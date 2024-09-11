遇到恐龍家長怎麼辦？律師教你恐龍家長自保手冊！

（二）消費者霸權意識

（二）消費者霸權意識

隨著時代的進步，人們的生活水平不斷提高，很多家長也開始擁有了「消費者是上帝」的意識。他們認為只要支付學費，就有權利對教師指手畫腳，甚至以各種方式干預學校的管理。這種消費者霸權的心態，加上對教師地位的不尊重，給教育帶來了嚴重的負面影響。

此外，社區人際關係的淡化也是造成「恐龍家長」出現的一個重要背景因素。在現代社會，人與人之間的聯繫變得更加疏遠，缺乏互相理解和尊重的氛圍，加劇了「恐龍家長」的出現。

總之，「恐龍家長」的成因是多方面的，既有社會經濟因素，也有家長自身的態度問題。只有教師、家長和學校三方共同努力，才能夠有效解決這一問題，維護教育的良性發展。