「現行犯」人人得而逮之？律師：法律上你也能合法逮捕人！

（二）什麼是「準現行犯」？

（二）什麼是「準現行犯」？

除了上述犯罪是當場被看到的情況，準現行犯是指雖然不是在犯罪當下或犯罪後立即被發現，但因持有兇器、贓物等物品，或在身體、衣物上有明顯犯罪痕跡，而被合理懷疑為犯罪嫌疑人的情況。準現行犯定義擴大了現行犯的認定範圍，有助於執法機關及時介入，防止犯罪行為的進一步發生。

1.準現行犯：犯罪後立即被發現

除了當場被發現犯罪，犯罪行為結束後立即被發現也屬於現行犯��的範圍。這種情況通常發生在犯罪行為結束後的短時間內，嫌疑人還來不及逃離現場就被人發現。例如，小偷剛偷完東西準備離開，卻被失主或其他人發現並追趕，這種情況也可以視為現行犯。

2.準現行犯：被他人指認為犯罪人

有時候，即使犯罪行為沒有被你當場目擊，嫌疑人也可能因為被其他人追呼指認而成為現行犯。這種情況下，如果有人大聲指認某個人就是犯罪嫌疑人，並且追趕該名嫌疑人，這也構成了現行犯。

3.準現行犯：明顯可被懷疑是犯罪人的情況

如果嫌疑人身上帶有明顯不是自己血跡、或是身上攜帶兇器或贓物，如騎乘贓車等，並且被人發現，這種情況也可以視為現行犯。