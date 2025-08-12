被倒會了怎麼辦？倒會的錢還拿得回來嗎？

什麼是倒會？

首先，我們得知道倒會的基本意思，倒會是指合會不能正常運作，影響成員的財務安全和信任。這可能是因為內外的原因，比如會首或成員沒有按時付款。

（一）倒會的定義與發生情境

倒會情況發生時，一個信貸團體突然停止運作。發生這情況可能是會首破產、失踪或會員沒交款。

（二）常見的倒會原因分析

倒會的原因很多，比如會首管理不當、成員間不信任或經濟狀況改變。下面的表格解釋了這些原因，幫助我們更好了解問題。

倒會原因 詳細說明 會首財務危機 如果會首面臨重大財務問題，可能無力繼續管理合會款項，導致合會無法運作。 會員拖欠會費 會員如果因個人經濟狀況影響而未按時交納會費，會影響整個合會的資金流動。 外部經濟因素 如經濟衰退或政策變動，可能影響會員的支付能力，進而影響合會的穩定性。

（三）倒會對會員的影響

倒會的財務影響主要是會員付出的款項可能無法回收。這增加了投資風險，也可能影響到其他財務計畫。法律地位變化和賠償的不確定，是需要關注的重點。

（四）倒會的法律責任

1.倒會的刑責

在刑事法律上通常涉及的行為是「冒標會款」（即冒用他人名義標取會款），並在無力支付後續會款時「宣告倒會」，導致活會會員受有損害。

此類行為可能構成詐欺取財罪及偽造文書罪。核心爭點在於：會首或會員冒名標會時，是否自始具有「不法所有意圖」（詐欺故意），以及其偽造標單的行為是否構成偽造文書。

最高法院111年度台上字第2178號刑事判決

被告擔任會首，因資金周轉不靈，利用會員對其之信任，以假冒會員冒標之方式訛詐互助會款，冒標互助會共41次，詐得會款犯罪所得超過102萬，總計各次行為均構成行使偽造準私文書罪，與詐欺取財罪想像競合。

法院考量被告雖無前科、犯後坦承犯行，但與告訴人和解成立後，卻未履行償還義務以及各被害人遭騙之金額不到鉅款等級，判處有期徒刑1年8個月。

2.倒會的民事賠償責任

會首或會員的冒標行為及惡意倒會�，構成民法第184條的侵權行為，被害人可以據此提起民事訴訟請求金錢賠償。

彰化簡易庭114年度彰簡字第201號民事判決

本判決中法院認為，原告與被告間就第二、第四及第六合會成立合會契約，因原告已交付首期會款，且被告未提出異議，視同自認。被告倒會行為確使原告受損害，應依民法第184條負賠償責任。被告應給付原告1萬8,800元。