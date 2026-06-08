房客自殺輕生怎辦？能跟他家人求償嗎？律師說明租約後續！

房客自殺怎麼辦？現場的關鍵步驟

發現房客可能在租屋處自殺是極度震驚的突發狀況。許多房東在這種情況下因驚慌不知所措，反而為自己帶來法律麻煩。以下三個步驟是最重要的第一時間行動準則。

（一）確保自身安全：切勿貿然進入現場

在任何情況下，確保自己的人身安全是第一優先。若房客是燒炭自殺，室內可能殘留高濃度一氧化碳，貿然進入可能奪命。請在門口從外觀察，注意是否有異味、煙霧或危險訊號，確認安全後再靠近，切勿進入室內。

若確認房客已無生命跡象，請立即退到安全位置，不要觸碰任何物品或移動遺體，即使是出於善意也不行。記下您發現的時間點及基本狀況，這些資訊在報警時非常重要。

（二）立即報警：法定通報義務如何履行？

發現非自然死亡後，立即撥打110報警是法定義務。報警時請保持冷靜，提供以下完整資訊：

租屋處完整地址（含樓層、門牌號碼）

您發現異狀的確切時間

現場基本狀況（遺體位置、是否有明顯自殺工具或遺書）

您與死者的關係（房東與房客）

等待期間，請守在租屋處附近但不進入室內，避免讓閒雜人等接近現場。如果有鄰居詢問，簡單說明已報警處理即可，不要讓任何人進入房屋。

（三）保全現場完整性：警方到場前的注意事項

警方到場前，「保持現場完整不破壞證據」是絕對原則。即使您認為這明顯是自殺，司法警察仍需要進行完整勘查，排除他殺或意外的可能。

到場前絕對禁止的行為：

移動或觸碰遺體的任何部位

收拾或整理現場物品

開窗通風或改變室內環境

翻閱遺書或個人物品

允許家屬或其他人進入現場

若在發現前您已不小心觸碰門把或其他物品，請在警方到場時主動說明，誠實告知才能避免不必要的誤會。

（四）配合警方調查

警方到場後進入正式的司法調查程序。了解這個流程，能讓房東在困難時刻做出正確應對，同時為後續求償保留完整證據。

1.警方到場的完整調查作業

接獲通報後，警方通常會派遣轄區員警、刑事鑑識小組，視案情可能還有檢察官一同到場。鑑識人員會使用專業設備拍攝現場、記錄每個細節，並透過遺書、手機記錄、生活狀況等跡證判斷死因。

現場勘查通常需要數小時。案情單純時當天可初步完成；若有疑點，調查可能延長至數天。整個過程中，房東的角色是協助者而非調查者，不需要判斷死因，只需忠實呈現您所知道的狀況。

2.房東需準備的資料與回答要點

警方調查過程中，房東需要提供以下資料協助辦案：

租賃契約書正本或影本（含所有附件）

房客的身分證件影本及基本個人資料

緊急聯絡人的姓名、關係及聯絡方式

押金繳納紀錄與租金繳付狀況

最近一次與房客聯繫或見面的時間與內容

相關通訊紀錄（LINE、簡訊等）

回答問題時請據實回答，只陳述您確實知道的事實，不要加入個人臆測。如果不清楚，直接表明「不知道」即可，切勿虛構資訊。

3.現場管制期間：房東有什麼權利？

警方到場後會立即封鎖現場，設置警戒線禁止進入。即使您是房屋所有人，在警方解除封鎖前，絕對不能擅自進入或移動任何物品，否則可能觸犯妨礙公務罪。

房東在此期間仍有基本權利：可詢問警方預計的調查時程，了解大概何時解除封鎖。封鎖期間確實會影響房屋使用，這段時間的損失可以列入後續向繼承人求償的項目，請保留所有時間紀錄。