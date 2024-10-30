調解筆錄效力等於法院確定判決！律師：調解過程不可不慎！

（一）調解筆錄的法律效力

（一）調解筆錄的法律效力

調解制度是解決紛爭的有效途徑之一，當事人在調解委員的協助下達成共識後，即可簽署調解筆錄。法院核定調解筆錄後，其效力等同於確定判決，對當事人具有拘束力。讓我們進一步了解調解筆錄的效力及相關規定。

1.經法院核定的調解筆錄與確定判決有相同效力

依據民事訴訟法第380條規定，經法院核定的調解筆錄，與訴訟上和解有同一之效力。而訴訟上和解，依同法第380條之1規定，與法院的確定判決有相同效力。因此，經法院核定的調解筆錄，其效力等同於確定判決，對當事人具有拘束力。

2.調解成立後不可再對本案提起民事或刑事訴訟

調解成立後，當事人就該調解事項所涉及的民事或刑事責任，不得再行提起訴訟。這是因為調解筆錄確定判決效力，當事人應受其拘束，不得再就同一事件尋求司法救濟。如果一方當事人對調解內容不滿意，僅能在合法的情況下，如他方當事人未履行調解內容時，聲請法院強制執行調解筆錄。

3.調解筆錄可作為聲請法院強制執行的執行名義

調解筆錄不僅具有確定判決的效力，還可作為聲請法院強制執行的執行名義。根據強制執行法第4條規定，強制執行須以下列文書為執行名義：

確定判決。

假執行宣告之判決。

依民事訴訟法成立之和解或調解。

依鄉鎮市調解條例成立之調解。

如果一方當事人未依調解筆錄內容履行義務，他方當事人可持調解筆錄向法院聲請強制執行，以保障自身權益。法院將依調解筆錄內容，對未履行義務的一方進行強制執行措施，如查封、拍賣其財產等，以實現調解筆錄所確定的權利義務關係。