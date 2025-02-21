什麼是善良管理人？有哪些責任？律師來解惑！

（四）善良管理人責任的適用範圍

（四）善良管理人責任的適用範圍

善良管理人責任在台灣法律體系中具有廣泛的適用範圍，涵蓋多種商業活動和法律關係，不僅影響個人間的委任關係，還延伸到公司治理、金融服務等領域。

在商業活動中，善良管理人責任尤為重要。例如，在行紀關係中，行紀人需以善良管理人的標準執行業務。行紀是一種特殊的商業行為，指以自己名義為他人進行動產買賣或其他商業交易，並收取報酬的營業。

此外，善良管理人責任也適用於不動產管理、信託關係等領域。在這些情況下，管理人需以高於一般水準的注意義務處理事務，確保委託人或受益人的權益得到最大程度的保護。