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什麼是社會通念？

社會通念是什麼？判決書中的主因是「依社會通念」合適嗎？

民事案件雷皓明律師發佈 2025-02-21更新 2026-04-08
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

社會通念指的是一般大眾對事物的共同認知和判斷。在法律解釋中，社會通念扮演著重要角色，常被法官用來做出判決。接下來，我們將深入探討社會通念在現代法治社會中的地位，以及它對司法判決的影響。

社會通念的基本定義和概念

社會通念是指大眾對某事物的普遍認知和判斷。這種共同觀點在法律應用中扮演重要角色，影響著司法決策和法律解釋。社會認知的形成源於群體經驗和價值觀，反映了特定時空下的集體智慧。

（一）社會大眾普遍認知與判斷

社會通念建立在大眾的共同認知基礎上。這種認知來自日常生活經驗、教育背景和媒體影響。

例如，對於公共秩序的維護，多數人會認同遵守交通規則的重要性。這種普遍認知在法律應用中常被引用，作為判斷行為合理性的依據

（二）多數人對事物的共同觀點

社會通念反映了多數人的共識，這種共識可能隨時間和社會變遷而改變。

比如，對於環境保護的重視程度，近年來已成為社會的主流觀點。法律應用時需要考慮這些動態變化，以確保判決符合當前社會認知。

（三）法律文書中的應用範圍

在法院判決中，社會通念常被用來解釋抽象法律概念，它幫助法官在具體案件中做出符合社會期待的判決。

例如，判斷一個行為是否構成公然猥褻罪時，法官會參考社會對性道德的普遍看法，使法律更貼近社會現實，增強司法決策的公信力。

（四）法院判決中的社會通念

臺南簡易庭111年度南勞小字第21號民事判決

在計算員工資遣費時，須以離職前最後6個月平均工資來計算，法院認為因實務上雇主給付的名目繁多，實際上員工的工資應符合『勞務對價性』及『經常性之給與』，並以「社會通念」為據，而與其給付時所用名稱無關，故將該名駕駛員工均按月領到的獎金 5,000元 視為工資。

社會通念對法律解釋的影響與限制

法律解釋是司法實務中的重要環節，而社會通念對其影響不容忽視。在探討這個議題時，我們需要了解法律解釋方法的多樣性，以及社會通念在其中扮演的角色。

（一）法律解釋方法的多元性

法律解釋方法包括文義解釋、目的性解釋、歷史解釋和體系解釋等。每種方法都有其特點和適用範圍，法官在判案時需要靈活運用。值得注意的是，並沒有一種解釋方法被稱為「社會通念解釋」。

解釋方法特點適用情況
文義解釋依據法條字面意思法條文字明確
目的性解釋考慮立法目的法條模糊或有多種解讀
歷史解釋參考立法背景需要了解法律制定初衷
體系解釋結合相關法條涉及多項法律規定

（二）社會通念與法條文義的界限

社會通念雖然可以輔助法律解釋，但不應凌駕於法條文義之上。當社會通念與法條文義產生衝突時，法官需要謹慎權衡。過度依賴社會通念可能導致法律適用的不確定性，而忽視社會通念又可能使判決脫離現實。

因此，在法律解釋中，需要在社會通念和法條文義之間尋求適當的平衡點。

（三）社會通念在司法實務的應用現況

在台灣的司法實務中，社會通念常被用作法官判決的依據之一。然而，這種做法並非沒有爭議。有些法官在判決時仍然持有某些過時的社會觀念，這可能對司法公正造成負面影響。

以家庭暴力案件為例，三十年前的一些判決在認定「不堪同居之虐待」時，十分嚴苛，甚至有要求必須達「腦震盪」、「重傷」的程度才算是不堪同居之虐待，這種觀念明顯與現代社會的價值觀相悖；或是一些弱勢族群因資訊不流通，而被顯而易見的詐騙內容所欺騙，成為詐騙集團的共犯，法官若是以「社會通念」認為一般人都能發現自己正在協助詐騙集團，而加重判決，是否合適呢？

在司法實務中，法官判決時引用社會通念可能帶來以下問題：

  • 法官個人的主觀認知可能影響判決結果
  • 不同法官對社會通念的理解可能存在差異
  • 缺乏客觀調查依據，難以準確反映當前社會認知

司法判決中社會通念的爭議問題

在司法實務上，社會通念常被用作判決依據，但這種做法引發了諸多爭議。法官主觀認知在解釋社會通念時扮演關鍵角色，導致判決結果可能受個人偏見影響。

司法判決中社會通念的爭議問題

（一）法官個人主觀認知的影響

法官在應用社會通念時，難免受到自身背景和經驗的影響。這種主觀判斷可能導致不同法官對相同案件做出截然不同的裁決，引發公眾對司法公正性的質疑。

（二）不同審級對社會通念認定的差異

各級法院對社會通念的理解和應用也存在差異。這種差異可能導致上訴案件中出現判決結果反覆的情況，影響司法體系的一致性和可預測性。

（三）缺乏客觀調查依據的問題

目前司法實務中，對社會通念的認定往往缺乏客觀調查依據。多數情況下，法官僅憑個人理解就做出判斷，這種做法的科學性和公正性值得商榷。

問題潛在影響
法官主觀認知判決結果不一致
審級差異上訴案件判決反覆
缺乏客觀依據判決公信力下降

現代法治國家中社會通念的定位

在法治國家中，社會通念扮演著微妙而重要的角色。它反映了社會價值觀，影響著法律的制定和解釋。然而，過度依賴社會通念可能危及法律的穩定性和公正性。

法治國家的核心在於權力分立。行政部門制定和執行政策，立法機關制定法律，而司法機關則依法裁判。在這個體系中，社會通念應該如何定位呢？

權力分支主要職責社會通念的影響
行政制定和執行政策反映民意，制定符合社會期待的政策
立法制定法律考慮社會價值觀，制定符合時代需求的法律
司法依法裁判在法律解釋時考慮社會通念，但不應過度依賴

司法機關應保持客觀中立，這就是為什麼天秤成為司法的象徵。然而，在快速變化的社會中，法律如何與時俱進？如何在尊重社會通念和維護法律穩定性之間找到平衡？這些都是現代法治國家面臨的挑戰。

以上是有關「社會通念」的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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