偷拍他人露點照會有什麼法律責任？律師：刑責跑不掉！

提出被偷拍告訴的時間限制

在偷拍案件中，被害人提出告訴乃論的時間有一定的限制。根據法律規定，告訴應自得為告訴之人知悉犯人起6個月內為之。這意味著，被害人在得知犯罪嫌疑人的身份後，必須在6個月內向司法機關提出告訴，否則將喪失告訴權。

（一）告訴期間的計算

告訴期間的起算點是被害人知悉犯人的時間。換句話說，從被害人確定偷拍者的身份起，6個月的告訴期間就開始計算。值得注意的是，告訴期間的計算並不以犯罪行為發生的時間為準，而是以被害人知悉犯人身份的時間為準。

（二）多名被害人的告訴期間

在偷拍案件中，可能存在多名被害人的情況。當犯罪嫌疑人偷拍多人時，每個被害人的告訴期間是獨立計算的。即使其中一人的告訴期間遲誤，也不影響其他被害人行使告訴權。舉例來說，如果張男偷拍了A、B、C、D四名女同事，A女最早發現此事，但未在6個月內提告，那麼只有A女喪失了告訴權，B、C、D女仍可在各自知悉犯人起的6個月內提出告訴乃論。

（三）撤回告訴的規定

根據刑事訴訟法的規定，性私密影像犯罪屬於「告訴乃論」的案件，也就是說，必須由被害人提出告訴，檢察官才能進行起訴。然而，告訴人也有權利在特定期間內撤回告訴。

撤回告訴的時間限制為第一審辯論終結前。一旦告訴人在此期限內撤回告訴，就不得再對同一案件提起告訴。舉例而言，如果張小姐指控李先生偷拍她的私密影像，但在第一審辯論終結前撤回告訴，檢察官將對李先生做出不起訴處分，或法院將判決李先生無罪。此後，張小姐不能再就同一事實對李先生提起告訴。

值得注意的是，撤回告訴的決定必須慎重考慮，因為一旦撤回，就失去了透過刑事程序追究加害人責任的機會。被害人應先諮詢法律專業人士的意見，權衡利弊得失，再做出最終決定。若決定撤回告訴，也應該保留相關證據，以備日後可能的民事求償。