遇到醫美糾紛怎麼辦？整形手術結果不符預期可以告診所嗎？

什麼是醫美糾紛？有什麼法律規範？

隨著醫美市場快速擴張，越來越多人選擇透過整形手術或微整形改善外觀。然而，並非每次療程都能達到預期效果。當手術結果令人失望、出現難以接受的副作用，甚至發生明顯的身體傷害時，「醫美糾紛」就此產生。

醫美糾紛是指消費者在接受美容醫療服務過程中，因手術效果、醫療程序、告知義務或收費等問題，與醫療機構或醫師之間產生的爭執與不滿。法律層面涵蓋三個面向：民事求償（退費、損害賠償、精神慰撫金）、刑事責任（業務過失傷害罪）、行政處罰（衛生局裁罰診所或醫師）。

（一）哪些情況屬於手術結果不符預期

常見的「效果不符預期」情況包括：雙眼皮手術後兩眼不對稱、隆鼻後外觀不自然或植入物位移、抽脂後皮膚凹凸不平、玻尿酸注射後產生硬塊或移位、雷射療程後留下疤痕、削骨手術後臉型歪斜等。

要特別注意的是，法院多認為美醜屬於主觀認定，不能單以消費者個人感受就判定手術失敗。這些情況是否構成可求償的醫美糾紛，必須進一步判斷是否涉及醫療疏失。

（二）醫療疏失與正常副作用：最關鍵的區分

區分這兩者是處理醫美糾紛最核心的判斷，直接決定你能否成功求償。

醫療疏失（可求償）：醫師違反醫療常規、技術操作不當或術後照護不周，因而導致患者受到損害。例如手術器械消毒不完全造成感染、注射劑量錯誤導致組織壞死、術前未詢問用藥史貿然施術，或未按標準程序操作造成神經損傷等。這些都是「若醫師謹慎操作即可避免」的傷害。

正常副作用（通常不構成求償理由）：即使醫師已盡到善良管理人的注意義務，手術或療程本身仍可能產生的合理風險，包括術後腫脹、瘀青、短暫疼痛或輕度不適等。這些屬於「已知且可預期」的反應。

重要提醒：即使是正常副作用，醫師也有義務在術前詳細說明。若醫師未盡告知義務，即使結果屬於正常範圍，仍可能構成醫療糾紛。

（三）醫美糾紛適用哪些法律？

1.醫療法：醫師的核心義務與診所違規罰則

醫療法第82條（注意義務）明確規定：醫療業務之施行，應善盡醫療上必要之注意。若醫師因故意或違反必要注意義務，且逾越合理臨床專業裁量所造成的損害，須負損害賠償責任，刑事責任亦同。注意義務的判斷標準，是以該醫療領域當時當地的醫療常規、醫療水準、工作條件及緊急情況等客觀情況為準。

2.特定醫療技術管理辦法：高風險手術的資格要求

依《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）第 26 條，9 項特定美容醫學手術為：臉部削骨手術、其他部位削骨手術、中臉部及全臉部拉皮手術、鼻整形手術、義乳植入之乳房整形手術、抽脂量達 1,500 毫升以上之抽脂手術、腹部整形手術、全身拉皮手術、全身麻醉之生殖器整形手術。

執行這 9 項手術的醫師必須具備專科醫師資格，且每 3 年需接受至少 24 小時的美容醫學手術繼續教育課程（第 26 條）。消費者有權要求診所出示醫師的專科醫師證書。

3.民法：兩條求償途徑可以並行

發生醫美糾紛時，民法提供兩種求償途徑：

途徑一：侵權行為責任（民法第 184 條第 1 項前段）：主張醫師因故意或過失不法侵害你的身體健康權。適用於醫師明顯違反醫療常規、造成你受傷的情況。

途徑二：債務不履行責任（民法第 227 條）：若醫師未達到應有的專業水準，或使用不適當的醫材與技術，導致手術結果不如預期，構成不完全給付，可主張診所違反醫療契約。

這兩種途徑可以同時並用，許多律師也建議這樣做以增加求償成功機率。特別注意：侵權行為的請求權時效為知悉損害及賠償義務人時起 2 年（民法第 197 條），且自侵權行為發生時起 10 年消滅。別因為觀望而錯過時效。

4.消費者保護法：適用有限制

許多人以為醫美服務應受消費者保護法完整保護，但實務上並��非如此。台灣法院多數見解認為，醫療行為不適用消保法的無過失責任與懲罰性賠償規定，消費者仍需證明醫師有故意或過失。

不過消保法並非完全無用：當診所的廣告內容不實、誇大療效或使用違法招攬方式時，可向各縣市消保官申訴。消保官有權要求診所改正並可處以罰鍰。