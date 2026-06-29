搖頭丸不會上癮應該還好？資深刑事律師：小心致死危機！

搖頭丸是什麼？搖頭丸是幾級毒品？

（一）什麼是搖頭丸？

搖頭丸（MDMA，化學名稱：亞甲雙氧甲基安非他命），俗名來自使用後身體會不自主搖動的特徵。它同時具備興奮劑（讓人亢奮、心跳加速）和致幻劑（改變感知與情緒）的作用，且具有明顯的心理依賴性與急性致死風險。

搖頭丸的主成分MDMA被歸為第二級毒品，與安非他命、大麻同一等級。

許多人誤以為第二級就代表「比較不危險」。但事實上，法律分級反映的是成癮性與濫用可能性的綜合評估，並不等於「安全程度」。搖頭丸在派對環境中誘發的急性高溫、心律不整，或混用其他物質帶來的加乘毒性，都可能在短短幾小時內奪命。