鄰損賠償金額怎麼算？可以跟包商求償嗎？資深律師一次解答

什麼是鄰損？工地施工造成的損害類型
工地開挖、吊車作業時，您是否擔心過自己的房子會不會跟著遭殃？這種施工造成鄰近建築受損的狀況，專業上稱為「鄰損」或「損鄰事件」。雖然這個詞彙在日常生活中經常聽到，但許多民眾對其法律定義與實際範圍仍感到模糊。
了解鄰損的完整概念，是保障自身權益的第一步。接下來將為您詳細說明鄰損的定義、常見情況以及判斷標準，讓您在面對工地施工時能更有警覺性。
（一）從法律角度認識鄰損的定義
值得注意的是，《建築法》以及《建築技術規則》中並未直接使用「鄰損」或「損鄰」這樣的名詞。然而，從《民法》以及《建築法》的規範意旨中，已經為鄰損建立了清楚的定義框架。
根據實務見解，鄰損定義可以理解為：因挖掘地基、施工不當或機具操作失誤，導致周邊建物、路面或公共設施損毀的事件。這種定義涵蓋了從輕微裂縫到嚴重結構損害的各種情況。
鄰損範圍不僅限於直接相鄰的建築物。一般來說，鄰損範圍會以施工基地為中心，向外延伸一定距離內的所有可能受影響建物。實務上通常以開挖深度的2倍作為初步判定基準。
舉例來說，如果工地挖掘深度為10公尺，那麼周圍20公尺範圍內的建築物都可能被認定在鄰損範圍之內。不過，實際影響範圍還需考量地質條件、施工方法等因素。
（二）如何判斷損害是否由施工造成
當您的房屋出現損害時，最重要的問題就是：這是否由鄰近工地施工所引起？實務上判定施工損害類型需要考量多項標準。
時間關聯性是首要判斷因素。如果損害出現的時間點與施工期間高度吻合，就有較強的因果關係推定。例如，工地開始深挖地基後一週內，您家牆壁突然出現新的裂縫，這就具有明顯的時間關聯。
距離標準也是重要考量。前面提到，一般以開挖深度的2倍作為基準範圍。但這不是絕對標準，實際影響範圍會因地質條件而異。 軟弱地盤或地下水豐富的區域，影響範圍可能更廣。反之，堅硬岩盤地質的影響範圍相對較小。
判定施工造成損害時，還需評估結構影響程度。專業技師會檢視以下面向：
- 裂縫的寬度、深度與分布位置
- 建築物是否出現傾斜或下陷現象
- 門窗框是否變形無法正常開關
- 地板或牆面是否有明顯高低差
- 是否影響建築物的承重結構安全
實務上最困難的是區分自然因素與施工因素的責任比例。例如，老舊建築本身就有裂縫，施工後裂縫擴大，此時需要專業鑑定來釐清新舊損害的程度。
如果損害發生在颱風或地震期間，判定工作會更加複雜。這時候，施工前的屋況記錄就顯得格外重要，能夠提供有力的對照證據。
另外，振動監測數據、地下水位�變化記錄等科學數據，都能協助判斷損害是否與施工行為有直接關係。因此，要求施工單位進行完整的監測記錄，是保障自身權益的有效方法。
（三）鄰損的常見類型有哪些？
了解鄰損的各種損害類型，是您主張權益與計算賠償金額的第一步。工地施工可能對周邊建築造成不同程度的影響，從嚴重的結構損害到表面的裝潢破損都有可能發生。這些損害的成因複雜，包括基地調查不確實、設計規劃不當、施工方法錯誤，甚至天然因素如地震或豪雨都可能加重損害程度。
正確識別損害類型不僅能幫助您準確評估損失，也是後續求償的重要依據。以下將詳細說明三大類常見的鄰損狀況，讓您能夠即時發現問題並採取適當行動。
1.最嚴重的結構安全問題
結構損害是鄰損中最需要重視的類型，因為它直接威脅建築物的安全性與使用年限。當工地進行深度開挖、連續壁施作或擋土牆支撐不足時，最容易引發這類問題。
房屋龜裂是最常見的結構性損害表現。裂縫可能從細小的髮絲紋開始，逐漸發展成貫穿性裂縫。您可以觀察裂縫的寬度、長度與走向來判斷嚴重程度。一般來說，寬度超過3公釐、呈現斜向或階梯狀的裂縫，通常代表較嚴重的結構損害。
