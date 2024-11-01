破產後還要還錢嗎？要怎麼聲請破產？律師：先了解破產後果

破產是什麼？誰可以聲請破產？
（一）破產的法律定義
（一）破產的法律定義
破產是一種法律程序，當債務人無法償還所欠負債時，可以透過向法院聲請破產來尋求債務免除。這個制度的目的是為了保護債務人和債權人的權益，讓債務人有機會重新開始，同時也讓債權人能夠公平地分配債務人的資產。
在破產過程中，債務人需要向法院提供詳細的財務資訊，包括所有的資產和負債。法院會指定一位破產管理人來接管債務人的財產，並負責將其變現，用於償還債權人。一旦完成破產程序，債務人的大部分負債都會被免除，但仍有一些特殊情況下的債務無法被免除，如學生貸款、賠償性債務等。
對於債權人來說，破產制度提供了一個公平的機制來分配債務人的資產。每個債權人都有權利參與分配過程，並根據其債權的優先順序獲得相應的賠償。然而，由於債務人的資產通常有限，債權人最終獲得的賠償金額通常會低於其原始債權。
（二）聲請破產的要件
（二）聲請破產的要件
破產需要符合特定的法律要求才能進行聲請，根據台灣的破產法規定，個人或公司聲請破產必須滿足兩個主要的條件：負債大於資產，以及擁有兩個以上的債權人。只有同時符合這兩項要件，才能向法院提出破產申請。
1.負債須大於資產
聲請破產的第一個要件是負債金額必須超過目前擁有的資產價值��。這意味著即使變賣所有資產，仍無法完全清償所欠下的債務。在評估資產價值時，需要包含各種類型的資產，如不動產、車輛、存款、投資等。若資產總值小於負債總額，即滿足了這一條件。
2.須有兩個以上的債權人
除了負債大於資產外，聲請破產還需要至少兩個債權人。這項要求旨在確保破產案件的合法性與必要性。擁有多個債權人意味著債務人面臨著來自不同方面的債務壓力，無法單獨與某一債權人達成協議來化解危機。因此，符合兩個以上債權人的條件才能進行破產聲請。
滿足了以上兩個破產要件後，債務人可以向法院遞交破產聲請書，並附上相關證明文件，如資產負債表、債權人名單等。法院受理聲請後會進行審查，確認是否符合法定條件。一旦破產宣告生效，債務人就進入破產程序，依法處理資產分配與債務清理事宜。
3.破產說明影片
（三）破產免責之條件與限制
（三）破產免責之條件與限制
當債務人聲請破產後，在破產程序終結時，原則上可以獲得債務的免除，債務人不需要再繳納破產宣告前所欠下的債務。然而，債務免責並非毫無條件，債務人必須符合一定的法定要件，才能夠享有免責的權利。
1.免責之條件
債務人欲獲得破產免責，必須符合以下條件：
- 誠實陳報財產狀況，不得隱匿任何資產。
- 配合破產管理人的調查，提供必要的資訊與文件。
- 未從事任何不法或詐欺行為。
- 破產原因並非故意或重大過失所致。
只有在債務人符合上述免責條件的情況下，法院才會許可其免責。
2.不得免責之情形
然而，並非所有的債務都可以透過破產而獲得免責，以下是一些不得免責的債務類型：
|債務類型
|說明
|因故意或重大過失不法行為所生之損害賠償
|例如因故意傷害他人所導致的醫療費、精神慰撫金等。
|罰金、罰鍰及法院裁定之損害賠償
|這類債務即使破產，仍須繳納，不得免責。
|依法應納之稅捐
|如所得稅、營業稅等，破產並不能免除此類債務。
|因惡意逃漏稅捐所生之債務
|債務人若有逃漏稅捐的行為，即不得依破產程序免責。
此外，若債務人有隱匿財產、偽造債權證明等不誠實行為，法院也得不許可其免責。破產免責的目的在於保護誠實但不幸的債務人，讓其能夠重新開始，但並非鼓勵規避債務的行為。
