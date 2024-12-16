假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚的定義與動��機
（一）假結婚的定義
（一）假結婚的定義
假結婚指的是雙方在缺乏共同生活意願的情況下，以結婚作為達到特定目的的手段。這種婚姻往往缺乏真實感情基礎，僅是一種形式上的結合。假結婚的目的可能包括獲取經濟利益、取得合法居留身分或其他個人利益。
（二）經濟因素驅使的假結婚
（二）經濟因素驅使的假結婚
經濟利益是驅使一些人選擇假結婚的主要因素之一。通過假結婚獲利，個人可以獲得一筆可觀的金錢報酬。這種交易通常由中介或仲介公司安排，雙方在缺乏真實感情的情況下，以金錢交易的方式締結婚姻關係。
（三）移民目的的假結婚
（三）移民目的的假結婚
另一種常見的假結婚動機是為了取得合法的移民身分。一些外國人士可能尋求與台灣公民假結婚，以獲得依親居留的機會。通過這種方式，他們可以合法地在台灣生活和工作。
（四）假結婚的常見手法
（四）假結婚的常見手法
假結婚的手法層出不窮，不法分子為了規避法律的制裁，往往採取各種隱蔽的方式。其中，假離婚再結婚是一種常見的假結婚程序。中國人民先在原籍國辦理離婚手續，然後再與臺灣人辦理結婚登記，以獲取合法身分進入臺灣。
在這種假結婚的模式下，雙方並不真正共同生活。中國配偶入境後，通常會從事非法打工，而臺灣的人頭老公則從中牟取暴利。這些人頭老公會向中國配偶持續收取費用，形成一條龐大的利益鏈。
整個假結婚的過程，往往由兩岸的仲介集團操控，他們利用法律漏洞牟取暴利。
政府如何判斷是否為假結婚？
假結婚認定往往需要綜合考慮多方面因素，包括婚姻關係的真實性、婚後共同生活的情況以及結婚過程中的可疑之處。內政部移民署會對可能是假結婚的案件進行嚴格的審查，以確保婚姻的合法性。
（一）婚姻關係的真實性
（一）婚姻關係的真實性
在判斷婚姻關係是否真實時，移民署會考慮以下幾點：
- 雙方是否對彼此有深入了解
- 婚姻關係是否建立在真實的感情基礎上
- 雙方家人是否知悉並支持這段婚姻
- 婚姻關係是否僅為獲取移民身分而存在
（二）婚後共同生活的情況
（二）婚後共同生活的情況
婚後共同生活的情況也是判斷婚姻真實性的重要依據，移民署會關注以下幾個方面：
|審查項目
|說明
|同居狀況
|夫妻是否真正共同居住，而非形式上的分居
|經濟來源
|夫妻雙方是否有穩定的經濟來源，��能夠維持家庭生活
|生活作息
|夫妻雙方的生活作息是否一致，是否有共同的休閒活動
|親屬互動
|夫妻雙方是否與對方的親屬有正常的互動往來
（三）結婚過程的可疑之處
（三）結婚過程的可疑之處
結婚過程中的某些異常情況也可能引起移民署的注意，進而啟動假結婚認定程序。這些可疑之處包括：
- 結婚過程倉促，缺乏正常的婚姻準備過程
- 婚禮形式簡陋，沒有傳統習俗如聘金、婚宴等
- 雙方年齡、文化背景差異巨大，缺乏共同語言和生活基礎
- 婚姻僅為獲取移民身分，缺乏真實的婚姻意願
一旦發現上述可疑情況，移民署將啟動深入調查，以確認婚姻的真實性。
假結婚的法律責任
假結婚涉及多項法律責任，當事人不只要承擔刑事處罰，還可能面臨民事後果，影響個人權益。以下將詳細說明假結婚所觸犯的罪名及其法律效果。
（一）使公務員登載不實罪
（一）使公務員登載不實罪
依據刑法第214條規定，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌的公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一萬五千元以下罰金。
辦理假結婚時，雙��方當事人提供不實資料，致使戶政機關登載不實，即觸犯本罪。
（二）假結婚的其他刑事處罰
（二）假結婚的其他刑事處罰
根據《兩岸人民關係條例》，以假結婚方式使中國人非法入境台灣，將面臨嚴厲的刑期。
1.使大陸地區人民非法進入臺灣地區罪
對於協助大陸地區人民以假結婚方式偷渡來台的行為，《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第79條第1項規定，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。此罰則適用於雙方當事人及協助者。
2.意圖營利使大陸地區人民非法進入臺灣地區罪
若假結婚涉及營利目的，刑責更重。根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第79條第2項，意圖營利而犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。首謀者更可能面臨10年以上有期徒刑。
（三）假結婚對移民身分的影響
（三）假結婚對移民身分的影響
假結婚不僅是違法行為，更會對當事人的移民身分造成嚴重影響。一旦被移民署查獲假結婚，當事人的居留許可將被撤銷，並被限期令其出境。在某些情節嚴重的案例中，假結婚者甚至可能面臨強制驅逐出境的處分。
政府為了遏止此一非法現象，已修法加強審查權，且不設時效限制。這意味著即便是多年前辦理的假結婚，一旦查獲，仍可能面臨撤銷的嚴厲後果。
對於中國配偶而言，一旦被認定涉及假結婚，其在台灣的依親居留資格將被註銷依親居留。這不僅意味著他們必須離開台灣，更可能影響未來再次申請來台的機會。假結婚遣返的結果，不僅僅是法律層面的處罰，更可能對當事人的人生造成長遠的負面影響。
- 居留許可被撤銷
- 限期令其出境
- 情節嚴重者將被強制驅逐出境
- 不設時效限制，一旦查獲即可註銷身分
- 中國配偶的依親居留資格將被註銷
以上就是假結婚的法律知識，如果對於假結婚還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！