建物傾斜是另一個需要立即處理的警訊。當建築物因地基不均勻沉陷而產生傾斜時，可能導致門窗無法正常開關、牆面出現裂縫。專業技師會使用精密儀器測量傾斜率，若傾斜率超過1/200，就需要特別注意。當傾斜率達到1/40以上時，建築物可能有倒塌危險，必須立即採取補強措施。
地基下陷問題往往最難在第一時間察覺。當工地開挖深度過深、土壤性質調查不確實，或地下水抽取不當時，可能造成鄰房地基產生不均勻沉陷。這種地基下陷會導致建築物整體結構受損，出現多處龜裂、地板傾斜、牆面剝落等連鎖反應。
造成這些結構性問題的原因包括：
- 基地調查不確實：未充分了解土壤性質、土壤液化潛勢或地下水位變化
- 設計規劃不當：開挖深度超過安全範圍、開挖面積過大未做適當分區
- 施工方法錯誤：連續壁施作品質不良、擋土牆支撐系統不足、安全監測數值異常未即時處理
- 天然因素影響：施工期間遭遇地震、颱風豪雨或劇烈溫差變化
2.影響居住品質的表面損傷
除了結構性問題，裝潢損害也是鄰損求償中常見的項目。這類損害雖然不會立即威脅建築安全，但會嚴重影響居住品質與房屋美觀，同樣需要賠償處理。
牆面與地面的磁磚剝落或破裂是最常見的裝潢損害。施工震動可能導致磁磚與牆面或地面的黏著層鬆脫，造成磁磚空心、隆起甚至脫落。浴室或廚房的磁磚損壞，還可能引發滲水問題，進一步擴大損害範圍。
油漆龜裂、剝落或牆面粉刷層脫落也很常見。這些問題雖然看似輕微，但修復時往往需要整面牆重新處理，費用也可能相當可觀。特別是如果原本使用的是特殊材質或進口壁紙，修復成本會更高。
門窗框變形是容易被忽略的裝潢損害。當建築物因震動或輕微沉陷而產生位移時，門窗框可能變形導致無法正常開關。鋁窗玻璃也可能因震動而破裂，需要整片更換。
水電管線系統的損害同樣需要注意。震動可能造成給水管、排水管接頭鬆脫或管線破裂，導致漏水問題。電線管路受損則可能影響用電安全。這些隱藏性的管線問題，往往需要專業檢測才能發現。
台灣鄰損賠償的法律依據與規範
鄰損賠償並非憑空��主張，而是有堅實的法律基礎作為後盾。台灣的法律體系從民法、建築法到公寓大廈管理條例，都對施工造成的鄰近損害提供了明確的規範與保護。
了解這些法律依據，不僅能幫助您判斷是否有求償的權利，更能在與建商或包商協商時，提出有力的法律論據。接下來我們將逐一說明這些重要的法律規定。
（一）民法的侵權責任規範
民法184條是鄰損求償最常引用的法律基礎之一。這條法律規定，因故意或過失不法侵害他人權利者，應負損害賠償責任。
更重要的是，民法184條第2項還特別規範：違反保護他人之法律者，也應負賠償責任。這意味著即使施工方沒有直接的故意或過失，只要違反了相關保護規定，就必須承擔責任。
另一個關鍵條文是民法191條。這條規定了「工作物責任」，也就是土地上的建築物或其他工作物，如果因設置或保管有欠缺而導致他人損害，所有人必須負賠償責任。
（二）建築法與施工安全規範
除了民法的一般規定，針對建築施工還有更具體的法律規範。民法774條明確要求：土地所有人經營事業或行使其所有權時，應注意防免鄰地之損害。
民法794條則更進一步規定：土地所有人開掘土地或為建築時，不得因此使鄰地之地基動搖或發生危險，或使鄰地之建築物或其他工作物受其損害。這條法律直接針對施工行為設下明確界線。
建築法第58條賦予主管機關重要的監督權力。當施工危害公共安全或妨礙都市計畫時，主管機關有權勒令停工或強制拆除。這項規定保障了周邊居民的安全權益。
建築法第69條更具體要求，挖掘工程必須採取適當的防護措施。這包括支撐、擋土、抽水及其他必要的安全設施，確保不會對鄰近建物造成損害。
