調解筆錄效力等於法院確定判決！律師：調解過程不可不慎！

調解筆錄是什麼？有什麼法律效力？
在法律糾紛中，許多人選擇透過法院或鄉鎮市區公所的調解程序來解決問題，期望能避免冗長的訴訟過程。調解成功的關鍵在於雙方當事人達成共識，而調解委員會則扮演促成合意的重要角色。一旦雙方同意調�解方案，法院便會製作調解筆錄，詳細記載雙方談妥的調解條件內容。值得注意的是，這份調解筆錄的效力極為重要，等同於法院的確定判決。
換言之，調解筆錄確立了雙方當事人的權利義務關係，對雙方都具有拘束力。調解成立後，本件紛爭即告終止，雙方不得再就同一事件上訴或提起其他訴訟。如果對方未依調解筆錄履行義務，當事人可直接持調解筆錄向法院聲請強制執行。由此可見，調解筆錄的效力不容小覷，當事人在調解過程中務必慎重考慮每項條件，以免日後發生爭議。
（一）調解筆錄的法律效力
（一）調解筆錄的法律效力
調解制度是解決紛爭的有效途徑之一，當事人在調解委員的協助下達成共識後，即可簽署調解筆錄。法院核定調解筆錄後，其效力等同於確定判決，對當事人具有拘束力。讓我們進一步了解調解筆錄的效力及相關規定。
1.經法院核定的調解筆錄與確定判決有相同效力
依據民事訴訟法第380條規定，經法院核定的調解筆錄，與訴訟上和解有同一之效力。而訴訟上和解，依同法第380條之1規定，與法院的確定判決有相同效力。因此，經法院核定的調解筆錄，其效力等同於確定判決，對當事人具有拘束力。
2.調解成立後不可再對本案提起民事或刑事訴訟
調解成立後，當事人就該調解事項所涉及的民事或刑事責任，不得再行提起訴訟。這是因為調解筆錄確定判決效力，當事人應受其拘束，不得再就同一事件尋求司法救濟。如果一方當事人對調解內容不滿意，僅能在合法的情況下，如他方當事人未履行調解內容時，聲請法院強制執行調解筆錄。
3.調解筆錄可作為聲請法院強制執行的執行名義
調解筆錄不僅具有確定判決的效力，還可作為聲請法院強制執行的執行名義。根據強制執行法第4條規定，強制執行須以下列文書為執行名義：
- 確定判決。
- 假執行宣告之判決。
- 依民事訴訟法成立之和解或調解。
- 依鄉鎮市調解條例成立之調解。
如果一方當事人未依調解筆錄內容履行義務，他方當事人可持調解筆錄向法院聲請強制執行，以保障自身權益。法院將依調解筆錄內容，對未履行義務的一方進行強制執行措施，如查封、拍賣其財產等，以實現調解筆錄所確定的權利義務關係。
|調解筆錄效力
|說明
|與確定判決有相同效力
|經法院核定的調解筆錄，與訴訟上和解有同一之效力，而訴訟上和解與確定判決具有相同效力。
|不可再對本案提起訴訟
|調解成立後，當事人不得就該事項再行提起民事或刑事訴訟，應受調解筆錄拘束。
|可作為強制執行的執行名義
|若一方未履行調解內容，他方可持調解筆錄向法院聲請強制執行，以保障權益。
（二）法院與鄉鎮市區公所調解委員會調解筆錄效力
（二）法院與鄉鎮市區公所調解委員會調解筆錄效力
依據民事訴訟法及鄉鎮市調解條例規定，無論是在法院調解或是在鄉鎮市區公所調解委員會進行調解，只要調解筆錄經過法院核定，就會具有與確定判決相同的效力。換句話說，法院鄉鎮市區公所調解筆錄效力，與法�院判決確定的效力相同。
當事人對於經核定的調解筆錄，不得再就同一事件提起民事或刑事訴訟。這是因為公所調解委員會調解效力等同於法院確定判決，一旦調解成立，即具有拘束當事人的效力，當事人必須履行調解筆錄中約定的內容。
如果當事人任一方沒有依照調解筆錄的內容履行義務，另一方當事人可以持調解筆錄向法院聲請強制執行。法院會依照調解筆錄的內容，對未履行義務的一方進行強制執行措施，例如查封、拍賣其財產，以實現調解筆錄中約定的內容。
（三）調解筆錄與訴訟上和解的關係
（三）調解筆錄與訴訟上和解的關係