（四）個人破產與公司破產
（四）個人破產與公司破產
在台灣，個人和公司都可以聲請破產，但兩者在資格、法律責任和破產程序上有所不同。以下我們將詳細介紹個人聲請破產和公司請破產的異同點。
1.個人聲請破產
個人破產是指自然人因無法清償債務而聲請破產。個人破產的聲��請人必須對其所有債務負無限責任，這意味著債權人有權向破產人追討其全部資產，包括現有資產和未來可能獲得的資產。
在個人破產的情況下，破產人可以透過破產程序來清理債務，重新開始財務生活。然而，個人破產也會對聲請人的信用記錄產生長期的負面影響。
2.公司聲請破產
公司破產是指公司因無法清償債務而聲請破產。與個人破產不同的是，公司是一個獨立的法人實體，公司的股東通常只需以其出資額為限對公司債務負責，這就是所謂的有限責任。
當公司進入破產程序後，法院會指定一名清算人接管公司，負責處理公司的停業、解散和清算等事宜。在此過程中，清算人將變賣公司資產，用以清償債務。
|個人破產
|公司破產
|自然人申請
|法人申請
|無限責任
|有限責任（股東以出資額為限負責）
|債權人可追討破產人全部資產
|債權人僅能就公司資產受償
|重新開始財務生活
|公司停業、解散、清算
|對個人信用記錄產生長期負面影響
|股東個人信用記錄通常不受影響
聲請破產的流程
（一）法院聲請破產流程
（一）法院聲請破產流程
當債務人決定聲請破產時，首先要向法院提出破產聲請，並提供相關的財務資料和證明文件。法院收到聲請後，會進行審理調查，包括召開庭審，以確認債務人是否符合破產的要件。
如�果法院准予宣告破產，會選任一位破產管理人接管債務人的事務。破產管理人的職責包括清查債務人的資產、調查債務人的財務狀況、處分資產以償還債務等。
宣告破產後，法院會召開債權人會議，讓債權人了解債務人的財務狀況，並討論後續的清算事宜。在債權人會議上，債權人可以提出意見和建議，共同決定如何處理債務人的資產和債務。
|破產聲請流程
|程序內容
|向法院提出破產聲請
|債務人提供財務資料和證明文件
|法院審理調查
|召開庭審，確認是否符合破產要件
|宣告破產並選任破產管理人
|破產管理人接管債務人事務
|召開債權人會議
|債權人了解財務狀況，討論清算事宜
|進行破產執行程序
|分配資產，清償債務
|程序終結，債務免除
|破產免責，債務人重新開始
（二）適合聲請破產的情況
（二）適合聲請破產的情況
在面臨財務困境時，個人或公司可能需要考慮聲請破產。然而，並非所有情況都適合聲請破產。
以下是兩種適合聲請破產的情況：
1.資產不足清償負債
當個人或公司的資產不足以清償所有負債時，破產可以幫助債務人重新開始，並獲得一定程度的債務免除。透過聲請破產，債務人可以停止債權人的追討，並有機會重新規劃財務狀況。
2.公司經營狀況不佳，無意繼續經營
對於經營狀況不佳，且無意繼續經營的公司而言，聲請破產可能是一個明智的決定。當公司面臨嚴重的財�務困境，無法支付員工薪資、供應商貨款或其他債務時，聲請破產可以幫助公司有序地結束營業，並保護股東和管理層的個人資產。
在聲請破產之前，個人或公司應該仔細評估自己的財務狀況，並尋求專業人士的建議。
（三）破產管理人之權責
（三）破產管理人之權責
在法院宣告債務人破產後，將會選任一位破產管理人來接管債務人財產，並召集債權人會議，討論後續的清算事務。破產管理人職責包括全面調查債務人的財產狀況、追回債權、變賣財產，以及分配債權等，以保障債權人的權益。
破產管理人在接管債務人財產後，需要詳細清查債務人的資產與負債，並製作財產目錄及債權債務人名冊。同時，破產管理人也需要召集債權人會議，向債權人報告狀況，並聽取債權人的意見。