此外，「建築物拆除施工安全規範」第8點第1款也明確規定，拆除工程應避免造成鄰近構造物的損壞。這些規定都構成了完整的法律保護網。
（三）公寓大廈的特殊規範
如果您居住在公寓大廈中，還有額外的法律保護。公寓大廈管理條例對住戶的裝潢施工行為有明確規範，要求不得妨礙建築物的安全或損害他人權益。
管委會在這方面扮演重要角色。當有住戶進行裝潢或施工時，管委會有責任監督施工過程，確保符合相關規範。如果因管理不當導致其他住戶受損，管委會可能也需承擔部分責任。
這些規定特別適用於大樓內部的裝潢糾紛，例如樓上住戶的裝修工程導致樓下天花板龜裂，或是管線施工造成漏水等情況。
綜合以上法律規定，我們可以看到台灣法律對鄰損問題提供了多層次的保護機制。從民法的基本侵權責任，到建築法的專業規範，再到公寓大廈的特殊管理，都為受害者建立了完善的求償依據。
掌握這些法律知識，將是您維護權益的重要武器。在後續章節中，我們將進一步說明如何運用這些法律依據，實際進行求償與維權行動。
（四）金錢以外的損失補償
除了直接的修復費用，受害者還可以主張間接損失與精神賠償。這些項目的認定標準較為複雜，但同樣受到法律保障。
無法居住期間的租金損失是重要的間接損失項目。當房屋損害嚴重到無法安全居住時，您被迫搬遷的期間，可以向責任方請求相當於租金的損失。法院通常會參考附近地區同類型房屋的租金行情來計算。
如果受損建築是營業場所，營業損失也可列入求償範圍。您需要提供營業額證明，如報稅資料或銀行往來紀錄，證明因損害導致的實際營業損失金額。搬遷費用、臨時營業地點的額外支出也都可以請求賠償。
精神慰撫金的請求則依據民法第195條規定。當居住環境嚴重受損，造成您生活品質明顯下降、身心受到相當程度的痛苦時，可以主張精神賠償。法院在認定時會考量損害程度、影響時間長短、對生活的具體影響等因素。
實務上，法院對精神慰撫金的認定較為審慎。您需要提出具體證據，例如因損害導致的就醫紀錄、心理諮商證明，或是長期無法正常生活的事實。賠償金額會依據雙方的經濟狀況、損害嚴重程度等因素綜合判斷，通常從數萬元到數十萬元不等。
（五）鄰損訴訟的時效與法律注意事項
掌握鄰損訴訟的時效規定，是保障您求償權利的第一道防線。許多受害屋主在發現鄰損後，因忙於處理修繕事宜而延誤求償時機。等到想起要採取法律行動時，才驚覺法律時效已經逼近甚至超過。
了解時效相關規定並及時採取行動，能有效避免喪失求償權利。以下將詳細說明鄰損案件的時效計算方式、中斷方法，以及訴訟準備時需要備齊的重要文件。
1.侵權行為的時效計算規定
根據民法第197條規定，侵權行為損害賠償的請求權時效採取雙軌制。這項規定是為了在保障受害者權益與維護法律安定性之間取得平衡。
短期時效為自知悉損害及賠償義務人時起2年間不行使而消滅。具體來說，當您發現房屋受損，且知道是哪個建商或包商造成的，從那一刻起就開始計算。2年內必須提出求償或起訴，否則請求權時效就會消滅。
長期時效則是自侵權行為發生時起算10年。即使您完全不知道損害發生，或不知道誰是加害人，超過10年後請求權也會因消滅時效而無法行使。這是法律對於權利行使的最終期限��。
實務上最常見的爭議是「知悉」時點的認定。通常以損害明顯可見，且受害人確實知道施工者身分的時間為準。若損害初期不明顯，後來才逐漸擴大，知悉時點可能延後計算。
2.讓時效重新計算的有效方法
民法第129條規定了時效中斷的各種情形。時效中斷後，原本已經經過的時間歸零，會重新起算2年。這是保護權利人的重要機制。
最常用的時效中斷方法包括以下幾種：
- 發送存證信函正式請求賠償：這是最簡便的方式，透過郵局存證信函向對方提出明確的賠償請求，就能產生時效中斷效果
