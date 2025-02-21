社會通念是什麼？判決書中的主因是「依社會通念」合適嗎？

現代法治國家中社會通念的定位

在法治國家中，社會通念扮演著微妙而重要的角色。它反映了社會價值觀，影響著法律的制定和解釋。然而，過度依賴社會通念可能危及法律的穩定性和公正性。

法治國家的核心在於權力分立。行政部門制定和執行政策，立法機關制定法律，而司法機關則依法裁判。在這個體系中，社會通念應該如何定位呢？

權力分支 主要職責 社會通念的影響 行政 制定和執行政策 反映民意，制定符合社會期待的政策 立法 制定法律 考慮社會價值觀，制定符合時代需求的法律 司法 依法裁判 在法律解釋時考慮社會通念，但不應過度依賴

司法機關應保持客觀中立，這就是為什麼天秤成為司法的象徵。然而，在快速變化的社會中，法律如何與時俱進？如何在尊重社會通念和維護法律穩定性之間找到平衡？這些都是現代法治國家面臨的挑戰。

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