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假處分

哪些情況可以聲請假處分？假處分的效力有多少？律師來解釋

欠錢不還雷皓明律師發佈 2025-06-17更新 2025-07-16
雷皓明律師
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本文目錄

在台灣的民事訴訟中，假處分是一種重要的保全程序。當債權人的權益可能因債務人的行為而受到損害時，債權人可以向法院聲請假處分，要求法院對債務人的財產或行為施加限制，以保障自己的權益。假處分的目的是防止在訴訟期間因債務人的不當行為，導致債權人日後難以實現強制執行。

什麼是假處分？假處分的定義與功能

假處分是一種在訴訟過程中，為保障債權人權益而採取的暫時性措施。它的目的是防止債務人在訴訟期間轉移或處分請求標的，導致日後難以強制執行，進而損害債權人的合法權益。

假處分的適用範圍廣泛，涵蓋了金錢請求以外的各類民事案件，如財產權爭議、勞資糾紛、合夥糾紛等。透過假處分，法院可以裁定禁止債務人對特定財產進行處分，或強制債務人為一定行為，以維持現狀，避免請求標的遭到不當變更。

（一）假處分的法律定義

根據民事訴訟法第538條之規定，假處分是指法院為確保強制執行，或防止發生重大損害或避免急迫危險而為之裁定。換言之，假處分是法院在本案判決確定前，為保全債權人權利所採取的臨時措施

（二）假處分的保全功能

假處分的核心功能在於保全債權人的權利，防止債務人在訴訟期間惡意脫產或處分爭議標的，導致勝訴後無法實現權利。透過假處分，債權人可以暫時限制債務人對請求標的的處分權，進而確保日後強制執行的可能性。

（三）假處分與強制執行的關係

假處分雖屬訴訟中的暫時措施，但它與本案訴訟的強制執行環環相扣。一旦債權人在本案訴訟中勝訴，假處分即可順利銜接強制執行程序，使債權人的權益獲得完整保障。因此，適時聲請假處分對於維護債權人權利至關重要。

（四）聲請假處分的必要性與要件

在某些緊急情況下，債權人為了防止債務人的行為對其權益造成難以彌補的損害，可以向法院聲請假處分。然而，聲請假處分必須符合一定的法定要件，法院才會准許。

首先，債權人必須舉證說明請求標的現狀變更的危險性。這意味著如果不立即採取保全措施，債務人可能會轉移財產、處分爭議物或採取其他不利行為，導致日後債權人的權利無法實現或難以實現。常見的危險情形包括：

  • 債務人正計畫出售或轉移爭議不動產
  • 債務人有轉移資金、財產出境的跡象
  • 債務人有惡意脫產、規避責任的行為

其次，債權人還須證明日後不能或難以強制執行的可能性。這需要從請求標的的性質、債務人的行為等方面綜合判斷。例如，如果爭議標的是一批易於變質的農產品，時間拖延可能導致農產品腐爛而無法交付；又如債務人惡意處分、隱匿唯一的可供執行財產，也會嚴重影響債權人的債權實現。

除了符合上述實體要件外，聲請假處分還需提供擔保金。擔保金的目的是防止債權人濫用假處分程序，對債務人造成不當損害。法院會根據案件情況裁定合理的擔保金額，通常會考慮以下因素：

考量因素說明
請求金額爭議標的價值較高時，要求較高的擔保金
損害風險假處分可能對債務人造成的潛在損失
舉證程度債權人舉證說明請求原因的充分性
債務人資力債務人償債能力越弱，擔保金可酌予提高

總之，聲請假處分必須具備法定要件，包括現狀變更的危險性、日後難以執行的可能性等，債權人並須提供相當擔保金。對此債權人負有舉證責任，須提供相應證據供法院判斷。一旦假處分獲准，債務人的部分權利將受到限制，因此聲請時須審慎評估，以平衡雙方當事人利益。

（五）假處分可適用的案件類型

假處分是一種**保全程序**，適用範圍相當廣泛，除了金錢請求外，幾乎所有類型的民事案件都可以聲請假處分。在實務上，假處分常見於涉及財產權爭議或身分關係爭議的案件中。