- 提起調解申請：向鄉鎮市調解委員會或法院聲請調解，也能中斷時效
- 提起民事訴訟：直接向法院起訴是最強而有力的時效中斷方式
- 聲請支付命令：透過督促程序請求對方給付，程序較簡便快速
- 取得對方承認：如果對方以書面承認有賠償責任，也會造成時效中斷
特別要注意的是，每次時效中斷後，2年期間會重新起算。因此即使第一次發存證信函後未立即起訴，只要在2年內再次採取中斷措施，就能持續保持請求權有效。
建議受害者在發現鄰損後，應立即以存證信函通知對方。之後每隔一年半左右，再次發函或採取其他法律行動，確保消滅時效不會到來。
發生鄰損時應該如何蒐集證據？
面對施工造成的房屋損害，第一時間的證據保全往往比事後補救更為重要。鄰損證據的完整性直接影響您求償的成功率。許多屋主因為缺乏充分證據，即使房屋確實受損，也很難獲得合理賠償。
本節將為您說明如何在不同階段進行證據蒐集，從施工前的預防準備到損害發生時的應對方式。這些實務操�作技巧能幫助您建立完整的證據鏈，為日後的求償打下堅實基礎。
（一）做好施工前準備：完整記錄原始屋況
預防勝於治療，在鄰地開始施工前就主動記錄自家房屋狀況，是保障權益的第一步。拍照存證應該涵蓋房屋內外所有可能受影響的區域。
重點拍攝區域包括牆面、天花板、地板、門窗框、外牆、騎樓等。特別注意是否原本就有裂縫或損壞，這些既有瑕疵必須清楚記錄。拍照時務必開啟手機的日期時間戳記功能，確保照片具有時間證明力。
台北市規定建築工程施工前應辦理「鄰房現況鑑定」。若有發生損鄰情況，才有客觀資料可以回溯施工前的情況。建議您主動參與這項鑑定，或自行委託第三方專業單位進行鑑定並保存報告。
這份施工前記錄將成為未來證明損害因果關係的關鍵證據。有了明確的「施工前狀態」基準點，就能清楚比對「施工後變化」，建立起損害與施工行為之間的關聯性。
（二）損害發生當下的緊急應變措施
當您發現房屋出現裂縫、傾斜、磁磚剝落等異常狀況時，必須立即採取行動。第一步是用手機拍攝照片和影片，記錄損害的完整樣貌。
拍攝技巧很重要。要能清楚顯示損害的位置、範圍與嚴重程度。建議從遠景、中景、近景三個角度拍攝，遠景顯示整體環境，近景呈現損害細節。使用手機定位功能標記時間地點，增強證據的可信度。
同時立刻通知建商、包商與主管機關。您可以撥打當地工務局電話報案，要求派員到場確認。也可以請里長或鄰居作為見證人，多一份人證總是好的。
施工過程中建商每週應完成「安全觀測報告書」。如果發現損害，可以要求查閱這些報告，了解施工期間是否有異常監測數據。這些定期記錄也是重要的佐證資料��。
（三）委託專業技師進行正式鑑定
自行拍照記錄雖然重要，但專業的鑑定報告才具有法律上的強大證明力。發生損鄰事件時，建商有義務立刻做「現況鑑定」。若建商未主動辦理，您可以自行委託專業單位。
您可以委請結構技師公會、土木技師公會或建築師公會進行鑑定。這些專業機構會派遣持有執照的技師到場勘查，使用專業儀器進行測量與分析。
完整的鑑定報告應包含以下內容：
- 損害原因分析與責任歸屬判斷
- 是否因施工行為造成的專業意見
- 結構安全評估與危險程度判定
- 建議的修復方式與施工規範
- 修復費用的合理估算
需要注意的是，安全鑑定與現況鑑定的目的不同。安全鑑定以鑑定標的物的「結構體安全與否」為主要目的，判斷房屋是否有立即危險。現況鑑定則以記錄標的物的「現況」資料為主，作為日後比對的基準。
台北市等地方政府提供鑑定協助機制。您可以向區公所或建管單位申請協助，有些情況下政府會補助部分鑑定費用。鑑定費用本身也屬於可求償的合理支出項目。
|鑑定項目
|執行單位
|主要內容
|預估費用範圍
|結構安全鑑定
|土木技師或結構技師
