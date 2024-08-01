「現行犯」人人得而逮之？律師：法律上你也能合法逮捕人！

怎樣算是現行犯？現行犯定義看這邊！
（一）現行犯的定義
（一）現行犯的定義
根據刑事訴訟法第88條，現行犯可分為以下幾種情況：
- 在犯罪行為當下被目擊者發現的犯罪嫌疑人。
- 在犯罪行為結束後立即被發現的犯罪嫌疑人。
- 雖然沒有直接目擊犯罪過程，但被追呼為犯罪嫌疑人者。
- 因持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者。
接著，讓我們進一步了解這四種情形的細節。
1.現行犯：當場被發現犯罪的情況
當一個人正在進行犯罪行為，並且被其他人當場發現時，這種情況毫無疑問地屬於現行犯。舉例來說，如果有人在光天化日之下行竊，並被路人或警察當場逮個正著，這就是典型的刑事訴訟法現行犯。在這種情況下，目擊者可以立即採取行動，逮捕犯罪嫌疑人。
（二）什麼是「準現行犯」？
（二）什麼是「準現行犯」？
除了上述犯罪是當場被看到的情況，準現行犯是指雖然不是在犯罪當下或犯罪後立即被發現，但因持有兇器、贓物等物品，或在身體、衣物上有明顯犯罪痕跡，而被合理懷疑為犯罪嫌疑人的情況。準現行犯定義擴大了現行犯的認定範圍，有助於執法機關及時介入，防止犯罪行為的進一步發生。
1.準現行犯：犯罪後立即被發現
除了當場被發現犯罪，犯罪行為結束後立即被發現也屬於現行犯��的範圍。這種情況通常發生在犯罪行為結束後的短時間內，嫌疑人還來不及逃離現場就被人發現。例如，小偷剛偷完東西準備離開，卻被失主或其他人發現並追趕，這種情況也可以視為現行犯。
2.準現行犯：被他人指認為犯罪人
有時候，即使犯罪行為沒有被你當場目擊，嫌疑人也可能因為被其他人追呼指認而成為現行犯。這種情況下，如果有人大聲指認某個人就是犯罪嫌疑人，並且追趕該名嫌疑人，這也構成了現行犯。
3.準現行犯：明顯可被懷疑是犯罪人的情況
如果嫌疑人身上帶有明顯不是自己血跡、或是身上攜帶兇器或贓物，如騎乘贓車等，並且被人發現，這種情況也可以視為現行犯。
現行犯一定要逮捕嗎？有哪些注意事項？
（一）一般民眾可以逮捕現行犯嗎？
（一）一般民眾可以逮捕現行犯嗎？
根據刑事訴訟法的規定，任何人在發現現行犯或準現行犯時，都有權利逮捕犯罪嫌疑人。這意味著，只要符合現行犯逮捕要件，不論是警察、保全人員或一般民眾，都可以合法地逮捕現行犯。
現行犯逮捕程序的核心，在於確認犯罪嫌疑人是否符合現行犯或準現行犯的要件。根據實務見解，對於準現行犯的認定標準，並不需要達到100%的確信，只要基於合理懷疑即可採取逮捕行動。這賦予民眾更大的彈性和權限，在面對可疑犯罪行為時，及時制止犯罪的發生。
然而，民眾在行使�現行犯逮捕權時，仍需謹慎評估情況，確保自身安全並避免侵犯他人權益。以下是幾點建議：
- 評估自身能力：在面對犯罪嫌疑人時，要衡量自己的體能和技巧是否足以制服對方，避免不必要的危險。
- 尋求協助：如果情況允許，可以尋求周圍民眾或保全人員的協助，共同進行逮捕。
- 適當使用武力：逮捕現行犯時，應以最小必要的武力為原則，避免過當使用暴力，造成無謂的傷害。
- 立即報警：逮捕現行犯後，應立即通知警察機關，並配合後續的調查和偵訊程序。
（二）逮捕現行犯的程序與要件
