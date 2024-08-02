偏門工作錢真好賺？律師：小心求職陷阱吃上官司！

什麼是偏門工作？小心網路上高薪偏門工作陷阱！
現今網路上充斥著各式各樣的高薪偏門工作廣告，許多求職者被這些輕鬆賺錢的誘人機會所吸引。然而，在這些看似美好的工作機會背後，往往隱藏著詐騙集團精心設計的陷阱，等待著不察的求職者上鉤。
社群媒體的普及讓詐騙集團有了更多的機會接觸潛在受害者。這些不法分子利用臉書、LINE、Instagram等平台建立看似合法的招募廣告、社團和社群，吸引求職者的注意。他們通常會打著高薪、輕鬆賺錢的口號，讓人難以抗拒。許多求職者在缺乏警覺的情況下，很容易就被這些廣告所蒙蔽，進而落入詐騙集團的圈套。
（一）提供帳戶就可賺錢？
（二）不須經驗的海外工作
（二）不須經驗的海外工作
另一種常見的詐騙手法是假借海外工作之名，許諾高額薪資，吸引求職者上鉤。詐騙集團可能要求求職者先支付各種名目的費用，如簽證費、機票費等，卻在收取費用後消失無蹤。 更慘的是真的被送出國至緬甸、泰國、柬埔寨等東南亞國家的詐騙園區，除了做詐騙工作外，還會被餵毒甚至被當成「豬仔」賣器官。
|詐騙手法
|常見手段
|風險
|收帳戶
|提供個人銀行帳戶
|成為犯罪集團的人頭，面臨法律責任和金錢損失
|協助領錢
|領錢後轉交
|成為詐騙集團車手
|海外工作詐騙
|要求先支付各種名目費用
|詐騙集團收取費用後消失，求職者損失金錢
|要求出國前先做健康檢查
|到詐騙園區做詐騙工作，最後活摘器官
面對這些詐騙手法，求職者需提高警覺，仔細確認工作機會的真偽。切勿輕易相信承諾高額報酬卻無需付出相應勞力的工作，也不要隨意向他人提供個人財務資訊。只有提高警惕，才能避免落入求職陷阱，保護自身權益。
從事違法偏門工作的嚴重後果
一旦不慎落入求職陷阱，後果可能非常嚴重。根據警方表示，當受害者前往面交時，可能會直接被歹徒綁架囚禁，銀行帳戶也可能被搶走。如果受害者不願配合，還可能遭到虐待毆打。這種情況通常會持續2到3個月，直到受害者的帳戶被通報為警示帳戶，歹徒認為已經沒有利用價值才會將人釋放。能夠平安保住性命已經是萬幸，更別提拿到酬勞了。
（一）賣帳戶或是預先要提供帳戶的工作
（二）幫忙領錢轉交的工作
（二）幫忙領錢轉交的工作
幫忙領錢的工作就是俗稱的車手，可能的結果：
- 成為詐騙集團的共犯，觸犯加重詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例。
（三）無須經驗的海外高薪工作
（三）無須經驗的海外高薪工作
無須經驗的海外高薪工作也就是豬仔，如果赴約可能的結果：
- 被囚禁在海外
- 染上毒癮
- 被摘器官販賣
- 協助詐騙集團，觸犯觸犯加重詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例。
由此可見，掉入求職陷阱不只是觸犯刑法和金錢損失而已，更可能危及生命安全、毀掉一生。求職者務必提高警覺，謹慎篩選工作機會，以免造成難以彌補的傷害。 律師提醒求職者，要特別提防那些在社群媒體上打著偏門工作旗號招募的職缺，一旦受害人掉入求職陷阱，很可能被逼迫參與違法活動，甚至觸犯刑法，面臨牢獄之災。
怎麼辨識非法的偏門工作陷阱？
面對五花��八門的招聘訊息，求職者要如何辨識求職陷阱，避免落入詐騙集團的圈套呢？以下提供幾個實用的判斷技巧，幫助大家提高警覺，保障自身權益。
（一）無門檻卻又有誘人的薪資待遇
（一）無門檻卻又有誘人的薪資待遇
詐騙集團會利用吸引人的條件，如無需經驗、日薪數千元等工作內容與報酬明顯不相符的工作，吸引毫無戒心的求職者上鉤，求職者切記要理性判斷，不要被高額報酬蒙蔽了雙眼，落入圈套。
（二）要求提供個人銀行存摺等財務資訊需提高警覺
（二）要求提供個人銀行存摺等財務資訊需提高警覺
其次，如果對方要求你提供個人財務資訊，如銀行帳戶、信用卡號碼等，更要格外小心。正常的求職流程絕不會要求應徵者提供這些敏感資料，這極有可能是詐騙集團意圖盜取你的金錢。
（三）不需要面試就可以上工
（三）不需要面試就可以上工
一般正當的工作都需要先有面試，當你聯繫對方後，連履歷對方都沒看，直接要你馬上上班，這樣的工作通常都有問題。
（四）模糊不清的工作內容可能有詐
（四）模糊不清的工作內容可能有詐
最後，若招聘訊息中的工作內容模糊不清、語焉不詳，甚至不願透露公司詳細資訊，這類職缺多半有問題。
透明、正派的企業絕不會迴避應徵者的提問，求職者若遇到這種情況，最好敬而遠之，以免落入求職陷阱。
（五）常見詐騙集團職缺用語
（五）常見詐騙集團職缺用語
在這些偏門工作的廣告中，犯罪分子常常使用一些特殊的暗語來吸引求職者，同時避免引起執法單位的注意。以下是一些常見的暗語及其真實含義：
|暗語
|真實含義
|可控
|被軟禁、控制在旅館
|無事尾
|讓民眾誤以為工作結束不會有問題
|收本子
|提供帳戶作為人頭帳戶
|灰色地帶、擦邊球
|工作遊走法律邊緣，實則違法
求職者若不小心，很容易被這些看似無害的詞語所欺騙，進而捲入違法活動，成為詐騙集團的一員，或是淪為被詐騙的受害者。面對這些暗語，求職者必須提高警覺，仔細分辨工作的真實性，以免落入犯罪分子的圈套。