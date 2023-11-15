搜索票是什麼？律師3分鐘幫你了解警察搜索票與無令狀搜索

什麼是搜索票？搜索票有什麼效力？
搜索票是台灣刑事訴訟法中一個重要的法律程序，它賦予檢警等執法人員在特定條件下對特定地點進行搜查的合法權限。接下來讓我們深入了解搜索票的作用和範圍！
（一）搜索票的作用是什麼？搜索範圍有多大？
（一）搜索票的作用是什麼？搜索範圍有多大？
根據刑事訴訟法第128條第1項，搜索票的開立需符合以下條件：
- 核發原因：搜索票應詳細說明開立的案由。
- 搜索對象：應清楚記載應搜索的被告、犯罪嫌疑人或須扣押的物品。若被告或嫌疑人身份不明，則可不記載。
- 搜索項目：需具體記載搜索的具體項目。
- 搜索範圍：明確指出可進行搜索的地域範圍。
- 有效期限：搜索票必須註明有效期限，逾期則不能執行搜索，搜索後應返還搜索票。
此外，搜索票必須有法官簽名，且法官需對執行人員提出行為指示。考慮到偵查不公開的原則，搜索票的具體核發程序則不會對外公開。
（二）搜索票的效力與限制
（二）搜索票的效力與限制
搜索票具有明確的有效期限。逾期後，即使持有搜索票，檢警也無法進行搜索，被搜索人有權拒絕任何搜查活動。
根據刑事訴訟法第146條，對於有人居住或看守的住宅或其他場所，晚上不得進行搜索或扣押，除非存在下列情況：
- 急迫情形：例如防止證據毀損或流失。
- 居住者同意：若居住者、看守人或其代表同意，則可進行夜間搜索。
綜上所述，搜索票是一種嚴格受法律規範的法律文書，旨在平衡執法效率與公民權利。當檢警執行搜索時，民眾應仔細檢查搜索票的有效性，包括人員、事由、時間、地點等信息，以確保自身權益不受侵犯。
搜索票的聲請與核發流程
搜索票的核發流程涉及多個部門的協作，這個過程旨在確保搜索票的合法性和必要性。
（一）搜索票聲請的步驟
（一）搜索票聲請的步驟
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警方聲請
警方在懷疑犯罪情況下，需先向檢察官提出搜索票聲請書。此聲請書應詳細說明搜索的理由和必要性。
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檢察官
- 審核聲請：檢察官將審核警方提交的聲請書，確認其合法性和充分性。
- 主動聲請：若檢察官在偵辦過程中認�為有必要，也可以主動向法院聲請搜索票。
- 法院審核與核發
檢察官同意後，聲請書會提交至地方法院，法官將審核此聲請書，並根據其內容決定是否簽發搜索票。
（二）搜索票核發要多久？
（二）搜索票核發要多久？
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核發時間
搜索票的核發時間並非固定，它取決於各地方法院的內部作業流程以及聲請書的完整性和情況的緊急程度，不過一般實務上都會在當天，至多隔天核發。
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效率與審慎的平衡
在緊急情況下，法院可能會加快審核流程，但在一般情況下，法官需要充分審查聲請書的各項細節，以確保法律程序的正當性。
什麼是無令狀搜索？哪些情況下可以無令狀搜索？
在台灣確實存在一些特殊情況，警察可以在沒有搜索票的情況下進行搜查，這種情形被稱為「無令狀搜索」。
無令狀搜索（無票搜索）的規定是刑事訴訟法中對執法效率和公民自由之間平衡的體現。在實務操作中，執法人員需嚴格遵守法律規定，以確保其行為的合法性，同時保護公民的基本權利不受不當侵害。在進行無令狀搜索時，警察和其他執法人員必須嚴格遵循法律規定，確保搜索的合法性和適當性，以下是無令狀搜索的幾種常見情形：
