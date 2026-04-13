保全程序是什麼？有什麼條件？債權律師來說明！

什麼是保全程序？基本概念完整解析

想像一下，如果債務人在您打官司的過程中把所有財產都轉走了，即使最後贏了官司也拿不到錢，這就是為什麼需要保全程序。這是一項專門設計來保護債權人權益的法律程序，讓您在正式判決確定之前，就能先一步確保自己的權利。

（一）保全程序是什麼？

保全程序定義其實很簡單。它是民事訴訟法中的一種暫時性措施，在您還沒起訴或已經起訴但判決還沒確定前，就可以向法院聲請。目的是防止債務人在這段期間內，把財產轉移、隱匿或變賣掉，讓您將來即使勝訴也無法執行。

這項制度的核心精神是「預防勝於治療」。與其等到判決��確定後才發現債務人已經脫產，不如在訴訟進行中就先採取保護措施。這就是債權保全的重要性所在。

保全程序主要分為兩大類型：

舉例來說，如果您借錢給朋友，對方卻遲遲不還。您擔心對方會把名下房產賣掉或轉給家人，這時就可以聲請假扣押，請法院先凍結對方的財產。又或者，當您與他人共有房產，擔心對方擅自處分，就可以聲請假處分來禁止對方出售。

保全程序的一個重要特質是它的暫時性。這不是最終的判決，而是一種臨時保護措施。法院核准保全程序後，債權人必須在一定期限內提起本案訴訟，否則保全效力就會失效。

聲請保全程序時，債權人需要向法院提供擔保金。這是為了保障債務人的權益。如果最後債權人敗訴，或是保全程序聲請不當，債務人可以從這筆擔保金中獲得賠償。這個設計確保了保全程序不會被濫用。

整個債權保全機制在法律上有完整的依據。民事訴訟法第五編專門規範保全程序，從聲請要件、程序進行到強制執行都有詳細規定。這套制度經過多年實務運作，已經成為債權人保護自身權益的重要工具。

下表清楚說明保全程序在整個債權追討流程中的位置：

階段 法律程序 目的 時間點 第一階段 保全程序(假扣押/假處分) 預防性凍結財產 起訴前或訴訟進行中 第二階段 本案訴訟 確認債權存在與金額 正式起訴至判決確定 第三階段 強制執行程序 實際取得債權金額 判決確定後

從表格可以看出，保全程序是整個債權追討過程的第一道防線。它確保了後續的本案訴訟和強制執行能夠順利進行，讓債權人的勝訴判決不會變成一紙空文。

值得注意的是，保全程序需要符合一定條件才能聲請。債權人必須證明債權可能存在，以及有保全的必要性。這個「釋明」的標準比正式訴訟的「證明」要求稍低，但仍需要提供具體證據讓法院相信您的主張有相當的可信度。

保全程序可以理解為：一種在正式判決前，透過法律程序先行保護債權人權益的暫時性措施。它就像是為您的債權買了一份保險，確保將來勝訴後能真正拿回應得的金額或財產。

（二）為什麼需要保全程序？債權人面臨的三大風險

許多債權人都有這樣的經驗：明明贏了官司，卻拿不到半毛錢。這種情況並非少數，而是債權追償過程中常見的困境。問題的根源在於，從提起訴訟到取得勝訴判決，中間可能經過漫長的時間，而債務人往往利用這段期間進行各種規避手段。

了解債權人面臨的主要風險，能幫助您及早採取適當的保護措施。以下將詳細說明三個最關鍵的債權人風險，以及這些風險如何影響您的權益。

1.風險一：財產脫產——債務人的轉移資產手法

財產脫產是債權人最常遇到的問題。當債務人得知即將被告或已經收到訴狀時，他們可能會立即採取行動，將名下有價值的財產轉移出去。這種債務人轉移資產的行為，會讓您即使勝訴也無法執行。

常見的脫產手段包括將不動產低價賣給親友、把存款提領一空，或是將汽車過戶給配偶。有些債務人甚至會故意製造債務，讓其他債權人先取得執行名義，導致您的債權受償順序往後延�。

更複雜的案例中，債務人可能將公司資產轉移到海外帳戶，或是成立人頭公司來隱藏財產。這些手法都讓債權保障變得困難重重。

2.風險二：時間延宕——訴訟期間的漫長等待

從提起訴訟到判決確定，通常需要六個月到兩年，甚至更長的時間。如果案件進入二審或三審，時間會更加漫長。在這段期間內，債權人風險會隨著時間而不斷增加。

債務人擁有充分的時間來處理財產。他們可以慢慢地轉移資產，讓每一筆交易看起來都很正常。當您終於取得勝訴判決時，債務人可能早已變成「無產階級」。

訴訟期間的另一個問題是，財產價值可能會下跌。例如房地產市場波動、股票價格下滑，或是車輛折舊，都會影響最終能執行的金額。

3.風險三：執行困難——判決確定後的無奈

取得勝訴判決只是第一步，真正的挑戰在於執行。許多債權人發現，即使拿到法院判決，仍然無法順利取回欠款。這就是執行困難風險的核心問題。

當您聲請強制執行時，法院執行處會查封債務人的財產。但如果債務人名下已經沒有任何財產，執行程序就會終結，您只能等待債務人日後有財產時再次聲請執行。

實務上，許多債務人會長期維持「無財產狀態」，讓債權人求償無門。您的權利雖然得到法律確認，卻成為一紙空文，無法真正實現。

面對上述三大風險，債權保障必要性顯得格外重要。保全程序正是為了解決這些問題而設計的法律工具。透過假扣押或假處分，您可以在訴訟開始時就先凍結債務人的財產。

及早採取保全措施，能有效防止財產脫產的發生。即使訴訟需要很長時間，您也不必擔心債務人利用時間差來轉移資產。這是保護自己權益最直接有效的方��法。

實際案例顯示，沒有採取保全措施的債權人，最終能成功執行的比例不到三成。相反地，有及時聲請保全程序的案件，成功回收債權的機率大幅提升至七成以上。

值得注意的是，債務人轉移資產的速度往往比您想像的還快。有些債務人在收到律師函的當天，就開始著手處理財產。因此，當您發現債務人有還款困難或惡意拖延的跡象時，應該立即諮詢專業律師，評估是否需要聲請保全程序。

保全程序不是為了刁難債務人，而是為了確保公平正義。當您有合法的債權，卻因為債務人的脫產行為而無法實現時，法律提供了這個保護機制。及早採取行動，才能真正保障您辛苦賺來的權益。