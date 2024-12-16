假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

（四）假結婚的常見手法

（四）假結婚的常見手法

假結婚的手法層出不窮，不法分子為了規避法律的制裁，往往採取各種隱蔽的方式。其中，假離婚再結婚是一種常見的假結婚程序。中國人民先在原籍國辦理離婚手續，然後再與臺灣人辦理結婚登記，以獲取合法身分進入臺灣。

在這種假結婚的模式下，雙方並不真正共同生活。中國配偶入境後，通常會從事非法打工，而臺灣的人頭老公則從中牟取暴利。這些人頭老公會向中國配偶持續收取費用，形成一條龐大的利益鏈。

整個假結婚的過程，往往由兩岸的仲介集團操控，他們利用法律漏洞牟取暴利。