在財產權爭議案件中，假處分可以用來保全不動產或動產。例如，在不動產所有權爭議案件中，可以聲請假處分禁止他人處分或限制使用該不動產，以保全權利人的利益。在動產交付或返還的請求案件中，也可以運用假處分確保爭議標的物的安全。

身分關係爭議案件也是假處分的重要適用範圍。在勞資糾紛中，勞工可以聲請假處分，要求雇主暫時停止調職或解僱等不利措施。在合夥或公司經營權歸屬的爭議中，也可以透過假處分暫時確定經營權的歸屬，以維持企業的正常運作。

其他適用案例

  • 智慧財產權侵權糾紛
  • 繼承或遺產分割爭議
  • 離婚或監護權爭議
  • 侵權行為損害賠償請求

只要符合假處分的必要性與法定要件，幾乎各類型的民事案件都可以聲請假處分，以保全權利人的利益，防止損害擴大或避免權利受到不可回復的損害。

聲請假處分的程序與流程

在台灣，當權利人面臨權益受損的緊急情況時，可以透過聲請假處分來保護自身權益。聲請假處分需要遵循一定的法律程序，以確保程序的合法性與公正性。以下就聲請假處分的程序與流程做詳細說明。

（一）向管轄法院提出聲請狀

聲請人應向案件的管轄法院提出聲請狀，載明請求假處分的事實、理由，並提出相關證據。聲請狀的內容應明確、具體，以利法院審查。管轄法院通常為請求標的所在地或債務人住所地的地方法院。

（二）釋明假處分裁定的事由

聲請人須向法院釋明假處分裁定的必要性，例如：

  • 請求標的現狀變更的危險
  • 日後強制執行不能或難以實現的可能性
  • 其他重要事由

聲請人應提出相關證據，如文書、照片、證人證言等，以支持其主張。

（三）法院審查後作出准駁裁定

法院收到聲請狀後，會審酌案情及證據，作出准駁裁定。法官會衡量保全的必要性、債權人的權益與債務人的利益等因素。若准予假處分，法院通常會命聲請人提供一定金額的擔保，以保障債務人的權益

（四）聲請人提供擔保後執行假處分

聲請人提供法院裁定的擔保金後，即可聲請執行假處分。執行方法視具體情形而定，常見的方式包括：

執行方式適用情形
公示禁止處分不動產、車輛等財產權爭議
選任管理人企業經營權糾紛、合夥糾紛等
限制特定行為侵害著作權、商標權等智慧財產權案件

透過完備的聲請程序與執行流程，假處分制度為權利人提供了及時有效的保護，在訴訟前或訴訟中發揮重要的保全功能，維護當事人的合法權益。

假處分裁定對債務人的效力與限制

一旦法院裁定假處分，債務人即須受其拘束，否則將承擔違反假處分的法律責任。假處分裁定的效力可能包括禁止債務人處分特定財產，或強制債務人為一定行為，以保障債權人的權益。

（一）禁止債務人處分特定財產

假處分裁定可禁止債務人處分下列財產，以防止債務人脫產：

  • 不動產，如房屋、土地等
  • 動產，如車輛、機器設備等
  • 有價證券，如股票、債券等
  • 其他財產權，如智慧財產權、應收帳款等

禁止處分的效力及於該特定財產，債務人若有違反，債權人可聲請法院科處罰鍰、拘留等制裁，或排除抗拒妨害。

（二）強制債務人為一定行為或不行為

假處分裁定亦可強制債務人為一定行為或不行為，例如：

行為類型具體例子
交出占有物返還租賃物、歸還侵占物等
不得為特定行為停止生產銷售侵權商品、禁止使用商標等
應為特定行為繼續供應必要原料、恢復營業行為等

債務人若違反假處分裁定所定行為義務，同樣須負擔法律責任。債權人可聲請法院限制債務人的行為能力，如限制出境、禁止擔任公司負責人等，直至債務人遵守裁定為止。

綜上所述，假處分裁定對債務人產生重大的效力與限制，包括禁止處分特定財產與強制從事或不得從事特定行為。債務人如有違反，將面臨法律制裁，因此在假處分裁定作成後，宜即遵守，以免承擔不利後果。

