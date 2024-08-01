廣告不實的定義是什麼？律師：「僅供參考」不是免死金牌！

（一）公平交易法中的廣告不實

（一）公平交易法中的廣告不實

公平交易法第21條第1項明確規範，事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知的方法，對於商品的價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤的表示或表徵，一旦廣告內容經主管機關認定為不實，除了廣告要下架、罰鍰5萬元以上2500萬元以下罰鍰外，還要賠償消費者損害額三倍以內的金額！

消費者若能證明業者是故意進行不實廣告，法官最高可以判決業者負擔3倍的賠償額，作為懲罰性賠償。此外，公平交易法第31條還賦予消費者請求依業者獲利計算賠償的權利，以減輕消費者的舉證責任。這些規定都是為了保護消費者權益，避免業者輕易以廣告不實牟利。下表整理了公平交易法內對於廣告不實規範的重點：