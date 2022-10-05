侵占罪能和解嗎？5大侵占罪構成要件、刑責一次掌握！

（一）侵占罪成立要件

（一）侵占罪成立要件

了解完5大侵占罪，聰明的你一定看出來了。既然5種罪的立場、情形不同，構成的要件一定也不同。而除了5種侵占罪分別的構成要件以外，所有的侵占罪必須同時涵蓋主客觀條件。接下來律師將從主客觀條件開始，一一與大家進行解說。

1.符合客觀條件

以「正當、合法」的手段持有、保管他人的物品。

占為己有、拒絕交還，幫他人保管、收藏、管理的財物。

2.符合主觀條件

行為人明明知道侵占他人物品是不對的，卻知法犯法、明知故犯。

3.業務侵占罪構成要件

行為人將因業務、工作合法持有或保管他人的物品，占為己有或讓第三人占據且不交還。

如包裹、食物等。

4.親人財產侵占罪構成要件

行為人與受害人必須要是配偶、直系血親、其他五親等內血親、三親等內姻親、同財共居等，其中之一的親屬。

如代保管父母的財產、房地產過戶。

5.侵占遺失物罪構成要件

被行為人侵占的物品，限定在「本人沒有拋棄的意思，而偶然喪失其持有的物品。」的遺失物的範圍內。

如路邊的錢、海邊的漂流木。

6.普通侵占罪構成要件

行為人和受害人之間不需要具�備任何特殊關係。

需符合主客觀構成要件。

7.公務、公益與業務侵占罪