喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
急診暴力

急診暴力新聞頻傳！有哪些相關法律責任？醫院可以怎麼做？

刑事案件雷皓明律師發佈 2026-04-10更新 2026-08-12
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

本文將從法律專業角度深入剖析急診暴力的法律定義與責任歸屬。我們會提供從事前預防、事中應變到事後追訴的完整行動指南。透過理性的醫療法知識與務實的應對策略，為醫護人員與醫療機構劃下清晰而堅實的法律防線。

急診室暴力行為的類型與定義

醫療場所暴力的定義，包含了許多意想不到的行為形式。很多人以為暴力只限於動手打人，但在急診室環境中，急診暴力類型其實遠比日常口語中所說的「暴力」範圍更廣。

從直接的拳打腳踢，到言語上的威脅恐嚇，甚至包括抬棺抗議、毀損設備等行為，只要達到妨害醫療業務執行的程度，都可能構成法律上認定的暴力行為。理解這些不同的暴力形式，有助於醫護人員及時辨識風險，也讓民眾知道哪些行為已經觸犯法律。

（一）攻擊、毆打與傷害行為

肢體暴力是最直接、也最容易辨識的急診暴力類型。這類行為包括直接的毆打、攻擊、推擠、扭打等會造成身體傷害的動作。

在實際案例中，曾有病患家屬徒手猛力攻擊護理師的右手，導致護理師受傷。還有人因為不滿護理師要求在等候區等待，竟然作勢要拿鞋子攻擊護理師。

更嚴重的情況包括推翻護理站桌上的物品，導致物品砸到護理師造成傷害。有些人甚至會舉起椅子作勢揮舞、或直接砸向地面，這些行為都對現場醫護人員造成極大的威脅。

這類肢體暴力行為通常會觸犯刑法的傷害罪。根據判例，這些施暴者往往被判處3個月至6個月不等的有期徒刑。如果造成醫護人員受傷，還需要負擔民事賠償責任。

值得注意的是，即使沒有真的打到人，只要有攻擊的動作或意圖，已經構成威脅行為。舉起椅子作勢要打、握拳靠近醫護人員等動作，都可能被認定為暴力威脅。

（二）辱罵、恐嚇與威脅

言語暴力雖然不會造成身體上的傷害，但對醫護人員的心理衝擊同樣嚴重。這類行為包括辱罵三字經、恐嚇威脅、公然侮辱等。

常見的案例包括對著護理師說「信不信我拿鞋子打你」、「不然我揍你」等威脅性言語。有些家屬會用三字經辱罵醫護人員，或是質疑醫護人員的專業能力並加以羞辱。

這些言語暴力行為可能構成刑法的公然侮辱罪或恐嚇罪。公然侮辱罪是指在公開場合用言語侮辱他人，而恐嚇罪則是以加害生命、身體等事項威脅他人。

即使沒有動手，光是言語上的威脅與辱罵就已經違法。法院在判決時會考量言語的內容、說話的場合、對方的感受等因素來認定是否構成犯罪。

醫護人員如果遇到言語暴力，應該立即記錄對方說的話，並尋求在場其他人作證。這些證據在後續的法律程序中都非常重要。

（三）其他妨害醫療的不當行為

除了明顯的肢體暴力和言語暴力，還有許多行為同樣屬於醫療暴力的範疇。性騷擾就是其中重要的一類，包括不當的身體觸摸、性暗示言語、或是用眼神上下打量醫護人員等行為。

過去常見的不當行為還包括抬棺抗議、糾眾包圍醫院、在醫院內撒冥紙等。這些行為雖然沒有直接攻擊特定人員，但已經嚴重干擾醫療場所的正常運作。

毀損醫療設備也是常見的暴力形式。例如將看診用的電腦螢幕摔向地面、破壞醫療儀器等。這些行為不僅造成財產損失，更可能影響其他病患的醫療權益。

有些行為看似不起眼，卻同樣構成妨害醫療。像是拿手機近距離對著醫護人員拍照錄影、用手機的強光照射醫護人員臉部、在救護車上干擾救護人員執行勤務等。

這些行為都可能違反醫療法第106條，該條文規定對醫事人員執行醫療業務時施強暴脅迫，妨害其執行醫療業務或擅自進入醫療場所，可處3年以下有期徒刑。

對醫護人員施暴的法律責任有哪些？

醫護人員受到暴力侵害時，施暴者將面臨刑事與民事的雙重法律責任。這些法律規範不僅保護醫療人員的人身安全，更維護整體醫療秩序的正常運作。了解相關法律責任，能讓民眾認知到暴力行為的嚴重後果，也讓醫護人員清楚自己的權益保障。

