鄰居噪音吵不停！除了震樓神器還能怎麼做？律師教你這招！

（二）向管委會反映

（二）向管委會反映

當鄰居製造噪音擾鄰時，住戶可以先向公寓大廈的管理委員會或管理負責人反應，請他們出面制止或依照規約處理。管理委員會或負責人有責任維護住戶的居住品質，並確保大家遵守公寓大廈的規約。透過他們的協調與溝通，許多噪音問題都能獲得改善。

公寓大廈管理條例為規範公寓大廈之管理與使用事項之法律。該條例授權區分所有權人召開區分所有權人會議，訂定規約載明禁止住戶製造噪音之事項。

常見納入規約的噪音管理規範如下：

噪音管理事項 規範內容 樓地板噪音 於夜間 10 時至翌日 7 時禁止從事重物搬運、跳躍等製造噪音行為 裝修施工噪音 禁止於夜間 8 時至翌日 8 時從事室內裝修工程 電器用品噪音 使用吵雜之電器用品如吸塵器、洗衣機，應避免於夜間 10 時後使用

住戶若違反規約中噪音管理規定，管理委員會得依公寓大廈管理條例及區分所有權人會議決議，對其實施法律賦予的制止、排除措施，以維護居住環境安寧。