|裂縫深度檢測、結構承載力評估、安全性判定
|新台幣3萬至10萬元
|損害原因鑑定
|建築師或專業技師
|施工影響分析、因果關係判定、責任歸屬建議
|新台幣5萬至15萬元
|修復方案規劃
|建築師或營造廠
|修繕工法建議、工程預算編列、施工期程規劃
|新台幣2萬至8萬元
|房屋價值減損評估
|不動產估價師
|損害前後價值比較、市場影響分析、減損金額計算
|新台幣3萬至12萬元
（四）系統化保存所有相關文件
完整的文件保存是證據鏈的最後一環。從施工開始到求償完成，所有相關文件都應該妥善保管，建立有條理的檔案系統。
必須保存的文件包括：
- 官方文件：建築執照影本、施工許可文件、使用執照等
- 鑑定資料：所有鑑定報告、檢測數據、專業意見書
- 通訊記錄：與建商包商的email、簡訊、LINE對話截圖
- 正式函件：存證信函、律師函、公文往來
- 財務文件：修繕報價單、收據、發票、匯款證明
通訊軟體的對話記錄要記得定期備份並截圖保存。雲端對話可能因為帳號問題而消失，截圖存檔更為保險。如果有重要的口頭承諾，最好以email或訊息再次確認，留下書面記錄。
調解過程的記錄也很重要。如果曾經申請調解，調解紀錄、調解不成立證明書等文件都要保留。這些都是證明您曾經嘗試和解的證據，對後續訴訟有幫助。
建議將所有文件依時間順序整理，製作一份證據清單。這樣不僅方便自己查閱，也能在諮詢律師或提起訴訟時，快速提供完整資料，節省時間與溝通成本。
鄰損賠償金額怎麼算？計算方式完整說明
要計算鄰損賠償金額，您需要掌握幾個重要的評估標準與計算公式。根據《台北市建築物工程施工損害鄰房鑑定手冊》，鄰損賠償金額主要包含四大項目：房屋修繕費用、租金補貼、搬遷費用以及營業損失。每一項都有明確的計算依據，讓受害者能夠合理求償。
了解這些計算方式不僅能幫助您評估損害程度，更能在與建商或包商協商時掌握主動權。接下來我們將逐一說明各項費用的計算方法，讓您對賠償金額怎麼算有完整的認識。
（一）修復費用的估算方法與報價原則
房屋修復費用計算的核心依據是建築物的傾斜率，這個數值直接決定了修復的方式與成本。傾斜率是專業技師透過精密儀器測量後得出的數據，代表建築物偏離垂直線的程度。
依照官方手冊規定，不同傾斜率標準對應不同的處理方式：
|傾斜率範圍
|損害程度
|處理方式
|費用計算依據
|大於 1/40
|嚴重危險
|拆除重建
|按重建價格全額計算
|1/40 至 1/200
|結構受損
|結構補強修復
|參考手冊工資材料單價表
|小於 1/200
|輕微損害
|表面修復
|裂縫修補、磁磚油漆費用
當傾斜率超過 1/40 時，代表建築物有倒塌風險，必須拆除重建。此時賠償金額以重建價格計算，包含拆除費、重建工程費及相關規費。
若傾斜率介於 1/40 到 1/200 之間，需要進行結構安全評估與補強工程。費用可參考手冊中詳列的工資及材料單價表、工程單價表與單價分析表，確保計算有據可循。
輕微損害的情況下，修復範圍包括：
- 牆面裂縫的填補與粉刷
- 破裂磁磚的更換工程
- 油漆重新粉刷費用
- 門窗框變形的調整或更換
- 管線受損的修復成本
為了確保估價的合理性，建議您取得至少 2 至 3 家專業廠商的估價單。這些估價單不僅是談判的籌碼，也是未來訴訟時的重要證據。
（二）房屋價值減損的計算標準
即使房屋經過完善修復，仍可能因「曾經受損」�的事實而導致市場價值下降。這種現象在房地產市場中稱為「事故屋效應」，是鄰損賠償金額中容易被忽略的一環。
房屋價值減損的計算通常考慮以下因素：
- 損害的嚴重程度與修復範圍
- 是否影響建築物結構安全
- 修復後是否留有明顯痕跡
- 對未來交易價格的影響程度
