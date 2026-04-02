鄰損賠償金額怎麼算？可以跟包商求償嗎？資深律師一次解答

什麼是鄰損？工地施工造成的損害類型

工地開挖、吊車作業時，您是否擔心過自己的房子會不會跟著遭殃？這種施工造成鄰近建築受損的狀況，專業上稱為「鄰損」或「損鄰事件」。雖然這個詞彙在日常生活中經常聽到，但許多民眾對其法律定義與實際範圍仍感到模糊。

了解鄰損的完整概念，是保障自身權益的第一步。接下來將為您詳細說明鄰損的定義、常見情況以及判斷標準，讓您在面對工地施工時能更有警覺性。

（一）從法律角度認識鄰損的定義

值得注意的是，《建築法》以及《建築技術規則》中並未直接使用「鄰損」或「損鄰」這樣的名詞。然而，從《民法》以及《建築法》的規範意旨中，已經為鄰損建立了清楚的定義框架。

根據實務見解，鄰損定義可以理解為：因挖掘地基、施工不當或機具操作失誤，導致周邊建物、路面或公共設施損毀的事件。這種定義涵蓋了從輕微裂縫到嚴重結構損害的各種情況。

鄰損範圍不僅限於直接相鄰的建築物。一般來說，鄰損範圍會以施工基地為中心，向外延伸一定距離內的所有可能受影響建物。實務上通常以開挖深度的2倍作為初步判定基準。

舉例來說，如果工地挖掘深度為10公尺，那麼周圍20公尺範圍內的建築物都可能被認定在鄰損範圍之內。不過，實際影響範圍還需考量地質條件、施工方法等因素。

（二）如何判斷損害是否由施工造成

當您的房屋出現損害時，最重要的問題就是：這是否由鄰近工地施工所引起？實務上判定施工損害類型需要考量多項標準。

時間關聯性是首要判斷因素。如果損害出現的時間點與施工期間高度吻合，就有較強的因果關係推定。例如，工地開始深挖地基後一週內，您家牆壁突然出現新的裂縫，這就具有明顯的時間關聯。

距離標準也是重要考量。前面提到，一般以開挖深度的2倍作為基準範圍。但這不是絕對標準，實際影響範圍會因地質條件而異。 軟弱地盤或地下水豐富的區域，影響範圍可能更廣。反之，堅硬岩盤地質的影響範圍相對較小。

判定施工造成損害時，還需評估結構影響程度。專業技師會檢視以下面向：

裂縫的寬度、深度與分布位置

建築物是否出現傾斜或下陷現象

門窗框是否變形無法正常開關

地板或牆面是否有明顯高低差

是否影響建築物的承重結構安全

實務上最困難的是區分自然因素與施工因素的責任比例。例如，老舊建築本身就有裂縫，施工後裂縫擴大，此時需要專業鑑定來釐清新舊損害的程度。

如果損害發生在颱風或地震期間，判定工作會更加複雜。這時候，施工前的屋況記錄就顯得格外重要，能夠提供有力的對照證據。

另外，振動監測數據、地下水位�變化記錄等科學數據，都能協助判斷損害是否與施工行為有直接關係。因此，要求施工單位進行完整的監測記錄，是保障自身權益的有效方法。

（三）鄰損的常見類型有哪些？

了解鄰損的各種損害類型，是您主張權益與計算賠償金額的第一步。工地施工可能對周邊建築造成不同程度的影響，從嚴重的結構損害到表面的裝潢破損都有可能發生。這些損害的成因複雜，包括基地調查不確實、設計規劃不當、施工方法錯誤，甚至天然因素如地震或豪雨都可能加重損害程度。

正確識別損害類型不僅能幫助您準確評估損失，也是後續求償的重要依據。以下將詳細說明三大類常見的鄰損狀況，讓您能夠即時發現問題並採取適當行動。

1.最嚴重的結構安全問題

結構損害是鄰損中最需要重視的類型，因為它直接威脅建築物的安全性與使用年限。當工地進行深度開挖、連續壁施作或擋土牆支撐不足時，最容易引發這類問題。

房屋龜裂是最常見的結構性損害表現。裂縫可能從細小的髮絲紋開始，逐漸發展成貫穿性裂縫。您可以觀察裂縫的寬度、長度與走向來判斷嚴重程度。一般來說，寬度超過3公釐、呈現斜向或階梯狀的裂縫，通常代表較嚴重的結構損害。

建物傾斜是另一個需要立即處理的警訊。當建築物因地基不均勻沉陷而產生傾斜時，可能導致門窗無法正常開關、牆面出現裂縫。專業技師會使用精密儀器測量傾斜率，若傾斜率超過1/200，就需要特別注意。當傾斜率達到1/40以上時，建築物可能有倒塌危險，必須立即採取補強措施。

地基下陷問題往往最難在第一時間察覺。當工地開挖深度過深、土壤性質調查不確實，或地下水抽取不當時，可能造成鄰房地基產生不均勻沉陷。這種地基下陷會導致建築物整體結構受損，出現多處龜裂、地板傾斜、牆面剝落等連鎖反應。

造成這些結構性問題的原因包括：

基地調查不確實：未充分了解土壤性質、土壤液化潛勢或地下水位變化

設計規劃不當：開挖深度超過安全範圍、開挖面積過大未做適當分區

施工方法錯誤：連續壁施作品質不良、擋土牆支撐系統不足、安全監測數值異常未即時處理

天然因素影響：施工期間遭遇地震、颱風豪雨或劇烈溫差變化

2.影響居住品質的表面損傷

除了結構性問題，裝潢損害也是鄰損求償中常見的項目。這類損害雖然不會立即威脅建築安全，但會嚴重影響居住品質與房屋美觀，同樣需要賠償處理。

牆面與地面的磁磚剝落或破裂是最常見的裝潢損害。施工震動可能導致磁磚與牆面或地面的黏著層鬆脫，造成磁磚空心、隆起甚至脫落。浴室或廚房的磁磚損壞，還可能引發滲水問題，進一步擴大損害範圍。

油漆龜裂、剝落或牆面粉刷層脫落也很常見。這些問題雖然看似輕微，但修復時往往需要整面牆重新處理，費用也可能相當可觀。特別是如果原本使用的是特殊材質或進口壁紙，修復成本會更高。

門窗框變形是容易被忽略的裝潢損害。當建築物因震動或輕微沉陷而產生位移時，門窗框可能變形導致無法正常開關。鋁窗玻璃也可能因震動而破裂，需要整片更換。

水電管線系統的損害同樣需要注意。震動可能造成給水管、排水管接頭鬆脫或管線破裂，導致漏水問題。電線管路受損則可能影響用電安全。這些隱藏性的管線問題，往往需要專業檢測才能發現。