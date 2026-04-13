保全程序是什麼？有什麼條件？債權律師來說明！

什麼是保全程序？基本概念完整解析
想像一下，如果債務人在您打官司的過程中把所有財產都轉走了，即使最後贏了官司也拿不到錢，這就是為什麼需要保全程序。這是一項專門設計來保護債權人權益的法律程序，讓您在正式判決確定之前，就能先一步確保自己的權利。
（一）保全程序是什麼？
保全程序定義其實很簡單。它是民事訴訟法中的一種暫時性措施，在您還沒起訴或已經起訴但判決還沒確定前，就可以向法院聲請。目的是防止債務人在這段期間內，把財產轉移、隱匿或變賣掉，讓您將來即使勝訴也無法執行。
這項制度的核心精神是「預防勝於治療」。與其等到判決��確定後才發現債務人已經脫產，不如在訴訟進行中就先採取保護措施。這就是債權保全的重要性所在。
保全程序主要分為兩大類型：
- 假扣押：專門用來保全金錢債權，防止債務人轉移或處分財產
- 假處分：用來維持特定財產的現狀，或暫時確定法律關係
舉例來說，如果您借錢給朋友，對方卻遲遲不還。您擔心對方會把名下房產賣掉或轉給家人，這時就可以聲請假扣押，請法院先凍結對方的財產。又或者，當您與他人共有房產，擔心對方擅自處分，就可以聲請假處分來禁止對方出售。
保全程序的一個重要特質是它的暫時性。這不是最終的判決，而是一種臨時保護措施。法院核准保全程序後，債權人必須在一定期限內提起本案訴訟，否則保全效力就會失效。
聲請保全程序時，債權人需要向法院提供擔保金。這是為了保障債務人的權益。如果最後債權人敗訴，或是保全程序聲請不當，債務人可以從這筆擔保金中獲得賠償。這個設計確保了保全程序不會被濫用。
整個債權保全機制在法律上有完整的依據。民事訴訟法第五編專門規範保全程序，從聲請要件、程序進行到強制執行都有詳細規定。這套制度經過多年實務運作，已經成為債權人保護自身權益的重要工具。
下表清楚說明保全程序在整個債權追討流程中的位置：
|階段
|法律程序
|目的
|時間點
|第一階段
|保全程序(假扣押/假處分)
|預防性凍結財產
|起訴前或訴訟進行中
|第二階段
|本案訴訟
|確認債權存在與金額
|正式起訴至判決確定
|第三階段
|強制執行程序
|實際取得債權金額
|判決確定後
從表格可以看出，保全程序是整個債權追討過程的第一道防線。它確保了後續的本案訴訟和強制執行能夠順利進行，讓債權人的勝訴判決不會變成一紙空文。
值得注意的是，保全程序需要符合一定條件才能聲請。債權人必須證明債權可能存在，以及有保全的必要性。這個「釋明」的標準比正式訴訟的「證明」要求稍低，但仍需要提供具體證據讓法院相信您的主張有相當的可信度。
保全程序可以理解為：一種在正式判決前，透過法律程序先行保護債權人權益的暫時性措施。它就像是為您的債權買了一份保險，確保將來勝訴後能真正拿回應得的金額或財產。
（二）為什麼需要保全程序？債權人面臨的三大風險
許多債權人都有這樣的經驗：明明贏了官司，卻拿不到半毛錢。這種情況並非少數，而是債權追償過程中常見的困境。問題的根源在於，從提起訴訟到取得勝訴判決，中間可能經過漫長的時間，而債務人往往利用這段期間進行各種規避手段。
了解債權人面臨的主要風險，能幫助您及早採取適當的保護措施。以下將詳細說明三個最關鍵的債權人風險，以及這些風險如何影響您的權益。
1.風險一：財產脫產——債務人的轉移資產手法
財產脫產是債權人最常遇到的問題。當債務人得知即將被告或已經收到訴狀時，他們可能會立即採取行動，將名下有價值的財產轉移出去。這種債務人轉移資產的行為，會讓您即使勝訴也無法執行。
常見的脫產手段包括將不動產低價賣給親友、把存款提領一空，或是將汽車過戶給配偶。有些債務人甚至會故意製造債務，讓其他債權人先取得執行名義，導致您的債權受償順序往後延�。
更複雜的案例中，債務人可能將公司資產轉移到海外帳戶，或是成立人頭公司來隱藏財產。這些手法都讓債權保障變得困難重重。
2.風險二：時間延宕——訴訟期間的漫長等待
