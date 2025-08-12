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被倒會了怎麼辦？倒會的錢還拿得回來嗎？

欠錢不還雷皓明律師發佈 2025-08-12更新 2026-04-09
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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什麼是倒會？倒會有什麼法律責任？被倒會的話錢還拿得回來嗎？了解合會如何運作很關鍵，當倒會發生，我們就知道其風險和影響。本文中資深律師將說明「倒會」可能有的刑責和民事責任，並用判決幫助你快速了解！

什麼是倒會？

首先，我們得知道倒會的基本意思，倒會是指合會不能正常運作，影響成員的財務安全和信任。這可能是因為內外的原因，比如會首或成員沒有按時付款。

（一）倒會的定義與發生情境

倒會情況發生時，一個信貸團體突然停止運作。發生這情況可能是會首破產、失踪或會員沒交款。

（二）常見的倒會原因分析

倒會的原因很多，比如會首管理不當、成員間不信任或經濟狀況改變。下面的表格解釋了這些原因，幫助我們更好了解問題。

倒會原因詳細說明
會首財務危機如果會首面臨重大財務問題，可能無力繼續管理合會款項，導致合會無法運作。
會員拖欠會費會員如果因個人經濟狀況影響而未按時交納會費，會影響整個合會的資金流動。
外部經濟因素如經濟衰退或政策變動，可能影響會員的支付能力，進而影響合會的穩定性。

（三）倒會對會員的影響

倒會的財務影響主要是會員付出的款項可能無法回收。這增加了投資風險，也可能影響到其他財務計畫。法律地位變化和賠償的不確定，是需要關注的重點。

（四）倒會的法律責任

1.倒會的刑責

在刑事法律上通常涉及的行為是「冒標會款」（即冒用他人名義標取會款），並在無力支付後續會款時「宣告倒會」，導致活會會員受有損害。

此類行為可能構成詐欺取財罪及偽造文書罪。核心爭點在於：會首或會員冒名標會時，是否自始具有「不法所有意圖」（詐欺故意），以及其偽造標單的行為是否構成偽造文書。

最高法院111年度台上字第2178號刑事判決

被告擔任會首，因資金周轉不靈，利用會員對其之信任，以假冒會員冒標之方式訛詐互助會款，冒標互助會共41次，詐得會款犯罪所得超過102萬，總計各次行為均構成行使偽造準私文書罪，與詐欺取財罪想像競合

法院考量被告雖無前科、犯後坦承犯行，但與告訴人和解成立後，卻未履行償還義務以及各被害人遭騙之金額不到鉅款等級，判處有期徒刑1年8個月。

2.倒會的民事賠償責任

會首或會員的冒標行為及惡意倒會，構成民法第184條的侵權行為，被害人可以據此提起民事訴訟請求金錢賠償。

彰化簡易庭114年度彰簡字第201號民事判決

本判決中法院認為，原告與被告間就第二、第四及第六合會成立合會契約，因原告已交付首期會款，且被告未提出異議，視同自認。被告倒會行為確使原告受損害，應依民法第184條負賠償責任。被告應給付原告1萬8,800元。

倒會發生時的應對策略

（一）被倒會了怎麼辦？

當面臨倒會，會員需要採取自救策略保護自己。理解法律保護的重要，尤其關鍵。遇到倒會時，應尋求專業法律顧問，了解自己的法律權益。

  • 首要，迅速找法律專業人士協助，討論倒會應對方案。
  • 收集所有合會文件，如會議記錄和合約，準備訴訟或談判。
  • 向法律機構投訴，尋求法律幫助。

自救策略中，保護個人和團隊利益同等重要。透過集體力量，尋找有效的解決之道。總之，面對倒會的問題，採取積極的法律保護和有效溝通，是保障權益不受侵害的必要步驟。

（二）如何追回倒會的損失

面對倒會，重要的是知道如何追回損失。有兩個方法：通過法律途徑或直接協商。了解它們的特點和步驟非常關鍵。

1.採取法律途徑

如果倒會導致了大量損失，考慮法律途徑是明智的。法院可以幫助受害者獲得公正處理，並追回損失。

首先，必須起訴會首或關鍵成員，根據法律追究責任。準備證據，比如合約和款項記錄，來證明倒會的行為和影響。

2.與會首或其他會員協商

當法律途徑太耗時，可以考慮直接和會首或得標者協商。這需要雙方誠意談判，可能包括減免債務或延長支付期限的解決方案。

不管選哪個方法，都要保障行動計劃的合理與有效。保護自己的權利和財產是最重要的。

怎麼追回倒會的錢

（三）預防和應對倒會的常見問題

在處理合會事宜時，懂得如何 預防倒會 和理解 倒會常見問題 很重要。這有助於會員避免財務風險，也能增加對合會的信任。下面，我們會講解一些常見問題的答案，並提供一份簡易的 合會指南。

  • 合會加入前的評估：研究合會的背景，確認其財務健康狀態及過去的會員反饋。
  • 明確合會規則：了解所有會費的用途、合會的結算方式以及退出合會的規定。
  • 合會透明性：參與合會時，要求定期的財報公開，這有助於提升透明度並預防倒會。
  • 法律保障措施：在加入合會前，咨詢法律顧問，以保障個人權益不受倒會影響。

有效的溝通和預防措施是關鍵。透過討論這些問題，希望讀者能更好地了解如何保護自己。這樣，就能避免合會中可能的不穩定因素。

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