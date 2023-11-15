搜索票是什麼？律師3分鐘幫你了解警察搜索票與無令狀搜索

什麼是無令狀搜索？哪些情況下可以無令狀搜索？

在台灣確實存在一些特殊情況，警察可以在沒有搜索票的情況下進行搜查，這種情形被稱為「無令狀搜索」。

無令狀搜索（無票搜索）的規定是刑事訴訟法中對執法效率和公民自由之間平衡的體現。在實務操作中，執法人員需嚴格遵守法律規定，以確保其行為的合法性，同時保護公民的基本權利不受不當侵害。在進行無令狀搜索時，警察和其他執法人員必須嚴格遵循法律規定，確保搜索的合法性和適當性，以下是無令狀搜索的幾種常見情形：