調解筆錄和訴訟上和解均為當事人合意而成立，體現了當事人意思自治原則。透過調解或和解，當事人可以根據自身利益需求，在法律允許範圍內自行協商解決方案，避免冗長的訴訟過程。一旦調解或訴訟上和解成立，即具有確定判決的效力，當事人應當履行協議內容，否則對方可以此為據聲請法院強制執行。
1.調解成立者，與訴訟上和解有同一之效力
調解成立與訴訟和解的效力可以從以下幾個方面來理解：
- 終局解決紛爭：調解成立或訴訟和解後，當事人之間的爭議即告終結，不得再就同一事實和理由提起訴訟。這有利於維護法律秩序的穩定性，避免重複起訴浪費司法資源。
- 執行力與確定判決相同：經法院核定的調解筆錄和訴訟上的和解筆錄，都可以作為當事人聲請強制執行的依據。這保障了當事人的合法權益，確保調解或和解內容能夠得到切實履行。
- 對第三人的效力：調解筆錄與訴訟和解對於當事人具有拘束力，並且在一定條件下也可能對第三人產生效力。例如，債權人與債務人達成和解，約定債務人僅需清償部分債務，則該和解對保證人也有效。
調解筆錄相關常見疑問一次解答！
（一）調解成立後可否修改調解筆錄內容？
（一）調解成立後可否修改調解筆錄內容？
經法院核定的調解筆錄具有確定判決的效力，當事人不得隨意修改內容。這是為了維護調解制度的公信力，避免一方任意毀約，導致紛爭再起。
儘管如此，在某些特殊情況下，調解成立修改筆錄仍有可能。如果法律關係的基礎發生了當時無法預料的重大變故，繼續履行原調解內容，將導致一方利益嚴重受損，顯失公平，這種情況下，當事人可以透過調解筆錄變更訴訟，向法院請求變更調解筆錄的內容，以符合實際情況並維護雙方權益。
1.情事變更的判斷標準
並非所有情況下當事人都可以提起調解筆錄變更訴訟，法院會依據以下幾個標準來判斷是否構成情事變更：
- 調解成立後，客觀環境或法律關係發生了無法預料的重大變化。
- 若依照原調解方案執行，將導致一方當事人權益受到嚴重損害或顯失公平。
- 變更調解筆錄的請求，不得違反法律規定或公序良俗。
- 變更調解筆錄的訴訟，不得依其他法定程序請求救濟。
2.提起調解筆錄變更訴訟的流程
當事人若認為符合情事變更的要件，可以依照以下流程提起調解筆錄變更訴訟：
- 向原調解法院或管轄法院提出訴狀，說明情��事變更的具體內容與理由。
- 法院受理後，將通知兩造當事人到庭陳述意見。
- 法官審酌雙方意見及相關證據，判斷是否符合情事變更要件。
- 若法官認為確有情事變更，將裁定變更調解筆錄內容；反之，則駁回當事人的請求。
透過調解筆錄變更訴訟，當事人可以在調解成立後，因應客觀環境的改變，尋求公平合理的紛爭解決方案。這不僅維護了當事人的權益，也強化了調解制度的彈性與實效性。
（二）簽調解筆錄時的注意事項
（二）簽調解筆錄時的注意事項
調解筆錄是調解過程中最重要的文件之一，它記載了雙方當事人達成的協議內容。在簽署調解筆錄之前，當事人應該仔細閱讀並確認調解筆錄內容，以確保自身權益不受損害。
以下是簽署調解筆錄前應注意的幾個要點：
1.務必逐條確認筆錄內容
無論是在法院調解或鄉鎮市區公所調解委員會調解，當事人在簽署調解筆錄前，都應該逐條仔細閱讀筆錄內容，確保每一項條款都符合自己的意願。如果對某些條款有疑問或不清楚，應當場向調解委員或法官提出，以免日後產生爭議。
2.如有疑問應當場提出
在調解過程中，如果當事人對調解筆錄的內容有任何疑問或異議，應該立即向調解委員或法官提出。一旦調解筆錄簽署完成，調解即告成立，事後再提出異議可能會影響自身權益。因此，在簽署前如有任何疑問，都應該當場提問並要求調解委員或法官釐清或修改�。
以上就是有關調解筆錄的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！