從提起訴訟到判決確定，通常需要六個月到兩年，甚至更長的時間。如果案件進入二審或三審，時間會更加漫長。在這段期間內，債權人風險會隨著時間而不斷增加。
債務人擁有充分的時間來處理財產。他們可以慢慢地轉移資產，讓每一筆交易看起來都很正常。當您終於取得勝訴判決時，債務人可能早已變成「無產階級」。
訴訟期間的另一個問題是，財產價值可能會下跌。例如房地產市場波動、股票價格下滑，或是車輛折舊，都會影響最終能執行的金額。
3.風險三：執行困難——判決確定後的無奈
取得勝訴判決只是第一步，真正的挑戰在於執行。許多債權人發現，即使拿到法院判決，仍然無法順利取回欠款。這就是執行困難風險的核心問題。
當您聲請強制執行時，法院執行處會查封債務人的財產。但如果債務人名下已經沒有任何財產，執行程序就會終結，您只能等待債務人日後有財產時再次聲請執行。
實務上，許多債務人會長期維持「無財產狀態」，讓債權人求償無門。您的權利雖然得到法律確認，卻成為一紙空文，無法真正實現。
面對上述三大風險，債權保障必要性顯得格外重要。保全程序正是為了解決這些問題而設計的法律工具。透過假扣押或假處分，您可以在訴訟開始時就先凍結債務人的財產。
及早採取保全措施，能有效防止財產脫產的發生。即使訴訟需要很長時間，您也不必擔心債務人利用時間差來轉移資產。這是保護自己權益最直接有效的方��法。
實際案例顯示，沒有採取保全措施的債權人，最終能成功執行的比例不到三成。相反地，有及時聲請保全程序的案件，成功回收債權的機率大幅提升至七成以上。
值得注意的是，債務人轉移資產的速度往往比您想像的還快。有些債務人在收到律師函的當天，就開始著手處理財產。因此，當您發現債務人有還款困難或惡意拖延的跡象時，應該立即諮詢專業律師，評估是否需要聲請保全程序。
保全程序不是為了刁難債務人，而是為了確保公平正義。當您有合法的債權，卻因為債務人的脫產行為而無法實現時，法律提供了這個保護機制。及早採取行動，才能真正保障您辛苦賺來的權益。
保全程序的主要類型：假扣押與假處分的差異
保全程序依照債權性質不同，可分為針對金錢債權的假扣押，以及針對非金錢請求的假處分。這兩種保全類型各有其特定的適用範圍和執行方式。
選對正確的保全程序，能讓您的債權獲得最有效的保障。接下來我們將詳細說明兩者的核心差異，幫助您在實際情況中做出正確判斷。
（一）針對金錢請求的保護手段
假扣押是專門用來保全金錢債權的法律工具。當您對債務人有金錢上的請求權時，就可以考慮使用這個方式。
根據民事訴訟法規定，債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，想要保全強制執行時，可以向法院聲請假扣押。這裡的「得易為金錢請求」是指雖然原本不是金錢債權，但可以轉換成金錢來計算的請求。
實務上最常見的金錢債權案例包括：
- 借款債權：您借錢給朋友或生意夥伴，對方卻遲遲不還
- 買賣價金：您出售商品或服務，但客戶未依約付��款
- 損害賠償：因車禍、醫療糾紛或其他侵權行為產生的賠償請求
- 租金債權：房東對房客的積欠租金請求
- 工程款項：承包商對業主的工程款請求權
假扣押執行後，法院可以查封債務人的各種財產。這些財產包括銀行存款、薪資所得、不動產、汽車、股票等。
查封的目的是讓債務人無法隨意處分這些財產，確保將來判決確定後，您有足夠的財產可以執行。
（二）保持現況的預防措施
假處分則是用於金錢請求以外的情況。它的主要功能是防止現狀被改變，或是暫時確定某種法律關係。
民事訴訟法規定，債權人就金錢請求以外之請求，想要保全強制執行時，得聲請假處分。這種保全程序又分為兩種類型。
第一種是「定暫時狀態的假處分」，用來暫時確定雙方的法律關係。例如在離婚訴訟進行中，聲請暫時由一方監護子女。
第二種是「定暫時處分的假處分」，目的是維持現狀，防止損害擴大。這是實務上最常使用的類型。
常見的假處分適用情境包括：
- 不動產處分禁止：防止債務人出售或抵押土地、房屋
- 智慧財產權保護：禁止對方繼續侵害您的專利權、商標權或著作權
- 營業秘密保護：禁止離職員工洩露公司的營業秘密
- 妨害排除：要求拆除違建或停止噪音干擾
- 股東權利保護：禁止公司違法召開股東會或處分重要資產
