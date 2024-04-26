全台灣只剩我沒有槍？律師提醒：持有改造槍枝後果嚴重！

（二）玩具槍改造槍枝

（二）玩具槍改造槍枝

市面上販售或是生存遊戲用的玩具槍，大多數都屬於一般商品，不需要經過政府單位特許製造或販售，台灣對於玩具槍的管理主要根據動能（即射擊力度）和彈丸的種類進行分類，具體如下：

低動能遊戲用槍

這類玩具槍使用的是6 mm塑膠BB彈，總動能必須低於2焦耳，且符合CNS 127757國家標準。這類槍械在製造、販賣、運輸和持有時不需警政署的同意。 不具殺傷力之空氣槍

包括使用非6 mm塑膠BB彈的空氣槍，如4.5 mm氣槍、鎮暴槍、漆彈槍等，其單位面積動能不得超過20焦耳/平方公分。

不過即使玩具槍符��合法律規範，但以下狀況還是有可能觸法：