凶宅轉手後就不算凶宅？律師：法律上的凶宅跟你想的不一樣

（一）內政部對凶宅的定義

（一）內政部對凶宅的定義

根據內政部頒布的「不動產說明書應記載及不得記載事項」，若建物專有部分在賣方持有期間曾發生兇殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡的情形，就必須在不動產說明書中進行記載，這基本上界定了凶宅的範圍，例如，在家中自然死亡（如猝死或病逝）的情況，即使屍體放置一段時間才被發現，也不會被認定為凶宅。

內政部另外也在2008年7月發布了一則函釋，進一步釐清凶宅的認��定標準。根據該函釋，若有人從10樓 A 戶跳樓，並陳屍在5樓 A 戶陽台，則10樓 A 戶（發生求死行為致死）和5樓 A 戶（有自殺而死亡之事實）都會被認定為凶宅。但10樓 B 戶、5樓 B 戶以及10至5樓的其他樓層則不在凶宅的範圍內。