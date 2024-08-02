戒癮治療比勒戒好嗎？律師：千萬要記得說這句話！

（三）戒癮治療跟勒戒有什麼不同？

（三）戒癮治療跟勒戒有什麼不同？

觀察勒戒雖然不會留下前科，但仍需進入勒戒所接受隔離觀察，期間無法自由外出，對工作和家庭皆會造成重大影響。為了避免生活遭受這些負面干擾，施用毒品請律師協助聲請戒癮治療十分必要。

相較於觀察勒戒與強制戒治，戒癮治療最大的不同在於毒品施用者能夠在社區中接受治療，維持原有的生活型態與社會連結。觀察勒戒與強制戒治則是將毒品施用者與外界隔離，在特定場所內進行戒癮。

處遇方式 戒癮治療 觀察勒戒 強制戒治 適用對象 初�犯或距上次施用一二級毒品三年內者 初犯或距上次施用一二級毒品三年內者 未通過觀察勒戒評分標準者 處遇地點 社區醫療機構 勒戒處所 矯正機關 人身自由限制 無 有 有 醫療資源可近性 高 中 低

戒癮治療讓毒品成癮者能在熟悉的生活圈中接受治療，減少因隔離帶來的標籤化效應，更能維繫正向的社會支持系統。透過緩起訴處分的機會，讓更多毒品施用者能及早介入醫療戒癮，重建身心健康，遠離毒品的危害。

毒品律師可根據當事人的實際情況，撰寫詳實的聲請狀，強調戒癮治療的必要性與積極配合度，爭取檢察官同意給予緩起訴處分。透過此方式，當事人可以在醫療機構接受治療，維持日常作息，避免影響正常生活。同時，完成療程後，亦可避免留下前科，對未來生涯發展更為有利。