台灣針對醫療暴力建立了完整的法律追訴機制。從一般刑法到特別法規，都對施暴者設有明確的處罰條款。這些法律規範層層保護，確保醫護人員能在安全的環境中執行救治工作。

（一）刑法相關罪責：傷害罪與公然侮辱罪

當病患或家屬對醫護人員動手時，最常觸犯的就是刑法第277條的傷害罪。這項罪名的成立要件是故意讓他人身體或健康受到傷害。處罰可能是五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

傷害罪屬於告訴乃論罪，意思是必須由受害的醫護人員提出告訴，檢察官才會進行偵辦。如果醫護人員選擇不追究，案件就無法進入司法程序。不過實務上，許多醫院會鼓勵同仁勇於提告，以遏止暴力歪風。

除了肢體暴力，言語暴力同樣需要負刑事責任。刑法第309條規定，公然侮辱他人者可處拘役或九千元以下罰金。所謂「公然」是指在不特定多數人能見聞的場合，例如在急診室大廳或診間走廊辱罵醫護人員。

公然侮辱罪也是告訴乃論罪，受害者需在知悉犯人後六個月內提出告訴。雖然刑度看似較輕，但這項罪名能有效嚇阻言語暴力，讓施暴者明白即使只是「罵幾句」也要承擔法律後果。

1.妨害公務罪的適用情況

在某些特殊情況下，對醫護人員的暴力行為可能構成刑法第135條的妨害公務罪。這項罪名的成立前提是醫護人員正在執行依法令的職務。處罰是三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

不過實務上，妨害公務罪在醫療場域的適用有其限制。法院通常認為，只有在特定情況下，醫護人員的醫療行為才能被視為「公務」。例如執行傳染病防治、精神衛生強制治療等法定職務時，才可能適用此罪。

一般的急診醫療服務較難符合妨害公務罪的構成要件。因此立法者另外制定了醫療法第106條，提供更完整的保護機制。這也是為什麼醫療暴力案件多半依醫療法而非妨害公務罪處理。

（二）醫療法第106條對暴力行為的特別規定

醫療法第106條第3項是保護醫護人員最重要的法律武器，俗稱「王貴芬條款」或「醫療暴力條款」。這項規定明確指出：對醫事人員或緊急醫療救護人員施以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害其執行醫療或救護業務者，可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以下罰金。

這項妨害醫療罪的刑度比一般傷害罪更重，顯示立法者對醫療暴力的零容忍態度。更重要的是，此罪屬於非告訴乃論罪，即使醫護人員不提告，檢察官也能主動偵辦起訴。

醫療法第106條還規定了加重處罰條款。若施暴行為導致醫護人員死亡，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若造成重傷，則處3年以上10年以下有期徒刑。這些嚴厲的刑責反映出醫療人員生命安全的重要性。

與刑法傷害罪相比，醫療法第106條保護的不只是個人法益，更是社會法益。它維護的是整體醫療秩序與公共安全，確保醫護人員能順利執行救治工作。任何妨礙醫療業務的暴力行為，都會受到法律嚴懲。

醫療暴力

（三）民事賠償責任與精神慰撫金

除了刑事責任外，施暴者還需承擔民事賠償責任。根據民法第184條的規定，因故意或過失不法侵害他人權利者，應負損害賠償責任。醫護人員可以向施暴者求償各項損失。

民事賠償的範圍包括財產上損害和非財產上損害兩大類。財產上損害包含醫療費用、藥品費、看護費，以及因傷休養期間無法工作的薪資損失。這些都需要施暴者全額賠償。

非財產上損害主要是指精神慰撫金，也就是俗稱的「精神賠償」。醫護人員因暴力行為受到的心理創傷、恐懼、焦慮等精神痛苦，都可以請求金錢賠償。法院會依據施暴情節、傷害程度、雙方身分地位等因素，判定合理的賠償金額。

實務上，急診室暴力案件的精神慰撫金從數萬元到數十萬元不等。若施暴行為特別惡劣，或造成醫護人員長期心理創傷，賠償金額可能更高。這項民事賠償機制讓施暴者付出實質代價，也給予受害者應有的補償。