實務上，價值減損通常以房屋市值的一定比例計算，範圍約在 5% 至 20% 之間。若損害涉及結構性問題，減損比例可能更高。您可以委託不動產估價師出具專業鑑價報告，作為求償的依據。
這項損失雖然較難量化，但在訴訟或調解中仍可主張。特別是當您有出售房屋計畫時，價值減損的求償更具正當性。
（三）營業損失與租金損失的計算
如果受損房屋作為營業場所或出租使用，因施工導致無法正常營運或出租，您可以主張營業損失或租金損失。租金補貼計算有明確的公式可循。
根據官方手冊，租金補貼的計算方式為：
- 月租金單價 = 公告房地現值 × （郵局前一年度一年期定存平均年利率 ÷ 12）
- 總租金補助費 = 月租金單價 × 持有面積 × 期間
- 補助期間從損害發生時起算，額外加計 2 個月
舉例來說，若您的房屋公告現值為 2,800 萬元，持有面積 30 坪，郵局一年期定存利率為 1.5%，修復期間為 6 個月：
- 月租金單價 = 28,000,000 × （1.5% ÷ 12） = 35,000 元
- 總租金補助費 = 35,000 × 30 × （6 + 2） = 8,400,000 元
若房屋作為店面或辦公室使用，營業損失的計算則需要提供過往營業額證明。您可以準備報稅資料、銷售記錄、會計帳簿等文件，證明因施工導致的實際收入減少金額。
這部分的求償需要充分的證據支持，建議您保存所有相關的財務文件與營業記錄，以利日後主張權利。
（四）鑑定費用與其他合理支出
在整個求償過程中，您會產生許多必要的支出，這些費用同樣可以列入鄰損賠償金額的求償範圍。掌握這些項目，才能確保獲得完整的補償。
可求償的合理支出包括：
- 專業鑑定費用：委託土木技師、結構技師進行損害鑑定的費用，通常在數萬元至十餘萬元不等
- 不動產估價費：若主張房屋價值減損，需委託估價師出具鑑價報告
- 存證信函郵資：向責任方發送正式求償函的郵寄費用
- 訴訟相關費用：包含裁判費、律師費、文件影印費等
- 搬遷與倉儲費：修復期間的臨時搬遷費用與家具倉儲成本
特別要注意的是，鑑定費用往往是求償過程中的一大筆支出。選擇具有公信力的專業技師相當重要，他們出具的鑑定報告將成為計算賠償的核心依據。
此外，如果您因損害而需要暫住旅館或租屋，這些合理的臨時居住費用也可以納入求償。記得保留所有收據與支付憑證，作為日後請求賠償的證明文件。
完整掌握這些修復費用計算的原則與項目，將幫助您在協商或訴訟中爭取到應有的賠償。建議您在求償前先製作詳細的費用清單，並附上相關證明文件，讓整個求償過程更加順利。
誰該負責賠償？建商、包商與屋主的責任釐清
面對鄰損事件，了解誰該負責賠償能讓您更有效保障權益。建築工程通常涉及多個單位，包括建設公司、承攬包商、監造單位等。這些單位在法律上各有不同的責任範圍。釐清責任歸屬不僅能幫助您找到正確的求償對象，更能避免求償過程中遭遇推諉卸責的困擾。
台灣法律對於建築工程造成的損害，有完整的責任規範體系。民法第189條明確規定了定作人與承攬人的責任關係。實務上，受害者往往可以同時向多方請求賠償，這種制度設計能更全面保障您的權益。
（一）建設公司的法律責任與義務
建設公司作為建築工程的起造人，在法律上負有重要的防免損害義務。依據民法第774條規定，土地所有人在建築房屋時，不得妨礙鄰地的自然排水或通風。同時民法第794條也明定，土地所有人應注意防止工事引起的鄰地損害。
建商責任的範圍相當廣泛。當建商對承攬人的選任或監督有疏失時，就必須與包商負連帶賠償責任。這項規定源自民法第189條，目的是保障受害者能獲得完整賠償。即使建商將工程發包給包商，仍不能完全卸除自身責任。