（二）逮捕現行犯的程序與要件
當目擊犯罪行為發生時，民眾可以依法逮捕現行犯。然而，為了確保逮捕過程的合法性和安全性，民眾在逮捕現行犯時應注意以下幾個要點：
1.確認是否符合現行犯的要件
在決定逮捕現行犯之前，必須先確認對方是否確實符合現行犯的要件。根據刑事訴訟法的規定，現行犯是指正在實施犯罪行為、或犯罪行為剛結束而在場被發現、或在追呼聲中被發現的人。
如果不確定對方是否屬於現行犯，最好先報警並等待警方處理，以免造成不必要的糾紛或法律風險。
2.採取適當的逮捕方式
逮捕現行犯時，應以適當的方式制伏嫌疑人，避免過當使用武力。民眾可以使用言語勸阻、攔截等方式，必要時也可以使用適度的肢體制伏，但不得超過必要的程度。在逮捕過程中，也要注意保護自身和他人的安全，避免發生意外或受到傷害。
3.立即通知警察機關
逮捕現行犯後，應立即通知警察機關，並將嫌疑人移��交警方處理。根據刑事訴訟法第92條的規定，沒有偵查權限的一般人如果逮捕了現行犯，必須立刻將現行犯送交給警察、或檢察官。
延誤移交可能會影響案件的偵辦，也可能面臨妨害公務或非法拘禁的指控。因此，民眾在逮捕現行犯後，應儘速與警方聯繫，配合後續的調查和偵訊工作。
現行犯逮捕常見問題！
（一）逮捕現行犯的法律風險
（一）逮捕現行犯的法律風險
民眾在面臨現行犯時，雖然法律賦予了逮捕的權力，但行使此權力仍需謹慎，以免觸犯法律疏失。在逮捕過程中，應特別注意以下兩點，以降低法律風險：
1.避免使用過當武力
民眾在逮捕現行犯時，可能會因情緒激動或不熟悉逮捕技巧，而過當使用武力，導致嫌疑人受傷或其他意外發生。這種情況下，逮捕者可能面臨傷害罪的指控。因此，在逮捕時應盡量避免使用武力，或僅使用必要的最小武力來制服嫌疑人。如果嫌疑人並未抗拒或已經停止抵抗，就不應繼續使用武力。
此外，如果逮捕的對象並非真正的現行犯，例如僅是竊盜未遂現行犯，或是根本不構成竊盜罪非現行犯，過當使用武力就可能觸犯刑法。因此，在決定是否使用武力時，應審慎評估情況，以免觸法。
2.防止侵犯他人權益
在逮捕現行犯的過程中，民眾也應注意不要侵犯嫌疑人或其他無辜民眾的權益。例如，不得非法限制嫌疑人的人身自由，也不得搜索嫌疑犯。即使嫌疑人確實涉嫌犯罪，也應尊重其基本權利，不得以私刑的方式處置。
另外，如果錯把無辜民眾當成嫌疑人，導致其權益受損，逮捕者也可能面臨強制罪或妨害自由罪的指控。因此，在逮捕前應仔細觀察和判斷，確保對象確實符合現行犯的要件，避免錯抓無辜民眾，萬一發生誤會，也應立即釋放被逮捕者，並誠懇道歉，以減輕法律責任。
（二）違反保護令也算現行犯嗎？
（二）違反保護令也算現行犯嗎？
違反保護令的行為確實可被視為現行犯，警方可以根據《家庭暴力防治法》第29條直接逮捕。此外，即使施暴者不在現場，若有證據顯示其有重大嫌疑且存在繼續侵害的危險，警方亦可採取緊急措施拘提嫌疑人。這些規定旨在保障家庭暴力受害者的安全，提供及時有效的法律保護。
1.對方違反保護令，我的家人可以逮捕他嗎？
違反保護令罪依據《家庭暴力防治法》第61條是有刑責的，所以如果你的家人目擊對方違反保護令，也可以依刑事訴訟法第88條逮捕對方！
（三）我發現現行犯的話，一定要逮捕他嗎？
（三）我發現現行犯的話，一定要逮捕他嗎？
現行犯一定要逮捕嗎？這取決於情況的緊急程度和嚴重性，如果對方手上有凶器或式雙方體型、力氣有明顯落差，建議還是直接報警。
在逮捕現行犯時，民眾應謹慎評估案件情況，遵循適當的程序，並與警方密切合作，以確保逮捕的合法性和有效性。