破產後還要還錢嗎？要怎麼聲請破產？律師：先了解破產後果

（一）破產的法律定義

（一）破產的法律定義

破產是一種法律程序，當債務人無法償還所欠負債時，可以透過向法院聲請破產來尋求債務免除。這個制度的目的是為了保護債務人和債權人的權益，讓債務人有機會重新開始，同時也讓債權人能夠公平地分配債務人的資產。

在破產過程中，債務人需要向法院提供詳細的財務資訊，包括所有的資產和負債。法院會指定一位破產管理人來接管債務人的財產，並負責將其變現，用於償還債權人。一旦完成破產程序，債務人的大部分負債都會被免除，但仍有一些特殊情況下的債務無法被免除，如學生貸款、賠償性債務等。

對於債權人來說，破產制度提供了一個公平的機制來分配債務人的資產。每個債權人都有權利參與分配過程，並根據其債權的優先順序獲得相應的賠償。然而，由於債務人的資產通常有限，債權人最終獲得的賠償金額通常會低於其原始債權。