停車。絕對不要停在路口中間，這會造成更嚴重的交通阻塞。

如果現場有義交或警察指揮，應以現場指揮為準，這是最安全的做法。

3.高速公路禮讓方式

高速公路上如何禮讓救護車需要特別注意。由於車速較快，駕駛人需要更早做出反應。當聽到救護車鳴笛或看到閃燈時，應立即採取行動。

外側車道的車輛應往外側路肩靠攏，內側車道的車輛往內側靠攏，在中間車道形成暢通的生命通道。這是國際通用的高速公路讓道標準。

高速公路上的救護車通常車速很快，可能達到100公里以上。因此更需要提前注意並保持警覺，給自己和救護車都留下充足的反應時間。

（三）特殊狀況處理：這些情況該怎麼辦？

每位駕駛人都可能遇到無法按標準方式禮讓救護車的特殊情況，這時該怎麼做才對呢？道路上的實際狀況往往比教科書描述的更複雜。有時前方車輛塞住動彈不得，有時救護車從意想不到的方向出現，這些禮讓特殊情況都需要我們冷靜判斷、靈活應對。

本章節將針對幾種常見的特殊場景，提供實用的處理建議。這些情況不僅考驗駕駛技術，更考驗我們對法規的理解與臨場反應能力。了解這些特殊狀況的正確處理方式，能讓您在面對緊急情況時更有信心，也能避免因誤判而吃上罰單。

1.前方車輛塞住無法禮讓時

這是許多駕駛人最常遇到的困境之一。當您聽到救護車鳴笛聲時，心裡想著要趕快讓道，卻發現前方車輛排成長龍，根本無處可躲。這種情況下該怎麼辦呢？

首先要明白，法律要求的是「在能力範圍內」的避讓行為。如果您確實已經盡力靠邊，即使只能移動幾十公分，也算是符合法規要求。不要因為無法完全淨空車道就感到焦慮，法律並不會強人所難。

建議您在這種情況下採取以下措施：

  • 盡可能向右或向左靠攏，哪怕只是稍微挪動車身
  • 保持車輛靜止不動，避免前後移動造成更多混亂
  • 注意觀察救護車的行進路線，配合其他車輛協調讓出空間
  • 如果真的完全動不了，保持冷靜等待，不要強行變換車道

如果因為這種客觀限制而收到罰單，您可以準備當時的行車記錄器畫面作為證據。申訴時說明當時的交通狀況，以及您已盡力配合的事實。根據實務經驗，這類申訴通常能獲得理解。

2.救護車從對向車道駛來

許多駕駛人對於對向救護車的處理方式感到困惑。到底對向來的救護車需不需要讓？這個問題的答案取決於道路的實際狀況。

如果是雙向車道且中間沒有實體分隔島，雙向車輛都需要讓道並緊靠右側。這是因為救護車在緊急情況下可能需要借用對向車道通行，以繞過前方障礙物。此時您應該將車輛暫時停至妥適地點，為救護車提供最大的通行空間。

但如果道路中間有實體分隔島或護欄，對向的救護車理論上無法穿越到您這側。這種情況下，您不需要特別避讓，維持正常行駛即可。不過仍要提高警覺，因為救護車在路口可能會轉向進入您的車道。

要特別注意的是，聲音的方向性有時會產生誤導。救護車的警笛聲可能因為建築物反射而讓您誤判方向。建議您不只用耳朵聽，更要用眼睛觀察四周，確認救護車的實際位置與行進方向。

3.多台救護車同時通過

在重大事故或災害現場附近，您可能會遇到連續多台救護車、消防車或警車經過的情況。這種場景需要更謹慎的應對方式。

最常見的錯誤是：第一輛緊急車輛通過後，駕駛人立即恢復行駛，結果與緊隨而來的第二輛緊急車輛發生衝突。建議您在第一輛緊急車輛通過後，不要馬上回到車道，應該再等待5到10秒，確認後方沒有其他緊急車輛再行動。

有些情況下，多台救護車會採取編隊行駛的方式。這通常發生在重大事故或大量傷患需要運送時。編隊中的救護車可能間隔較短，如果您貿然插入車隊之間，可能會干擾救援效率，甚至造成危險。

處理這種情況的要訣是：

  • 聽到第一輛緊急車輛時就做好禮讓準備
  • 第一輛通過後保持避讓狀態，不要急著回到車道
  • 持續觀察後方，確認沒有其他緊急車輛再恢復行駛
  • 如果不確定，寧可多等幾秒鐘，安全第一

（四）哪些情況算是「不讓救護車」？

許多駕駛人可能會疑惑，到底什麼樣的情況才算是違反禮讓救護車的規定？雖然法律條文明確規範了駕駛人的義務，但在實際道路情況中，違規行為可能以各種形式出現。透過具體的不讓救護車案例，我們能更清楚地理解哪些行為會受到處罰。