假處分的執行方式較為多樣化。法院可能會命令禁止某些行為，或要求債務人為特定行為，視個案情況而定。
了解假扣押與假處分的差異後，您需要根據自己的債權性質來選擇。判斷的關鍵在於您的請求內容是什麼。
如果您的最終目的是要拿回金錢，無論是��借款、貨款還是賠償金，就應該選擇假扣押。如果您的目的是要對方做某件事或不做某件事，例如交付不動產、停止侵權行為等，則應選擇假處分。
以下表格清楚列出兩種保全程序的詳細比較，幫助您快速判斷：
|比較項目
|假扣押
|假處分
|法律依據
|民事訴訟法第522條至第530條
|民事訴訟法第532條至第538條之4
|適用債權類型
|金錢債權或可轉換為金錢的請求
|金錢請求以外的其他請求
|保全目的
|確保將來可以執行金錢債權，防止債務人脫產
|維持現狀或定暫時狀態，防止發生重大損害
|執行標的
|債務人的各種財產（存款、不動產、動產等）
|特定行為或物品（禁止處分、停止侵害等）
|常見案例
|借款糾紛、買賣欠款、車禍賠償、工程款項
|土地買賣、商標侵權、營業秘密、股東權益
|執行方式
|查封財產，禁止債務人處分或移轉
|禁止特定行為或命為特定行為
|擔保金計算
|通常為請求金額的三分之一至二分之一
|由法院依個案情況裁量
在實際案例中，有時候同一個糾紛可能需要同時聲請兩種保全程序。例如在不動產買賣糾紛中，買方可能同時聲請假扣押賣方的財產（保全損害賠償請求），並聲請假處分禁止賣方將不動產再出售給第三人。
選擇正確的保全程序類型，是保障權益的第一步。如果您不確定應該選擇哪一種，建議諮詢專業的債權律師，針對您的具體情況進行評估。
專業律師可以幫您分析債權性質、評估保全必要性，並協助準備完整的聲請文件，大幅提高保全程序的成功率。
聲請保全程序需要符合哪些條件？
當您決定透過保全程序保障債權時，首先要了解法院審查的三大核心條件。保全程序並非隨意就能啟動，法院必須確認您的聲請符合特定的法律要件，才會核發裁定。這些聲請條件包括債權的存在、保全的必要性，以及適當的釋明程度。
根據法律規定，聲請狀應載明債權人、債務人姓名、地址，請求及其原因事實。您還需要釋明請求及假扣押、假處分的原因，並陳明願供擔保，以代釋明之不足。理解這些要件能幫助您更有效地準備聲請文件。
（一）假扣押聲請的五個條件
了解假扣押聲請的五個關鍵條件，能幫助債權人更有效地保障自己的權益。這些聲請要件環環相扣，必須全部符合才能讓法院核准您的聲請。以下我們將逐一說明每個條件的具體內容和實務上的注意事項。
掌握這些假扣押條件不僅能提高聲請成功率，還能避免浪費時間和金錢在不完整的聲請上。讓我們一起來看看這五個不可或缺的要件。
1.條件一：債權人對債務人有金錢債權或可轉換為金錢的債權
假扣押的首要條件是您必須擁有金錢債權或可以轉換成金錢請求的債權。這是假扣押聲請的基礎，沒有符合的債權類型就無法進行。
常見可以聲請假扣押的債權類型包括：
- 借款債權：您借給對方的金錢尚未歸還
- 買賣價金：對方購買商品或服務後未付款
- 租金債權：承租人積欠的租金
- 損害賠償：對方侵權行為造成的金錢損失
- 工程款項：承包工程完成後未收到的款項
重要的是，即使債權金額尚未確定，只要是金錢債權的性質，仍然可以聲請假扣押。例如損害賠償的具體金額還在�計算中，但已經確定對方有賠償責任。
2.條件二：有日後不能強制執行或甚難執行之虞
這個條件說明您必須證明保全的必要性。簡單來說，就是要讓法院相信如果不先保全債務人的財產，將來即使打贏官司也拿不到錢。
法院通常會認定的情況包括：
- 債務人有脫產行為：正在變賣資產、移轉財產給他人
- 財務狀況急速惡化：公司營運困難、大量裁員、停業
- 有逃匿之虞：準備出境或已經找不到人
- 隱匿財產：刻意隱藏資產，不讓債權人知道
- 負債累累：債務遠超過資產，其他債權人也在追討
您需要提供具體事證來證明這些情況。例如債務人突然將房產過戶給親友、公司帳戶餘額急速減少、或是已經有其他債權人聲請強制執行等。
3.條件三：債權人必須提出釋明
釋明是比「證明」稍微寬鬆的標準，但仍需要提供足夠的證據資料。這是聲請要件中最需要準備功夫的部分。
您需要釋明兩件事：