假處分與假扣押、定暫時狀態假處分的區別

在民事訴訟中，當事人為確保將來勝訴判決的執行，可聲請法院核發保全處分。假處分、假扣押和定暫時狀態假處分都是常見的保全方法，但三者在適用範圍和要件上有所不同。

假扣押主要適用於金錢請求的案件，其保全方法以查封、扣押債務人財產為原則。而假處分則適用於金錢請求以外的案件，如不動產或其他財產權爭議、勞資糾紛等。法官可根據個案需求，裁定適當的保全方法，如限制債務人處分特定財產或為一定行為。

保全處分適用範圍保全方法
假扣押金錢請求查封、扣押債務人財產
假處分金錢請求以外的案件限制債務人處分特定財產或為一定行為
定暫時狀態假處分爭執法律關係暫時定爭執狀態，防止急迫危險或重大損害

定暫時狀態假處分則是在本案判決確定前，對爭執的法律關係暫時定其狀態，以防止急迫危險或重大損害的發生。相較於假扣押和一般假處分，定暫時狀態假處分更著重於維持現狀，避免損害擴大。

此外，在擔保金提供的規定上，假扣押與假處分也有差異。聲請假扣押原則上須提供擔保金，而假處分則由法官斟酌案件情況決定是否要求擔保。三種保全處分各有其功能定位和適用要件，債權人應根據案件性質選擇適當的保全方法，以保障自身權益。

如何聲請撤銷假處分？

當債務人認為假處分裁定有不當之處，可以依法向法院聲請撤銷假處分。這是債務人的重要救濟方法，以保障自身權益不受不合理的限制。

以下介紹幾種常見的撤銷假處分事由：

（一）債權人未依法定期限起訴

債權人在取得假處分裁定後，必須在法定的起訴期限內就本案爭議提起訴訟。如果債權人怠於起訴，債務人可以此為由，聲請法院撤銷假處分。這是為了促使債權人儘速釐清爭議，避免債務人長期受假處分的束縛。

（二）債務人提供擔保金

債務人如願意提供足額的擔保金，可以聲請撤銷假處分。擔保金的目的是保障債權人日後勝訴時的執行利益。一旦債務人供擔保，假處分繼續存在的必要性就減少了。法院通常會衡量擔保金是否足夠，再決定是否同意撤銷。 撤銷假處分

（三）假處分原因消滅

假處分裁定是基於特定事實情況而發。倘若事後出現新的事證，推翻了當初准許假處分的原因，債務人即可主張撤銷。例如，債務人可能舉證證明系爭債權已經清償，或爭執標的物已讓與第三人，使得原來的假處分欠缺正當性。

聲請撤銷假處分，債務人應提出具體事證，說明撤銷事由確實存在。如果僅是為了拖延強制執行而濫行聲請，通常難以獲得法院支持。債務人應審慎評估，必要時尋求律師協助，以有效維護自身權益。

在面臨債務糾紛時，許多債權人不禁想藉由聲請假處分來保全自身權益。然而，假處分作為一種強制措施，亦可能對債務人造成重大影響，限制其財產處分或特定行為的自由。因此，律師建議當事人應審慎權衡利弊，以免貿然提出不當聲請而濫用此項法律程序。

在決定是否聲請假處分前，債權人須仔細評估案件情況，考量保全利益與可能侵害債務人權益間的衝突。一旦欠缺事實及法律依據，假處分裁定被駁回，債權人不僅達不到保全目的，還可能因敗訴而須負擔相應的損害賠償責任。這不僅徒增訴訟成本，亦有損商業信譽。

藉由法院依法審查並作出裁定，假處分為人民提供了一個可信賴的司法管道。當事人可以透過聲請假處分來保護自身的合法利益，同時也促進了社會整體的公共利益。這項制度的設立，不僅為個人權益提供了保障，更加強了人民對司法制度的信心。

假處分的功能在於防止權利受到不可回復的損害，並確保日後判決能夠順利執行。透過這樣的保全機制，當事人能夠在訴訟過程中獲得應有的權利救濟，避免因他方的不當行為而蒙受損失。假處分的適當運用，有助於維護司法的公平正義，促進社會的和諧與穩定。

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