以下將說明三種最常見的違規情況，幫助您在日常駕駛時避免觸法。

1.當救護車鳴笛時沒有即時反應

最常見的違規情況就是聽到救護車鳴笛聲後，駕駛人沒有在合理時間內採取避讓措施。有些駕駛人會繼續以原本的速度行駛，既不減速也不靠邊停車。

這裡所說的「即時」並非要求您瞬間反應。法律認定的合理時間通常是指聽到警笛後的幾秒鐘內，就應該開始採取避讓行動。

值得注意的是，「我沒聽到警笛」通常不能作為免罰的理由。因為駕駛人本來就有隨時注意路況的義務，包括留意周遭的聲音和緊急車輛。如果您開車時音響音量過大，或使用耳機聽音樂，導致無法聽到救護車警笛，仍然可能面臨處罰。

此外，看到救護車後才開始猶豫該如何反應，或是動作過於緩慢，也可能被認定為未即時禮讓。建議駕駛人平時就應該熟悉正確的禮讓步驟，才能在緊急時刻做出適當反應。

2.在狹窄道路或巷弄中阻礙通行

另一種常見的阻擋救護車情況，發生在狹窄的道路或巷弄中。

新北市樹林區就發生了一起典型的不讓救護車案例。當時一輛救護車載著被救護者要從小巷離開，有一輛計程車卻從對向駛進巷子。這個行為直接導致救護車受到阻擋，無法順利前行。

更嚴重的是，計程車司機被要求讓道後仍未積極配合。這種消極不作為的態度讓情況更加惡化，最終該司機遭重罰新台幣3,600元罰鍰，並被吊銷駕駛執照。

司機不服提起行政爭訟，但法院仍然維持原判。法院認為駕駛人不僅在第一時間未禮讓救護車，在被明確要求後仍不配合，這種態度顯示出對他人生命安全的漠視。

類似的情況還包括在救護車必經路線上違規停車、在狹窄路段並排停車導致救護車無法通過等。這些行為都可能構成阻擋救護車的違規情形。

3.惡意妨礙或利用救護車開道

最惡劣的違規行為包括故意阻擋救護車，或是想利用救護車來「借道」。有些駕駛人會故意在救護車前方慢行，阻礙其通行速度，甚至與救護車競速。

另一種常見的違規情況是跟隨救護車急駛。部分駕駛人看到救護車開道後，會緊跟在救護車後方快速通過路口或擁擠路段，想要「借用」救護車開出的通道。

這種跟隨救護車的行為不僅危險，也明確違法。根據道路交通管理處罰條例，這類行為會被處以新台幣600元至1800元的罰鍰。跟車過近還可能造成追撞風險，影響救護車的緊急救援任務。

有些駕駛人甚至會在救護車變換車道時，搶先佔據該車道，迫使救護車無法順利行駛。這些行為都顯示出駕駛人缺乏對生命的尊重，也嚴重違反交通法規。

因為禮讓救護車被開罰單怎麼辦？

（一）禮讓過程中可能產生的違規行為

禮讓救護車違規的情況有很多種。最常見的包括闖紅燈、違規轉彎、跨越實線、壓越禁止變換車道線，以及臨時停車等。每一種情況都可能觸發科技執法系統。

以下是幾種最容易產生救護車罰單的行為：

  • 闖紅燈前進：為了讓出空間而在紅燈時向前移動
  • 違規轉彎：在禁止轉彎處轉彎以避讓救護車
  • 跨越分隔島：為了讓路而駛上安全島或分隔島
  • 壓越雙白線：在高速公路上變換車道讓出內側車道
  • 違規停車：緊急停靠在禁止停車區域

這些行為在一般情況下確實違反交通規則。但當目的是為了禮讓救護車時，法律上可能構成「緊急避難」，可以透過申訴程序來釐清責任。

這些行為能否成功申訴，取決於幾個關鍵因素：

  • 當下的交通狀況是否確實無其他選擇
  • 是否有明確的救護車鳴笛證據
  • 行為是否造成其他用路人的危險
  • 是否有行車記錄器或其他證據支持

一般來說，若能證明當時情況緊急且別無選擇，申訴成功的機會較高。但若有其他更安全的禮讓方式而你選擇了危險的做法，申訴可能較困難。

記住，法律保護的是合理且必要的緊急避難行為。如果你的禮讓方式造成更大的危險，即使出於好意，仍可能需要承擔法律責任。

禮讓救護車被開罰單

（二）罰單申訴完整流程

面對因禮讓救護車而產生的交通違規罰單，了解完整的申訴流程能幫助你有效維護自身權益。許多駕駛人收到罰單後會感到不知所措，其實只要把握正確的時機和方法，罰單申訴並不困難。

