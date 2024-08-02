偏門工作錢真好賺？律師：小心求職陷阱吃上官司！

什麼是偏門工作？小心網路上高薪偏門工作陷阱！

現今網路上充斥著各式各樣的高薪偏門工作廣告，許多求職者被這些輕鬆賺錢的誘人機會所吸引。然而，在這些看似美好的工作機會背後，往往隱藏著詐騙集團精心設計的陷阱，等待著不察的求職者上鉤。

社群媒體的普及讓詐騙集團有了更多的機會接觸潛在受害者。這些不法分子利用臉書、LINE、Instagram等平台建立看似合法的招募廣告、社團和社群，吸引求職者的注意。他們通常會打著高薪、輕鬆賺錢的口號，讓人難以抗拒。許多求職者在缺乏警覺的情況下，很容易就被這些廣告所蒙蔽，進而落入詐騙集團的圈套。