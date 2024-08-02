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什麼是偏門工作？

偏門工作錢真好賺？律師：小心求職陷阱吃上官司！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-08-02更新 2025-02-26
雷皓明律師
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在當前通膨萬物皆漲的環境下，不少人都在尋找偏門工作賺錢的機會。然而，網路上充斥著各式各樣標榜高薪的偏門工作，背後卻隱藏著重重陷阱，一不留神就可能落入詐騙集團的圈套，不僅賺不到錢，更有成為代罪羔羊觸犯刑法的風險！

什麼是偏門工作？小心網路上高薪偏門工作陷阱！

現今網路上充斥著各式各樣的高薪偏門工作廣告，許多求職者被這些輕鬆賺錢的誘人機會所吸引。然而，在這些看似美好的工作機會背後，往往隱藏著詐騙集團精心設計的陷阱，等待著不察的求職者上鉤。

社群媒體的普及讓詐騙集團有了更多的機會接觸潛在受害者。這些不法分子利用臉書、LINE、Instagram等平台建立看似合法的招募廣告、社團和社群，吸引求職者的注意。他們通常會打著高薪、輕鬆賺錢的口號，讓人難以抗拒。許多求職者在缺乏警覺的情況下，很容易就被這些廣告所蒙蔽，進而落入詐騙集團的圈套。

（一）提供帳戶就可賺錢？

詐騙集團常在社群媒體上刊登「收簿」或「找車手」的訊息，聲稱只需提供銀行帳戶，即可獲得可觀的報酬，然而，一旦求職者提供個人帳戶，即有可能成為犯罪集團的人頭帳戶

（二）不須經驗的海外工作

另一種常見的詐騙手法是假借海外工作之名，許諾高額薪資，吸引求職者上鉤。詐騙集團可能要求求職者先支付各種名目的費用，如簽證費、機票費等，卻在收取費用後消失無蹤。 更慘的是真的被送出國至緬甸、泰國、柬埔寨等東南亞國家的詐騙園區，除了做詐騙工作外，還會被餵毒甚至被當成「豬仔」賣器官。

詐騙手法常見手段風險
收帳戶提供個人銀行帳戶成為犯罪集團的人頭，面臨法律責任和金錢損失
協助領錢領錢後轉交成為詐騙集團車手
海外工作詐騙要求先支付各種名目費用詐騙集團收取費用後消失，求職者損失金錢
要求出國前先做健康檢查到詐騙園區做詐騙工作，最後活摘器官

面對這些詐騙手法，求職者需提高警覺，仔細確認工作機會的真偽。切勿輕易相信承諾高額報酬卻無需付出相應勞力的工作，也不要隨意向他人提供個人財務資訊。只有提高警惕，才能避免落入求職陷阱，保護自身權益。

從事違法偏門工作的嚴重後果

一旦不慎落入求職陷阱，後果可能非常嚴重。根據警方表示，當受害者前往面交時，可能會直接被歹徒綁架囚禁，銀行帳戶也可能被搶走。如果受害者不願配合，還可能遭到虐待毆打。這種情況通常會持續2到3個月，直到受害者的帳戶被通報為警示帳戶，歹徒認為已經沒有利用價值才會將人釋放。能夠平安保住性命已經是萬幸，更別提拿到酬勞了。

（一）賣帳戶或是預先要提供帳戶的工作

賣帳戶或是預先要提供帳戶極有可能被詐騙集團作為人頭帳戶洗錢用，以下是可能的結果：

  • 個人財務資訊外洩，導致金錢損失
  • 信用評分受損，影響未來貸款或就業
  • 無意間成為詐騙集團的共犯，觸犯加重詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例。
  • 在交付帳戶時便遭詐騙集團囚禁凌虐

（二）幫忙領錢轉交的工作

幫忙領錢的工作就是俗稱的車手，可能的結果：

  • 成為詐騙集團的共犯，觸犯加重詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例。

（三）無須經驗的海外高薪工作

無須經驗的海外高薪工作也就是豬仔，如果赴約可能的結果：

  • 被囚禁在海外
  • 染上毒癮
  • 被摘器官販賣
  • 協助詐騙集團，觸犯觸犯加重詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例。

由此可見，掉入求職陷阱不只是觸犯刑法和金錢損失而已，更可能危及生命安全、毀掉一生。求職者務必提高警覺，謹慎篩選工作機會，以免造成難以彌補的傷害。 律師提醒求職者，要特別提防那些在社群媒體上打著偏門工作旗號招募的職缺，一旦受害人掉入求職陷阱，很可能被逼迫參與違法活動，甚至觸犯刑法，面臨牢獄之災。

怎麼辨識非法的偏門工作陷阱？

面對五花八門的招聘訊息，求職者要如何辨識求職陷阱，避免落入詐騙集團的圈套呢？以下提供幾個實用的判斷技巧，幫助大家提高警覺，保障自身權益。 怎麼辨識非法的偏門工作陷阱？

（一）無門檻卻又有誘人的薪資待遇

詐騙集團會利用吸引人的條件，如無需經驗、日薪數千元等工作內容與報酬明顯不相符的工作，吸引毫無戒心的求職者上鉤，求職者切記要理性判斷，不要被高額報酬蒙蔽了雙眼，落入圈套。

（二）要求提供個人銀行存摺等財務資訊需提高警覺

其次，如果對方要求你提供個人財務資訊，如銀行帳戶、信用卡號碼等，更要格外小心。正常的求職流程絕不會要求應徵者提供這些敏感資料，這極有可能是詐騙集團意圖盜取你的金錢。

（三）不需要面試就可以上工

一般正當的工作都需要先有面試，當你聯繫對方後，連履歷對方都沒看，直接要你馬上上班，這樣的工作通常都有問題。

（四）模糊不清的工作內容可能有詐

最後，若招聘訊息中的工作內容模糊不清、語焉不詳，甚至不願透露公司詳細資訊，這類職缺多半有問題。

透明、正派的企業絕不會迴避應徵者的提問，求職者若遇到這種情況，最好敬而遠之，以免落入求職陷阱。

（五）常見詐騙集團職缺用語

在這些偏門工作的廣告中，犯罪分子常常使用一些特殊的暗語來吸引求職者，同時避免引起執法單位的注意。以下是一些常見的暗語及其真實含義：

暗語真實含義
可控被軟禁、控制在旅館
無事尾讓民眾誤以為工作結束不會有問題
收本子提供帳戶作為人頭帳戶
灰色地帶、擦邊球工作遊走法律邊緣，實則違法

求職者若不小心，很容易被這些看似無害的詞語所欺騙，進而捲入違法活動，成為詐騙集團的一員，或是淪為被詐騙的受害者。面對這些暗語，求職者必須提高警覺，仔細分辨工作的真實性，以免落入犯罪分子的圈套。

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