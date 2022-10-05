侵占罪能和解嗎？5大侵占罪構成要件、刑責一次掌握！

侵占罪是什麼？5大侵占罪完整說明
你是否也有東西借放在別人那裡卻拿不回來經驗？明明只是暫時寄放，沒想到卻一去不復返，直接被對方霸占下來了。當行為人將自己受他人委託的持有物占為己有時。其實已經觸犯了「侵占罪」。
（一）什麼是侵占罪？侵佔罪有哪些類型？
（一）什麼是侵占罪？侵佔罪有哪些類型？
不同身分的人在不同的場合與情況下侵占了他人特定的東西，所受到的侵占罪罰責皆不同。以下先簡單的將5種刑法侵占罪分為2大類來介紹。
1. 身分職務
- 業務侵占罪，根據刑法第 336-1 條。
- 公務公益侵占罪，根據刑法第 336-1 條。
- 親人財產侵占罪，根據刑法第 324 條。
2. 物品
- 侵占遺失物罪，根據刑法第 337 條。
- 普通侵占罪，根據刑法第 335-1條。
那5大侵占罪的構成要件為何？接下來就讓律師為你針對侵占罪進行更進一步的資訊解說。
侵占罪構成要件是什麼？要怎麼舉證被侵占？
（一）侵占罪成立要件
（一）侵占罪成立要件
了解完5大侵占罪，聰明的你一定看出來了。既然5種罪的立場、情形不同，構成的要件一定也不同。而除了5種侵占罪分別的構成要件以外，所有的侵占罪必須同時涵蓋主客觀條件。接下來律師將從主客觀條件開始，一一與大家進行解說。
1.符合客觀條件
- 以「正當、合法」的手段持有、保管他人的物品。
- 占為己有、拒絕交還，幫他人保管、收藏、管理的財物。
2.符合主觀條件
- 行為人明明知道侵占他人物品是不對的，卻知法犯法、明知故犯。
3.業務侵占罪構成要件
行為人將因業務、工作合法持有或保管他人的物品，占為己有或讓第三人占據且不交還。
- 如包裹、食物等。
4.親人財產侵占罪構成要件
行為人與受害人必須要是配偶、直系血親、其他五親等內血親、三親等內姻親、同財共居等，其中之一的親屬。
- 如代保管父母的財產、房地產過戶。
5.侵占遺失物罪構成要件
被行為人侵占的物品，限定在「本人沒有拋棄的意思，而偶然喪失其持有的物品。」的遺失物的範圍內。
- 如路邊的錢、海邊的漂流木。
6.普通侵占罪構成要件
- 行為人和受害人之間不需要具�備任何特殊關係。
- 需符合主客觀構成要件。
7.公務、公益與業務侵占罪
- 將因為公務或公益用途而持有的物品占為己有。
- 需具備公務員的身分。
（二）侵占罪需要提出什麼證據？
（二）侵占罪需要提出什麼證據？
除了侵占罪構成要件以外，在起訴之前，我能先準備什麼證據來「證明自己的物品被侵占」，或是「確實合法持有、沒有侵占他人物品」呢？以下律師列出了2項能夠做為侵占罪的要件證據供大家參考。
1.銀行單據
購買持有物時，所進行交易的銀行單據、匯款紀錄都能提出，加以證明自己是合法持有該物品。
2.發票
當初購買物品的發票、訂單資訊等，以證明該物品的持有人是自己。
但是依照每個案子的情形與當事人的情形不同，所需提出的證據也會不同。因此，以上的項目並不代表所有侵占罪構成要件證據唷！關於提出哪些證據才能更符合、有利本身的案件，還是建議委任專業的律師，能夠透過律師經歷，更深入瞭解案件的解決之道、讓案件的程序更順利進行。
（三）侵占罪跟竊盜罪有什麼不同？竊佔罪又是什麼？
（三）侵占罪跟竊盜罪有什麼不同？竊佔罪又是什麼？
你或許會好奇，那侵占罪與竊盜罪有什麼不同呢？不都同樣是自己的持有物被其他人占為己有了嗎？那我的�東西到底是被偷了還是被侵占了？以下律師就為你更深入的解說兩者的差別與舉例。