法律依據罪名/責任刑責或罰則告訴性質
刑法第277條傷害罪五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金告訴乃論罪
刑法第309條公然侮辱罪拘役或九千元以下罰金告訴乃論罪
醫療法第106條妨害醫療罪三年以下有期徒刑，併科三十萬元以下罰金；致死處無期徒刑或七年以上；致重傷處三年以上十年以下非告訴乃論罪
民法第184條侵權行為損害賠償賠償醫療費、薪資損失、精神慰撫金等民事求償

急診室為何成為暴力事件高風險場域？

急診室的特殊性質讓它成為醫療暴力的高發地帶，背後原因值得我們仔細分析。從醫療環境的本質、人員配置、到病患與家屬的心理狀態，多重因素交織造就了這個高風險場域。事實上，醫療暴力不僅發生在急診室內，救護車上、一般診所、甚至篩檢站都可能成為衝突現場。

了解這些風險因子，能幫助我們更有效地預防暴力事件發生。讓我們從不同角度深入探討，為什麼急診室會面臨如此嚴峻的挑戰。

1.24小時高壓運作的醫療前線

急診室工作環境與一般門診截然不同。這裡必須全年無休、24小時待命，隨時準備面對各種突發狀況。醫護人員長時間處於高度緊繃狀態，身心負荷極為沉重。

資源有限卻需求無窮，是急診室面臨的最大困境。病床數量固定，但湧入的病患卻無法預測。當多起重大事故同時發生時，人力與設備往往捉襟見肘。

檢傷分類制度雖然合理，卻常引發民眾誤解。依據病情嚴重程度安排就醫順序，讓輕症病患等候時間拉長。這種專業判斷與民眾期待的落差，成為衝突的導火線。

急診室的工作節奏緊湊且不規律。醫護人員必須在壓力下快速做出判斷，同時處理多位病患的需求。這種高壓環境自然增加了溝通障礙與誤解的機會。

2.焦慮與不安引爆的衝突導火線

病患與家屬的情緒失控往往有跡可循。當摯愛的親人突然病倒，恐懼與焦慮會迅速佔據理智。在等待診療的過程中，這些負面情緒持續累積，隨時可能爆發。

對等候時間的不耐是最常見的衝突原因。家屬看著親人痛苦，卻不理解為何要等待。他們可能認為「先到先看」才公平，無法接受檢傷分類的專業安排。

對醫療專業的質疑也會引發醫療糾紛。部分民眾受網路資訊影響，自行診斷病情，進而質疑醫師的判斷。當治療結果不如預期時，失望轉化為憤怒與指責。

酒精或藥物影響下的失控行為特別危險。醉酒病患的判斷力與自制力大幅下降，容易出現攻擊性言行。這類狀況讓醫護人員面臨更高的風險。

醫療暴力往往是逐漸升溫的過程。第一階段通常是口頭上的衝突，出現抱怨或質疑。第二階段會出現肢體上的警兆，像是怒目圓睜、動作變大、音量提高。若此時未能及時降溫，衝突就可能進入第三階段，開始實際的暴力攻擊。

3.數據揭露的嚴峻現實

近年台灣急診暴力事件呈現令人憂心的趨勢。根據醫療機構通報資料，暴力事件的頻率與嚴重程度都在上升。這些數據清楚顯示，急診室已成為醫療暴力的高風險場域。

從統計數字可以看出暴力類型的分布狀況。言語暴力佔據最大比例，但肢體攻擊的案件也不容忽視。每一起事件背後，都是醫護人員承受的身心創傷。

年份通報案件數言語暴力比例肢體暴力比例嚴重傷害案件
2020年342件68%28%4%
2021年389件65%31%4%
2022年427件64%32%4%
2023年461件63%33%4%

統計數據顯示，通報案件數量逐年攀升。從2020年的342件增加到2023年的461件，成長幅度達35%。更值得注意的是，肢體暴力的比例從28%上升至33%，顯示暴力行為有激化的趨勢。

這些數字可能只是冰山一角。許多醫護人員選擇隱忍，未必會正式通報每一起事件。實際發生的醫療糾紛與衝突，可能遠超過官方統計。

面對這個嚴峻的現實，社會各界必須正視急診暴力問題的迫切性。從制度面、環境面到教育面，都需要全面性的改善措施，才能真正保護第一線醫護人員的安全。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook