非行少年是什麼意思？會被關或留下前科嗎？律師來解惑！

非行少年會被關或留下前科嗎？

非行少年是否會失去自由、被送到特定場所管束，這是每個家庭都關心的核心議題。根據少年事件處理法的規定，少年確實可能在特定情況下被限制人身自由，但這與成年人的監禁有著本質上的差異。少年收容的目的不是懲罰，而是為了保護少年、防止再犯，並確保司法程序能順利進行。

（一）非行少年會被關嗎？

少年被限制自由的方式主要有三種：暫時留置、收容，以及感化教育。每一種方式都有嚴格的法律要件與時間限制。家長需要了解這些規定，才能在孩子面臨非行事件時做出適當的應對。

1.短期限制：暫時留置的時機與規範

暫時留置是最輕度的人身自由限制措施。當少年在保護管束期間違反應遵守事項，不服從勸導達2次以上，而有觀察必要者，少年法庭得裁定留置少年於少年觀護所，予以5日以內之觀察。這是一種緊急措施，主要用於保護少年的安全。

暫時留置有嚴格的時間限制。原則上不得超過5日。如果超過這個時限，法院必須改為其他處置方式，例如責付給家長或裁定收容。這項規定是為了防止少年的權益受到過度侵害。

2.中期處置：收容的法定條件與執行地點

少年收容是比暫時留置更嚴格的措施。法院必須開立收容書(而非押票)，才能將少年送往少年觀護所。這與成年人被羈押在看守所的情況完全不同，無論是法律依據、執行場所還是管理方式都有明顯區別。

法院裁定少年收容必須符合特定條件。最常見的情況包括：無法責付給父母或其他適當人士、責付明顯不適當(例如家長本身涉及犯罪)、有逃亡或串供的風險，或者有再次犯罪的可能性。

收容的期限也受到嚴格限制。一般情況下，收容期間不得超過2個月。如果案情複雜，經法院許可後可以延長1次，但延長後的總期間仍不得超過4個月。這個規定確保少年不會被無限期拘禁。

收容類型 執行場所 期限限制 裁定要件 暫時留置 少年觀護所 不超過5日 無法立即責付且有保護必要 一般收容 少年觀護所 最長2個月 無法責付或有逃亡串供之虞 延長收容 少年觀護所 可延長1次，可延長1次，最多延長1個月 案情複雜且有繼續收容必要 感化教育 少年矯正機關(誠正中學/明陽中學) 6個月至3年 經法院裁定為保護處分

少年觀護所的環境設計注重教育與輔導功能。所內提供教育課程、心理輔導、技藝訓練等服務。管理人員都經過專業訓練，懂得如何與青少年溝通。雖然少年的自由受到限制，但整體氛圍比成人監所更重視人性化管理。

3.長期矯正：感化教育的實際執行狀況

當法院認為少年需要長期、密集的矯正與教育時，會裁定將少年送往少年矯正機關接受感化教育。台灣目前主要的少年矯正機關包括誠正中學（桃園）和明陽中學（高雄）。

感化教育的期間最少6個月，最長可達3年。實際執行期間會依少年的表現、改善情況而調整。如果少年在機構內表現良好、確實改過，可以申請提前結束感化教育；反之，如果表現不佳，可能需要執行較長時間。

在感化教育期間，少年必須在矯正機關內生活與學習。日常作息受到嚴格管理，包括固定的起床時間、用餐時間、上課時間和就寢時間。少年需要參與正規教育課程，確保不會因此中斷學業。

矯正機關也提供職業訓練、心理諮商、品格教育等多元課程。目的是幫助少年培養正確價值觀、學習一技之長，為將來重返社會做好準備。家長可以定期探視，維繫親子關係。

我們必須誠實告訴家長：感化教育雖然名稱是「教育」而非「監禁」，但實際上少年的自由確實受到相當程度的限制。生活環境類似軍事化管理，對於習慣自由生活的青少年來說，這種轉變往往帶來巨大衝擊。

從心理層面來看，被送往矯正機關可能對少年的自尊心、人際關係、學業發展造成長遠影響。因此，預防勝於治療，避免讓孩子走到需要接受感化教育的地步，才是最�重要的。家長應該在問題初期就積極介入，尋求專業協助，而不是等到情況惡化才被動應對。

4. 保護處分有哪些？對少年有什麼影響？

保護處分是少年司法制度中最重要的處遇方式，目的是協助少年回歸正軌。法官會根據少年的行為性質、嚴重程度以及個人狀況，選擇最適合的保護處分類型。這些處分不是懲罰，而是透過教育和輔導，幫助少年建立正確的價值觀。

台灣的少年事件處理法規定了四種主要的保護處分方式。從最輕微的訓誡，到需要離開家庭的感化教育，每一種處分都有其特定的執行方式與影響。家長了解這些內容，才能更清楚孩子可能面對的情況。

訓誡

訓誡是所有保護處分中最輕微的一種。法官會當面與少年談話，指出行為的錯誤之處，並說明可能帶來的後果。這個過程讓少年有機會反省自己的行為，理解法律的界線在哪裡。

如果法官認為需要加強輔導，會在訓誡之外再加上假日生活輔導。少年需要在週末或假日到法院報到，參加法院安排的各種活動。這些活動可能包括品格教育課程、志願服務工作，或是學習一些實用的生活技能。

假日生活輔導的期間通常是三個月到一年。這種處分的好處是不會影響少年平日的上學或工作。少年可以維持正常的生活作息，只需要在假日配合輔導活動。這對於偏差行為較輕微的少年來說，是一個很好的改正機會。

保護管束

保護管束是一種讓少年留在社區，但接受定期督導的處分方式。法院會指派專業的少年保護官負責輔導工作。少年必須定期到保護官的辦公室報到，接受面談和諮商。

在保護管束期間，少年需要遵守一些特定的規定。例如不能在深夜外出遊蕩，不可以進入網咖、酒吧等不適當的場所，也要按時向保護官報告生活狀況。這些規範幫助少年建立良好的生活習慣。

法院也可能在保護管束之外，再命令少年進行勞動服務。少年需要完成一定時數的社區服務工作，例如環境清潔、協助公益活動等。這讓少年有機會回饋社會，同時培養責任感。

保護管束的期間通常是一年到三年。這種處分讓少年在相對正常的環境中成長，同時又有專業人員的協助與監督。對於需要較多關注但不必離開家庭的少年，這是很適合的選擇。

安置輔導

當少年的情況較為嚴重，或是家庭環境無法提供適當照顧時，法院可能會裁定安置輔導。這表示少年需要暫時離開原生家庭，搬到專業的安置機構生活。

安置輔導會將少年安排到兒童及少年福利機構、教養機構，或其他適當的處所。這些機構有專業的社工和輔導員，提供二十四小時的照顧與教育。少年在這裡可以接受完整的生活輔導、心理諮商，以及課業協助。

安置的期間通常是六個月到兩年。雖然少年需要離開家庭，但這段時間能讓他們在穩定、有規律的環境中學習與成長。機構也會安排家庭訪視和親子活動，維繫親子關係。

感化教育是所有保護處分中最嚴格的一種。少年會被送到誠正中學或明陽中學等少年矯正機關接受教育。這些學校採取封閉式管理，少年的自由受到較多限制。

在感化教育期間，少年必須接受嚴格的生活管理和品格教育。學校提供完整的國中或高中課程，也安排職業訓練課程。目的是讓少年在矯正過程中，不僅改正偏差行為，也能繼續學業和培養一技之長。

感化教育的最短期限是六個月，最長可達三年。對於犯下較嚴重非行的少年，這種密集的教育和管理是必要的。雖然這段經歷對少年和家庭都是挑戰，但許多少年在完成感化教育後，確實有明顯的改變。

每一種保護處分都有其意義與功能。較輕的處分讓少年在熟悉的環境中改正，較重的處分則提供更密集的輔導和保護。重要的是，這些處分的共同目標都是幫助少年成長，而非單純懲罰。家長應該理解並配合這些處分的執行，與專業人員一起協助孩子走回正途。

孩子犯錯後是否會背負一輩子的標籤？這個疑問讓無數父母輾轉難眠。事實上，少年前科的問題確實存在，但與一般成年人的刑事紀錄有著本質上的差異。台灣的少年司法制度特別強調「保護優先」的理念，因此在紀錄的處理上也給予青少年更多重新開始的機會。

首先要釐清的是，非行少年的行為確實會留下紀錄。無論是保護處分或刑事判決，司法機關都會建立相關的少年紀錄。不過這個紀錄的用途、公開程度，以及保存方式，都與成年人的前科記錄截然不同，目的是為了保護少年的未來發展。

更重要的是，法律明文規定這些紀錄可以在特定條件下被塗銷或封存。這不是謠言或特例，而是每個非行少年都享有的法定權利。接下來我們會詳細說明這些規定，讓家長們能夠真正了解孩子的權益。

1. 少年紀錄與成年刑事紀錄的差異

許多家長誤以為少年前科會像成年人的刑事紀錄一樣，終身跟隨著孩子。實際上，兩者在法律效力和使用範圍上有著顯著的不同。少年事件的紀錄主要供司法機關內部參考使用，不會像成年刑事紀錄那樣容易被一般單位查詢到。

保護處分的紀錄不會登載在一般的良民證(警察刑事紀錄證明)上。這意味著當孩子長大後申請工作、升學或出國時，這些紀錄通常不會成為障礙。這個設計的核心理念，就是避免讓青少年因為一時的錯誤而被社會永久貼上標籤。

即使是少年刑事案件受到法院判決，其少年紀錄的處理方式也比成年人寬鬆許多。法律特別規定，除非是犯下最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，否則在符合特定條件後，紀錄都可以被塗銷。這給予了青少年真正的第二次機會。

2.紀錄的保存期限與封存規定

根據少年事件處理法第83條之1及第83條之2的規定，紀錄塗銷有明確的時間表和條件。不同類型的處分，有不同的觀察期間。只要少年在這段期間內沒有再犯，就可以視為「未曾受該保護處分」，相關的少年紀錄也會被正式塗銷。

對於保護處分而言，訓誡處分的觀察期是三年，保護管束也是三年，而感化教育則需要五年。這些期限是從執行完畢或免除執行之日起算。期間內如果沒有再觸法，紀錄塗銷的程序就會自動啟動。

少年刑事案件的紀錄封存規定同樣具有保護性質。如果少年受刑事判決確定，在刑罰執行完畢或赦免後五年內沒有再犯，且所犯並非最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，其紀錄就可以塗銷。這個規定讓大部分的非行少年都有機會擺脫過去的陰影。

下表整理了不同處分類型的紀錄塗銷觀察期限，讓家長們能夠清楚掌握時間軸：

處分類型 觀察期限 起算時點 塗銷條件 法律效果 訓誡處分 3年 執行完畢日起算 期間內未再受保護處分或刑事判決 視為未曾受該處分，紀錄完全塗銷 保護管束 3年 執行完畢或免除執行日起算 期間內未再受保護處分或刑事判決 視為未曾受該處分，紀錄完全塗銷 感化教育 5年 執�行完畢或免除執行日起算 期間內未再受保護處分或刑事判決 視為未曾受該處分，紀錄完全塗銷 少年刑事判決(一般犯罪) 5年 刑罰執行完畢或赦免後起算 期間內未再故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告 紀錄塗銷，不影響未來發展 少年刑事判決(重罪) 無法塗銷 不適用 最輕本刑5年以上有期徒刑之罪 紀錄永久保存

這張表格清楚顯示，絕大多數的非行少年都有機會讓紀錄消失。只要在觀察期間內保持良好行為，不再觸法，法律就會給予他們完全的紀錄封存保障。這個制度的設計，充分體現了台灣少年司法「給予機會、避免標籤」的核心精神。

家長們需要理解的是，雖然孩子的行為會留下紀錄，但這個紀錄不是永久的枷鎖。透過法律的保護機制，青少年有充分的機會重新開始，不必擔心一輩子背負著過去的錯誤。重要的是要協助孩子在觀察期間內保持正向發展，避免再次觸法，這樣就能確保紀錄塗銷的權利得以實現。

（三）少年司法制度與成人刑事制度的差異

為什麼少年犯錯與成年人犯罪會有不同的處理方式？關鍵在於兩種司法制度背後的理念完全不同。由於少年的身心發展尚未完全成熟，心性較不穩定，容易受到外界誘惑或衝動影響而違法。如果用處理成人刑事案件的標準來對待少年，不僅不適合，也難以真正幫助他們改過自新。

正因如此，台灣特別制定了《少年事件處理法》。這套法律讓法院能用更符合少年特質和成長需求的方式來處理案件。最終目標是保障少年健全成長，調整其生活��環境，並協助矯正偏差行為。

1.以保護與教育為核心的制度理念

少年司法制度與成人刑事制度最大的差異，在於核心理念的根本不同。成人刑事制度強調「應報」和「嚇阻」，認為犯罪者必須為自己的行為付出代價，接受相應的刑事處罰。這種制度的重點在於懲罰與預防再犯。

相對地，少年司法採取「保護優先於處罰」的理念。根據《少年事件處理法》第1條明確指出，立法目的是「保障少年健全之自我成長，調整其成長環境，並矯治其性格」。這個制度認為少年的心智發展尚未成熟，可塑性很高，應該給予改正的機會而非單純懲罰。

這種理念上的差異反映在實際處理上。成人刑事案件著重於行為的嚴重性和法律責任，而少年事件則更關注少年的身心狀況、成長背景、家庭環境等因素。法院會全面評估什麼樣的處置最有利於少年的未來發展。

然而，保護優先並不代表沒有後果。保護處分對少年的日常生活、學業和身心發展仍有實質影響。如果少年犯下重大罪行或屢次再犯，法院仍可能將案件移送刑事法庭，依照刑法規定處理。

2.程序執行與處分方式的具體差別

除了理念不同，少年司法與成人刑事在實際執行程序和處分方式上也有明顯差異。這些差異設計都是為了更好地保護少年，同時達到教育矯正的目的。

首先在審理程序方面，少年法庭的審理採取不公開原則，以保護少年隱私和未來發展。成人刑事案件則原則上公開審理。少年在法庭上有輔佐人協助，而成人則是辯護人制度。

處分方式的差異更為顯著。少年接受的是保護處分，包括訓誡、保護管束、安置輔導或感化教育等。這些處分強調教育和輔導功能。成人則面臨有期徒刑、罰金等刑罰，重點在於懲罰和剝奪自由。

收容場所也不相同。少年暫時收容於少年觀護所，環境設計較注重教育功能。成人則羈押於看守所或監獄服刑，環境相對嚴格。

以下表格整理了兩種制度的主要差異：

少年司法制度 成人刑事制度 核心理念 保護、教育、矯正 應報、嚇阻、懲罰 審理方式 不公開審理，保護隱私 原則公開審理 協助角色 輔佐人(可為律師或適當人士) 辯護人(必須為律師) 處分類型 保護處分(訓誡、管束、安置、感化) 刑事處罰(徒刑、拘役、罰金) 收容場所 少年觀護所、誠正中學 看守所、監獄 紀錄保存 可申請塗銷，有保存期限 前科紀錄永久保存

從紀錄保存來看，少年時期的處分紀錄可以在一定條件下申請塗銷，給予少年重新開始的機會。相較之下，成人刑事的前科紀錄會永久保存在案，對未來就業、出國等都可能造成影響。

值得注意的是，雖然少年司法相對寬容，但這不代表少年可以逃避責任。保護處分對少年的生活仍有實際限制，例如保護管束期間須定期報到、接受輔導，感化教育則需進入機構接受矯正教育。

整體而言，少年司法制度在「保護」與「管教」之間尋求平衡。一方面給予少年改過的機會和適當的成長空間，另一方面也要求少年為自己的行為負責，學習遵守社會規範。這種設計反映了社會對下一代的期待：不是放任或過度懲罰，而是透過適當的引導和教育，協助少年成為負責任的成年人。