- 債權確實存在：提供借據、合約、發票、對話紀錄等證據
- 有保全必要性：提供債務人脫產、財務惡化的相關證據
證據不需要百分之百確定，但要讓法官認為「很有可能是真的」。例如提供對方承認欠款的通訊記錄、財產轉移的登記資料、或是第三人的證詞等。
準備越充分的證據，法院核准假扣押聲請的機會就越高。建議在聲請前諮詢專業律師，確保證據的完整性和說服力。
4.條件四：願意提供擔保金
法院會要求債權人提供擔保金，這是為了保護債務人的權益。如果最後發現您的聲請是錯誤的，債務人可以用這筆擔保金來請求賠償。
擔保金的功能包括：
- 防止債權人濫用假扣押�制度
- 保障債務人因財產被凍結而遭受的損失
- 確保程序的公平性和正當性
擔保金通常是請求金額的一定比例，由法院依個案情況決定。您可以選擇現金提存或提供銀行保證書。
值得注意的是，提供擔保金是強制性的。如果您不願意或無法提供，法院就不會核准假扣押聲請。
5.條件五：向有管轄權的法院聲請
選擇正確的法院提出聲請非常重要。向錯誤的法院聲請會被駁回，浪費寶貴的時間。
您可以選擇向以下法院聲請：
- 本案管轄法院：將來提起本案訴訟的法院
- 假扣押標的物所在地法院：債務人財產所在地的法院
- 債務人住所地法院：債務人居住地的法院
實務上建議選擇最方便執行的法院。例如如果您知道債務人在台北有不動產，就可以向台北地方法院聲請，這樣取得裁定後可以立即執行。
這五個假扣押條件必須同時具備，只符合其中幾個是不夠的。任何一個條件不符合，法院都會駁回您的聲請。
此外，還有一個重要的時間限制要注意：當您收到法院核准的假扣押裁定後，必須在收受日起三十日內聲請執行。如果超過這個期限，裁定就會失效，您需要重新聲請。
建議在準備假扣押聲請之前，先完整檢視這五個條件是否都已備齊。如果有任何疑問，尋求專業債權律師的協助能大幅提高成功機會，避免因程序瑕疵而功虧一簣。
（二）假處分聲請的要求與注意事項
當您的債權不是單純的金錢給付請求時，假處分就成為您保障權益的重要工具。假處分聲請的目的在於保全非金錢債權，防止債務人在訴訟過程中處分財產或改變現狀。這項程序與假扣押的根本差異，就在於保全標的並非金錢債權，而是特定物、權利或法律關係��。
根據民事訴訟法規定，假處分是債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行而向法院聲請的程序。舉例來說，當您擔心債務人會將名下房地產出售給第三人，或是對方持續侵害您的商標權時，就可以透過假處分來保護您的非金錢債權。
在實務運作上，假處分要件的審查往往比假扣押更為嚴格。法院必須謹慎評估是否真有保全必要性，因為假處分裁定一旦核准，將直接限制債務人對特定財產的處分權或行為自由。
假處分可以分為兩種主要類型，各自適用不同的情境。第一種是定暫時狀態的假處分，目的在於暫時確定某種法律關係。例如在租賃糾紛中，債權人可以聲請法院暫時認定租賃關係存在，讓承租人在本案判決前能繼續使用房屋。
第二種則是維持現狀的假處分，這是假處分聲請中最常見的類型。這種假處分的目標是防止現狀被改變，避免日後難以回復原狀。當債務人企圖改變財產狀態或進行不利於債權人的行為時，就適合使用這種保全措施。
為了幫助您更清楚了解兩種假處分的差異，以下整理比較表格：
|類型
|主要目的
|適用情境
|常見案例
|定暫時狀態假處分
|暫時確定法律關係
|爭議關係懸而未決時
|暫定租賃關係、暫定親權行使
|維持現狀假處分
|防止現狀改變
|財產或權利面臨變動風險
|禁止出售不動產、停止侵權行為
|兩者共通點
|保全非金錢債權
|需證明保全必要性
|皆需提供擔保金
在實際案例中，假處分的應用範圍相當廣泛。常見的情況包括請求法院禁止債務人出售土地或房屋、禁止第三人協助債務人轉移財產、或是禁止債務人�繼續使用侵害商標的商品等。這些都是為了確保未來勝訴判決能夠順利執行。
聲請假處分時必須特別注意，假處分要件中的釋明標準通常較為嚴格。債權人不僅要證明債權可能存在，還要具體說明為什麼需要限制債務人的權利。法院會仔細審查是否真有急迫性，以及假處分措施是否符合比例原則。
此外，假處分裁定通常會賦予債務人提供反擔保來撤銷假處分的權利。這意味著即使法院核准您的聲請，債務人仍可能透過提供相當金額的擔保來解除假處分。因此在規劃法律策略時，必須將這個可能性納入考量。
取得假處分裁定後，債權人還有重要的後續義務需要履行。最關鍵的就是時效限制——您必須在法定期限內提起本案訴訟，否則假處分效力將會失效。這個期限通常是裁定送達後30日內，絕對不能輕忽。
假處分執行後，如果本案訴訟敗訴或撤回聲請，債權人可能要對債務人因假處分所受的損害負賠償責任。這個風險提醒我們，在聲請假處分聲請之前，務必審慎評估案件的勝訴機會。
另一個重要的注意事項是證據的準備。由於假處分要件的審查較嚴格，您需要提供更充分的證據來釋明保全的必要性。建議準備的文件包括：
- 證明債權存在的相關契約或文件
- 顯示債務人有處分財產意圖的證據，如不動產買賣預約書
- 財產清冊或權利證明文件
- 說明保全必要性的具體事實，如第三人已開始接洽購買等
- 專業鑑定報告或專家意見，增強說服力
（三）聲請保全程序需要準備哪些文件資料？
在向法院提出保全聲請之前，您需要準備一系列完整的證明文件。聲請文件的齊全與否，直接影響法院審理的速度與裁定結果。本章節將為您詳細說明所需資料清單，讓您�的保全程序聲請更加順利。
完善的聲請資料準備不僅能提高成功率，也能避免因文件不足而來回補件的困擾。接下來我們將分為兩大部分說明：基本必備文件與債權證明資料。
1.訴訟程序的基礎文書與身分證明
提出保全聲請時，您必須準備以下基本文件。這些是法院受理案件的必要條件，缺一不可。
首先是聲請狀本身。假扣押或假處分聲請狀應載明聲請人與相對人的姓名、地址，並清楚說明請求內容及其原因事實。您需要準備正本一份，以及與債務人人數相同的繕本或影本。
聲請狀中必須釋明請求及保全的原因，這是法院審查的重點。文字應該清晰具體，避免模糊不清的描述。
身分證明文件同樣重要。債權人與債務人都需要提供身分證明文件影本。如果是個人，準備身分證影本即可；如果是公司法人，則需要營利事業登記證與公司登記資料。
若有法定代理人或委託律師代理，還需附上代理人的身分證明與授權書或委任狀。這些文件確保訴訟程序的合法性。
裁判費用收據也不可遺漏。一般保全聲請的裁判費為新台幣1，000元。繳費後請妥善保管收據，並連同其他聲請文件一併提交。
針對不同查封標的，還需準備特定文件：
- 不動產查封：需提供最近一個月內的土地或建物登記謄本，所有權人必須為債務人。此外還要附上公告現值證明、買賣契約影本或房屋稅證明，讓法院了解財產價值。
- 動產查封：如欲查封債務人家中動產，請提出債務人為戶長的戶籍謄本，且須為最近一個月內聲請，記事欄位勿省略。這能協助執行人員確認查封地點。
- 銀行存款查封：需提供債務人的帳戶資料，包括銀行名稱、分行與帳號。雖然不一定能��完全掌握，但提供越詳細越有利執行。
2.依債權類型分類的證明資料
除了基本文件，您還需要準備能證明債權確實存在的證據文件。不同類型的債權關係，所需的證明資料也有所不同。
借貸關係的證明文件是最常見的類型。您應該準備借據正本、匯款紀錄、銀行對帳單、催討信函等。如果是分期還款，還要提供還款明細表，清楚顯示已還金額與未償餘額。
通訊軟體的對話紀錄也能作為補強證據。例如雙方討論借款細節的LINE對話，能佐證借貸關係的真實性。
買賣或承攬關係則需要不同的證據文件。契約書是最直接的證明，此外還應準備發票、出貨單、簽收單、驗收證明等。如果是工程承攬，施工照片與工程日誌也很有幫助。
若對方有部分給付，記得保留收據或匯款證明。這能證明契約已部分履行，對方確實負有給付義務。
侵權行為的證明較為複雜。您可能需要準備事故現場照片、影片紀錄、醫療診斷書、修理估價單等。如果涉及車禍，警方的交通事故初判表是重要證據。
有時還需要專業鑑定報告，例如工程鑑定、醫療鑑定等。這些能強化您請求賠償的正當性。
票據債權的證明相對單純。支票、本票或匯票的正本就是最有力的證據文件。如果票據遭退票，還要附上退票理由單與拒絕往來通知書。
此外，您還應該準備能證明保全必要性的資料。例如債務人脫產的證據(不動產移轉紀錄)、財務惡化的資料(跳票紀錄、欠稅證明)、有逃匿之虞的證明(訂購機票、遷出戶籍)等。
這些資料能讓法院相信，若不立即保全，將來即使勝訴也可能無法執行。這是法院准許保全的關鍵考量因素。
文件準備的實用建議：所有文件都應準備�正本與影本各一份，正本供法院核對，影本則留存卷內。外文文件必須附上中文翻譯，並由翻譯者簽名。
建議將所需資料按時間順序整理，並製作證物清單。這能讓法官快速掌握案情，也展現您的聲請資料準備充分完善。
如果委託律師處理，律師會協助檢視文件的完整性與證明力。專業的文件整理往往能大幅提升聲請成功的機會。
保全程序聲請流程
從證據準備到執行完成，保全程序的每個環節都需要細心規劃與執行。許多債權人因為不熟悉聲請流程，導致錯失保全時機或遭法院駁回聲請。本文將為您詳細說明保全程序的四大關鍵步驟，讓您清楚掌握每個階段該做什麼、需要多少時間，以及可能遇到的問題。
完整的保全程序步驟從案件評估開始，經過法院審理，最終到執行完成，通常需要一到三個月的時間。每個步驟都有其重要性，缺一不可。只要按部就班完成這些程序，就能有效保護您的債權不被債務人脫產。
（一）第一步：蒐集證據與評估案件
在正式啟動保全程序之前，您必須先系統性地整理所有相關證據。這個階段的準備工作決定了後續聲請的成功率。證據越完整，法院核准的機會就越高。
首先，您需要準備證明債權存在的文件。這包括借據、契約書、本票、支票或其他交易憑證。如果是買賣糾紛，應該準備統一發票、出貨單、對帳單等商業往來記錄。這些文件能讓法院確認您與債務人之間確實存在債權債務關係。
其次，您要蒐集債務人財產資料。可以向國稅局聲請債務人的財產所得清單，或到地政事務所調閱不動產登記謄本。如果知道債務人有特定財產，例如汽車、存款或股票，也要��盡可能取得相關證明文件。這些資料將作為保全標的的依據。
最後，您必須收集保全必要性的證據。例如債務人有脫產跡象的證明、債務人準備出國的機票資料、或是債務人正在處分財產的相關文件。這些證據能說服法院您確實有保全的急迫需求。
在評估階段，建議您計算可能需要的擔保金額，通常是請求金額的三分之一到二分之一。同時要決定保全的標的物，選擇價值足夠且容易執行的財產。專業的債權律師能協助您進行完整的案件評估，提高聲請成功率。
（二）第二步：撰寫聲請狀並向法院遞狀
完成證據蒐集後，接下來要撰寫保全程序的聲請狀。無論是假扣押或假處分，聲請狀都必須包含特定的法定記載事項。聲請狀的品質直接影響法院裁定的結果。
聲請狀應該載明以下內容：當事人的姓名、住址及身分證字號，請求的具體內容與金額，保全的原因事實，以及釋明的方法。您要清楚說明為什麼需要保全、債權的來源，以及債務人有何脫產或損害債權的可能。
撰寫完成後，您需要準備與債務人相同人數的影本。例如債務人有兩人，就要準備兩份影本。然後向有管轄權的法院民事執行處遞交聲請狀。
遞狀時必須繳納裁判費1,000元。您可以在法院服務中心購買狀紙，或從司法院網站下載聲請狀格式。提醒您要記得在聲請狀上貼足額的印花稅票。
當聲請手續及內容齊全時，法院原則上會盡速進行審理並作成法院裁定。根據經驗，如果資料完整且理由充分，通常在一到兩週內就能收到裁定書。這個快速的聲請流程正是保全程序的一大優勢。
（三）第三步：提供擔保金
收到法院的保全裁定後，您必須在三十日內完成擔保金的提存手續。這個步驟非常重要，如果超過期限未提存，裁定將會失效，前面的努力就白費了。
擔保金的金額會記載在法院裁定的主文中。您需要攜帶裁定書正本、身分證明文件及現金或即期支票，前往法院提存所辦理提存事宜。部分法院也接受銀行本票或保證書作為擔保。
提存所會審核您的文件，確認無誤後收取擔保金並開立提存通知書。這份通知書是後續聲請執行的必備文件，務必妥善保管。整個提存流程通常在當天就能完成。
提醒您，擔保金並非給付給債務人，而是存放在法院。如果日後本案訴訟您勝訴確定，或債務人沒有提起損害賠償，這筆擔保金是可以全額取回的。因此，準備足夠的擔保金是確保保全程序步驟順利進行的關鍵。
（四）第四步：取得裁定後的執行程序
辦妥擔保金提存後，您就可以持提存通知書和裁定書正本，向法院民事執行處聲請強制執行。這是保全程序的最後階段，也是實際保全債務人財產的關鍵步驟。
聲請執行時，您需要繳納執行費用。執行費的計算方式是標的金額的千分之八。例如您要保全500萬元的財產，執行費就是4萬元。這筆費用是由聲請人先行墊付，日後可向債務人求償。
