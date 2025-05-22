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露點偷拍

偷拍他人露點照會有什麼法律責任？律師：刑責跑不掉！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-05-22
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

根據刑法第315-1條規定，偷拍他人性私密影像，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。這意味著偷拍露點照的行為，將承擔無可避免的法律責任。即使加害人事後致歉或賠償，仍難逃刑事制裁。面對偷拍犯罪，被害人應勇於提出告訴，維護自身權益。但須注意，此類案件屬告訴乃論罪，被害人須於知悉犯人起6個月內提告，否則將喪失告訴權。

偷拍行為的刑事責任

在台灣，無故竊錄他人隱私是違法的行為。根據刑法規定，任何人未經同意，利用各種工具或設備，窺視、竊聽他人非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位，或者竊錄上述內容，都將面臨刑事責任。

（一）刑法第315-1條規定的處罰

刑法第315-1條明確規定，無故竊錄他人隱私的行為，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。這意味著，偷拍露點照的人，不僅要承擔民事賠償責任，還可能面臨牢獄之災。

然而，這類妨害秘密罪屬於告訴乃論，也就是說，只有在被害人提出告訴的情況下，警察才會展開偵辦。如果被害人選擇隱忍不告，加害人可能逃避刑事責任。

（二）警察主動偵辦的情況

儘管妨害秘密罪通常需要被害人告訴才能追訴，但在某些情況下，警察也會主動介入偵辦。舉例來說，如果偷拍得來的性私密影像在網路上散布，涉及了公然猥褻或散布猥褻物品等罪名，警察知悉後就應該主動偵辦，不以被害人告訴為必要條件。

總的來說，在台灣，偷拍露點照不僅是道德問題，更涉及刑事責任。無論是基於尊重他人隱私，還是為了避免觸法，大家都應該遵守法律，杜絕偷拍行為。

提出被偷拍告訴的時間限制

在偷拍案件中，被害人提出告訴乃論的時間有一定的限制。根據法律規定，告訴應自得為告訴之人知悉犯人起6個月內為之。這意味著，被害人在得知犯罪嫌疑人的身份後，必須在6個月內向司法機關提出告訴，否則將喪失告訴權。

（一）告訴期間的計算

告訴期間的起算點是被害人知悉犯人的時間。換句話說，從被害人確定偷拍者的身份起，6個月的告訴期間就開始計算。值得注意的是，告訴期間的計算並不以犯罪行為發生的時間為準，而是以被害人知悉犯人身份的時間為準。

（二）多名被害人的告訴期間

在偷拍案件中，可能存在多名被害人的情況。當犯罪嫌疑人偷拍多人時，每個被害人的告訴期間是獨立計算的。即使其中一人的告訴期間遲誤，也不影響其他被害人行使告訴權。舉例來說，如果張男偷拍了A、B、C、D四名女同事，A女最早發現此事，但未在6個月內提告，那麼只有A女喪失了告訴權，B、C、D女仍可在各自知悉犯人起的6個月內提出告訴乃論。

（三）撤回告訴的規定

根據刑事訴訟法的規定，性私密影像犯罪屬於「告訴乃論」的案件，也就是說，必須由被害人提出告訴，檢察官才能進行起訴。然而，告訴人也有權利在特定期間內撤回告訴。

撤回告訴的時間限制為第一審辯論終結前。一旦告訴人在此期限內撤回告訴，就不得再對同一案件提起告訴。舉例而言，如果張小姐指控李先生偷拍她的私密影像，但在第一審辯論終結前撤回告訴，檢察官將對李先生做出不起訴處分，或法院將判決李先生無罪。此後，張小姐不能再就同一事實對李先生提起告訴。

值得注意的是，撤回告訴的決定必須慎重考慮，因為一旦撤回，就失去了透過刑事程序追究加害人責任的機會。被害人應先諮詢法律專業人士的意見，權衡利弊得失，再做出最終決定。若決定撤回告訴，也應該保留相關證據，以備日後可能的民事求償。

如何保護自己免受偷拍犯罪侵害？

在現今科技發達的時代，性私密影像外流的風險無處不在。為了避免成為受害者，我們必須提高警覺，採取積極的自我保護措施。以下是一些防範犯罪的建議：

（一）拒絕製作性私密影像

最根本的做法是避免製作任何性私密影像，即使對象是你信任的伴侶。感情的變化難以預料，一旦分手，前任可能出於報復心理而將影像散布出去。因此，最安全的方式就是完全不留下這樣的影像。

（二）提高警覺，防範竊錄行為

在捷運、公廁、試衣間等公共場所時，應提高警覺，留意周遭有無可疑人士或裝置。如果發現任何異常，應立即報告工作人員或警方。即使是合法製作的性私密影像，也應嚴加保管，防止外流。與網友見面時，選擇在安全的公共場所，避免涉及任何性交易，以免遭到偷拍或勒索。

透過這些措施，我們可以有效降低性私密影像外流的風險，保護自己的隱私和尊嚴。切記，預防勝於治療，提高警覺和自我保護意識是抵禦犯罪侵害的關鍵。

已經被偷拍露點，該如何處理？

（一）露點偷拍已經發生，該如何處理？

當不幸成為露點被害人時，第一步是保持冷靜，仔細蒐集相關證據。這包括與加害人的對話紀錄、傳送性私密影像的訊息往來等。切記不要刪除或封鎖對方，以免喪失寶貴的證據。

面對這樣的困境，露點被害人千萬不要獨自與加害人討論或談判，因為可能會落入語言陷阱或受到威脅。最好尋求警方、檢察官或社工單位的專業協助，他們能提供法律諮詢和心理支持。 被外流偷拍露點照怎麼辦

（二）網路上流傳的私密影像下架途徑

若性私密影像不幸外流到網路上，除了循司法途徑提告外，也可透過iWIN網路內容防護機構或私ME計畫申請下架。未成年的露點被害人還可依犯罪被害人保護法申請補償金，減輕經濟負擔。面對偷拍事件，蒐證和尋求適當的求助管道是維護權益的關鍵。

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