根據刑法第 320-1 條，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。
簡單來說，侵占罪與竊盜罪最大的不同就是「是否合法取得」。
侵占罪的前提建立在「經過物品持有人同意或主動將物品交給行為人」。如果是在物品持有者不知情的情況下取得該物品，就是竊盜。
- 侵占罪：財物來源是合法正當的，如說別人轉交代為保管、收藏，或行為人自己合法租借來的。如租車、租屋、借書。
- 竊盜罪：竊盜是直接破壞別人的財物所有權，占據從未合法擁有的財物。如偷別人口袋裡的手機、飾品店裡未付錢購買的耳環。
而竊佔罪其實跟竊盜罪十分相似，前提都是建立在未經過持有人同意就取得物品。兩者唯一的差別就是竊佔罪的物品為「不動產」如停車位、房子、土地等，竊盜罪的物品為「動產」如手機、錢包等。
侵占罪是公訴罪嗎？侵占罪刑責是什麼？
（一）侵占告訴乃論還是非告訴乃論罪？侵占是公訴罪嗎？
（一）侵占告訴乃論還是非告訴乃論罪？侵占是公訴罪嗎？
在路旁看見了1張千元大鈔。此時，Ａ小姐在心中猶豫再三，到底應不應該撿呢？四處看了看，反正旁邊都沒人，就把它撿起來拿去吃大餐吧��！
你是否也曾有過像Ａ小姐一樣煎熬的時刻呢？律師在這提醒你，無論價值高低，遺失物都應該要送到警察局。否則很有可能會觸犯「非告訴乃論的侵占罪」，反而得不償失！那接下來就讓律師來告訴你更多有關侵占罪、非告訴乃論的資訊吧！
根據刑法第 324-2條，前項親屬或其他五親等內血親或三親等內姻親之間，犯本章之罪者，須告訴乃論。
除了以上刑法第324-4條所提到的親人財產侵占罪為告訴乃論以外，其他侵占罪非告訴乃論，也就是俗稱的「侵占公訴罪」。在進行更詳細的解說之前，律師也先跟大家澄清，在法律上沒有「公訴罪」這種用法，正確用法是「非告訴乃論」唷。
因為侵占罪是「非告訴乃論」，所以無論是物品持有人提出告訴，或是檢察官主動查案。只要檢察官得知、覺得可能有犯罪事實，就可以主動展開偵查。若在網路上看到「侵占遺失物告訴乃論罪」、「業務侵占告訴乃論罪」等，都是錯誤的資訊，要小心別被誤導了！
律師貼心小提醒，在法律上是「侵占罪」不是「侵佔罪」。在搜尋資料、進行訴訟時要注意，不要寫錯了！
（二）侵占罪刑期是多長呢？侵占罪會被關嗎？
（二）侵占罪刑期是多長呢？侵占罪會被關嗎？
侵占罪很嚴重嗎？要罰多少錢？只是因為肚子餓吃了一個店裡的東西，業務侵占會被關嗎？針對不同的侵占罪，法院會進行的罰責皆不同。以下律師為你整理了各大非告訴乃論侵占罪會進行的罰責。
1.業務侵占罪刑責
處6月以上5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。
2.侵占遺失物罰則
處1萬5千元以下罰金。
3.普通侵占罪刑責
處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。
4.公務公益侵占刑責
處1年以上7年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金。
侵占罪怎麼提告？侵占罪追訴期有多長？侵占罪可以和解嗎？
（一）告發侵占罪的2種方法
（一）告發侵占罪的2種方法
如果真的很不幸的發現屬於自己的東西被侵占了，並且想進行告發應該怎麼做呢？目前針對「刑法侵占罪」有2種告發的方法，地點分別為警局、檢察署，接下來就讓律師為你提供更進一步的資訊。
1.警局報案
民眾會第一個想到、最快速的方法就是報案。只要備好資料並到警局報案，警局會提交資料給檢察署，並進行後續的偵辦、起訴及審理。
2.地檢署直接提告
除了到警察局報案外，也可以直接備好資料至檢察署提告。檢察署會直接開始進行案件偵辦，只要嫌疑人有犯罪嫌疑，就會進行起訴及審理。
（二）侵占罪追訴期多長？律師提醒這點一定要注意！
（二）侵占罪追訴期多長？律師提醒這點一定要注意！
在案件發生後，若是沒有在一定的時間內進行起訴，追訴案件的請求權也將會隨之消滅。提醒大家��一定要特別注意案件是否有在追訴期內。以下律師根據刑法第80-1條，整理了追訴權的時效列表讓大家參照。
- 犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，30年。但發生死亡結果者，不在此限。
- 犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪者，20年
- 犯最重本刑為1年以上3年未滿有期徒刑之罪者，10年
- 犯最重本刑為1年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪者，5年
因此，由上述資訊就可以推斷，本篇主題「侵占罪」的追訴期分別為：
- 普通侵占、公務公益侵占、業務侵占追訴期為20年
- 侵占遺失物罪的罪刑較輕，追訴權時效為5年
侵占可以提告刑事侵占罪以及民事賠償，若提告時只提告刑事沒提告民事，待刑事判決出來時可能已經是兩年後，會導致民事侵權時效逾期，無法求償！
律師特別要提醒的是：刑事（讓被告揹負刑責）、民事（求償、賠錢）是兩個分開的流程，如果只有提告刑事，也沒有在刑事法院審理時提出「刑事附帶民事訴訟」（這個在警局、檢察官處是無法提出的，就算筆錄上有寫要提，但是並不算是有效提出的，因為條文的要件，是要在刑事「法院」審理時才能提出），這樣民事訴訟是不會自動開啟的，就變成民事求償部分沒有提出，而被侵占在民事部分的評價通常是「侵權行為」，侵權行為的時效通常是通被害者知道的時候開始算，只有兩年時效。
實務上有不少案例是，刑事案件一審判決出來時，距離當初在警局報案時已經超過兩年，如果沒有另外提告民事，或是在刑事一審言詞辯論終結前提出，那有可能就逾期了，這樣的話只要對方民事開庭時主張時效抗辯，那原告就會敗訴（註），要特別小心！
另外要特別注意的是，如果被告被通緝或是未成年人，這樣的話，因為被告持續被通緝還沒歸案，案件還沒有進入到「刑事法院」，而少年（12歲以上、未滿18歲）會適用少年事件法，不會是刑事訴訟案件，所以這兩種狀況，在此時並沒有進入到「刑事法院」的訴訟流程，既然不是刑事法院審理的案件，基本上無法透過「刑事附帶民事訴訟」處理，就會需要另外單獨提起「民事訴訟」，民事侵權時效很短，建議要把握時效，加緊處理～
（三）東西還對方了，還會成立刑法侵占罪嗎？
（三）東西還對方了，還會成立刑法侵占罪嗎？
向檢察署起訴後，對方把屬於我的東西還給我了，能夠進行和解就好嗎？只是小東西而已，其實是因為一時生氣，想要嚇嚇對方所以提告了，那我能撤告嗎？
其實，當事人是可以向法官表示不追究意願的。但如同前面提到的，侵占罪為「非告訴乃論」，因此，侵占罪是不會因為和解或不追究而停止訴訟程序！同理，若是在網路上看見業務侵占和解、侵占遺失物和解等資訊，並不代表可以停止訴訟！
不過，若檢察官知道當事人對於案件已經不追究了，再加上如果被告的態度良好、有補償意願，是比較有機會做出緩起訴處分的。
以上就是有關「侵占罪」的法律知識，如果您有相關的法律問題，歡迎點擊下方的按鈕聯絡我們！
註：臺灣新北地方法院106年度訴字第2917號民事判決、臺灣�臺北地方法院107年度重勞訴更一字第2號民事判決