根據台南案例報導，民眾若因避讓救護車發生事故或遭舉發違規，可以依據《道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條第一項第十五款規定提出申訴。該法條明確指出：「因客觀事實（閃避救護車），致違反本條例規定係出於不得已之行為」，依法可免罰。

為避免民眾以此為由鑽漏洞，大多需要民眾自行負擔舉證責任。這就是為什麼準備完整的證據資料非常重要。

1.申訴的黃金時間與管道

時效是交通違規申訴成功的第一個關鍵。收到罰單通知後，你有30天的申訴期限，務必把握這個黃金時間。

超過期限後申訴會變得更加複雜，甚至可能失去申訴的機會。因此建議收到罰單後立即檢視違規內容，確認是否因禮讓救護車所致。

目前台灣的罰單申訴管道主要有三種選擇：

  • 向開單單位提出申訴：通常是各地交通警察大隊或公路警察局，這是最直接的申訴管道，適合證據明確的案件
  • 向地方交通事件裁決中心申訴：各縣市都設有裁決中心，專門處理交通違規案件，具有獨立審查權限
  • 向監理站（所）申訴：監理機關也接受申訴案件，特別適合涉及駕照記點的違規

這三種管道各有特點，你可以依據自身情況選擇。目前大部分管道都提供線上申訴服務，也可以選擇臨櫃辦理。

線上申訴方便快速，但臨櫃辦理可以當面說明情況，各有優勢。建議先透過線上系統了解申訴所需文件，再決定採用哪種方式。

2.需要準備的證據資料

成功申訴的關鍵在於完整的證據資料。由於舉證責任在駕駛人身上，你需要準備足以證明當時確實在禮讓救護車的相關證據。

除了提供事發地點、時間及避讓之救護車車牌外，以下三類證據將大幅提升你的申訴流程成功率。

行車記錄器影像的重要性

行車記錄器是最有力的證據，能清楚記錄當時的完整狀況。理想的行車記錄器影像應包含以下內容：

  • 完整的時間戳記，證明違規發生的精確時刻
  • 清楚顯示救護車的鳴笛聲和閃燈畫面
  • 你採取避讓動作的完整過程
  • 周遭路況和其他車輛的反應

影像畫質要清晰，能辨識救護車的外觀特徵。如果記錄器有聲音功能，救護車的鳴笛聲更是關鍵證據。

建議將影片剪輯成重點片段，但保留前後30秒的完整脈絡。這樣既能讓承辦人員快速理解狀況，又不會因檔案過大而傳輸困難。

現場照片與時間記錄

如果沒有行車記錄器，現場照片與詳細記錄就成為重要替代證據。事發當下或事後應盡可能拍攝以下內容：

  • 道路狀況全景，包括車道配置和交通標誌
  • 你的車輛位置與周遭環境
  • 相關的交通標線和號誌
  • 任何能證明當時情況的細節

同時要詳細記錄精確的時間、地點，以及救護車的車號(如果有看到)。這些資訊可以協助相關單位查證救護車執勤記錄。

許多消防局都有派遣記錄系統，可以查詢特定時段特定路段是否有救護車出勤。你的詳細記錄將有助於比對這些官方資料。

證人證詞與其他佐證

如果當時有其他人在場，證人證詞能為你的說法增加可信度。最理想的證人是同車乘客，因為他們的證詞最直接。

其他在場的駕駛人或路人也可以作證。可以請他們提供書面證明，說明當時確實看到救護車通過，以及你的避讓行為。

此外，你還可以向消防局申請救護車執勤記錄。這份官方文件能證明該時段該路段確實有救護車執行任務，是非常有力的佐證資料。

3.申訴書撰寫要點與注意事項

一份完善的交通違規申訴書能讓承辦人員快速理解你的狀況，提高申訴成功率。撰寫時請掌握以下要點：

  • 清楚陳述事實經過：用簡潔的文字說明事發時間、地點、當時路況，以及你如何察覺救護車並採取避讓動作
  • 說明禮讓的必要性：強調當時情境的緊急性，解釋為何必須採取該違規行為來讓行救護車
  • 引用相關法條：明確提及《道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第12條第一項第十五款的緊急避難條款
  • 列舉所有證據：詳細說明你附上哪些證據資料，方便承辦人員查閱
  • 保持誠懇態度：語氣要誠懇但堅定，避免情緒化或指責性的字眼

申訴書的結構要條理清晰，建議分段書寫。第一段說明申訴事由，第二段詳述事發經過，第三段提出法律依據，最後一段表達申訴請求。

記得在文末附上你的聯絡方式，以便承辦人員需要補充資料時能快速聯繫你。如果可以，請保留申訴文件的副本，作為後續追蹤的依據。

整個申訴流程可能需要數週時間，請保持耐心。如果初次申訴未獲受理，還可以提起訴願或行政訴訟，但建議在第一次申訴時就準備充分，提高一次成功的機會。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook