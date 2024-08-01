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現行犯的定義

「現行犯」人人得而逮之？律師：法律上你也能合法逮捕人！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-08-01更新 2026-08-05
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

在刑事訴訟法中，現行犯是指在犯罪行為發生時或發生後短時間內被發現的犯罪嫌疑人。現行犯認定對於及時制止犯罪行為、保護公共安全具有重要意義。本文就讓我們進一步了解現行犯、準現行犯的定義，以及逮捕現行犯要注意的事項吧！

怎樣算是現行犯？現行犯定義看這邊！

（一）現行犯的定義

根據刑事訴訟法第88條，現行犯可分為以下幾種情況：

  1. 在犯罪行為當下被目擊者發現的犯罪嫌疑人。
  2. 在犯罪行為結束後立即被發現的犯罪嫌疑人。
  3. 雖然沒有直接目擊犯罪過程，但被追呼為犯罪嫌疑人者。
  4. 因持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者。

接著，讓我們進一步了解這四種情形的細節。

1.現行犯：當場被發現犯罪的情況

當一個人正在進行犯罪行為，並且被其他人當場發現時，這種情況毫無疑問地屬於現行犯。舉例來說，如果有人在光天化日之下行竊，並被路人或警察當場逮個正著，這就是典型的刑事訴訟法現行犯。在這種情況下，目擊者可以立即採取行動，逮捕犯罪嫌疑人。

（二）什麼是「準現行犯」？

除了上述犯罪是當場被看到的情況，準現行犯是指雖然不是在犯罪當下或犯罪後立即被發現，但因持有兇器、贓物等物品，或在身體、衣物上有明顯犯罪痕跡，而被合理懷疑為犯罪嫌疑人的情況。準現行犯定義擴大了現行犯的認定範圍，有助於執法機關及時介入，防止犯罪行為的進一步發生。

1.準現行犯：犯罪後立即被發現

除了當場被發現犯罪，犯罪行為結束後立即被發現也屬於現行犯的範圍。這種情況通常發生在犯罪行為結束後的短時間內，嫌疑人還來不及逃離現場就被人發現。例如，小偷剛偷完東西準備離開，卻被失主或其他人發現並追趕，這種情況也可以視為現行犯。

2.準現行犯：被他人指認為犯罪人

有時候，即使犯罪行為沒有被你當場目擊，嫌疑人也可能因為被其他人追呼指認而成為現行犯。這種情況下，如果有人大聲指認某個人就是犯罪嫌疑人，並且追趕該名嫌疑人，這也構成了現行犯。

3.準現行犯：明顯可被懷疑是犯罪人的情況

如果嫌疑人身上帶有明顯不是自己血跡、或是身上攜帶兇器或贓物，如騎乘贓車等，並且被人發現，這種情況也可以視為現行犯。

現行犯一定要逮捕嗎？有哪些注意事項？

一般民眾可以逮捕現行犯嗎？

（一）一般民眾可以逮捕現行犯嗎？

根據刑事訴訟法的規定，任何人在發現現行犯或準現行犯時，都有權利逮捕犯罪嫌疑人。這意味著，只要符合現行犯逮捕要件，不論是警察、保全人員或一般民眾，都可以合法地逮捕現行犯。

現行犯逮捕程序的核心，在於確認犯罪嫌疑人是否符合現行犯或準現行犯的要件。根據實務見解，對於準現行犯的認定標準，並不需要達到100%的確信，只要基於合理懷疑即可採取逮捕行動。這賦予民眾更大的彈性和權限，在面對可疑犯罪行為時，及時制止犯罪的發生。

然而，民眾在行使現行犯逮捕權時，仍需謹慎評估情況，確保自身安全並避免侵犯他人權益。以下是幾點建議：

  • 評估自身能力：在面對犯罪嫌疑人時，要衡量自己的體能和技巧是否足以制服對方，避免不必要的危險。
  • 尋求協助：如果情況允許，可以尋求周圍民眾或保全人員的協助，共同進行逮捕。
  • 適當使用武力：逮捕現行犯時，應以最小必要的武力為原則，避免過當使用暴力，造成無謂的傷害。
  • 立即報警：逮捕現行犯後，應立即通知警察機關，並配合後續的調查和偵訊程序。

（二）逮捕現行犯的程序與要件

當目擊犯罪行為發生時，民眾可以依法逮捕現行犯。然而，為了確保逮捕過程的合法性和安全性，民眾在逮捕現行犯時應注意以下幾個要點：

1.確認是否符合現行犯的要件

在決定逮捕現行犯之前，必須先確認對方是否確實符合現行犯的要件。根據刑事訴訟法的規定，現行犯是指正在實施犯罪行為、或犯罪行為剛結束而在場被發現、或在追呼聲中被發現的人。

如果不確定對方是否屬於現行犯，最好先報警並等待警方處理，以免造成不必要的糾紛或法律風險。

2.採取適當的逮捕方式

逮捕現行犯時，應以適當的方式制伏嫌疑人，避免過當使用武力。民眾可以使用言語勸阻、攔截等方式，必要時也可以使用適度的肢體制伏，但不得超過必要的程度。在逮捕過程中，也要注意保護自身和他人的安全，避免發生意外或受到傷害。

3.立即通知警察機關

逮捕現行犯後，應立即通知警察機關，並將嫌疑人移交警方處理。根據刑事訴訟法第92條的規定，沒有偵查權限的一般人如果逮捕了現行犯，必須立刻將現行犯送交給警察、或檢察官。

延誤移交可能會影響案件的偵辦，也可能面臨妨害公務或非法拘禁的指控。因此，民眾在逮捕現行犯後，應儘速與警方聯繫，配合後續的調查和偵訊工作。

現行犯逮捕常見問題！

（一）逮捕現行犯的法律風險

民眾在面臨現行犯時，雖然法律賦予了逮捕的權力，但行使此權力仍需謹慎，以免觸犯法律疏失。在逮捕過程中，應特別注意以下兩點，以降低法律風險：

1.避免使用過當武力

民眾在逮捕現行犯時，可能會因情緒激動或不熟悉逮捕技巧，而過當使用武力，導致嫌疑人受傷或其他意外發生。這種情況下，逮捕者可能面臨傷害罪的指控。因此，在逮捕時應盡量避免使用武力，或僅使用必要的最小武力來制服嫌疑人。如果嫌疑人並未抗拒或已經停止抵抗，就不應繼續使用武力。

此外，如果逮捕的對象並非真正的現行犯，例如僅是竊盜未遂現行犯，或是根本不構成竊盜罪非現行犯，過當使用武力就可能觸犯刑法。因此，在決定是否使用武力時，應審慎評估情況，以免觸法。

2.防止侵犯他人權益

在逮捕現行犯的過程中，民眾也應注意不要侵犯嫌疑人或其他無辜民眾的權益。例如，不得非法限制嫌疑人的人身自由，也不得搜索嫌疑犯。即使嫌疑人確實涉嫌犯罪，也應尊重其基本權利，不得以私刑的方式處置。

另外，如果錯把無辜民眾當成嫌疑人，導致其權益受損，逮捕者也可能面臨強制罪或妨害自由罪的指控。因此，在逮捕前應仔細觀察和判斷，確保對象確實符合現行犯的要件，避免錯抓無辜民眾，萬一發生誤會，也應立即釋放被逮捕者，並誠懇道歉，以減輕法律責任。

（二）違反保護令也算現行犯嗎？

違反保護令的行為確實可被視為現行犯，警方可以根據《家庭暴力防治法》第29條直接逮捕。此外，即使施暴者不在現場，若有證據顯示其有重大嫌疑且存在繼續侵害的危險，警方亦可採取緊急措施拘提嫌疑人。這些規定旨在保障家庭暴力受害者的安全，提供及時有效的法律保護。

1.對方違反保護令，我的家人可以逮捕他嗎？

違反保護令罪依據《家庭暴力防治法》第61條是有刑責的，所以如果你的家人目擊對方違反保護令，也可以依刑事訴訟法第88條逮捕對方！

（三）我發現現行犯的話，一定要逮捕他嗎？

現行犯一定要逮捕嗎？這取決於情況的緊急程度和嚴重性，如果對方手上有凶器或式雙方體型、力氣有明顯落差，建議還是直接報警。

在逮捕現行犯時，民眾應謹慎評估案件情況，遵循適當的程序，並與警方密切合作，以確保逮捕的合法性和有效性。

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