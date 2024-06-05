妨害公務罪涵蓋哪些內容？律師用實際案例讓你秒懂！

（一）妨害公務罪的定義和種類

（一）妨害公務罪的定義和種類

為維護國家秩序與保障國家安全及領土完整，防止對行政和司法公正造成威脅，制定妨害公務罪至關重要，這有助於保障公務人員的安全，確保公務員能夠無礙地執行其合法職責，因此妨害公務罪是被納入在刑法規範之中的唷！

刑法分則第五章為「妨害公務罪」專章，從第135條至第141條，對於干擾執行職務、破壞公文和公物、毀損文告以及侮辱公務員等不同方面進行了明確的規定。妨害公務罪的具體規範和相關法條如下：

妨害執行職務

第135條規定，在公務員依法履行職務過程中，對其實施暴力或脅迫的行為。

聚眾妨害執行職務

第136條規定，公然聚眾阻撓公務員執行職務的行為，其中參與者可被處以最高1年的有期徒刑，主犯及實施者則可被判處最高7年。

妨害考試

第137條規定，對利用欺詐或其他非法方式影響官方考試結果的行為，可判處最高1年徒刑，未遂行為也將受到懲罰。

毀損公文書及公物

第138條規定，涉及故意破壞、損毀或隱藏公務員管理的文件、物品等，可面臨最高5年的有期徒刑。 損壞封條及違背命令之行為：第139條規定，對損壞、移除或污染公務封印行為，或違反公務員命令的行為，處以最高1年刑罰。

侮辱公務員

第140條規定，在公務員執法過程中進行侮辱的行為，可能被判處1年以下有期徒刑、拘役或最高新台幣100,000元罰款。

損壞公共場所文告

第141條規定，在公共場所故意損壞、移除或弄髒公告的行為，將被處以拘役或最高新台��幣3,000元罰金。

這些規定共同構成了妨害公務罪的法律框架，旨在保護公務人員免受不法干擾，確保能有效履行職責。