（一）附帶搜索
（一）附帶搜索
- 定義：警方在逮捕或拘留犯罪嫌疑人時，可以對其身體或隨身物品進行搜查，包括使用的交通工具。
- 目的：確保執法人員安全，防止犯罪嫌疑人使用隱藏武器抵抗逮捕。
- 範圍限制：如果需要搜查嫌疑人的其他私人場所（如辦公室或公寓），則需要搜索票。
（二）逕行搜索
（二）逕行搜索
- 情況：追捕現行犯、逮捕或拘役嫌疑人時，若有充足證據顯示他們在某特定場所。
- 法律依據：刑事訴訟法第131條規定了逕行搜索的合法性。
- 事後程序：需事後補發搜索票，以確保搜索的合法性。
（三）緊急搜索
（三）緊急搜索
- 條件：當有合理理由相信證據可能在短時間內被銷毀、偽造或變造。
- 限制：可以先行搜查，但必須事後向法院申請補發搜索票。
- 證據合法性：若無補發程序，所得證據可能在法庭上被排除。
（四）同意搜索
（四）同意搜索
- 原則：當事人同意後，警察可在無搜索票的情況下進行搜索。
- 權利：任何人都有權拒絕同意搜查。
- 身份確認：當檢警要求進行搜索時，應先確認其身份，以防止詐騙或其他風險。
搜索扣押是什麼意思？哪些東西可能會被扣押？
在遇到警察要求進行搜查的情況時，了解您的權利和相關法律規定是非常重要的。如果您被搜索了，以下內容務必要了解！
（一）有搜索票的扣押
（一）有搜索票的扣押
- 扣押原則：當執法人員在搜索過程中發現可作為證據或依法得沒收的物品時，為了防止這些物品被湮滅或非法處置，國家會暫時保管這些物品，即所謂的「扣押」。
- 法律依據：扣押是一種對人民財產權的干預，因此在原則上需要有搜索票的指示。
- 搜索票範圍外的扣押：若在搜索過程中意外發現其他證據或違禁品，即使這些物品未在搜索票上記載，根據台灣刑事訴訟法第137條、第152條的規定，也可以進行扣押，以保全證據。
（二）無令狀扣押
（二）無令狀扣押
在沒有搜索令的情況下合法扣押通常必須滿足以下條件：
- 合法程序：執法人員必須是在執行合法搜索、拘提、逮捕等程序時進入場所。
- 一目瞭然法則：在目視範圍內發現應扣押之物，而非通過進一步的翻動或搜索。
- 證據或可沒收性質：有合理理由認為這些物品可作為證據或是依法可沒收的物品（如槍枝、彈藥等違禁品）。
在這種情況下，即使沒有搜索令，也可以合法進行扣押，因為這並不會擴大對被搜索人隱私的干預。
被搜索時的注意事項與常見問題
在遇到警察要求進行搜查的情況時，了解您的權利和相關法律規定是非常重要的。如果您被搜索了，以下內容務必要了解！
（一）警察要求進行搜查時的應對
（一）警察要求進行搜查時的應對
- 拒絕開門：如果警察沒有持有搜索票，您有權拒絕開門和拒絕搜查。
- 搜索票情況：若警察持有搜索票，代表警察有法律授權可以強行進入，例如用工具破門。
- 扣押物品目錄表：在搜索過程中，警方需填寫扣押物品目錄表，並需被搜索人確認簽名。
（二）被搜索人不在家時的情況
（二）被搜索人不在家時的情況
- 同居者同意：若同居的人非犯罪嫌疑人或被告，他們可以獨立地同意警察進行搜索。
- 共享空間的範圍：同居者的同意僅限於他們有權管領的範圍。例如，在共享的客廳，兩位居住者都有同意權，但在個人房間則只有房間所有人有此權力。
- 有搜索票情況：若警方持有搜索票，則無論被搜索人是否在家，或者同居者是否同意，警方均可進行搜索。
（三）遇到搜查時的注意事項
（三）遇到搜查時的注意事項
建議您：
- 檢查搜索票的內容，核對�人員、地點、時間等資訊。
- 立場堅定，拒絕不合理的搜查。
- 若無搜索票，要求對方出示身份證明。
- 保持冷靜，理性溝通。
切勿：
- 因恐懼而輕率同意搜查。
這些原則有助於確保您的法律權利在面對搜查時不被侵犯。明確了解自己的權利和警方的權限，才能在法律框架內保護自身利益。
以上是關於搜索票的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！