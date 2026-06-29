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搖頭丸

搖頭丸不會上癮應該還好？資深刑事律師：小心致死危機！

刑事案件雷皓明律師發佈 2026-06-29
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

搖頭丸（MDMA）在台灣被列為第二級毒品，相關刑責嚴格且不容小覷：光是販賣一次，最低就是10年有期徒刑起跳，沒有緩刑空間。本文完整解析搖頭丸相關法規現況、各類行為的刑責標準、真實法院案例，以及面對身邊有人使用時的正確處置方式。

搖頭丸是什麼？搖頭丸是幾級毒品？

（一）什麼是搖頭丸？

搖頭丸（MDMA，化學名稱：亞甲雙氧甲基安非他命），俗名來自使用後身體會不自主搖動的特徵。它同時具備興奮劑（讓人亢奮、心跳加速）和致幻劑（改變感知與情緒）的作用，且具有明顯的心理依賴性與急性致死風險。

（二）搖頭丸是幾級毒品

搖頭丸的主成分MDMA被歸為第二級毒品，與安非他命、大麻同一等級。

許多人誤以為第二級就代表「比較不危險」。但事實上，法律分級反映的是成癮性與濫用可能性的綜合評估，並不等於「安全程度」。搖頭丸在派對環境中誘發的急性高溫、心律不整，或混用其他物質帶來的加乘毒性，都可能在短短幾小時內奪命。

搖頭丸刑責多重？

以下是《毒品危害防制條例》中，與搖頭丸（第二級毒品）直接相關的主要條款：

1.第4條第2項：製造、運輸、販賣第二級毒品

  • 毒品危害防制條例第4條第2項

製造、運輸或販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

2.第5條第2項：意圖販賣而持有第二級毒品

  • 毒品危害防制條例第5條第2項

意圖販賣而持有第二級毒品者，處五年以上有期徒刑；得併科新台幣五百萬元以下罰金。 持有量明顯超過個人使用範圍、有分裝跡象，或通訊紀錄顯示有販賣討論，都可能讓檢察官認定你「意圖販賣」，即使尚未賣出也適用此條。

3.第8條第2項：轉讓第二級毒品

  • 毒品危害防制條例第8條第2項

轉讓第二級毒品者，處六月以上五年以下有期徒刑；得併科新台幣七十萬元以下罰金。 「轉讓」是無償給予他人，例如在派對上分一顆給朋友。許多人誤以為「沒收錢不算犯罪」，實際上這是明確的刑事犯罪行為，最低刑度為6個月。

4.第10條第2項：施用第二級毒品

  • 毒品危害防制條例第10條第2項

施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。

施用者（使用者本身）是刑責相對最輕的類型，且初犯有機會走觀察勒戒程序而非直接起訴（詳見第5章）。但三年以下有期徒刑並非「沒事」，前科紀錄仍會影響往後的職涯與生活。

吃搖頭丸刑責

5.第11條第2、4項：持有第二級毒品

  • 毒品危害防制條例第11條第2、4項

持有少量（純質淨重未達20公克）：處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣二十萬元以下罰金。

持有達純質淨重二十公克以上：加重為六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣七十萬元以下罰金。

搖頭丸法院判決

（一）製造及販售搖頭丸判決

臺灣高等法院114年度原上訴字第327號刑事判決

被告經營製毒販毒群組「大師球一Edibles」，指示購毒者以虛擬貨幣USDT（泰達幣）付款，將欲交付購毒者之毒品放置在公園、路邊電線桿下或路旁花圃等隱密處所，先行離開現場，再傳送現場照片及地址，通知購毒者自行前往找尋毒品包裹、取件。

  • 法院判決：被告犯製造及販賣第二級毒品罪，有期徒刑8年。

（二）走私運送搖頭丸判決

被告自在鹿特丹中央車站之處所，拿取夾藏純質淨重達1千4百多公克之MDMA和純質淨重19公斤愷他命之行李箱，搭乘火車前往義大利米蘭，並從米蘭之機場搭機前往香港，再轉搭國泰航空託運該行李箱入境我國。

  • 法院判決：被告犯運輸第二級毒品罪，有期徒刑6年。

（三）食用搖頭丸法院判決

臺灣桃園地方法院114年度壢簡字第871號刑事簡易判決

被告於桃園旅館內施用含有甲基安非他命之搖頭丸1顆，當場被警查獲。被告曾因施用毒品經觀察、勒戒釋放後，3年內再犯

  • 法院判決：被告施用第二級毒品，處有期徒刑3月。

（四）轉讓搖頭丸致他人死亡判決

臺灣高等法院高雄分院105年度上更(一)字第17號刑事判決

被告與朋友在家中飲酒作樂，叫了四位傳播小姐到場助興，將搖頭丸（MDMA）、愷他命及神仙水提供給在場玩樂之人施用，導致一名傳播小姐於施用後死亡。

  • 法院判決：被告犯藥事法第83條第2項前段之轉讓禁藥致人於死罪，處有期徒刑5年2個月。

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