在債權人會議中，破產管理人需要提出財產分配方案，讓債權人進行表決。一旦分配方案通過，破產管理人便會進行財產的變賣及分配，將變賣所得按照債權人的債權比例進行分配。
破產後有哪些影響？
破產對債務人而言，不僅僅是財務上的重創，更會對其人身自由和社會地位產生深遠的影響。破產宣告後，債務人將面臨居住限制、執業限制、選舉權限制等諸多人身方面的限制，同時也將喪失對財產的管理權。
以下我們將說明破產後的影響。
（一）聲請破產後的影響
（一）聲請破產後的影響
1.人身方面的影響
破產宣告後，債務人的人身自由將受到限制。
這些限制包括：
- 秘密通訊之限制：債務人的通訊可能會受到監控，以防其轉移資產或進行其他不當行為。
- 居住之限制：債務人可能被要求定期向法院報告其居住地址，並限制其搬遷。
- 人身自由之限制：在某些情況下，債務人的旅行自由可能會受到限制。
- 執業之限制：某些職業，如律師、會計師等，可能會因破產而被暫停執業資格。
- 選舉權之限制：破產人在破產期間可能無法行使選舉權。
2.財產方面的影響
破產宣告後，債務人將喪失對其財產的管理和處分權。
這意味著：
- 破產管理人將接管債務人的財產，並對其進行管理和處置。
- 債權人不得再向債務人直接追討債務，而應向破產管理人申報債權。
- 債務人在破產宣告前所進行的某些損害債權人利益的行為，如贈與、低價拋售資產等，可能會被破產管理人聲請法院撤銷。
- 債務人會被列為信用破產，在未來5到10年內，申請貸款或信用卡可能會受到限制。
（二）破產宣告之好處
（二）破產宣告之好處
破產宣告帶來的一大好處就是債務免除。當法院宣告債務人破產後，以其剩餘資產分配給各債權人，而剩餘不足清償的部分，債權人的請求權將視為消滅，所以債務人尚欠的金額將一筆勾銷，債權人不得再為追討。
另一方面，破產宣告也讓債務人�獲得喘息的機會。一旦法院受理破產聲請，債權人將不得再對債務人為任何追討行為，包括催收、訴訟等，讓債務人不必時刻提心吊膽怕債權人來討債。
（三）破產人之債務人不得向破產人為清償
（三）破產人之債務人不得向破產人為清償
破產宣告後，破產人的債務人不得再向破產人直接清償債務。這是為了保障所有債權人的權益，避免個別債務人清償行為導致債權人間的不公平。
1.債務人於破產宣告前所為之無償或有償行為得撤銷
為維護債權人權益，破產管理人有權對破產人在破產宣告前所為的某些行為提出撤銷。若債務人在破產宣告前六個月內，無償處分財產或以顯不相當的對價處分財產，致損害債權人之權利者，破產管理人得依詐害行為撤銷權之規定，聲請法院撤銷該處分行為。
此外，債務人在破產宣告前二年內所為的特定擔保清償行為，如有損害其他債權人之權利者，破產管理人亦得行使擔保清償撤銷權，聲請法院撤銷之。透過破產撤銷權的行使，可有效防止破產人在破產前夕進行不當的財產處分或清償，保障債權人的合法權益。
破產結語
面對沉重的債務壓力，破產雖然能夠讓債務人獲得重新開始的機會，但同時也會對個人信用和未來財務狀況產生長遠的影響。因此，在做出最後決定之前，建議先尋求專業協助，如律師或財務顧問的意見，以全面了解破產的後果和其他可行的債務清理方案。
除了破產之外，債務人還可以考慮透過更生或清算等法律程序，與債權�人協商達成債務重整協議。這些方案或許能夠提供更有彈性的還款計劃，同時也能避免破產帶來的負面影響。重點是要積極面對財務困境，尋求有效的解決方案，而不是逃避問題。
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