建設公司在施工前應履行多項義務。包括辦理鄰房現況調查、投保營造綜合保險等。這些預防措施不僅能降低鄰損發生機率，也能在事故發生時提供賠償保障。若建商未盡這些義務，造成鄰損時應負完全賠償責任。
（二）承攬包商的賠償責任範圍
實際進行施工的承攬包商，在法律上被稱為承造人。包商責任主要來自民法第184條的侵權行為規定。當包商在施工過程中因過失造成他人損害時，就必須負起直接賠償責任。
包商的過失行為包括多種情況。地基開挖深度不當、連續壁施作技術缺失、大型機具操作不慎等，都可能導致鄰房受損。專業營造廠商應具備相應的技術能力與安全管理知識。未盡注意義務而造成損害時，就構成承造人責任。
包商的賠償範圍涵蓋所有因施工不當造成的損失。這包括結構修復費用、裝潢損害、設備維修等直接損失。間接損失如租金損失、營業中斷等，若能證明與施工行為有因果關係，包商同樣須負賠償責任。
（三）連帶責任的適用情況與優勢
當建商與包商同時對鄰損負有責任時，就會產生連帶債務關係。依據民法第272條規定，連帶賠償責任讓受害人可以選擇向任一方或全體請求全部賠償金額。這項制度設計對受害者極為有利。
連帶責任的最大優勢在於保障求償權益。即使其中一方無力賠償或脫產，受害人仍可向其他責任方求償全額。不需要先向某一方求償不成後，才能轉向其他人請求。這大幅降低了求償風險。
實務上，建商通常較包商更有資力。當包商是小型營造廠或個人工作室時，可能面臨賠償能力不足的問題。此時連帶責任機制讓您可以直接向建商求償，不必擔心包商經營不善影響賠償權益。
連帶責任的適用前提是雙方都有過失或法律責任。建商因選任監督疏失而負責，包商因施工不當而負責，兩者責任成立後就形成連帶關係。受害人無須證明各方責任比例，只要證明損害存在即可向任一方求償。
（四）如何確定正確的求償對象
確定求償對象是啟動賠償程序的第一步。建議您採取多管齊下的方式，同時將建商與包商列為求償對象。這樣能避免因找錯對象而延誤求償時效，也能充分運用連帶責任的優勢。
查詢建築執照是確認責任方身分的最可靠方法。建照上會明確記載起造人(建商)、承造人(包商)與監造人的完整資訊。您可以向工地所在地的建管單位申請閱覽或影印建照副本。這些官方文件具有法律效力，是起訴時的重要依據。
施工現場通常會設置工程告示牌。告示牌上會標明建設公司名稱、承攬廠商、工地負責人等資訊。記得拍照存證這些現場標示，作為確認責任方的輔助證據。若告示牌資訊不清楚或未設置，也可作為建商管理疏失的證明。
有些情況下，工程可能涉及多層轉包關係�。主包商再將部分工程發包給次包商，造成責任關係複雜化。此時建議向主管機關調閱完整的承攬契約與施工計畫書，釐清各承攬階層的責任範圍。
|責任方
|法律地位
|責任依據
|賠償範圍
|建設公司
|起造人(定作人)
|民法第189條、第774條、第794條
|選任監督疏失時負連帶責任，防免鄰損義務違反時負完全責任
|承攬包商
|承造人(承攬人)
|民法第184條侵權行為
|施工不當造成的所有直接與間接損害
|監造單位
|監造人
|建築法第13條、民法第184條
|監造疏失導致的損害，與建商包商負連帶責任
|次承攬商
|實際施工者
|民法第188條侵權行為
|其施工範圍內造成的損害，與主包商建商負連帶責任
實務操作上，最保險的做法是將所有可能的責任方都列為共同被告。包括建設公司、主要承攬廠商、實際施工的次包商等。這樣可以讓法院在審理過程中釐清各方責任比例，您也不會因遺漏某一方而影響求償權益。
如果您不確定該向誰求償，建議先諮詢專業律師。律師能協助您調查相關資料，分析責任歸屬，並擬定最有利的求償策略。花費少許諮詢費用，能避免求償方向錯誤造成的更大損失。