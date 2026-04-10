急診暴力新聞頻傳！有哪些相關法律責任？醫院可以怎麼做？

急診室暴力行為的類型與定義

醫療場所暴力的定義，包含了許多意想不到的行為形式。很多人以為暴力只限於動手打人，但在急診室環境中，急診暴力類型其實遠比日常口語中所說的「暴力」範圍更廣。

從直接的拳打腳踢，到言語上的威脅恐嚇，甚至包括抬棺抗議、毀損設備等行為，只要達到妨害醫療業務執行的程度，都可能構成法律上認定的暴力行為。理解這些不同的暴力形式，有助於醫護人員及時辨識風險，也讓民眾知道哪些行為已經觸犯法律。

（一）攻擊、毆打與傷害行為

肢體暴力是最直接、也最容易辨識的急診暴力類型。這類行為包括直接的毆打、攻擊、推擠、扭打等會造成身體傷害的動作。

在實際案例中，曾有病患家屬徒手猛力攻擊護理師的右手，導致護理師受傷。還有人因為不滿護理師要求在等候區等待，竟然作勢要拿鞋子攻擊護理師。

更嚴重的情況包括推翻護理站桌上的物品，導致物品砸到護理師造成傷害。有些人甚至會舉起椅子作勢揮舞、或直接砸向地面，這些行為都對現場醫護人員造成極大的威脅。

這類肢體暴力行為通常會觸犯刑法的傷害罪。根據判例，這些施暴者往往被判處3個月至6個月不等的有期徒刑。如果造成醫護人員受傷，還需要負擔民事賠償責任。

值得注意的是，即使沒有真的打到人，只要有攻擊的動作或意圖，已經構成威脅行為。舉起椅子作勢要打、握拳靠近醫護人員等動作，都可能被認定為暴力威脅。

（二）辱罵、恐嚇與威脅

言語暴力雖然不會造成身體上的傷害，但對醫護人員的心理衝擊同樣嚴重。這類行為包括辱罵三�字經、恐嚇威脅、公然侮辱等。

常見的案例包括對著護理師說「信不信我拿鞋子打你」、「不然我揍你」等威脅性言語。有些家屬會用三字經辱罵醫護人員，或是質疑醫護人員的專業能力並加以羞辱。

這些言語暴力行為可能構成刑法的公然侮辱罪或恐嚇罪。公然侮辱罪是指在公開場合用言語侮辱他人，而恐嚇罪則是以加害生命、身體等事項威脅他人。

即使沒有動手，光是言語上的威脅與辱罵就已經違法。法院在判決時會考量言語的內容、說話的場合、對方的感受等因素來認定是否構成犯罪。

醫護人員如果遇到言語暴力，應該立即記錄對方說的話，並尋求在場其他人作證。這些證據在後續的法律程序中都非常重要。

（三）其他妨害醫療的不當行為

除了明顯的肢體暴力和言語暴力，還有許多行為同樣屬於醫療暴力的範疇。性騷擾就是其中重要的一類，包括不當的身體觸摸、性暗示言語、或是用眼神上下打量醫護人員等行為。

過去常見的不當行為還包括抬棺抗議、糾眾包圍醫院、在醫院內撒冥紙等。這些行為雖然沒有直接攻擊特定人員，但已經嚴重干擾醫療場所的正常運作。

毀損醫療設備也是常見的暴力形式。例如將看診用的電腦螢幕摔向地面、破壞醫療儀器等。這些行為不僅造成財產損失，更可能影響其他病患的醫療權益。

有些行為看似不起眼，卻同樣構成妨害醫療。像是拿手機近距離對著醫護人員拍照錄影、用手機的強光照射醫護人員臉部、在救護車上干擾救護人員執行勤務等。

這些行為都可能違反醫療法第106條，該條文規定對醫事人員執行醫療業務時施強暴脅迫，妨害其執行醫��療業務或擅自進入醫療場所，可處3年以下有期徒刑。