除了執行費，您還要提供執行標的的證明文件。如果要查封不動產，需要提供最新的土地或建物登記謄本。如果要查封銀行存款，要提供債務人的開戶行資料。如果要查封汽車，則需要車籍資料。這些文件能協助執行處快速找到財產標的。
執行處收到您的聲請後，會發函給相關單位辦理查封程序。例如不動產會在登記謄本上註記查封，銀行存款會被凍結，汽車會貼上封條禁止移動或過戶。整個執行流程通常需要一到兩週。
如果是不動產查封，執行法警可能會到現場進行實地勘查。您需要配合法院到場指認標的物��，並協助執行人員拍照存證。有些案件可能需要會同地政人員或警察一同前往。
完成查封後，債務人就無法再處分這些財產。這時您的債權已經得到初步保障，可以避免債務人脫產。接下來您必須在收到裁定後的一定期限內提起本案訴訟，否則查封效力會失效。
整個保全程序步驟從準備到執行完成，快則一個月，慢則三個月。每個階段都需要細心準備與即時處理。如果您對任何步驟有疑問，建議諮詢專業的債權律師，確保您的權益得到完善保護。掌握正確的聲請流程，就能在債務糾紛中取得先機，為日後的訴訟打下良好基礎。
保全程序的擔保金怎麼算？費用總整理
在啟動保全程序之前，準確估算所需成本能幫助債權人做好充分的財務規劃。許多債權人對於擔保金的計算方式和相關費用感到疑惑，不知道該準備多少預算才足夠。本節將完整解析保全程序涉及的各項費用計算方式，讓您能夠精準掌握每一筆開支。
從擔保金的核算、法院規費的繳納，到最後擔保金的退還，每個環節都有明確的規定和標準。了解這些費用結構不僅能幫助您做好成本預估，更能避免因準備不足而延誤保全程序的進行。
（一）法院如何計算擔保金額
法院裁定的擔保金金額並非固定數字，而是根據個案情況綜合判斷後決定。一般而言，假扣押的擔保金約為債權請求金額的十分之一到三分之一之間，具體比例由法院依職權裁量。這個比例的差異取決於多項因素的評估結果。
假設您的債權金額是新台幣100萬元，法院可能裁定的擔保金範圍如下：
- 較低風險案件：擔保金約10萬至15萬元(債權金額的10%-15%)
- 一般風險案件：擔保金約20萬至25萬元(債權金額的20%-25%)
- 較高風險案件：擔保金約30萬至33萬元(債權金額的30%-33%)
影響擔保金金額的關鍵因素包含以下幾點。首先是債權證明的強度，如果您能提供完整的書面契約、支票或本票等證據，法院可能會降低擔保金比例。其次是保全必要性的急迫程度，若債務人有脫產跡象或財務狀況惡化，法院可能認為保全必要性高，相對會降低擔保金要求。
第三個因素是債務人可能遭受的損害程度。如果假扣押或假處分會對債務人造成重大影響，例如影響其營業或生活，法院通常會提高擔保金數額，以保障債務人的權益。對於不動產的保全，法院會參考公告現值、市價評估或買賣契約金額來決定適當的提存金額。
（二）完整的費用明細與規費項目
除了擔保金之外，聲請保全程序還需要繳納多項法院規費和其他成本。完整掌握這些費用項目，才能做好準確的成本預估。以下是各項費用的詳細說明和計算方式。
|費用項目
|計算方式
|金額範圍
|繳納時機
|聲請裁判費
|固定金額
|新台幣1,000元
|遞交聲請狀時
|強制執行費
|標的金額×0.8%
|未滿5,000元免繳
|聲請執行時
|擔保金提存
|依法院裁定金額
|債權額10%-33%
|取得裁定後
|律師費用
|依委任契約約定
|視案件複雜度而定
|委任時協議
法院規費的具體計算範例如下。當您聲請假扣押時，需先繳納聲請費1,000元。取得裁定並提供擔保金後，進入強制執�行階段時需繳納執行費。假設您的債權金額是90萬元，執行費計算為900,000元×0.8%=7,200元。
如果委託律師協助辦理，律師費用會因案件複雜程度和律師經驗而有所差異。一般保全程序的律師費用可能包含諮詢費、撰狀費和出庭費等項目。有些律師會採取單次收費，有些則按階段計費，建議事前詳細溝通確認收費方式。
其他可能產生的成本還包括：財產調查費用，如果需要向相關機關查詢債務人的財產狀況，可能需要支付查詢規費。文件公證費，若證據文件需要公證或認證，也會產生相關費用。這些額外成本雖然不高，但在費用計算時也應納入考量。
