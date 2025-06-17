哪些情況可以聲請假處分？假處分的效力有多少？律師來解釋

什麼是假處分？假處分的定義與功能

假處分是一種在訴訟過程中，為保障債權人權益而採取的暫時性措施。它的目的是防止債務人在訴訟期間轉移或處分請求標的，導致日後難以強制執行，進而損害債權人的合法權益。

假處分的適用範圍廣泛，涵蓋了金錢請求以外的各類民事案件，如財產權爭議、勞資糾紛、合夥糾紛等。透過假處分，法院可以裁定禁止債務人對特定財產進行處分，或強制債務人為一定行為，以維持現狀，避免請求標的遭到不當變更。

（一）假處分的法律定義

根據民事訴訟法第538條之規定，假處分是指法院為確保強制執行，或防止發生重大損害或避免急迫危險而為之裁定。換言之，假處分是法院在本案判決確定前，為保全債權人權利所採取的臨時措施。

（二）假處分的�保全功能

假處分的核心功能在於保全債權人的權利，防止債務人在訴訟期間惡意脫產或處分爭議標的，導致勝訴後無法實現權利。透過假處分，債權人可以暫時限制債務人對請求標的的處分權，進而確保日後強制執行的可能性。

（三）假處分與強制執行的關係

假處分雖屬訴訟中的暫時措施，但它與本案訴訟的強制執行環環相扣。一旦債權人在本案訴訟中勝訴，假處分即可順利銜接強制執行程序，使債權人的權益獲得完整保障。因此，適時聲請假處分對於維護債權人權利至關重要。

（四）聲請假處分的必要性與要件

在某些緊急情況下，債權人為了防止債務人的行為對其權益造成難以彌補的損害，可以向法院聲請假處分。然而，聲請假處分必須符合一定的法定要件，法院才會准許。

首先，債權人必須舉證說明請求標的現狀變更的危險性。這意味著如果不立即採取保全措施，債務人可能會轉移財產、處分爭議物或採取其他不利行為，導致日後債權人的權利無法實現或難以實現。常見的危險情形包括：

債務人正計畫出售或轉移爭議不動產

債務人有轉移資金、財產出境的跡象

債務人有惡意脫產、規避責任的行為

其次，債權人還須證明日後不能或難以強制執行的可能性。這需要從請求標的的性質、債務人的行為等方面綜合判斷。例如，如果爭議標的是一批易於變質的農產品，時間拖延可能導致農產品腐爛而無法交付；又如債務人惡意處分、隱匿唯一的可供執行財產，也會嚴重影響債權人的債權實現。

除了符合上述實體要件外，聲請假處分還需提供擔保金。擔保金的目的是防止債權人濫用假處分程序，對債務人造成不當損害。法院會根據案件情況裁定合理的擔保金額，通常會考慮以下因素：

考量因素 說明 請求金額 爭議標的價值較高時，要求較高的擔保金 損害風險 假處分可能對債務人造成的潛在損失 舉證程度 債權人舉證說明請求原因的充分性 債務人資力 債務人償債能力越弱，擔保金可酌予提高

總之，聲請假處分必須具備法定要件，包括現狀變更的危險性、日後難以執行的可能性等，債權人並須提供相當擔保金。對此債權人負有舉證責任，須提供相應證據供法院判斷。一旦假處分獲准，債務人的部分權利將受到限制，因此聲請時須審慎評估，以平衡雙方當事人利益。

（五）假處分可適用的案件類型

假處分是一種**保全程序**，適用範圍相當廣泛，除了金錢請求外，幾乎所有類型的民事案件都可以聲請假處分。在實務上，假處分常見於涉及財產權爭議或身分關係爭議的案件中。

在財產權爭議案件中，假處分可以用來保全不動產或動產。例如，在不動產所有權爭議案件中，可以聲請假處分禁止他人處分或限制使用該不動產，以保全權利人的利益。在動產交付或返還的請求案件中，也可以運用假處分確保爭議標的物的安全。

身分關係爭議案件也是假處分的重要適用範圍。在勞資糾紛中，勞工可以聲請假處分，要求雇主暫時停止調職或解僱等不利措施。在合夥或公司經營權歸屬的爭議中，也可以透過假處分暫時確定經營權的歸屬，以維持企業的正常運作。

其他適用案例

智慧財產權侵權糾紛

繼承或遺產分割爭議

離婚或監護權爭議

侵權行為損害賠償請求

只要符合假處分的必要性與法定要件，幾乎各類型的民事案件都可以聲請假處分，以保全權利人的利益，防止損害擴大或避免權利受到不可回復的損害。