（三）擔保金的領回程序與條件
擔保金並非永久凍結的資金，在符合特定條件後即可向提存所聲請領回。了解退還條件和程序，能幫助債權人更有效地規劃資金運用。以下說明幾種常見的擔保金退還情況。
第一種情況是本案訴訟勝訴確定。當您提起的本案訴訟獲得勝訴判決並確定後，可以向法院聲請發給執行完畢證明或未執行證明。持這份證明文件向提存所辦理擔保金領回手續，提存所會將當初提存的金額連同利息一併退還。
第二種情況是與債務人達成和解。如果雙方在訴訟過程中達成和解協議，且債務人已履行和解內容，您可以撤回強制執行並向法院聲請發給相關證明。這時同樣可以持證明向提存所領回提存金額。
第三種情況是債務人提供反擔保。債務人若認為保全程序對其權益造成過度影響，可以向法院聲請提供反擔保以撤銷保全程序。一旦法院准許債務人的反擔保並撤銷保全裁定，您的擔保金也可以辦理領回。
需要特別注意的是，如果本案訴訟最終敗訴確定，情況就完全不同了。債務人可能會向法院聲請以您提存的擔保金賠償��其因保全程序所受的損害。此時擔保金可能會被用來支付賠償金，無法全額取回。
領回擔保金的具體程序如下：
- 向執行法院聲請：提出核發執行完畢證明或未執行證明的聲請
- 取得法院證明：等候法院審核並發給相關證明文件
- 填寫領款單據：至提存所領取並填寫提存款領取書
- 檢附必要文件：準備身分證明、印鑑證明及法院證明等文件
- 辦理領款手續：提存所審核通過後將款項匯入指定帳戶
整個領回流程通常需要2至4週的時間，主要時間花費在法院核發證明的階段。因此建議在符合領回條件後，盡早向法院提出聲請，以加速取回擔保金的時程。做好完整的成本預估和資金規劃，能讓您在保全程序中更從容應對各種狀況。
保全程序要等多久？各階段時間說明
保全程序的時間長短會直接影響債權保護的效果，因此需要仔細了解各階段的裁定期限。從提出聲請到完成財產查封，整個過程涉及多個步驟，每個階段都有其特定的處理時間。掌握這些時程資訊，能幫助您做好充分的準備和規劃。
（一）第一階段：聲請到裁定的處理時間
當您向法院提出保全程序聲請後，如果文件齊全且符合法定要件，法院原則上會在收案後三天內作出裁定並送達。這個速度相對快速，反映了保全程序的急迫性質。
不過，如果法院認為您提供的文件不齊全或需要補充說明，會發函要求補正。補正期限通常為10到20天，這會延長整體的處理時間。因此，第一次聲請時就準備完整的文件資料非常重要。
（二）第二階段：收到裁定到提存擔保金
債權人收到法院裁定後，需要準備擔保金並向法院提存所辦理�提存手續。這個階段的時程規劃取決於兩個因素：您準備資金的速度，以及提存所的作業效率。
一般而言，提存手續可以在1到3天內完成。如果您事先已準備好資金，甚至可以在收到裁定當天就完成提存。建議提前規劃好資金來源，避免延誤。
（三）第三階段：完成提存到聲請執行
完成擔保金提存後，您必須立即向法院民事執行處遞交執行聲請狀。這個動作可以在同一天完成，不需要額外等待時間。
然而，最關鍵的是時效限制。根據法律規定，債權人必須在收受裁定日起三十日內聲請執行。超過這個期限，就不得聲請假扣押強制執行。
特別要注意的是，這個三十日期限不扣除郵寄在途時間。即使裁定是郵寄送達，計算期限時也不會扣除郵寄天數。因此，收到裁定後務必儘快處理，避免因拖延而喪失執行期間。
（四）第四階段：執行分案到完成查封
當執行處收到您的聲請後，會分配給承辦書記官處理。實際查封的時間會因財產類型而有所不同：
- 查封不動產：法院通常會先進行電子查封，將查封登記送至地政機關。這個程序較為快速，可能在1到3天內完成。
- 查封動產：需要法院人員到現場辦理查封手續。法院會通知債權人配合到場的時間，通常在收案後1到2週內排定查封期日。
- 查封存款或其他債權：法院會發函給第三人(如銀行)，通知禁止債務人領取或處分，處理時間約3到7天。
因為假扣押程序具有急迫性，法院可能會透過電話聯絡債權人。請務必保持聯絡暢通，確保能及時配合法院的查封作業。
綜合上述各階段，如果一切順利，從聲請到完成查封最快可以在2週內完成。但實務上，如果遇到以下情況，處理時間可能延長至1到2個月甚至更久。